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Бета-версия офисного пакета LibreOffice 26.8

13.07.2026 13:27 (MSK)

Организация The Document Foundation объявила о начале бета-тестирования офисного пакета LibreOffice 26.8. Готовые установочные пакеты подготовлены для различных дистрибутивов Linux, Windows и macOS. Релиз состоится 18-20 августа.

Среди изменений:

  • Обеспечено выставление разного цвета фона верхней панели (Notebookbars) в разных модулях (Writer, Calc, Draw и Impress). В режиме разделения инструментов по вкладкам появились метки категорий. Добавлена возможность переключения между вкладками в панели, используя тачпад или колесо мыши.
  • Предоставлена возможность изменения цветовой темы без перезапуска приложения.
  • В панели инструментов, боковой панели и выпадающем блоке форматирования унифицирован список стилей, который теперь везде выглядит одинаково и не теряет стандартные стили после добавления собственных.
  • В диалог настройки стиля страницы и в боковую панель добавлены дополнительные размеры страниц A0, A1, A2, B0, B1, B2 и B3.
  • В боковой панели в диалоге управления стилями реализована возможность независимого применения фильтров стилей.
  • Предоставлена возможность настройки комбинаций клавиш в привязке к отдельным документам.
  • Реализована встроенная поддержка вариативных шрифтов OpenType (variable fonts), в которых толщина, ширина и другие стилистические характеристики глифа могут произвольно меняться. Вместо отдельного описания каждого представления, комбинации возможных вариантов определяются в одном шрифтовом ресурсе через определения возможных delta-отклонений от базового глифа с получением результата через применение интерполяции.
  • В диалоге поиска и замены текста в регулярных выражениях реализована возможность использования escape-последовательностей для кодирования Unicode-символов, например, "\u000A" для перевода строки или "\u0041" для буквы "A" в верхнем регистре.
  • При задействовании в интерфейсе базовых VCL-виджетов, реализован вывод предупреждения c предложением установить пакет интеграции с рабочим столом (например, libreoffice-kf6 для KDE).
  • Обеспечено корректное использование шрифтов, имена которых меняются в зависимости от выставленного в системе языка. Документы, созданные при использовании одного языка в интерфейсе, теперь корректно отображаются с нужными шрифтами в интерфейсах с другим языком, если эти шрифты установлены в системе.
  • В конфигурациях без установленного дополнения APSO (Alternative Python Script Organizer) предоставлена возможность открытия Python-скриптов в системном текстовом редакторе из диалога управления макросами.
  • В диалоге вставки гиперссылки добавлена опция для вырезания параметров из URL ("?a=b&c=d...").
  • Для диалогов, способных изменять свой размер, на платформе Windows добавлена кнопка для раскрытия окна на всё доступное пространство.
  • Добавлен фильтр для поиска в подключённых пользователем словарях.
  • Внесены многочисленные улучшения в обработку и отображение текста на языках с начертанием справа-налево.
  • В Writer и Calc разрешено редактирование существующих стилей таблиц.
  • Изменения в редакторе документов Writer:
    • Добавлен режим наглядного сравнения документов, позволяющий в одном окне бок о бок оценить различия в двух документах или разных версиях одного документа.
    • Реализован новый движок компоновки абзацев (Paragraph Composer), разбивающий текст на строки и распределяющий пробелы при выравнивании по ширине с учётом не только наполнения текущей строки, но и идущих следом строк. Новый движок позволяет равномерно распределить пустоты во всех строках абзаца, исключив ситуации, когда одна строка почти полностью заполнена, а другая почти пустая из-за соседства длинных слов.
    • Добавлена опция "View ▸ Grids and Helplines ▸ Display Baseline Grid" для визуализации макетной сетки, по которой производится выравнивание букв по нижней границе строк. В настройках возможно выставление произвольного цвета горизонтальным направляющим (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Appearance ▸ Customizations ▸ Baseline grid).
    • При включения функция выравнивания по базовой сетке реализовано корректное выравнивание врезок текста.
    • Добавлена поддержка чтения и реэкспорта DOCX-файлов со свойствами стилей для скрытия элементов и показа в галерее. В фильтрах импорта и экспорта DOCX также обеспечена корректная обработка комментариев к удалённой области текста. Комментарии к удалённому тексту в режиме отслеживания изменений теперь отображаются зачёркнутыми, как и сам текст.
    • Добавлен режим просмотра "Черновик" (View ▸ Draft), оставляющий только текст и скрывающий отвлекающие элементы оформления, такие как отступы, колонтитулы и изображения.
    • В боковой панели в строке быстрого поиска реализована поддержка поиска в комментариях. Опции быстрого поиска теперь показывают сразу в панели, без открытия модального диалога.
    • Добавлена опция, отключающая удаление выделенного текста при начале ввода новых символов без снятия выделения (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice Writer ▸ Formatting Aids: Typing: ☑ Typing replaces selection).
    • Добавлена поддержка сортировки заголовков разделов документа в алфавитном порядке.
    • В диалог подсчёта слов добавлены данных о числе слов до и после курсора.
    • В режиме экспертной настройки добавлена возможность переопределения содержимого выпадающего списка стилей, используя параметры ShowDefaultStyles, ShowUsedStyles, ShowFavouriteStyles и ShowUserDefinedStyles в группе org.openoffice.Office.Common.
    • Повышена производительность открытия очень больших документов с изображениями.
  • Изменения в табличном процессоре Calc:
    • В сводных таблицах (Pivot Tables) добавлена возможность вставки столбцов со значениями, не подставляемыми напрямую, а вычисляемыми на основе данных из электронной таблицы.
    • В панели инструментов кнопка управления границами преобразована в комбинированную кнопку, которая помимо выпадающего меню со списков доступных типов рамок, теперь запоминает выбранный стиль и при повторном нажатии сразу выбирает его, а меню показывает только при нажатии на значок со стрелкой.
    • Добавлена команда Shuffle для рандомизации порядка ячеек в выбранном диапазоне.
    • Добавлен режим "тихой" блокировки ввода некорректных данных без вывода предупреждений.
    • Улучшена совместимость с форматом XLSX при принудительном переносе строк внутри ячеек при создании ссылок.
    • Улучшен интерфейс для изменения форматирования текста в заголовке и футере ячеек.
    • Разрешено указание относительного размера шрифтов при определении стиля ячеек.
    • Добавлена клавиатурная комбинация Ctrl + Home для перевода курсора на первую занятую ячейку.
  • Изменения в системе создания презентаций Impress:
    • Предоставлена возможность создания слайдов разного размера в одной презентации.
    • Добавлена поддержка группировки слайдов в секции, что может использоваться для навигации с учётом структуры презентации. В боковой панели и в панели управления страницей предоставлена возможность отображения заданных пользователем имён слайдов, рядом с их номерами.
    • Реализована возможность доступа к палитрам цветовых тем через верхнюю панель.
    • Добавлена возможность переключения между нумерованным и маркированным стилями списков с сохранением их структуры.
    • Реализованы варианты встроенных шаблонов презентаций, имеющие соотношения сторон 16:9, в дополнение к изначально предлагаемым вариантам 4:3. При использовании данных шаблонов смена формата слайда с 4:3 на 16:9 теперь не приводит к растягиванию фона.
    • В режиме показа презентации обеспечено автоматическое масштабирования пиктограмм в опциональной навигационной панели в зависимости от размера окна.
  • В Draw добавлена опция для использования колеса мыши для масштабирования вместо прокрутки. Для скроллинга колесом мыши в данном режиме следует удерживать клавишу Ctrl. Реализована возможность создания страниц разного размера в одном документе.
  • В Base реализована поддержка фильтрации по дате или времени при работе с СУБД Firebird. Решена проблема с удалением комментариев к SQL-запросу при переключении на другой запрос в Design View.
  • В Chart реализована возможность импорта и пересохранения файлов в формате OOXML, содержащих новые типы диаграмм ("chartex"), добавленные в Microsoft Office. При этом LibreOffice пока не может отображать и редактировать такие диаграммы, и показывает вместо них заглушки с информацией о том, что они не поддерживаются.
  • В Math добавлен диалог для создания матриц.


