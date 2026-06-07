Планы развития Ubuntu Desktop 26.10

Жан-Батист Лальман (Jean Baptiste Lallement), директор по инжинирингу в компании Canonical, опубликовал планы по развитию функциональности среды рабочего стола, которые намерены воплотить в осеннем выпуске Ubuntu 26.10. Выделяется четыре ключевые направления работы: Развитие окружения на основе GNOME. Обновление среды рабочего стола до выпуска GNOME 51, намеченного на 16 сентября. Переход с dbus-daemon на dbus-broker в качестве применяемой по умолчанию реализации шины D-Bus. D-Bus Broker реализован в пространстве пользователя, но использует для ускорения подсистемы ядра Linux, сохраняет совместимость с эталонной реализацией D-Bus и может быть использован для прозрачной замены dbus-daemon. D-Bus Broker учитывает ресурсы в привязке к пользователям и включает оптимизации для повышения производительности и надёжности (например, сообщение не может быть потеряно без обработки ошибки). Проект Fedora перешёл по умолчанию на dbus-broker в 2019 году. Предоставление полноценной сборки с рабочим столом для плат с CPU RISC-V, поддерживающих профиль RVA23 (RISC-V Application), в который включены расширения для векторных операций и гипервизоров. Реализация средств для людей с ограниченными возможностями, определённых в стандарте WCAG 2.2. Устранение недостатков, выявленных в ходе аудита. Обновление мультимедийного фреймворка GStreamer до следующей ветки 1.30 и задействование плагинов к GStreamer, написанных на Rust. Упрощение поиска и установки дополнительных проприетарных кодеков.

Сочетание простоты выполнения типовых задач для новичков с гибкостью и возможностью использования расширенной функциональности для опытных пользователей. Поставка универсального интерфейса для управления приложениями (App Center), поддерживающего пакеты разных форматов (deb, snap) и упрощающего поиск необходимых программ с оглядкой на категории и рейтинг. Улучшение интерфейса для поиска и выбора дополнительных драйверов, с возможностью оценки их готовности к повседневному использованию. Разработка нового упрощённого интерфейса установки дистрибутива, значительно снижающего сложность разбивки на разделы и настройку хранилищ. Разработка нового мастера первичной настройки, выносящего из инсталлятора на стадию первого запуска операции базовой настройки системы и задания специфичных для пользователя параметров. Возможность автоматизации первичной настройки при массовой установке Ubuntu.

Внедрение возможностей на базе AI, понимающих контекст и предугадывающих намерения пользователя. Добавление инструментов, учитывающих контекст во время работы с рабочим столом (Context-Aware Desktop) и помогающих пользователю в выполнении намеченной работы, предоставляя информацию, комбинирующую данные из приложений, сервисов и рабочего стола. Интеграция системы распознавания речи для организации голосового ввода и распознавания команд на естественном языке.

Построение заслуживающей доверия платформы. Продолжение развития пакета authd для настройки централизованной аутентификации через облачных провайдеров идентификации. Добавление возможности подключения с использованием учётных записей в сервисах Microsoft и многофакторной аутентификации (MFA) на базе приложения Microsoft Authenticator. Поддержка передачи сведений об идентификаторах пользователя через атрибуты, задаваемые внешними провайдерами идентификации, для присвоения пользователю единых UID и GID на разных компьютерах. Предоставление администратору опции для отключения локальной аутентификации по паролям для пользователей с централизованными учётными записями. Добавление в NetworkManager возможности аутентификации при подключении к VPN, используя сертификаты PKCS#11 и смарт-карты. Интеграция в конфигуратор (GNOME Settings) информации о сертификации оборудования (Ubuntu Certified Hardware). Введение в строй нового wiki-сайта с документацией и руководствами, объединяющего информацию из wiki Ubuntu и wiki Canonical. Проведение оптимизации производительности и снижение размера сборок для Windows-подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux).





