Регрессия в ядре Linux 7.0, существенно снижающая производительность приложений, использующих AMD ROCm

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|1.1, Аноним (1), 21:45, 16/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>компания Canonical не может отложить его из-за отмеченной регрессии, поэтому решено выпустить его как есть
какая мелочь, действительно, пусть у пользователей в 42 раза просядет производительность
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|2.3, Аноним (3), 21:53, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Проблема также проявляется в пакетах с ядром 7.0.12, выпущенных для Fedora, CachyOS и других дистрибутивов Linux. Недоработка устранена в выпуске ядра 7.0.13
Вся суть в последнем абзаце.
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|2.6, Аноним (6), 22:01, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Конечно, обычный юзер же так часто юзает ROCm, в частности картинки генерит ежечасно
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|3.13, обычный юзер (?), 22:59, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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меня и вымышленные увизгвимости из обычной серии "если ты уже рут то, внезапно, ты - рут!" не очень так-то беспокоили.
Я и так рутом сижу.
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|3.15, Аноним (1), 23:01, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Именно, хомячьё сильно пострадает. Ну и там блендер какой-нибудь.
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|3.17, _kp (ok), 23:12, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Много Вы видели обычных юзеров десктопного Линукса? ;)
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|4.18, aname (ok), 23:16, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не ну SteamOS на Steamdeck уже есть, так что таких уже какие- то проценты набираться начинает.
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|5.20, Аноним (20), 23:23, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только это всё пользователи линукса разве что де-юре. А де-факто, они пользуются оболочкой для скачивания и запуска игр, а уж на чём она запущено без разницы, надо скорее в каэсочку поляпат пока мамка спать не загнала.
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|5.22, _kp (ok), 23:57, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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типа геймер на консоли = пользователь Линукс :)
тогда я и римский папа и балерина
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|2.9, Аноним (9), 22:42, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ROCm вообще какой-то мусор, не умеет корректно работать с shared memory, требует выдать встройке половину памяти от системной, прямо в BIOS. В итоге всегда заменяется Vulkan, ведь он не пальцем делан.
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|3.23, Аноняша (?), 00:08, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу видно комментатора, который про ROCm только в интернетах читал.
Для ROCm в BIOS советуют выделять минимум памяти (на strix halo это 512 Мб из 128 Гб), а далее уже в настройках ядра можно разрешить при необходимости использовать всю системную память для iGPU.
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|4.24, Аноним (-), 00:13, 17/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты лучше посмотри на комментатора, у которого не завелось это все.
Выделено 2 гб на APU и 64. 32 в shared. У вулкана проблем нет, хоть qwen 3.6 27b гоняй, у игр тоже. ROCm не пашет.
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|2.8, Аноним (8), 22:32, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Логика не прослеживается, но я этим пользуюсь. И конечно ядро 7.1.3 новее, но это не единственный роллинг. Так что вывод сомнителен, кроме случаев экстремальной несовместимости железа.
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|3.19, Аноним (19), 23:18, 16/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А причем тут Fedora? У нас уже больше недели как:
uname -r: 7.1.3-201.fc44.x86_64
хотя с другой стороны это у тех у кого амдгпу
xorg-x11-drv-nvidia-libs-610.43.03-1.fc44.x86_64
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