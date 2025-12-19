Релиз Lanemu P2P VPN 0.13.1

Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.13.1 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекеры или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux, FreeBSD и Mac OS. Изменения в новой версии: Добавлена поддержка работы BitTorrent-трекеров по UDP-протоколу.

Добавлены настройки для DHT bootstrap-узлов и http(s) адресов определения IP-адреса WhatIsMyIPv4/6.

Сетевые утилиты из пакета net-tools (ifconfig) заменены на утилиты из пакета iproute2 (ip).

Добавлены broadcast- и multicast-маршруты для Linux, FreeBSD и macOS.

В приложении теперь по умолчанию предпочитается драйвер TapV9. Если этот драйвер не найден в системе, то будет использоваться TapOAS.

Исправлена ошибка, из-за которой метрика интерфейса не устанавливалась в Windows XP.

Добавлена поддержка автоматического принятия приглашений.

Известные хосты, BitTorrent-трекеры и BitTorrent DHT отделены от подписи сети.

Выключен AWT-трей в KDE Plasma 6+.

Улучшена функция генерации случайного IP-адреса.

Обновлены зависимости приложения: flatlaf, bouncy castle и др.

Добавлен скрипт для запуска приложения от пользователя root с помощью утилиты run0.

Улучшен интерфейс приложения.



