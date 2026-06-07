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Планы развития Ubuntu Desktop 26.10

07.06.2026 12:47 (MSK)

Жан-Батист Лальман (Jean Baptiste Lallement), директор по инжинирингу в компании Canonical, опубликовал планы по развитию функциональности среды рабочего стола, которые намерены воплотить в осеннем выпуске Ubuntu 26.10. Выделяется четыре ключевые направления работы:

  • Развитие окружения на основе GNOME.
    • Обновление среды рабочего стола до выпуска GNOME 51, намеченного на 16 сентября.
    • Переход с dbus-daemon на dbus-broker в качестве применяемой по умолчанию реализации шины D-Bus. D-Bus Broker реализован в пространстве пользователя, но использует для ускорения подсистемы ядра Linux, сохраняет совместимость с эталонной реализацией D-Bus и может быть использован для прозрачной замены dbus-daemon. D-Bus Broker учитывает ресурсы в привязке к пользователям и включает оптимизации для повышения производительности и надёжности (например, сообщение не может быть потеряно без обработки ошибки). Проект Fedora перешёл по умолчанию на dbus-broker в 2019 году.
    • Предоставление полноценной сборки с рабочим столом для плат с CPU RISC-V, поддерживающих профиль RVA23 (RISC-V Application), в который включены расширения для векторных операций и гипервизоров.
    • Реализация средств для людей с ограниченными возможностями, определённых в стандарте WCAG 2.2. Устранение недостатков, выявленных в ходе аудита.
    • Обновление мультимедийного фреймворка GStreamer до следующей ветки 1.30 и задействование плагинов к GStreamer, написанных на Rust. Упрощение поиска и установки дополнительных проприетарных кодеков.
  • Сочетание простоты выполнения типовых задач для новичков с гибкостью и возможностью использования расширенной функциональности для опытных пользователей.
    • Поставка универсального интерфейса для управления приложениями (App Center), поддерживающего пакеты разных форматов (deb, snap) и упрощающего поиск необходимых программ с оглядкой на категории и рейтинг.
    • Улучшение интерфейса для поиска и выбора дополнительных драйверов, с возможностью оценки их готовности к повседневному использованию.
    • Разработка нового упрощённого интерфейса установки дистрибутива, значительно снижающего сложность разбивки на разделы и настройку хранилищ.
    • Разработка нового мастера первичной настройки, выносящего из инсталлятора на стадию первого запуска операции базовой настройки системы и задания специфичных для пользователя параметров. Возможность автоматизации первичной настройки при массовой установке Ubuntu.
  • Внедрение возможностей на базе AI, понимающих контекст и предугадывающих намерения пользователя.
    • Добавление инструментов, учитывающих контекст во время работы с рабочим столом (Context-Aware Desktop) и помогающих пользователю в выполнении намеченной работы, предоставляя информацию, комбинирующую данные из приложений, сервисов и рабочего стола.
    • Интеграция системы распознавания речи для организации голосового ввода и распознавания команд на естественном языке.
  • Построение заслуживающей доверия платформы.
    • Продолжение развития пакета authd для настройки централизованной аутентификации через облачных провайдеров идентификации. Добавление возможности подключения с использованием учётных записей в сервисах Microsoft и многофакторной аутентификации (MFA) на базе приложения Microsoft Authenticator. Поддержка передачи сведений об идентификаторах пользователя через атрибуты, задаваемые внешними провайдерами идентификации, для присвоения пользователю единых UID и GID на разных компьютерах. Предоставление администратору опции для отключения локальной аутентификации по паролям для пользователей с централизованными учётными записями.
    • Добавление в NetworkManager возможности аутентификации при подключении к VPN, используя сертификаты PKCS#11 и смарт-карты.
    • Интеграция в конфигуратор (GNOME Settings) информации о сертификации оборудования (Ubuntu Certified Hardware).
    • Введение в строй нового wiki-сайта с документацией и руководствами, объединяющего информацию из wiki Ubuntu и wiki Canonical.
    • Проведение оптимизации производительности и снижение размера сборок для Windows-подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux).


  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: В Ubuntu намечена интеграция AI
  3. OpenNews: Компания Canonical опубликовала монолитный дистрибутив Ubuntu Core 26
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 26.04
  5. OpenNews: В Ubuntu 26.10 намерены добавить ntpd-rs и прекратить поддержку Btrfs, XFS, ZFS, LVM и LUKS в /boot
  6. OpenNews: Canonical готовит вариант Ubuntu Desktop, содержащий только пакеты Snap
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65637-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (77) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, СтолярКодер (?), 13:36, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    >Внедрение возможностей на базе AI, понимающих контекст и предугадывающих намерения пользователя.

