Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.14 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекеры или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux, FreeBSD и Mac OS. Изменения в версии 0.14: Добавлена поддержка протокола RUDP (Reliable User Datagram Protocol) на замену TCP. RUDP включён по умолчанию с возможностью "старым" пирам подключаться по TCP. Теперь используются два UDP порта "n" и "n + 1" для UDP соответственно и порт "n" для старых TCP-подключений. Используется модифицированная RUDP-библиотека с поддержкой мультиплексирования (работа клиента и сервера по одному UDP-порту) для обхода NAT.

Порт по умолчанию установлен в значение 5521 вместо 0, при котором номер выбирался случайно.

Добавлена поддержка протокола STUN для получения внешних UDP-портов и IP-адреса пира. В роли STUN-сервера по умолчанию используется "stun.l.google.com:19302", вместо которого, в случае проблем, можно указать альтернативный STUN-сервер, например "stun.voipcheap.com:3478".

Добавлено отображение сообщения о работе приложения при выполнении долгих синхронных операций (например генерация приглашения).

Отредактирован манифест exe-файлов, чтобы приложение всегда запускалось от имени администратора.

Добавлена автоматическая установка tap-драйвера при запуске приложения в Windows.

Добавлена проверка приглашения при указании в режиме без интерфейса.

Добавлена настройка времени ожидания таймаута сокета при подключении.

Сборки приложения разделены для каждой версии Windows.



