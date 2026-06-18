Изменение правил формирования релизов официальных редакций Ubuntu

2.15 , Аноним ( 15 ), 22:19, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Если так сделать, то Canonical придётся тестировать каждый рабочий стол, который они предлагают, а это лишняя работа. Если же дать такой вариант без тестирования, то есть риск багов, а это - репутационные потери.

3.16 , Аноним ( 16 ), 22:28, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > Canonical

> репутационные потери а назовете компанию чье основное направление linux, и у кого репутация хуже? мировые естественно, Дениска не компания, а всякие базальты специализируются на распиле бюджетов.

4.17 , Аноним ( 15 ), 22:50, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, пока не очень много компаний (если вообще они есть), сравнимых с Каноникал по размеру и которые специализируются на десктопном Линуксе. Красношапка нацелена на корпоративные решения. Так что, вероятно поэтому Каноникал позволяет себе творить фигню - пользователям некуда деваться (ну или изучать что-то самому, но тут уже ДУМАТЬ НАДО).

5.18 , Аноним ( 18 ), 23:23, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да действительно, Красные, ну может сусе еще, однако же это совершенно не отменяет того что > Каноникал позволяет себе творить фигню но > пользователям некуда деваться нет, полно дистрибутивов > изучать что-то самому, В любом случае придется, бубунта ничем не отличается в лучшую сторону от прочих.

Даже в венде чтото поменять, это танцы с реестром или твикалками в которых найти нужное задачка со звездочкой. И общество давно разделилось на тех кто готов приспосабливаться и каждый год покупать айфон и тех кто чтото может и сам.

6.19 , Аноним ( 19 ), 23:37, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > нет, полно дистрибутивов Не так уж и полно, вполне можно свести к RHEL-based, Debian/Ubuntu-based, Arch Linux и Slackware.

7.21 , Аноним ( 21 ), 01:05, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Debian/Ubuntu-based Нормальные дистрибутив смешал с .... 7.24 , Аноним ( 24 ), 01:39, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >можно свести к RHEL-based, Debian/Ubuntu-based, Arch Linux и Slackware. Можно свести к RHEL-based, Ubuntu-based. Ubuntu уже давно стала дефолтом и на серверах и на десктопах. RHED остался только в кровавом энтрпрайзе.

6.22 , Аноним ( 15 ), 01:15, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И общество давно разделилось на тех кто готов приспосабливаться и каждый год покупать айфон и тех кто что-то может и сам. Это, к сожалению, правда, и чем дальше, тем сильнее этот "раскол". Но проблема в том, что корпы активно помогают именно той части пользователей, которые "покупают айфон каждый год", и таких пользователей становится всё больше в процентном соотношении. С другой стороны, если пользователь на Линукс (не важно на каком), то значит, у него уже есть зачатки мыслей "я могу и сам принимать решения".

4.25 , Аноним ( 24 ), 01:41, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а назовете компанию чье основное направление linux, и у кого репутация хуже? мировые естественно, Дениска не компания, а всякие базальты специализируются на распиле бюджетов. Ubuntu самый популярный дистрибутив с самым большим сообществомм, соответственно с самой обширной базой знаний.

2.26 , Аноним ( 24 ), 01:46, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а в Ubuntu вовремя установки чё нельзя выбрать DE? Выбрать какие пакеты установить? К чему эти Kubuntu, Lubuntu, Bubuntu? Именно так сделано в материнском дистрибутиве Debian, можно выбрать одну или несколько из доступных сред рабочего стола, но список ограничен стандартным набором. Многих нет. Canonical пошла по пути одной дефолтной среды рабочего стола и это правильно, но вот выбор Unity а потом GNOME был неправильным выбором. Делать один дистрибутив под одну среду рабочего стола это правильно это единственный вариант отточить качество. Когда в одном дистрибутиве несколько СРС начинается глюкодром.

