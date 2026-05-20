Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.4 с обновлением лицензии на код

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 9.4 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 9.4, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Основные новшества: Разработчики ONLYOFFICE прислушалась к пожеланиям Фонда СПО и организации Software Freedom Conservancy и удалили спорные условия, добавленные поверх лицензии AGPL и требующие сохранения в производных продуктах оригинального логотипа ONLYOFFICE. Дополнительные условия в обновлённой лицензии теперь сводятся к типовым пунктам о необходимости сохранять примечания об авторских правах, лицензии и авторах. При модификации предписано упоминать, что продукт основан на ONLYOFFICE, и показывать соответствующее уведомление в графическом интерфейсе. В лицензии также указано, что она не предоставляет прав на использование товарного знака ONLYOFFICE, который распространяется под отдельными условиями.

В Community-версии ONLYOFFICE Docs (DocumentServer) убрано ограничение в 20 одновременных подключений и прекращено выполнение минификации публикуемого кода. Упрощена архитектура (все компоненты объединены в один процесс), а также убраны лишние зависимости и привязки к RabbitMQ и СУБД, что позволяет использовать ONLYOFFICE Docs на более слабом оборудовании.

В редакторе электронных таблиц при выборе тёмной темы оформления реализована возможность переключения на тёмный фон рабочей области электронной таблицы.

В редактор документов добавлена возможность вставки горизонтальных линий для наглядного разделения секций в документе и упрощения читаемости.

Переработаны инструменты для заполнения форм. Добавлена поддержка привязки к форме определённых получателей и наглядного отслеживания состояния заполнения формы прямо в редакторе.

Добавлена возможность сохранения изображения подписи для его быстрого прикрепления к нескольким документам без необходимости повторной загрузки для каждого документа (при заполнении полей с подписью теперь по умолчанию автоматически предлагается последнее выбранное изображение).

В редакторе презентаций предложено 25 новых шаблонов оформления презентаций.

В редакторе презентаций предложено 20 новых визуальных эффектов перехода между слайдами.

Для всех редакторов доступна новая вкладка "Chart Design", сводящая воедино все настройки, связанные с диаграммами.

Расширены возможности для вставки внешнего содержимого в документы, PDF-файлы и презентации, без нарушения исходного форматирования таблиц и текста с разметкой. В кнопку Paste в верхней панели добавлены опции для вставки из буфера обмена.

В мобильное приложение добавлена отдельная кнопка для сохранения документа, позволяющая отключить автозапись и вручную контролировать сохранение на системах с неустойчивым сетевым соединением.



