Изменение правил формирования релизов официальных редакций Ubuntu

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|1.4, Аноним (4), 21:27, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Давно пора убрать все т. н. редакции. Есть только одна редакция, и она выбрала Гном, снап и системд.
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|2.5, НяшМяш (ok), 21:28, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как бы грустно это не звучало, но это правда. Зачем им такой зоопарк редакций, если ни одна не работает нормально?
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|1.9, Аноним (9), 21:54, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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а в Ubuntu вовремя установки чё нельзя выбрать DE? Выбрать какие пакеты установить? К чему эти Kubuntu, Lubuntu, Bubuntu?
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|2.15, Аноним (15), 22:19, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если так сделать, то Canonical придётся тестировать каждый рабочий стол, который они предлагают, а это лишняя работа. Если же дать такой вариант без тестирования, то есть риск багов, а это - репутационные потери.
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|3.16, Аноним (16), 22:28, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> Canonical
> репутационные потери
а назовете компанию чье основное направление linux, и у кого репутация хуже? мировые естественно, Дениска не компания, а всякие базальты специализируются на распиле бюджетов.
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|4.17, Аноним (15), 22:50, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, пока не очень много компаний (если вообще они есть), сравнимых с Каноникал по размеру и которые специализируются на десктопном Линуксе. Красношапка нацелена на корпоративные решения. Так что, вероятно поэтому Каноникал позволяет себе творить фигню - пользователям некуда деваться (ну или изучать что-то самому, но тут уже ДУМАТЬ НАДО).
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|5.18, Аноним (18), 23:23, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да действительно, Красные, ну может сусе еще, однако же это совершенно не отменяет того что
> Каноникал позволяет себе творить фигню
но
> пользователям некуда деваться
нет, полно дистрибутивов
> изучать что-то самому,
В любом случае придется, бубунта ничем не отличается в лучшую сторону от прочих.
Даже в венде чтото поменять, это танцы с реестром или твикалками в которых найти нужное задачка со звездочкой.
И общество давно разделилось на тех кто готов приспосабливаться и каждый год покупать айфон и тех кто чтото может и сам.
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|6.19, Аноним (19), 23:37, 18/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> нет, полно дистрибутивов
Не так уж и полно, вполне можно свести к RHEL-based, Debian/Ubuntu-based, Arch Linux и Slackware.
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|7.24, Аноним (24), 01:39, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>можно свести к RHEL-based, Debian/Ubuntu-based, Arch Linux и Slackware.
Можно свести к RHEL-based, Ubuntu-based. Ubuntu уже давно стала дефолтом и на серверах и на десктопах. RHED остался только в кровавом энтрпрайзе.
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|6.22, Аноним (15), 01:15, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И общество давно разделилось на тех кто готов приспосабливаться и каждый год покупать айфон и тех кто что-то может и сам.
Это, к сожалению, правда, и чем дальше, тем сильнее этот "раскол". Но проблема в том, что корпы активно помогают именно той части пользователей, которые "покупают айфон каждый год", и таких пользователей становится всё больше в процентном соотношении. С другой стороны, если пользователь на Линукс (не важно на каком), то значит, у него уже есть зачатки мыслей "я могу и сам принимать решения".
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|4.25, Аноним (24), 01:41, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а назовете компанию чье основное направление linux, и у кого репутация хуже? мировые естественно, Дениска не компания, а всякие базальты специализируются на распиле бюджетов.
Ubuntu самый популярный дистрибутив с самым большим сообществомм, соответственно с самой обширной базой знаний.
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|2.26, Аноним (24), 01:46, 19/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а в Ubuntu вовремя установки чё нельзя выбрать DE? Выбрать какие пакеты установить? К чему эти Kubuntu, Lubuntu, Bubuntu?
Именно так сделано в материнском дистрибутиве Debian, можно выбрать одну или несколько из доступных сред рабочего стола, но список ограничен стандартным набором. Многих нет. Canonical пошла по пути одной дефолтной среды рабочего стола и это правильно, но вот выбор Unity а потом GNOME был неправильным выбором. Делать один дистрибутив под одну среду рабочего стола это правильно это единственный вариант отточить качество. Когда в одном дистрибутиве несколько СРС начинается глюкодром.
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|1.13, Аноним (13), 22:08, 18/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раньше: "сначала делаем, потом релизим".
Теперь: "сначала релизим, потом гадаем, что получилось".
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|1.23, Аноним (24), 01:35, 19/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ubuntu самый популярные дистрибутив и на сервере и на десктопе. Ubuntu самый дружелюбный дистрибутив. GNOME в Ubuntu отпугивает виндузятников что они в ужасе бегут ставить обратно виинду и забывают про этот ваш линукс как про страшный сон. Раньше редакции Ubuntu были самыми простыми и доступными вариантами для пользователей попробовать отличные от GNOME среды рабочего стола. Хотя сейчас Ubuntu содержит стандартный банальный набор. Авторы сред рабочего стола почему то не счиитают необходимым делать дистрибутив для того чтобы пользователь мог опробовать их продукт.
Допустим некоторые среды рабочего стола попробовать вообще негде, хорошо, хоть гитхаб остался, надо самому собирать, воевать с устаревшими зависимостями .
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