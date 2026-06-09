Возрождение разработки Ubuntu MATE после ухода основателя проекта

Томас Уорд (Thomas Ward), лидер проекта Lubuntu и член технического совета Ubuntu, объявил о формировании новой команды разработчиков дистрибутива Ubuntu MATE, которая взяла в свои руки сопровождение проекта после ухода его основателя. Формально отдельный релиз Ubuntu MATE 26.04 выпущен не будет, но пакеты с рабочим столом MATE для Ubuntu 26.04 продолжают поставляться и поддерживаться в надлежащем виде. Новая команда разработчиков приступила к разгребанию и исправлению ошибок, накопившихся за несколько лет стагнации проекта, а также работает над обновлением MATE до ветки 1.28 с устаревшего выпуска MATE 1.26, сформированного в 2021 году.

Пользователи прошлых веток Ubuntu MATE могут перейти на пакетную базу Ubuntu 26.04 через установку обновлений, но отдельный установочный образ Ubuntu MATE на базе Ubuntu 26.04 публиковаться не будет. На новых системах можно установить любую редакцию Ubuntu 26.04, после чего развернуть рабочий стол MATE командой "sudo apt install ubuntu-mate-desktop". Осенние сборки Ubuntu MATE 26.10 планируют сформировать как полноценный релиз.