    Пора переходить, на Калькулятор Ос.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:07, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ещё ничего, а вот такое:

    > D-Bus Broker реализован в пространстве пользователя

    Вопрос: как дыбас будет передавать сообщения другим процессам, работающим под другими юзерами? Очевидно, уязвимостей будет - открытый для всех лес.

     
     
  • 3.48, cnjzxir (?), 16:19, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно потому что комментатор на оппенете так сказал или есть более веские доводы?

    Интересно почитать, если есть

     
  • 2.21, Аноним (21), 15:19, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WinMerge работает?
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:02, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Canonical надо создать роллинг-дистрибутив, как Tumbleweed у openSUSE:
    https://get.opensuse.org/ru/tumbleweed/
    И не строить этих промежуточных выпусков.

    Ubuntu и так в основном берут за LTS выпуски.

     
     
  • 2.3, Colorado_House_of_Representatives (?), 14:19, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Промежуточные выпуски для тестирования перед lts.
     
     
  • 3.49, Аноним (2), 16:23, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это понятно, просто на фоне того как сейчас всё быстро развивается, план openSUSE выглядит адекватным: есть Leap с длительной поддержкой и Tumbleweed который постоянно обновляется.
     
     
  • 4.54, Анонимас (?), 16:46, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и есть Slowroll между ними.
     
     
  • 5.63, Аноним (2), 17:23, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но они его сами стесняются: https://get.opensuse.org/ru/
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:24, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Все планы различных компаний рассчитаны на будущие поколения. Им плевать на мнение нынешних. Тот же навязываемый сегодня ИИ будет в порядке вещей у будущих пользователей.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:39, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До сих пор есть люди предпочитающие как в win98,но у нас есть Гном и интерфейс Windows. Брат жив. В Windows к примеру есть раздел с ИИ инструментами, но если не устанавливал, то его там и нет. Копилот не в счет и легко удаляется. Не надо так бояться.
     
  • 2.14, Аноним (14), 14:58, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    только пользовать будут их.
     
  • 2.19, kravich (ok), 15:17, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    СДВГшных зумеров, не выносящих контента длиннее нескольких десятков секунд полон мир, но не значит, что им стоит уподобляться, так ведь?
     
     
  • 3.32, LaunchWiskey (ok), 15:44, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, а если 80% пользователей именно они - поколение шортс, кто засыпает от скуки, если за 30 секунд фильма происходит менее 5 смен локации - то на кого будет ориентироваться производитель?
     
  • 3.35, Otaku (?), 15:46, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > не выносящих контента длиннее нескольких десятков секунд

    Хороший контент это тот контент, который можно уместить в 10 секунд. Не зумер, но видео дольше одной минуты смотрю редко.

     
  • 2.37, Otaku (?), 15:47, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Компаниям плевать на мнению любого поколения, не только нынешнего. Компании бабло зарабатывают ради власти. Всё
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:36, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Люди сейчас на Линукс переходят как из за нейрослопа, которым набит оффтопик. Посмотрите статистику роста после выхода Вынь 11. А эти тоже начали пихать эту дрянь туда. И как обычно по прежнему везде новичкам советуют убунту в 2026 году.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 14:42, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows нужен tpm2 и т.д. Секрет Полишинеля прямо таки открыли. Божественную десятку закопали,вот и переходят на альтернативы.
     
     
  • 3.33, Otaku (?), 15:44, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Десятка поддерживается до 2032 года. В одиннадцатке tpm2 и прочая тряхомудия отключается штатным способом во время установки через реестр.
     
     
  • 4.39, Аноним (8), 15:50, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это костыли.
     
  • 4.58, zionist (ok), 16:53, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До 2032 десятка лишь за деньги поддерживается.
     
  • 2.18, СтолярКодер (?), 15:14, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А как раз, Windows2K, обещщают выпилить нейрослоп.
    И вот в Ubuntu, ново прогрессивной он как раз появится.
    И люди снова перейдут на Windows.
    Будет как с драйверами Linx в 2003-10е, когда люди не то что игры запускать, или браузер, годно не могли настроить то не могли чтобы не тормозило.
    И необходимо было быть супермегакодером, чтобы осилить.
    Но с нейрослопом.
    Многоходовочка Microsoft.
    Уважаю.
     
