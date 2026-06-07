Планы развития Ubuntu Desktop 26.10

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|1.1, СтолярКодер (?), 13:36, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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>Внедрение возможностей на базе AI, понимающих контекст и предугадывающих намерения пользователя.
Пора переходить, на Калькулятор Ос.
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|2.16, Аноним (16), 15:07, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это ещё ничего, а вот такое:
> D-Bus Broker реализован в пространстве пользователя
Вопрос: как дыбас будет передавать сообщения другим процессам, работающим под другими юзерами? Очевидно, уязвимостей будет - открытый для всех лес.
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|3.48, cnjzxir (?), 16:19, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно потому что комментатор на оппенете так сказал или есть более веские доводы?
Интересно почитать, если есть
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|3.49, Аноним (2), 16:23, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это понятно, просто на фоне того как сейчас всё быстро развивается, план openSUSE выглядит адекватным: есть Leap с длительной поддержкой и Tumbleweed который постоянно обновляется.
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|1.4, Аноним (4), 14:24, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Все планы различных компаний рассчитаны на будущие поколения. Им плевать на мнение нынешних. Тот же навязываемый сегодня ИИ будет в порядке вещей у будущих пользователей.
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|2.8, Аноним (8), 14:39, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До сих пор есть люди предпочитающие как в win98,но у нас есть Гном и интерфейс Windows. Брат жив. В Windows к примеру есть раздел с ИИ инструментами, но если не устанавливал, то его там и нет. Копилот не в счет и легко удаляется. Не надо так бояться.
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|2.19, kravich (ok), 15:17, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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СДВГшных зумеров, не выносящих контента длиннее нескольких десятков секунд полон мир, но не значит, что им стоит уподобляться, так ведь?
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|3.32, LaunchWiskey (ok), 15:44, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, а если 80% пользователей именно они - поколение шортс, кто засыпает от скуки, если за 30 секунд фильма происходит менее 5 смен локации - то на кого будет ориентироваться производитель?
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|3.35, Otaku (?), 15:46, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> не выносящих контента длиннее нескольких десятков секунд
Хороший контент это тот контент, который можно уместить в 10 секунд. Не зумер, но видео дольше одной минуты смотрю редко.
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|2.37, Otaku (?), 15:47, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Компаниям плевать на мнению любого поколения, не только нынешнего. Компании бабло зарабатывают ради власти. Всё
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|1.5, Аноним (5), 14:36, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Люди сейчас на Линукс переходят как из за нейрослопа, которым набит оффтопик. Посмотрите статистику роста после выхода Вынь 11. А эти тоже начали пихать эту дрянь туда. И как обычно по прежнему везде новичкам советуют убунту в 2026 году.
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|2.9, Аноним (8), 14:42, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Windows нужен tpm2 и т.д. Секрет Полишинеля прямо таки открыли. Божественную десятку закопали,вот и переходят на альтернативы.
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|3.33, Otaku (?), 15:44, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Десятка поддерживается до 2032 года. В одиннадцатке tpm2 и прочая тряхомудия отключается штатным способом во время установки через реестр.
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|2.18, СтолярКодер (?), 15:14, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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А как раз, Windows2K, обещщают выпилить нейрослоп.
И вот в Ubuntu, ново прогрессивной он как раз появится.
И люди снова перейдут на Windows.
Будет как с драйверами Linx в 2003-10е, когда люди не то что игры запускать, или браузер, годно не могли настроить то не могли чтобы не тормозило.
И необходимо было быть супермегакодером, чтобы осилить.
Но с нейрослопом.
Многоходовочка Microsoft.
Уважаю.
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|3.41, kravich (ok), 15:54, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Windows2K
Когда-то, подобное сокрашение означало нечто гораздо более здравое...
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|4.66, Аноним (66), 17:37, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да ладно, 2х-тонка кривейшая была, хотя...недавно поставил 11, поменять уродскую картинку - лезь в реестр, 30 лет прошло 0 изменений.
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|2.29, Otaku (?), 15:41, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Люди сейчас на Линукс переходят
Эти люди сейчас с вами в одной комнате?
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|2.11, Аноним (8), 14:45, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там умные люди сидят и понимают, что дольше любая система живет только у домохозяек выучивших вкл/выкл или упорного гика с СДЕ и педалькой для Вим.
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|3.67, Аноним (66), 17:39, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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раз в год потратить 40 мин чтобы обновить релиз не то чтобы сложно
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|3.75, serg (??), 17:44, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что каждые полгода выходит релиз Гнома и на этом основаны релизы Федоры.
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|2.68, zionist (ok), 17:40, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что нужно периодически обновлять прикладной софт, а деалать это в рамках текущего релиза они принципиально не хотят.
