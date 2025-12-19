The OpenNET Project / Index page

Релиз Lanemu P2P VPN 0.13.1

19.12.2025 22:16

Состоялся выпуск Lanemu P2P VPN 0.13.1 - реализации децентрализованной виртуальной частной сети, работающей по принципу Peer-To-Peer, при котором участники подключены друг к другу, а не через центральный сервер. Участники сети могут находить друг друга через BitTorrent-трекеры или BitTorrent DHT, либо через других участников сети (peer exchange). Приложение является бесплатным и открытым аналогом VPN Hamachi, написано на языке Java (c отдельными компонентами на языке Си) и распространяется под лицензией GNU LGPL 3.0. Поддерживается запуск в Windows, GNU/Linux, FreeBSD и Mac OS.

Изменения в новой версии:

  • Добавлена поддержка работы BitTorrent-трекеров по UDP-протоколу.
  • Добавлены настройки для DHT bootstrap-узлов и http(s) адресов определения IP-адреса WhatIsMyIPv4/6.
  • Сетевые утилиты из пакета net-tools (ifconfig) заменены на утилиты из пакета iproute2 (ip).
  • Добавлены broadcast- и multicast-маршруты для Linux, FreeBSD и macOS.
  • В приложении теперь по умолчанию предпочитается драйвер TapV9. Если этот драйвер не найден в системе, то будет использоваться TapOAS.
  • Исправлена ошибка, из-за которой метрика интерфейса не устанавливалась в Windows XP.
  • Добавлена поддержка автоматического принятия приглашений.
  • Известные хосты, BitTorrent-трекеры и BitTorrent DHT отделены от подписи сети.
  • Выключен AWT-трей в KDE Plasma 6+.
  • Улучшена функция генерации случайного IP-адреса.
  • Обновлены зависимости приложения: flatlaf, bouncy castle и др.
  • Добавлен скрипт для запуска приложения от пользователя root с помощью утилиты run0.
  • Улучшен интерфейс приложения.


Автор новости: Skullnet
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64455-lanemu
Ключевые слова: lanemu, vpn
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18)
  • 1.1, Аноним (1), 23:37, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > написано на языке Java

    ой, нет

     
  • 1.2, Аноним (2), 23:38, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то я не пойму зачем оно нужно, если можно просто через впн на впске соединится?
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 23:39, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А, оно еще и на Яве, лол. Умора.
     
  • 2.7, Аноним (-), 01:04, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если можно просто через впн на впске соединится

    Можно, но это платить надо. Я итак плачу за амортизацию оборудования и за выход в интернет. Больше ни за что платить не буду принципиально. Да и из России мало какой буржуйский VPS можно оплатить.

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:49, 19/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > написано на языке Java

    Лучше сотку за белый ip заплатить, чем этим добром обмазываться.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:54, 19/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За сотку можно вместе с VPS
     
  • 2.6, Аноним (2), 00:09, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да.
     
  • 2.8, Аноним (-), 01:06, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так с Java? Так-то по производительности она всего лишь в полтора раза уступает программам на C++. Ну а время запуска... ты ж не будешь по 100 раз за минуту его запускать. Раз в месяц может быть, учитывая что большинство ноутов не выключаются вообще и уходят в сон или в гибернацию при закрытии крышки.
     
     
  • 3.10, Skullnet (ok), 01:28, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что не так с Java? Так-то по производительности она всего лишь в полтора раза уступает программам на C++.

    Из-за сборщика мусора и т.д. Потому что не модно для ЦА опеннета.

     
  • 2.11, Энтомолог_русолог (?), 01:35, 20/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.15, Васяний Стаканыч (-), 01:41, 20/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.16, 12yoexpert (ok), 01:49, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    белый ip даёт бесплатно любой провайдер
     
     
  • 3.18, Энтомолог_русолог (?), 01:52, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://tis-dialog.ru/index.php?mod=lentanews#news609

    Прочитай новость от 20 ноября, а потому выдумывай
    То что за тебя платит мамка не значит, что все в мире бесплатно

     

  • 1.9, Аноним (-), 01:08, 20/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Идея хорошая, но где гарантия, что какой-нибудь Вася не начнет с моего IP оставлять политические комментарии, за которые в моей стране отправляют на подвалы?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 01:36, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты этой внутренней сети роут в интернет не давай и не будут писать коментарии с твоего IP.
     
     
  • 3.14, Аноним (-), 01:39, 20/12/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.13, Энтомолог_русолог (?), 01:36, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    VPN это не про точку выхода, мальчик
    Это про виртуальную частную сеть, объединение своих компов в одну сеть через интернет
    А что бы никто не мог использовать твой комп, как гейтвей ты запрети ip_forward
     
  • 2.17, 12yoexpert (ok), 01:50, 20/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это не твоя страна
     

