Обновление X.Org Server 21.1.24, xwayland 24.1.13 и libXfont2 2.0.8 с устранением уязвимостей

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|1.1, Аноним (1), 11:18, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вспоминается сценка из КВН про небольшой региональный канал.
- Ну что там наши конкуренты?
- На ОРТ обновление заставок, перебивочек всяких...
- А, зашевелились, засуетились...
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|1.3, q (ok), 11:19, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Основная проблема иксов в том, что они напичканы всякой херней вроде управления шрифтами и даже печатью через принтер (да!) Монструозное комбайнище, без намеков на юникс-вей. Разумеется, каждая подсистема писалась абы как, и тулкиты с ними стараются лишний раз не взаимодействовать. Например, подсистема шрифтов была послана тулкитами на хрен, и между клиентом/сервером гоняются битмапы.
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|2.5, Аноним (1), 11:23, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Упрекать иксы в том, что когда-то они сами рулили шрифтами, это всё равно что упрекать винду в том, что она когда-то запускала нативно DOS-приложения. Везде есть свои Legacy, но это не повод считать что-то там плохим.
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|2.8, Аноним (8), 11:31, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Ладно шрифты это еще хоть как-то относится к окнам.
Если вспомнить х-терминалы в которых были зашиты шрифты, то может даже какая-то логика найдется.
Но в это убожетство запихали бинарный интерпретатор ELF, COFF.
Сделали четыре подсистемы ввода (Core X11, Xinput 1.0, 2.0 и 2.2).
> подсистема шрифтов была послана тулкитами на хрен, и между клиентом/сервером гоняются битмапы.
И не только шрифтов.
Местные любят наяривать на "ситифую профрачность".
При этом они явно ей не пользовались. Ну или 1-2 fps их устраивает.
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|3.37, freehck (ok), 16:18, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Местные любят наяривать на "ситифую профрачность". При этом они явно ей не пользовались.
Я пользовался.
> Ну или 1-2 fps их устраивает.
Это что вы такое запускали, чтобы получить такой низкий fps? Я wireshark гонял, я xemacs гонял, и всё там нормально было.
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|3.50, Аноним (50), 19:02, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Местные любят наяривать на "ситифую профрачность".
> При этом они явно ей не пользовались. Ну или 1-2 fps их устраивает.
Ты про себя говори, а не про некоторых. Естественно пользуемся.
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|2.13, Аноним (13), 11:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Основная проблема иксов в том, что они напичканы всякой херней вроде управления шрифтами и даже печатью через принтер (да!)
А кто должен, простите, управлять шрифтами, как не графическая система, у которой основная задача "вывести вывод программы"?
Ну хорошо, ладно, допустим шрифты можно как-то из consolefonts дёрнуть, чтобы ядро отрисовало текст, и терминал растеризовать. Но с принтером-то что не так? Есть битмап окна, конвертируешь его в postscript, и пайпаешь в /dev/lpt0. Чего там управлять, и чему же ещё, кроме системы, занимающейся растеризацией профессионально, этим заниматься?
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|3.17, q (ok), 12:00, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> кто должен, простите, управлять шрифтами, как не графическая система?
Управление шрифтов не требует наличие сервера, что подтверждается тем фактом, что harfbuzz и freetype успешно вынесены в обычные библиотеки. Ты просто не учел, что шрифтами можно пользоваться не только при выводе на экран, но и при выводе в PDF (НЕ печать) или внутри графического редактора.
> с принтером-то что не так? Есть битмап окна, конвертируешь его в postscript, и пайпаешь в /dev/lpt0
Для этого снова не требуется наличие сервера. Каким-то образом, в вантузе люди успешно вставляли скриншоты в ворд, и печатали — без никаких иксов.
> системы, занимающейся растеризацией профессионально
Она не предоставляет профессиональную растеризацию. Рендер шрифтов, например, это сложная тема с кучей параметров: кернинг, язык (да!), межстрочный интервал, subpixel antialiasing, а сегодня это еще variable fonts. И десятки других переменных. Ничего из этого твой "профессиональный инструмент" не умеет.
