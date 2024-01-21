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Обновление X.Org Server 21.1.24, xwayland 24.1.13 и libXfont2 2.0.8 с устранением уязвимостей

08.07.2026 11:02 (MSK)

Опубликованы корректирующие выпуски X.Org Server 21.1.24 и DDX-компонента (Device-Dependent X) xwayland 24.1.13, обеспечивающего запуск X.Org Server для организации выполнения X11-приложений в окружениях на базе Wayland. В новых версиях устранены 2 уязвимости, которые потенциально могут быть эксплуатированы для повышения привилегий в системах, в которых X-сервер выполняется с правами root, а также для удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH.

Исправленные уязвимости:

  • CVE-2026-55999 - переполнение буфера в реализации архитектуры 2D-ускорения Glamor, затрагивающее функцию glamor_font_get(), выполняющую построение текстурного атласа шрифта через отрисовку каждого глифа в общем буфере. Проблема вызвана тем, что размер буфера определялся на основе заданных в шрифте параметров, а при создании копируемых в буфер данных использовались индивидуальные метрики каждого глифа. Для эксплуатации уязвимости атакующий может подготовить специально оформленный файл в формате PCF, в котором заданы неверные метрики глифа, выходящие за пределы выделенного для них размера памяти. Переполнение возникает на системах, использующих бэкенд glamor (Xorg с драйвером modesetting и Xwayland) при отрисовке текста проблемным шрифтом.
  • CVE-2026-56000 - обращение к памяти после её освобождения в функции CommonMakeCurrent() при обработке GLX contextTags. Проблема вызвана тем, что при использовании функции realloc() данные массива cl->contextTags перемещались в новый буфер, но в обиходе оставался указатель, ссылающийся на старый буфер. Для инициирования перемещения буфера клиент мог занять все выделенные для GLX-контекста элементы массива, после чего создать ещё один дополнительный контекст.

Дополнительно можно отметить выпуск библиотеки libXfont 2.0.8, используемой в X-сервере. В обновлении устранены 3 уязвимости (CVE-2026-56001, CVE-2026-56002, CVE-2026-56003), приводящие к переполнению буфера при разборе специально оформленных шрифтов в формате PCF.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.x.org/archives/x...)
  2. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.23 с устранением 9 уязвимостей
  3. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.16 с устранением 8 уязвимостей
  4. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.18 с устранением 6 уязвимостей
  5. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.22 с устранением 5 уязвимостей
  6. OpenNews: Обновление X.Org Server 21.1.20 с устранением 3 уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65863-xorg
Ключевые слова: xorg, xwayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:18, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вспоминается сценка из КВН про небольшой региональный канал.

    - Ну что там наши конкуренты?
    - На ОРТ обновление заставок, перебивочек всяких...
    - А, зашевелились, засуетились...

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:19, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Иксы стали еще лучше.
     
  • 1.3, q (ok), 11:19, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Основная проблема иксов в том, что они напичканы всякой херней вроде управления шрифтами и даже печатью через принтер (да!) Монструозное комбайнище, без намеков на юникс-вей. Разумеется, каждая подсистема писалась абы как, и тулкиты с ними стараются лишний раз не взаимодействовать. Например, подсистема шрифтов была послана тулкитами на хрен, и между клиентом/сервером гоняются битмапы.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 11:23, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Упрекать иксы в том, что когда-то они сами рулили шрифтами, это всё равно что упрекать винду в том, что она когда-то запускала нативно DOS-приложения. Везде есть свои Legacy, но это не повод считать что-то там плохим.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:33, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато в них нет подсистемы определения пола
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:31, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Ладно шрифты это еще хоть как-то относится к окнам.
    Если вспомнить х-терминалы в которых были зашиты шрифты, то может даже какая-то логика найдется.

    Но в это убожетство запихали бинарный интерпретатор ELF, COFF.
    Сделали четыре подсистемы ввода (Core X11, Xinput 1.0, 2.0 и 2.2).

