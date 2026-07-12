Профиль: Аноним (вход | регистрация) неRU opennet.me  
The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Lanemu P2P VPN 0.14

12.07.2026 08:25 (MSK)

Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.14 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекеры или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux, FreeBSD и Mac OS.

Изменения в версии 0.14:

  • Добавлена поддержка протокола RUDP (Reliable User Datagram Protocol) на замену TCP. RUDP включён по умолчанию с возможностью "старым" пирам подключаться по TCP. Теперь используются два UDP порта "n" и "n + 1" для UDP соответственно и порт "n" для старых TCP-подключений. Используется модифицированная RUDP-библиотека с поддержкой мультиплексирования (работа клиента и сервера по одному UDP-порту) для обхода NAT.
  • Порт по умолчанию установлен в значение 5521 вместо 0, при котором номер выбирался случайно.
  • Добавлена поддержка протокола STUN для получения внешних UDP-портов и IP-адреса пира. В роли STUN-сервера по умолчанию используется "stun.l.google.com:19302", вместо которого, в случае проблем, можно указать альтернативный STUN-сервер, например "stun.voipcheap.com:3478".
  • Добавлено отображение сообщения о работе приложения при выполнении долгих синхронных операций (например генерация приглашения).
  • Отредактирован манифест exe-файлов, чтобы приложение всегда запускалось от имени администратора.
  • Добавлена автоматическая установка tap-драйвера при запуске приложения в Windows.
  • Добавлена проверка приглашения при указании в режиме без интерфейса.
  • Добавлена настройка времени ожидания таймаута сокета при подключении.
  • Сборки приложения разделены для каждой версии Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/Monsterovic...)
  2. OpenNews: Релиз Lanemu P2P VPN 0.13.1
  3. OpenNews: 17 из 20 VPN-сервисов выдают неверную информацию о странах выходных узлов
  4. OpenNews: Компания Mullvad представила GotaTun, реализацию VPN WireGuard на языке Rust
  5. OpenNews: Доступен OpenVPN 2.7.0
  6. OpenNews: Опубликованы VPN WireGuard для Windows и WireGuardNT 1.0
Автор новости: Skullnet
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65890-lanemu
Ключевые слова: lanemu, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:46, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему Java, а не JavaScript?
     
     
  • 2.3, Анон1110м (?), 10:59, 12/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:40, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    потому шта жабаскрип - это полнейшее и лютейшее недоразумение, и не понятно как оно обогнало богоподобную джаву в вебе, нет этому разумного объяснения
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 13:02, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может дело в сложности Java?
     
  • 3.10, Аноним (10), 13:31, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >нет этому разумного объяснения

    Естественный отбор в действии. По Дарвину в эволюционной гонке побеждает не сильнейший/быстрейший/оптимальнейший/умнейший/красивейший/етц, а более ПРИСПОСОБЛЯЕМЫЙ.

     

  • 1.2, Анон1110м (?), 10:58, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Windows XP поддерживается?
     
     
  • 2.5, tonys (??), 11:31, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Packages
        Universal (64-bit & 32-bit)
        Windows Vista / XP (64-bit)
        Linux (64-bit)
        Windows Vista / XP (32-bit)
        Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 (64-bit)
        Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32-bit
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:01, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём альтернативные реализации.
     
  • 1.9, Аноним (-), 13:30, 12/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.11, Аноним (11), 13:57, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Такое себе. Куда лучшими аналогами будут tinc, n2n или netbird.
     
     
  • 2.12, Skullnet (ok), 14:01, 12/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NordVPN тоже будет куда лучшим аналогом! /s
     

  • 1.13, aname (ok), 14:18, 12/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Меня всегда интересовало, как эти DHT-based клиенты ищут пиры. Они типа все IPv4 адреса перебирают, в поисках?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру