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Первый стабильный выпуск открытого офисного пакета Euro-Office

10.06.2026 17:55 (MSK)

Опубликован первый стабильный выпуск проекта Euro-Office, развивающего платформу для совместного редактирования документов, электронных таблиц и презентаций. В основе Euro-Office лежит серверный компонент DocumentServer, предоставляющий online-редакторы, открываемые на клиентских системах в браузере. Проект является форком кодовой базы продукта ONLYOFFICE DocumentServer и полностью повторяет его функциональность. Как и исходный продукт Euro-Office распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для архитектур x86_64 и ARM64 в форматах deb и rpm.

К разработке Euro-Office подключилось 12 европейских компаний и организаций, среди которых Nextcloud, IONOS, Eurostack, XWiki, OpenProject, Soverin, Abilian и BTactic. Проект преподносится как открытая, прозрачно развиваемая и независимая платформа для совместной работы с документами, рассчитанная на использование через Web и интеграцию со сторонними продуктами, такими как системы обмена файлами, wiki и инструментами управления проектами. Заявлена совместимость с форматами MS Office и OpenDocument (DOCX, PPTX, XLSX, ODT, ODS, ODP).

Среди причин создания собственного форка вместо присоединения к разработке открытого проекта ONLYOFFICE упоминаются:

  • Проблематичность передачи изменений в кодовую базу платформы ONLYOFFICE, разработчики которой не рецензируют присылаемые изменения, не принимают pull-запросы и не заботятся о корректности и актуальности инструкций по сборке.
  • Развивающая ONLYOFFICE компания периодически принимает спорные решения, такие как отключение редактирования в мобильном приложении и удаление панели администратора.
  • Отсутствие прозрачности - тексты в коммитах часто ссылаются на внутренние системы отслеживания ошибок, в поставку входят бинарные блобы и обфусцированный код. Часть комментариев в коде на русском языке, что затрудняет работу с кодом международными командами.
  • Мобильное приложение не полностью открыто и завязано на проприетарные компоненты.
  • Значительная часть разработчиков ONLYOFFICE находится в РФ, что усложняет совместную работу и подрывает доверие из-за политической ситуации, особенно когда процессы разработки непрозрачны и отгорожены.

Организация The Document Foundation, курирующая разработки офисного пакета LibreOffice, опубликовала открытое письмо с критикой проекта Euro-Office и методов его продвижения. Недовольство вызывает то, что в Euro-Office по умолчанию применяется формат OOXML, подконтрольный компании Microsoft. По мнению The Document Foundation, использование по умолчанию проприетарного формата OOXML вместо открытого стандарта OpenDocument расходится с заявленной целью формирования европейского цифрового суверенитета, так как Euro-Office укрепляет привязку к одному американскому производителю, не способствующему предоставлению пользователям свободы полностью контролировать собственный контент.

Также подвергаются критике заявления о том, что Euro-Office стал первым открытым офисным пакетом, разработанным в Европе. Первым европейскими открытыми офисными пакетами являются OpenOffice.org и LibreOffice, основанные на исходном коде StarOffice, разработанном немецкой компанией Star Division. Euro-Office же создан на волне роста популярности идей цифрового суверенитета в результате ребрендинга сторонней кодовой базы.



  1. Главная ссылка к новости (https://nextcloud.com/blog/pre...)
  2. OpenNews: Фонд СПО и SFC призвали ONLYOFFICE удалить ограничения, добавленные поверх лицензии AGPL
  3. OpenNews: Создан Euro-Office, форк ONLYOFFICE. Проект ONLYOFFICE обвинил форк в нарушении лицензии
  4. OpenNews: Решено возобновить разработку LibreOffice Online, серверной версии для Web
  5. OpenNews: Из курирующей LibreOffice организации TDF исключены все сотрудники Collabora
  6. OpenNews: Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.4 с обновлением лицензии на код
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65662-euro-office
Ключевые слова: euro-office
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, q (ok), 18:05, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все правильно делают. От страны реднеков тоже надо отвязываться.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 18:14, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в Euro-Office по умолчанию применяется формат OOXML, подконтрольный компании Microsoft

    odf же многие как основу наравне с doc/docx взяли, хоть наше травительство даже, куда они в проприетарку-то опять?

    > Также подвергаются критике заявления о том, что Euro-Office стал первым открытым офисным пакетом, разработанным в Европе. Первым европейскими открытыми офисными пакетами являются OpenOffice.org и LibreOffice, основанные на исходном коде StarOffice, разработанном немецкой компанией Star Division. Euro-Office же создан на волне роста популярности идей цифрового суверенитета в результате ребрендинга сторонней кодовой базы.
    > Среди причин создания собственного форка вместо присоединения к разработке открытого проекта ONLYOFFICE упоминаются: Значительная часть разработчиков ONLYOFFICE находится в РФ, что усложняет совместную работу и подрывает доверие из-за политической ситуации, особенно когда процессы разработки непрозрачны и отгорожены.

    помимо это стандартного зашквара школьников/неудачников с форком аля ориджинал, паранойя мне одному подсказывает, что европу америка имеет как хочет?

     

  • 1.3, soarin (ok), 18:10, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В LibreOffice напряглись
     
  • 1.4, Аноним (4), 18:11, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Могли бы просто перейти все на ODF и LibreOffice:
    https://opennet.ru/63398-opensource
    https://opennet.ru/60928-opensource

    >открытое письмо с критикой проекта Euro-Office

    Так тут критика и пользователей ONLYOFFICE, которые якобы против использования MS Office т.к. он "плохой", но зато вместо того, что бы перейти на открытый ODF, первым критерием выбора Онлиофиса называют его поддержку форматов от того же Microsoft.

     
     
  • 2.9, Аноним (-), 18:20, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты забываешь, что онлиофис городят с нуля, а докх формат сейчас везде. майки-то со своей отлаженной системой любой формат за квартал воткнут и отполируют, а кому нужна будет глюкавая поделка со своим форматом - хз. имхо стратегически это было правильное решение онлиофа
     

  • 1.6, Аноним (-), 18:15, 10/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.8, Аноним (8), 18:17, 10/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то в курсе всей этой истории? В РФ сделали ONLYOFFICE, потом его запретили в Европе, потом форкнули, нарушив гпл, так появился евроофис?
     
     
  • 2.10, q (ok), 18:20, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > его запретили в Европе

    Никто не запрещал.

    > нарушив гпл

    Никаких нарушений со стороны европейцев не было, о чем вынес решение такой GPL-авторитет, как FSF. Напротив, онлиофисовцы нарушили, так как вставили доп. пункт, нарушающий GPL.

     
  • 2.11, Аноним (-), 18:21, 10/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Аноним (4), 18:25, 10/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >потом форкнули, нарушив гпл

    Так это Онли нарушили, потом пришлось удалять свои домыслы из лицензии:
    https://opennet.ru/65488-onlyoffice


    >В РФ сделали ONLYOFFICE

    Они сами от этого шарахаются, поэтому есть Р7 для госзакупок и Ascensio System меняющий места регистрации:
    https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/company/05718967/pe

     

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