  1. Главная ссылка к новости (https://qa.blog.documentfounda...)
  2. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытого офисного пакета Euro-Office
  3. OpenNews: Платформа CODE 26.04 для совместной работы с офисным пакетом на основе LibreOffice
  4. OpenNews: Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.4 с обновлением лицензии на код
  5. OpenNews: Из курирующей LibreOffice организации TDF исключены все сотрудники Collabora
  6. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 26.2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65894-libreoffice
Ключевые слова: libreoffice
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony128052 (?), 13:46, 13/07/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Кажись ускорились после выхода EuroOffice
     
  • 1.3, Аноним (3), 14:20, 13/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Кто ставил, подскажите:
    - добавили плавный скроллинг в Calc?
    - сделали перенос в ячейке длинной интернет-ссылки?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:36, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сделали перенос в ячейке длинной интернет-ссылки?

    А что там именно ? Но если был баг то конечно лучше отправить репорт на их багзиллу, или напишите на:
    https://forumooo.ru

     

  • 1.4, limafresh (ok), 14:27, 13/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.6, Аноним (6), 14:37, 13/07/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    А можно вернуть перфоманс обратно к версии 25.2.7.2, а эти свистелки в утиль? А то как-то некомфортно стало
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 15:26, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Последнюю 26.2.4 устанавливали ?
    https://www.libreoffice.org/download/
     

  • 1.7, anonim123123 (?), 14:52, 13/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Лишь бы это долпучий риббон можно было отключить....
     
     
  • 2.8, anonim123123 (?), 14:56, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ладно, есть всякие лэптопы с мониками как спичечный коробок, им все эти вкладки актуально юзате. Давно (с нулевых) на монике 1280х800 и выше было достаточно вытянуть менюхи со всем нужным юзерю функционалом кнопками на панель задач, включив их в интерфейсе, затем поднять масштаб значков. Но нет, теперь чтобы найти нужную пимпу надо обязательно с десяток вкладок промотать пока найдётся. Что за инвалиды интерфейсов такое делают...
     
     
  • 3.9, BeLord (ok), 15:16, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Libra позволяет настроить меню под свой вкус, хоть две кнопки оставь, в чем проблема? 80% функционала постоянно не нужна.
     

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