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|4.27, Аноним (27), 14:35, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Только при этом у каждой программы свои настройки шрифтов будут могут быть Ну... большой текст свёрнут, показать
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|5.31, q (ok), 15:49, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> у каждой программы свои настройки шрифтов будут (могут быть)
Правильно. Для этого изобрели стандартные места поиска настроек шрифтов -- font-config. И, кстати, при рендере PDF, гуйные настройки применять не только не надо -- вообще нельзя. Для разных медиумов рендерим. Секёшь?
Программа может применять, а может не применять системные шрифты -- целиком ее дело. В блендере думаешь от балды применяли свои собственный форк DejaVu? Нет. Просто им требовался нормальный шрифт, который выглядит четко при сильно малых размерах (8px), и чтобы он растягивался хорошо: в блендере гуй буквально зумится через Ctrl+средняя кнопка мыши. А системным шрифтом хз, будет ли он вести себя так же хорошо, что и шрифт, специально разработанный для блендера.
> X11 -- это не только сервер для мультиплексирования вывода, это целая графическая инфраструктура
Правильно. Правда я это называю монструозным неюниксвейным комбайном.
> Сервер тут для того же, для чего и pipewire. Можно и без него, но с ним удобнее
Если с ним удобнее, то отчего же от него отказались? Несостыковочка, однако!
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|7.45, q (ok), 17:21, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жмешь Ctrl, жмешь среднюю кнопку мыши, и удерживая всё это, двигаешь той рукой, которая держит мышь. (Не другой рукой, которая где-то еще.)
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|4.28, Аноним (2), 14:38, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для этого снова не требуется наличие сервера. Каким-то образом, в вантузе люди успешно вставляли скриншоты в ворд, и печатали — без никаких иксов.
А в этом твоём вантузе, можно принтер как устройство вывода _вместо_ монитора использовать? Ну вот а в иксах можно (было можно).
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|5.32, Аноним (32), 15:49, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А в этом твоём вантузе, можно принтер как устройство вывода _вместо_ монитора использовать? Ну вот а в иксах можно (было можно).
Э... вопрос "набуя оно сейчас нужно?" спрашивать не буду - все таки десктопный лялекс для извращенцев.
Ну даже если не умеет, то что? Тащить старый хлам если кому-то захочется поключить принтер вместо монитора?
А если он захочет лишний монитор себе в зад засунуть? Тоже будет аргумент в пользу Х11?))
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|5.34, q (ok), 15:52, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, можно еще гвозди микроскопом забивать. Или соорудить троллейбус из хлеба. В чем преимущества-то? Для отсутствующего монитора предусмотрены другие вводы/выводы: serial port, веб-интерфейс. Ты же свой роутер как-то умудряешься настраивать, даже если моник к нему не подключен, верно?
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|6.42, Аноним (2), 16:55, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты видимо не понял нихера. В роутере через SSH нет графических приложений.
А вот в иксах _графическое_ приложение может сразу на принтер выводить вместо монитора. А зачем это надо? Та хз, это просто следствие гибкости иксов: хочешь - монитор, хочешь - принтер, хочешь - сеть, а там или монитор или принтер. Это не делали специально, это следствие архитектуры Иксов.
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|7.46, q (ok), 17:25, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> _графическое_ приложение
Веб-приложение -- это графическое приложение. Истинная сетевая прозрачность -- в веб-приложениях, ибо там гоняются компактные домен-специфичные данные: "создай заказ", "дай список пользователей". Не нравятся веб-технологии? Создай приложение на GTK/Qt, но общаться с сервером они будут не в терминах "отрисуй битмап", а в терминах приложения. На сервере при этом никакие иксы не нужны.
> Та хз, это просто следствие гибкости иксов: хочешь - монитор, хочешь - принтер, хочешь - сеть, а там или монитор или принтер
Гибкость должна решать реальные проблемы, а не выдуманные. Я если чо тоже могу выдумать, что иногда ввод может быть через клавиатуру, а иногда набиванием Морзе по кнопке выключения компа, или напрямую паяльником по материнке шаманить прямо во время работы компа. Гибко? Да. Решает проблемы? Нет.
