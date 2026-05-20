Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 9.4 с обновлением лицензии на код

20.05.2026 18:13 (MSK)

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 9.4 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 9.4, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • Разработчики ONLYOFFICE прислушалась к пожеланиям Фонда СПО и организации Software Freedom Conservancy и удалили спорные условия, добавленные поверх лицензии AGPL и требующие сохранения в производных продуктах оригинального логотипа ONLYOFFICE. Дополнительные условия в обновлённой лицензии теперь сводятся к типовым пунктам о необходимости сохранять примечания об авторских правах, лицензии и авторах. При модификации предписано упоминать, что продукт основан на ONLYOFFICE, и показывать соответствующее уведомление в графическом интерфейсе. В лицензии также указано, что она не предоставляет прав на использование товарного знака ONLYOFFICE, который распространяется под отдельными условиями.
  • В Community-версии ONLYOFFICE Docs (DocumentServer) убрано ограничение в 20 одновременных подключений и прекращено выполнение минификации публикуемого кода. Упрощена архитектура (все компоненты объединены в один процесс), а также убраны лишние зависимости и привязки к RabbitMQ и СУБД, что позволяет использовать ONLYOFFICE Docs на более слабом оборудовании.
  • В редакторе электронных таблиц при выборе тёмной темы оформления реализована возможность переключения на тёмный фон рабочей области электронной таблицы.
  • В редактор документов добавлена возможность вставки горизонтальных линий для наглядного разделения секций в документе и упрощения читаемости.
  • Переработаны инструменты для заполнения форм. Добавлена поддержка привязки к форме определённых получателей и наглядного отслеживания состояния заполнения формы прямо в редакторе.
  • Добавлена возможность сохранения изображения подписи для его быстрого прикрепления к нескольким документам без необходимости повторной загрузки для каждого документа (при заполнении полей с подписью теперь по умолчанию автоматически предлагается последнее выбранное изображение).
  • В редакторе презентаций предложено 25 новых шаблонов оформления презентаций.
  • В редакторе презентаций предложено 20 новых визуальных эффектов перехода между слайдами.
  • Для всех редакторов доступна новая вкладка "Chart Design", сводящая воедино все настройки, связанные с диаграммами.
  • Расширены возможности для вставки внешнего содержимого в документы, PDF-файлы и презентации, без нарушения исходного форматирования таблиц и текста с разметкой. В кнопку Paste в верхней панели добавлены опции для вставки из буфера обмена.
  • В мобильное приложение добавлена отдельная кнопка для сохранения документа, позволяющая отключить автозапись и вручную контролировать сохранение на системах с неустойчивым сетевым соединением.


  • 1.1, Аноним (1), 19:03, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >заявлена полная совместимость с форматами MS Office

    Для тех кому это важно собственно есть сам MS Office и даже можно бесплатно.
    Для совместной работы лучший вариант это Google Документы.

    Для всего остального есть:
    https://www.libreoffice.org

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:07, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Удачи установить новый офис на Wine+linux.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 19:10, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тот кто устанавливает офис на "Wine+linux".. Ну.. :D
     
  • 3.7, Аноним (1), 19:13, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Можете даже не устанавливать:
    - https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/free-office-online-for-the-web
    - https://chromewebstore.google.com/detail/gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:14, 20/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Для совместной работы лучший вариант это Google Документы.

    Google Документы нельзя поднять на собственном серваке. Далеко не все конторы могут позволить себе сливать документы Гуглу.

     

  • 1.10, Аноним (10), 19:54, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > ...и прекращено выполнение минификации публикуемого кода

    Что это?

     
  • 1.12, нах. (?), 19:55, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    чот я не пойму кто на ком стоял - onlyoffice docs это же то что раньше называлось document server?

    И оно избавилось от лимита на 20 юзеров, постгреза с таблицей из двух полей и одной записи и еще и rabbitmq сверху? (все это было крайне нужно и полезно ради аж 20 юзеров)

    Ну тогда это определенно охрененное достижение.

     
  • 1.13, Аноним (13), 19:58, 20/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Тогда уж и Фонд СПО и организация Software Freedom Conservancy пусть уберут слово "аттрибут" из AGPL.
     