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|1.7, Аноним (2), 14:36, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Улучшение интерфейса для поиска и выбора дополнительных драйверов, с возможностью оценки их готовности к повседневному использованию.
А это вообще наверное четверть всего трафика на форумах: https://forum.ubuntu.ru
Чем больше всего работает "из коробки" тем больше и пользователей будет.
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|1.12, Аноним (12), 14:49, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Проведение оптимизации производительности и снижение размера сборок для Windows-подсистемы WSL
А с нормальными сборками как?
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|1.15, АнонимХ (??), 15:07, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Удивлен, что убунту тут выделяют как нечто особенное. Ну лет 10 назад еще
может быть, но сейчас-то это мейнстрим ;) А в мейнстиме нет нихрена хорошего, не важно, линуксовый он или нет. Да, я пишу банальности, но надоели уже.
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|2.50, cnjzxir (?), 16:25, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему мейнстрим плохо? Вот есть какой нибудь дистрибутив *ix и там надо пердолиться со всем. А я хочу поставить и использовать. Так чем плоха убунта в моем случае?
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|3.51, Аноним (2), 16:40, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так чем плоха убунта в моем случае?
Ничем, хороший дистрибутив не хуже остальных (из самых популярных).
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|2.73, Аноним (66), 17:43, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сейчас-то это мейнстрим
дааа? в мейнстриме снап? в мейн стриме телеметрия и всякие ии?
убунта давно уже маргинальная сборка, дедушки необучаемые 10 лет на нее перешли и более не развиваются.
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|1.20, Аноним (16), 15:18, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что-то в новости про убунту слишком часто встречается "микрософт" и "виндоуз".
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|3.38, Otaku (?), 15:48, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> FreeBSD
Оно уже научилось тачпад определять не как ps2 шариковую мышку?
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|3.74, zionist (ok), 17:43, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению FreeBSD перестала быть актуальной. Примерно с тех пор, как на неё забили производители железа, а сам проект решил поддерживать совместимость с Linux. Я был бы рад вернуться на FreeBSD и даже пробовал это делать, но увы. Современная FreeBSD - это уже совсем не та супер стабильная и просто работающая система, каковой она была порядка 20 лет назад. Сейчас это глюкодром, годный разве что для серверного использования.
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|2.36, СтолярКодер (?), 15:46, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообщет, Microsoft (*которые очень плохие в мире Linux одиов), спонсирует Ubuntu.
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|3.47, Аноним (16), 16:16, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А тут речь не про спонсорство. Гугл тоже спонсирует - но про него в сабже ни слова.
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|4.57, СтолярКордер (?), 16:51, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну типа, они же эти, эмм),
Как Макси и Дюк,
Как Иккинг и Беззубик,
Как Бетман и Джокер,
Ник Уайлд и Джуди Хоппс,
Как Сталлоне и Снайпс,
Как Хан Соло и Дарт Вейдер.
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|2.45, Аноним (45), 16:13, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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на Роки или Альма. Софт там сейчас свежее чем в Убунту ЛТС, а то чего не хватает легко найти и скачать рпм - прям как на венде. Надежен настолько, что станет скучно.
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|4.77, ТолянПервыйХаккерНаДеревне (?), 17:50, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Apple до сих пор просит за добавление несчастных 8 ГБ оперативной памяти или лишних 256 ГБ SSD около $200. В мире ПК за эти деньги можно купить топовый SSD на 2 терабайта и кучу оперативной памяти лучшего качества.
На ноутбуке, в 1/4 стоимости MacBook, пойдет Doom Ethernal.
На Mac за эти же деньги не запустишь вообще ничего, кроме Пасьянса в браузере или простеньких мобильных игр из App Store.
Но мы то не играем в игрушки).
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|2.62, Аноним (62), 17:20, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Перешел на мак и забыл как страшный сон все эти линуксы и вёнды.
Сейчас тебе расскажут про "ДОРАГА111" и что с консолькой/конфигами не посношаться.
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|1.31, Moebius (ok), 15:42, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не пользуюсь Ubuntu из-за snap. Нет возможности переключиться на быстрое зеркало, поднять своё в локальной сети. Scam Store - помойка.
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|3.43, Аноним (43), 16:06, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У убунты 0 преимуществ на десктопе перед федорой и арчем. Космонавт все пролюбил пока изобретал юнити, мир и снап.
мимо
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|3.59, Комиссар (?), 16:54, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А другие 10-20 рабочих приложух тоже предлагаешь заменить deb-пакетами?
Не обновляемыми по полгода? Или ратуешь секситься с night-бетками из сторонних ppa?
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|4.72, Аноним (45), 17:43, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем концепция "скачать deb (или rpm) и забыть на год" отличается от типового поведения на уважаемой тут всеми профессионалами Windows?
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