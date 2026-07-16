Регрессия в ядре Linux 7.0, существенно снижающая производительность приложений, использующих AMD ROCm

Инженеры из компании Canonical предупредили о наличии регрессий в предстоящем обновлении пакета с ядром 7.0.0-28.28, которое будет доставлено пользователям Ubuntu 26.04 и Ubuntu 24.04. Регрессия проявляется при использовании драйвера amdgpu и приводит к существенному снижению производительности некоторых приложений, использующих стек AMD ROCm. Например, из-за регрессии время выполнения модели Stable Diffusion XL (SDXL) при помощи ComfyUI замедлилась в 42 раза (с 9 секунд до 388 секунд).

Возникновение проблемы отмечено в обновлении ядра Linux 7.0.12, на базе которого собрана версия 7.0.0-28.28 пакета с ядром для Ubuntu. Отмечается, что подготовленное обновление содержит устранение важных уязвимостей и компания Canonical не может отложить его из-за отмеченной регрессии, поэтому решено выпустить его как есть, а регрессию устранить в следующем корректирующем обновлении. Пользователи, для которых отмеченная регрессия более критична, чем устранение уязвимостей, могут не переходить на выпуск 7.0.0-28.28 и дождаться следующего обновления.

Проблема также проявляется в пакетах с ядром 7.0.12, выпущенных для Fedora, CachyOS и других дистрибутивов Linux. Недоработка устранена в выпуске ядра 7.0.13. В качестве обходного пути устранения регрессии в ComfyUI можно использовать флаг "--disable-mmap".