     
  • 3.41, kravich (ok), 15:54, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Windows2K

    Когда-то, подобное сокрашение означало нечто гораздо более здравое...

     
     
  • 4.66, Аноним (66), 17:37, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно, 2х-тонка кривейшая была, хотя...недавно поставил 11, поменять уродскую картинку - лезь в реестр, 30 лет прошло 0 изменений.
     
  • 2.29, Otaku (?), 15:41, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Люди сейчас на Линукс переходят

    Эти люди сейчас с вами в одной комнате?

     
     
  • 3.52, СтолярКордер (?), 16:42, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.6, serg (??), 14:36, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отгадайте с 3х раз почему у Федоры релиз каждые полгода?
     
     
  • 2.11, Аноним (8), 14:45, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там умные люди сидят и понимают, что дольше любая система живет только у домохозяек выучивших вкл/выкл или упорного гика с СДЕ и педалькой для Вим.
     
     
  • 3.17, Аноним (2), 15:10, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/64277-top500
     
  • 3.67, Аноним (66), 17:39, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раз в год потратить 40 мин чтобы обновить релиз не то чтобы сложно
     
  • 3.75, serg (??), 17:44, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что каждые полгода выходит релиз Гнома и на этом основаны релизы Федоры.
     
  • 2.68, zionist (ok), 17:40, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что нужно периодически обновлять прикладной софт, а деалать это в рамках текущего релиза они принципиально не хотят.
     

  • 1.7, Аноним (2), 14:36, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Улучшение интерфейса для поиска и выбора дополнительных драйверов, с возможностью оценки их готовности к повседневному использованию.

    А это вообще наверное четверть всего трафика на форумах: https://forum.ubuntu.ru

    Чем больше всего работает "из коробки" тем больше и пользователей будет.

     
     
  • 2.10, dm4 (ok), 14:43, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Именно так.
    И только потом всё остальное.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:49, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Проведение оптимизации производительности и снижение размера сборок для Windows-подсистемы WSL

    А с нормальными сборками как?

     
  • 1.13, Аноним (14), 14:57, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.15, АнонимХ (??), 15:07, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Удивлен, что убунту тут выделяют как нечто особенное. Ну лет 10 назад еще
    может быть, но сейчас-то это мейнстрим ;) А в мейнстиме нет нихрена хорошего, не важно, линуксовый он или нет. Да, я пишу банальности, но надоели уже.
     
     
  • 2.27, Аноним (21), 15:33, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.50, cnjzxir (?), 16:25, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему мейнстрим плохо? Вот есть какой нибудь дистрибутив *ix и там надо пердолиться со всем. А я хочу поставить и использовать. Так чем плоха убунта в моем случае?

     
     
  • 3.51, Аноним (2), 16:40, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так чем плоха убунта в моем случае?

    Ничем, хороший дистрибутив не хуже остальных (из самых популярных).

     
  • 3.55, Комиссар (?), 16:47, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.73, Аноним (66), 17:43, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сейчас-то это мейнстрим

    дааа? в мейнстриме снап? в мейн стриме телеметрия и всякие ии?

    убунта давно уже маргинальная сборка, дедушки необучаемые 10 лет на нее перешли и более не развиваются.

     

  • 1.20, Аноним (16), 15:18, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то в новости про убунту слишком часто встречается "микрософт" и "виндоуз".
     
     
  • 2.23, тов. Булочкин (?), 15:24, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что пора валить на FreeBSD !
     
     
  • 3.28, Аноним (21), 15:33, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.38, Otaku (?), 15:48, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > FreeBSD

    Оно уже научилось тачпад определять не как ps2 шариковую мышку?

     
  • 3.74, zionist (ok), 17:43, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению FreeBSD перестала быть актуальной. Примерно с тех пор, как на неё забили производители железа, а сам проект решил поддерживать совместимость с Linux. Я был бы рад вернуться на FreeBSD и даже пробовал это делать, но увы. Современная FreeBSD - это уже совсем не та супер стабильная и просто работающая система, каковой она была порядка 20 лет назад. Сейчас это глюкодром, годный разве что для серверного использования.
     
  • 2.36, СтолярКодер (?), 15:46, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообщет, Microsoft (*которые очень плохие в мире Linux одиов), спонсирует Ubuntu.
     
