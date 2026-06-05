Платформа CODE 26.04 для совместной работы с офисным пакетом на основе LibreOffice

Компания Collabora опубликовала платформу CODE 26.04 (Collabora Online Development Edition) для быстрого развёртывания системы Collabora Online (бывший LibreOffice Online) на своих серверах для организации совместной удалённой работы с офисным пакетом через Web и достижения функциональности, похожей на Google Docs и Office 365. CODE доступен в виде преднастроенного контейнера для системы Docker, образа виртуальной машины и набора пакетов для популярных дистрибутивов Linux. Код проекта распространяются под лицензией MPLv2. Collabora Online имеет клиент-серверную архитектуру, при которой на сервере выполняется LibreOffice Core, отвечающий за компоновку и отрисовку документов, электронных таблиц, презентаций и векторной графики, а за интерфейс отвечает web-приложение. Работа с офисным пакетом осуществляется через web-браузер с возможностью совместной работы нескольких пользователей, которые могут одновременно вносить изменения, оставлять комментарии и отвечать на вопросы. Вклад, текущие правки и позиции курсоров каждого пользователя выделяются разными цветами. CODE преподносится как вариант платформы Collabora Online для разработчиков, включающий самые свежие наработки и пригодный для использования в небольших командах или с целью ознакомительного тестирования. Отдельно развивается продукт Collabora Office, предназначенный для запуска Collabora Online не на серверах, а на локальных системах пользователя. В 2025 году сотрудниками Collabora было внесено 45% от всех изменений в LibreOffice, но в этом году между компанией Collabora и организацией The Document Foundation (TDF) обострился конфликт, связанный с разработкой облачной редакции LibreOffice Online, в результате которого из TDF были исключены все сотрудники Collabora. В 2020 году для решения вопросов с брендингом и маркетингом компания Collabora создала форк LibreOffice Online и продолжила разработку в своём репозитории под именем Collabora Online. Разработка была перенесена после того, как организация Document Foundation начала продвигать на странице LibreOffice Online продукты других компаний, которые почти ничего не вносили в разработку. В 2022 году совет директоров Document Foundation принял решение о заморозке LibreOffice Online, так как все разработчики из сообщества перешли в проект Collabora Online и не нашлось желающих продолжить сопровождение старого репозитория. В 2026 году решение о заморозке было отменено, а репозиторий LibreOffice Online был воссоздан в виде форка нынешнего репозитория Collabora Online. Основные изменения в CODE 26.04: В редакторы документов, электронных таблиц и презентаций интегрирован AI-ассистент. В Writer AI может применяться для улучшения, объяснения, переработки и обработки текста. В Calc AI-ассистент может выполнять такие задачи, как анализ данных и устранение ошибок в формулах. В Impress доступны возможности для создания презентаций при помощи AI, обобщения и проверки информации, преобразования текста из документа в сокращённую форму для вставки в презентацию, разделения данных на слайды и структурирования больших отчётов.

В Writer добавлен режим наглядного сравнения документов, позволяющий в одном окне бок о бок оценить различия в двух документах или разных версиях одного документа.

Добавлен режим многостраничного просмотра, позволяющий одновременно просматривать в одном окне несколько произвольно выбранных страниц для упрощения навигации по длинным документам.

Изменено оформление панелей с комментариями, которые теперь представлены в виде карт, размещаемых рядом с комментируемым содержимым.

Реализован умный режим отслеживания и рецензирования изменений, зависящих от других изменений (например, принятие или отклонение изменения теперь автоматически принимает или отклоняет все вложенные изменения).

Изменено оформление панели с инструментами рецензирования, наиболее востребованные инструменты в которой, такие как работа с комментариями и проверка орфографии, сделаны более заметными.

В навигатор по документу (Writer Navigator) встроена функция поиска, позволяющая разом просматривать все совпадения и быстро перемещаться по большому документу.

В панели с настройками стиля в дополнение к прокручиваемому списку с примерами реализован предпросмотр по месту результата выбора разных опций форматирования.

Добавлена поддержка импорта и экспорта документов в формате Markdown.

При экспорте в формате PDF реализована возможность сохранения документа с комментариями, показываемыми в форме аннотаций на полях.

Добавлен режим рецензирования, позволяющий подтверждать или отклонять изменения в документе, без возможности редактировать сам документ.

Обеспечен адаптивный выбор позиции и уровня масштабирования документа, зависящий от доступного экранного пространства.

В табличном процессоре реализована возможность работы пользователей со своими представлениями листов при совместной работе с общей электронной таблицей. Каждый пользователь при совместном редактировании может выставить свои фильтры и настройки, которые будут действовать только на его экземпляр и не повлияют на работу других пользователей.

Улучшена обработка ошибок в формулах. Рядом с ячейками, содержащими ошибки, теперь показывается метка, через которую можно открыть диалог для инспектирования и редактирования формулы.

В сводных таблицах (Pivot Tables) добавлена возможность вставки столбцов со значениями, не подставляемыми напрямую, а вычисляемыми на основе данных из электронной таблицы.

Добавлена возможность выбора стиля таблиц, например, можно выбирать светлую, среднюю и темную тему, подсвечивать заголовки или выделять нечётные строки другим оттенком.

В Calc добавлены новые функции, среди которых CHOOSECOLS, CHOOSEROWS, DROP, EXPAND, HSTACK, TAKE, TEXTAFTER. TEXTBEFORE, TEXTSPLIT, TOCOL, TOROW, VSTACK, WRAPCOLS и WRAPROWS.

Добавлена возможность выделения отдельных вкладок другим цветом.

Повышена интерактивность режима совместного проведения презентации, при котором докладчик запускает презентацию, а у остальных участников она начинает показываться и переключаться между слайдами автоматически. В новой версии участники могут приостановить автопереключение и пролистать слайды назад.

Предоставлена возможность создания слайдов разного размера в одной презентации.

Добавлена поддержка группировки слайдов в секции, что может использоваться для навигации с учётом структуры презентации.

Улучшена группировка элементов, расстановка меток и обработка выпадающих списков в панели с меню на экранах с различным разрешением. Добавлены всплывающие подсказки с информацией об элементах меню.

Добавлен встроенный диалог для изменения настроек приложения, доступный прямо из редактора документов и не требующий открытия отдельного интерфейса администратора.

В диалоге выбора шрифта реализовано обновление списка предлагаемых шрифтов по мере набора маски для фильтрации выбора.

В контекстное меню строки состояния добавлены опции для управления показом индикаторов.

В контекстное меню, показываемое для изображений в документе, добавлена функция извлечения и сохранения изображения.

Предоставлена возможность открытия шаблонов OOXML в режиме редактирования.

Предоставлена опция для открытия определённых типов документов по умолчанию в режиме просмотра с возможностью при желании переключиться в режим редактирования.