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|6.44, Аноним (44), 17:16, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Ну, можно еще гвозди микроскопом забивать. Или соорудить троллейбус из хлеба. В чем преимущества-то?
Хм... Наверное преимуществ нет...
Хотя постойте, есть же вот что: https://en.wikipedia.org/wiki/Display_PostScript
Ой, так ведь оно в mac os до сих пор используется (в модифицированном виде и на pdf, а не postscript).
Наверное, в Apple дураки работают.
А нет, погодите, может это потому, что они хотят, чтобы изображение на дисплее было pixel-perfect? Чтобы на печати выглядело так же, как и на экране. Л0хи какие, не знают, что every frame perfect это когда принудительный vsync включён, а не когда для всего рисования единый api.
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|7.47, q (ok), 17:28, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Хотя постойте, есть же вот что: [рандомная ссылка]
Ты мне преимущества приведи, а не факт исторических использований где-то там в 90-ых. Ясен хрень, в 90-ых все что угодно было. Помню как самогон варили в 90-ых. Но это лирика. Преимущества давай.
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|2.51, Ivan_83 (ok), 19:11, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В том то и проблема что тулкиты это тупиковый путь.
В венде именно что вот это всё часть базовой системы и тебе не надо никаких тулкитов чтобы делать приложения с гуем.
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|1.4, Аноним (4), 11:22, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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"просто работает" (с)
> переполнение буфера
> обращение к памяти после её освобождения
> 3 уязвимости ..., приводящие к переполнению буфера
копроиксы продолжают радовать классической СИшной дpыcтней
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|4.11, Аноним (2), 11:36, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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X11 это тоже стандарт (протокол), есть реализация и на раст и даже на x86_64 ассемблере.
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|4.12, Аноним (8), 11:40, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Wayland language itself is defined using an XML-based protocol definition language
На XML написан протокол.
Reference либа написана на СИ.
Реализаций море, от СИшки и С++, питона или раста.
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|4.33, Аноним (33), 15:50, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Опять двадцать пять. Да сколько можно уже!
Wayland — это сишные либы, ёпт. Две. Референсный клиент и референсный сервер. Генерящиеся из XML–описания протокола. Этот механизм пришёл напрямую от XCB, которая делала то же самое для иксового протокола.
Только разница в том, что Wayland — это изначально протокол, а чтобы составить описание протокола для XCB её создателю пришлось героически копаться в уже существующих многолетних наслоениях гов… сишного кода иксов.
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|1.9, Аноним (9), 11:32, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Только позавчера запускал кеды на вейланде: раскрытие окна на весь экран приводит к тому, что справа остаётся область в 50 пикселей. Ну ок, не очень то и хотелось.
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|2.16, Пыщь (?), 11:59, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вспоминай каково MACаководам, если оно так работает - значит тебе так нужно. Производитель лучше знает, у него же посчитаны эргономичность, "юзабилити" и прочие рекламные лозунги частично прикрывающее "ниасилили".
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|4.22, Аноним (22), 13:21, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что рабочий стол сам себя отрисовыват, ну захотел он так вот, вейланд это не запрещает.
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|4.26, Аноним (2), 14:10, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для безопасности жеж. Чтоб графическое приложение не могло определить разрешение экрана через максимальный размер окна и слить его куда надо. Не то что в этих наших иксах.
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|3.29, Аноним (9), 14:56, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У меня не остается. Как сделать так чтобы оставалось?
Не знаю, ты уже обновил до 6.7.2? 6.6 у меня тоже нормально было.
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|1.36, Аноним (33), 15:59, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Самое забавное — врунишки из стада фанатов XLibre продлолжают надувать щёки и на полном серьёзе заявлять, что иксы не релизятся…
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|2.38, Аноним (9), 16:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажи честно, ты поехавший? Вместо доработки иксов уже почти 20 лет непойми чем занимаются. То на dbus иксы завяжут, то перл приколотят. Вон руби в зависимости тулз добавили.
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|1.41, Аноним (41), 16:45, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH
Так вот для чего анонимным комментаторам это нужно было!
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