Бета-версия офисного пакета LibreOffice 26.8

Организация The Document Foundation объявила о начале бета-тестирования офисного пакета LibreOffice 26.8. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. Релиз состоится 18-20 августа. Среди изменений: Обеспечено выставление разного цвета фона верхней панели (Notebookbars) в разных модулях (Writer, Calc, Draw и Impress). В режиме разделения инструментов по вкладкам появились метки категорий. Добавлена возможность переключения между вкладками в панели, используя тачпад или колесо мыши.

Предоставлена возможность изменения цветовой темы без перезапуска приложения.

В панели инструментов, боковой панели и выпадающем блоке форматирования унифицирован список стилей, который теперь везде выглядит одинаково и не теряет стандартные стили после добавления собственных.

В диалог настройки стиля страницы и в боковую панель добавлены дополнительные размеры страниц A0, A1, A2, B0, B1, B2 и B3.

В боковой панели в диалоге управления стилями реализована возможность независимого применения фильтров стилей.

Предоставлена возможность настройки комбинаций клавиш в привязке к отдельным документам.

Реализована встроенная поддержка вариативных шрифтов OpenType (variable fonts), в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться. Вместо отдельного описания каждого представления, комбинации возможных вариантов определяются в одном шрифтовом ресурсе через определения возможных delta-отклонений от базового глифа с получением результата через применение интерполяции.

В диалоге поиска и замены текста в регулярных выражениях реализована возможность использования escape-последовательностей для кодирования Unicode-символов, например, "\u000A" для перевода строки или "\u0041" для буквы "A" в верхнем регистре.

При задействовании в интерфейсе базовых VCL-виджетов, реализован вывод предупреждения c предложением установить пакет интеграции с рабочим столом (например, libreoffice-kf6 для KDE).

Обеспечено корректное использование шрифтов, имена которых меняются в зависимости от выставленного в системе языка. Документы, созданные при использовании одного языка в интерфейсе, теперь корректно отображаются с нужными шрифтами в интерфейсах с другим языком, если эти шрифты установлены в системе.

В конфигурациях без установленного дополнения APSO (Alternative Python Script Organizer) предоставлена возможность открытия Python-скриптов в системном текстовом редакторе из диалога управления макросами.

В диалоге вставки гиперссылки добавлена опция для вырезания параметров из URL ("?a=b&c=d...").

Для диалогов, способных изменять свой размер, на платформе Windows добавлена кнопка для раскрытия окна на всё доступное пространство.

Добавлен фильтр для поиска в подключённых пользователем словарях.

Внесены многочисленные улучшения в обработку и отображение текста на языках с начертанием справа-налево.

В Writer и Calc разрешено редактирование существующих стилей таблиц.

Изменения в редакторе документов Writer: Добавлен режим наглядного сравнения документов, позволяющий в одном окне бок о бок оценить различия в двух документах или разных версиях одного документа. Реализован новый движок компоновки абзацев (Paragraph Composer), разбивающий текст на строки и распределяющий пробелы при выравнивании по ширине с учётом не только наполнения текущей строки, но и идущих следом строк. Новый движок позволяет равномерно распределить пустоты во всех строках абзаца, исключив ситуации, когда одна строка почти полностью заполнена, а другая почти пустая из-за соседства длинных слов. Добавлена опция "View ▸ Grids and Helplines ▸ Display Baseline Grid" для визуализации макетной сетки, по которой производится выравнивание букв по нижней границе строк. В настройках возможно выставление произвольного цвета горизонтальным направляющим (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Appearance ▸ Customizations ▸ Baseline grid). При включения функция выравнивания по базовой сетке реализовано корректное выравнивание врезок текста. Добавлена поддержка чтения и реэкспорта DOCX-файлов со свойствами стилей для скрытия элементов и показа в галерее. В фильтрах импорта и экспорта DOCX также обеспечена корректная обработка комментариев к удалённой области текста. Комментарии к удалённому тексту в режиме отслеживания изменений теперь отображаются зачёркнутыми, как и сам текст. Добавлен режим просмотра "Черновик" (View ▸ Draft), оставляющий только текст и скрывающий отвлекающие элементы оформления, такие как отступы, колонтитулы и изображения. В боковой панели в строке быстрого поиска реализована поддержка поиска в комментариях. Опции быстрого поиска теперь показывают сразу в панели, без открытия модального диалога. Добавлена опция, отключающая удаление выделенного текста при начале ввода новых символов без снятия выделения (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids: Typing: ☑ Typing replaces selection). Добавлена поддержка сортировки заголовков разделов документа в алфавитном порядке. В диалог подсчёта слов добавлены данных о числе слов до и после курсора. В режиме экспертной настройки добавлена возможность переопределения содержимого выпадающего списка стилей, используя параметры ShowDefaultStyles, ShowUsedStyles, ShowFavouriteStyles и ShowUserDefinedStyles в группе org.openoffice.Office.Common. Повышена производительность открытия очень больших документов с изображениями.

Изменения в табличном процессоре Calc: В сводных таблицах (Pivot Tables) добавлена возможность вставки столбцов со значениями, не подставляемыми напрямую, а вычисляемыми на основе данных из электронной таблицы. В панели инструментов кнопка управления границами преобразована в комбинированную кнопку, которая помимо выпадающего меню со списков доступных типов рамок, теперь запоминает выбранный стиль и при повторном нажатии сразу выбирает его, а меню показывает только при нажатии на значок со стрелкой. Добавлена команда Shuffle для рандомизации порядка ячеек в выбранном диапазоне. Добавлен режим "тихой" блокировки ввода некорректных данных без вывода предупреждений. Улучшена совместимость с форматом XLSX при принудительном переносе строк внутри ячеек при создании ссылок. Улучшен интерфейс для изменения форматирования текста в заголовке и футере ячеек. Разрешено указание относительного размера шрифтов при определении стиля ячеек. Добавлена клавиатурная комбинация Ctrl + Home для перевода курсора на первую занятую ячейку.

Изменения в системе создания презентаций Impress: Предоставлена возможность создания слайдов разного размера в одной презентации. Добавлена поддержка группировки слайдов в секции, что может использоваться для навигации с учётом структуры презентации. В боковой панели и в панели управления страницей предоставлена возможность отображения заданных пользователем имён слайдов, рядом с их номерами. Реализована возможность доступа к палитрам цветовых тем через верхнюю панель. Добавлена возможность переключения между нумерованным и маркированным стилями списков с сохранением их структуры. Реализованы варианты встроенных шаблонов презентаций, имеющие соотношения сторон 16:9, в дополнение к изначально предлагаемым вариантам 4:3. При использовании данных шаблонов смена формата слайда с 4:3 на 16:9 теперь не приводит к растягиванию фона. В режиме показа презентации обеспечено автоматическое масштабирования пиктограмм в опциональной навигационной панели в зависимости от размера окна.

В Draw добавлена опция для использования колеса мыши для масштабирования вместо прокрутки. Для скроллинга колесом мыши в данном режиме следует удерживать клавишу Ctrl. Реализована возможность создания страниц разного размера в одном документе.

В Base реализована поддержка фильтрации по дате или времени при работе с СУБД Firebird. Решена проблема с удалением комментариев к SQL-запросу при переключении на другой запрос в Design View.

В Chart реализована возможность импорта и пересохранения файлов в формате OOXML, содержащих новые типы диаграмм ("chartex"), добавленные в Microsoft Office. При этом LibreOffice пока не может отображать и редактировать такие диаграммы, и показывает вместо них заглушки с информацией о том, что они не поддерживаются.

В Math добавлен диалог для создания матриц.



