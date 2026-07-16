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Регрессия в ядре Linux 7.0, существенно снижающая производительность приложений, использующих AMD ROCm

16.07.2026 21:37 (MSK)

Инженеры из компании Canonical предупредили о наличии регрессий в предстоящем обновлении пакета с ядром 7.0.0-28.28, которое будет доставлено пользователям Ubuntu 26.04 и Ubuntu 24.04. Регрессия проявляется при использовании драйвера amdgpu и приводит к существенному снижению производительности некоторых приложений, использующих стек AMD ROCm. Например, из-за регрессии время выполнения модели Stable Diffusion XL (SDXL) при помощи ComfyUI замедлилась в 42 раза (с 9 секунд до 388 секунд).

Возникновение проблемы отмечено в обновлении ядра Linux 7.0.12, на базе которого собрана версия 7.0.0-28.28 пакета с ядром для Ubuntu. Отмечается, что подготовленное обновление содержит устранение важных уязвимостей и компания Canonical не может отложить его из-за отмеченной регрессии, поэтому решено выпустить его как есть, а регрессию устранить в следующем корректирующем обновлении. Пользователи, для которых отмеченная регрессия более критична, чем устранение уязвимостей, могут не переходить на выпуск 7.0.0-28.28 и дождаться следующего обновления.

Проблема также проявляется в пакетах с ядром 7.0.12, выпущенных для Fedora, CachyOS и других дистрибутивов Linux. Недоработка устранена в выпуске ядра 7.0.13. В качестве обходного пути устранения регрессии в ComfyUI можно использовать флаг "--disable-mmap".

  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Результаты инициативы по обеспечению полноценной поддержки ARM64 в Ubuntu
  3. OpenNews: Возвращение в Ubuntu утилиты cp из Rust Coreutils привело к сбою при сборке livecd-rootfs
  4. OpenNews: Изменение правил формирования релизов официальных редакций Ubuntu
  5. OpenNews: В Ubuntu намечена интеграция AI
  6. OpenNews: В ядре Linux 7.0 выявили регрессию, в два раза снижающую производительность PostgreSQL
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65916-kernel
Ключевые слова: kernel, amd, ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 21:45, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >компания Canonical не может отложить его из-за отмеченной регрессии, поэтому решено выпустить его как есть

    какая мелочь, действительно, пусть у пользователей в 42 раза просядет производительность

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:53, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Проблема также проявляется в пакетах с ядром 7.0.12, выпущенных для Fedora, CachyOS и других дистрибутивов Linux. Недоработка устранена в выпуске ядра 7.0.13

    Вся суть в последнем абзаце.

     
     
  • 3.4, Аноним (3), 21:54, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.kernel.org
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:01, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно, обычный юзер же так часто юзает ROCm, в частности картинки генерит ежечасно
     
     
  • 3.13, обычный юзер (?), 22:59, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    меня и вымышленные увизгвимости из обычной серии "если ты уже рут то, внезапно, ты - рут!" не очень так-то беспокоили.

    Я и так рутом сижу.

     
  • 3.15, Аноним (1), 23:01, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно, хомячьё сильно пострадает. Ну и там блендер какой-нибудь.
     
  • 3.17, _kp (ok), 23:12, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много Вы видели обычных юзеров десктопного Линукса? ;)
     
     
  • 4.18, aname (ok), 23:16, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ну SteamOS на Steamdeck уже есть, так что таких уже какие- то проценты набираться начинает.
     
     
  • 5.20, Аноним (20), 23:23, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только это всё пользователи линукса разве что де-юре. А де-факто, они пользуются оболочкой для скачивания и запуска игр, а уж на чём она запущено без разницы, надо скорее в каэсочку поляпат пока мамка спать не загнала.
     
  • 5.22, _kp (ok), 23:57, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    типа геймер на консоли =  пользователь Линукс :)
    тогда я и римский папа и балерина


     
  • 2.9, Аноним (9), 22:42, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ROCm вообще какой-то мусор, не умеет корректно работать с shared memory, требует выдать встройке половину памяти от системной, прямо в BIOS. В итоге всегда заменяется Vulkan, ведь он не пальцем делан.
     
     
  • 3.23, Аноняша (?), 00:08, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно комментатора, который про ROCm только в интернетах читал.
    Для ROCm в BIOS советуют выделять минимум памяти (на strix halo это 512 Мб из 128 Гб), а далее уже в настройках ядра можно разрешить при необходимости использовать всю системную память для iGPU.
     
     
  • 4.24, Аноним (-), 00:13, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты лучше посмотри на комментатора, у которого не завелось это все.

    Выделено 2 гб на APU и 64. 32 в shared. У вулкана проблем нет, хоть qwen 3.6 27b гоняй, у игр тоже. ROCm не пашет.

     

  • 1.5, Аноним (3), 21:59, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вывод, ставить Tumbleweed или вручную обновлять ядро.
    https://get.opensuse.org/ru/tumbleweed/
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:32, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логика не прослеживается, но я этим пользуюсь. И конечно ядро 7.1.3 новее, но это не единственный роллинг. Так что вывод сомнителен, кроме случаев экстремальной несовместимости железа.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 23:18, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А причем тут Fedora? У нас уже больше недели как:
    uname -r: 7.1.3-201.fc44.x86_64

    хотя с другой стороны это у тех у кого амдгпу
    xorg-x11-drv-nvidia-libs-610.43.03-1.fc44.x86_64

     

  • 1.7, Аноним (7), 22:16, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    nvidia нанесла ответный удар
     
     
  • 2.21, Ivan_83 (ok), 23:43, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее интел постарался.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:46, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    новость про ошибки в старой версии ядра.
     
  • 1.12, Avririon (ok), 22:55, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот и жди сюрпризов каждое обновление.
     
     
  • 2.14, ubuntu (?), 23:00, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    тестирование не на клиентах - для слабаков!

     
  • 2.16, ProfessorNavigator (ok), 23:02, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C'est la vie
     

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