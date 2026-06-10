Первый стабильный выпуск открытого офисного пакета Euro-Office

Опубликован первый стабильный выпуск проекта Euro-Office, развивающего платформу для совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций. В основе Euro-Office лежит серверный компонент DocumentServer, предоставляющий online-редакторы, открываемые на клиентских системах в браузере. Проект является форком кодовой базы продукта ONLYOFFICE DocumentServer и полностью повторяет его функциональность. Как и исходный продукт Euro-Office распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для архитектур x86_64 и ARM64 в форматах deb и rpm. К разработке Euro-Office подключилось 12 европейских компаний и организаций, среди которых Nextcloud, IONOS, Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian и BTactic. Проект преподносится как открытая, прозрачно развиваемая и независимая платформа для совместной работы с документами, рассчитанная на использование через Web и интеграцию со сторонними продуктами, такими как системы обмена файлами, wiki и инструментами управления проектами. Заявлена совместимость с форматами MS Office и OpenDocument (DOCX, PPTX, XLSX, ODT, ODS, ODP). Среди причин создания собственного форка вместо присоединения к разработке открытого проекта ONLYOFFICE упоминаются: Проблематичность передачи изменений в кодовую базу платформы ONLYOFFICE, разработчики которой не рецензируют присылаемые изменения, не принимают pull-запросы и не заботятся о корректности и актуальности инструкций по сборке.

Развивающая ONLYOFFICE компания периодически принимает спорные решения, такие как отключение редактирования в мобильном приложении и удаление панели администратора.

Отсутствие прозрачности - тексты в коммитах часто ссылаются на внутренние системы отслеживания ошибок, в поставку входят бинарные блобы и обфусцированный код. Часть комментариев в коде на русском языке, что затрудняет работу с кодом международными командами.

Мобильное приложение не полностью открыто и завязано на проприетарные компоненты.

Значительная часть разработчиков ONLYOFFICE находится в РФ, что усложняет совместную работу и подрывает доверие из-за политической ситуации, особенно когда процессы разработки непрозрачны и отгорожены. Организация The Document Foundation, курирующая разработки офисного пакета LibreOffice, опубликовала открытое письмо с критикой проекта Euro-Office и методов его продвижения. Недовольство вызывает то, что в Euro-Office по умолчанию применяется формат OOXML, подконтрольный компании Microsoft. По мнению The Document Foundation, использование по умолчанию проприетарного формата OOXML вместо открытого стандарта OpenDocument расходится с заявленной целью формирования европейского цифрового суверенитета, так как Euro-Office укрепляет привязку к одному американскому производителю, не способствующему предоставлению пользователям свободы полностью контролировать собственный контент. Также подвергаются критике заявления о том, что Euro-Office стал первым открытым офисным пакетом, разработанным в Европе. Первым европейскими открытыми офисными пакетами являются OpenOffice.org и LibreOffice, основанные на исходном коде StarOffice, разработанном немецкой компанией Star Division. Euro-Office же создан на волне роста популярности идей цифрового суверенитета в результате ребрендинга сторонней кодовой базы.



