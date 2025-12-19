Релиз Lanemu P2P VPN 0.13.1

|
Аноним (2), 23:38, 19/12/2025
Что-то я не пойму зачем оно нужно, если можно просто через впн на впске соединится?
Аноним (-), 01:04, 20/12/2025
> если можно просто через впн на впске соединится
Можно, но это платить надо. Я итак плачу за амортизацию оборудования и за выход в интернет. Больше ни за что платить не буду принципиально. Да и из России мало какой буржуйский VPS можно оплатить.
Аноним (4), 23:49, 19/12/2025
> написано на языке Java
Лучше сотку за белый ip заплатить, чем этим добром обмазываться.
Аноним (-), 01:06, 20/12/2025
Что не так с Java? Так-то по производительности она всего лишь в полтора раза уступает программам на C++. Ну а время запуска... ты ж не будешь по 100 раз за минуту его запускать. Раз в месяц может быть, учитывая что большинство ноутов не выключаются вообще и уходят в сон или в гибернацию при закрытии крышки.
Skullnet (ok), 01:28, 20/12/2025
> Что не так с Java? Так-то по производительности она всего лишь в полтора раза уступает программам на C++.
Из-за сборщика мусора и т.д. Потому что не модно для ЦА опеннета.
Аноним (-), 01:08, 20/12/2025
Идея хорошая, но где гарантия, что какой-нибудь Вася не начнет с моего IP оставлять политические комментарии, за которые в моей стране отправляют на подвалы?
Аноним (12), 01:36, 20/12/2025
Ты этой внутренней сети роут в интернет не давай и не будут писать коментарии с твоего IP.
Энтомолог_русолог (?), 01:36, 20/12/2025
VPN это не про точку выхода, мальчик
Это про виртуальную частную сеть, объединение своих компов в одну сеть через интернет
А что бы никто не мог использовать твой комп, как гейтвей ты запрети ip_forward