     
  • 3.47, Аноним (16), 16:16, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тут речь не про спонсорство. Гугл тоже спонсирует - но про него в сабже ни слова.
     
     
  • 4.57, СтолярКордер (?), 16:51, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну типа, они же эти, эмм),
    Как Макси и Дюк,
    Как Иккинг и Беззубик,
    Как Бетман и Джокер,
    Ник Уайлд и Джуди Хоппс,
    Как Сталлоне и Снайпс,
    Как Хан Соло и Дарт Вейдер.
     

  • 1.22, тов. Булочкин (?), 15:23, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.24, онанист (?), 15:29, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    да ну нафиг этих баптистов
     
  • 1.26, Mik Foxi (ok), 15:33, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С такими новостями все больше задумываешься куда валить с убунты.
     
     
  • 2.34, Otaku (?), 15:45, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мак и я серьезно
     
  • 2.42, Аноним (2), 16:03, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Fedora, openSUSE, Debian, Mint, elementary.
     
  • 2.45, Аноним (45), 16:13, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на Роки или Альма. Софт там сейчас свежее чем в Убунту ЛТС, а то чего не хватает легко найти  и скачать рпм - прям как на венде. Надежен настолько, что станет скучно.
     

  • 1.30, Otaku (?), 15:42, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перешел на мак и забыл как страшный сон все эти линуксы и вёнды.
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 16:43, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.60, ТолянПервыйХаккерНаДеревне (?), 17:12, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну на пару лет хватит до обновлений Ос, пока все не станет тормозить.
     
     
  • 3.64, Аноним (2), 17:27, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последняя Tahoe нормально работает на Air с M1 и 8гб ОЗУ.
     
     
  • 4.77, ТолянПервыйХаккерНаДеревне (?), 17:50, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Apple до сих пор просит за добавление несчастных 8 ГБ оперативной памяти или лишних 256 ГБ SSD около $200. В мире ПК за эти деньги можно купить топовый SSD на 2 терабайта и кучу оперативной памяти лучшего качества.
    На ноутбуке, в 1/4 стоимости MacBook, пойдет Doom Ethernal.
    На Mac за эти же деньги не запустишь вообще ничего, кроме Пасьянса в браузере или простеньких мобильных игр из App Store.
    Но мы то не играем в игрушки).
     
  • 2.62, Аноним (62), 17:20, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Перешел на мак и забыл как страшный сон все эти линуксы и вёнды.

    Сейчас тебе расскажут про "ДОРАГА111" и что с консолькой/конфигами не посношаться.

     

  • 1.31, Moebius (ok), 15:42, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не пользуюсь Ubuntu из-за snap. Нет возможности переключиться на быстрое зеркало, поднять своё в локальной сети. Scam Store - помойка.
     
     
  • 2.40, eugener (ok), 15:52, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    snap удаляется за минуту, за две запрещается его установка, за три файрфокс заменяется deb-пакетом.

    см. https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/140199.html#105

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 16:06, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У убунты 0 преимуществ на десктопе перед федорой и арчем. Космонавт все пролюбил пока изобретал юнити, мир и снап.
    мимо
     
     
  • 4.46, eugener (ok), 16:13, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LTS на 5 лет + бесплатный LTS ещё на 5 лет на 5 компов.
     
     
  • 5.56, Комиссар (?), 16:50, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кому сдался ДЕСКТОП с протухшими на 5+5 лет пакетами?
     
  • 4.61, Аноним (61), 17:19, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У убунты 0 преимуществ на десктопе перед дебианом...
     
  • 3.59, Комиссар (?), 16:54, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А другие 10-20 рабочих приложух тоже предлагаешь заменить deb-пакетами?

    Не обновляемыми по полгода? Или ратуешь секситься с night-бетками из сторонних ppa?

     
     
  • 4.65, Аноним (61), 17:28, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    flatpak? appimage?
     
  • 4.72, Аноним (45), 17:43, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем концепция "скачать deb (или rpm) и забыть на год" отличается от типового поведения на уважаемой тут всеми профессионалами Windows?
     

  • 1.44, Аноним (44), 16:11, 07/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Уёбищный немощный гном для новичков и профессионалов, кек
     
     
  • 2.70, Аноним (70), 17:42, 07/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    худшее окружение.
     

  • 1.69, Аноним (70), 17:41, 07/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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