    > подсистема шрифтов была послана тулкитами на хрен, и между клиентом/сервером гоняются битмапы.

    И не только шрифтов.
    Местные любят наяривать на "ситифую профрачность".
    При этом они явно ей не пользовались. Ну или 1-2 fps их устраивает.

     
     
  • 3.37, freehck (ok), 16:18, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Местные любят наяривать на "ситифую профрачность". При этом они явно ей не пользовались.

    Я пользовался.

    > Ну или 1-2 fps их устраивает.

    Это что вы такое запускали, чтобы получить такой низкий fps? Я wireshark гонял, я xemacs гонял, и всё там нормально было.

     
  • 3.50, Аноним (50), 19:02, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Местные любят наяривать на "ситифую профрачность".
    > При этом они явно ей не пользовались. Ну или 1-2 fps их устраивает.

    Ты про себя говори, а не про некоторых. Естественно пользуемся.

     
  • 2.10, Аноним (2), 11:35, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > даже печатью через принтер (да!)

    Уже тысячу лет как нет.

     
  • 2.13, Аноним (13), 11:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Основная проблема иксов в том, что они напичканы всякой херней вроде управления шрифтами и даже печатью через принтер (да!)

    А кто должен, простите, управлять шрифтами, как не графическая система, у которой основная задача "вывести вывод программы"?

    Ну хорошо, ладно, допустим шрифты можно как-то из consolefonts дёрнуть, чтобы ядро отрисовало текст, и терминал растеризовать. Но с принтером-то что не так? Есть битмап окна, конвертируешь его в postscript, и пайпаешь в /dev/lpt0. Чего там управлять, и чему же ещё, кроме системы, занимающейся растеризацией профессионально, этим заниматься?

     
     
  • 3.17, q (ok), 12:00, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > кто должен, простите, управлять шрифтами, как не графическая система?

    Управление шрифтов не требует наличие сервера, что подтверждается тем фактом, что harfbuzz и freetype успешно вынесены в обычные библиотеки. Ты просто не учел, что шрифтами можно пользоваться не только при выводе на экран, но и при выводе в PDF (НЕ печать) или внутри графического редактора.

    > с принтером-то что не так? Есть битмап окна, конвертируешь его в postscript, и пайпаешь в /dev/lpt0

    Для этого снова не требуется наличие сервера. Каким-то образом, в вантузе люди успешно вставляли скриншоты в ворд, и печатали — без никаких иксов.

    > системы, занимающейся растеризацией профессионально

    Она не предоставляет профессиональную растеризацию. Рендер шрифтов, например, это сложная тема с кучей параметров: кернинг, язык (да!), межстрочный интервал, subpixel antialiasing, а сегодня это еще variable fonts. И десятки других переменных. Ничего из этого твой "профессиональный инструмент" не умеет.

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 14:35, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только при этом у каждой программы свои настройки шрифтов будут могут быть Ну... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.31, q (ok), 15:49, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > у каждой программы свои настройки шрифтов будут (могут быть)

    Правильно. Для этого изобрели стандартные места поиска настроек шрифтов -- font-config. И, кстати, при рендере PDF, гуйные настройки применять не только не надо -- вообще нельзя. Для разных медиумов рендерим. Секёшь?

    Программа может применять, а может не применять системные шрифты -- целиком ее дело. В блендере думаешь от балды применяли свои собственный форк DejaVu? Нет. Просто им требовался нормальный шрифт, который выглядит четко при сильно малых размерах (8px), и чтобы он растягивался хорошо: в блендере гуй буквально зумится через Ctrl+средняя кнопка мыши. А системным шрифтом хз, будет ли он вести себя так же хорошо, что и шрифт, специально разработанный для блендера.

    > X11 -- это не только сервер для мультиплексирования вывода, это целая графическая инфраструктура

    Правильно. Правда я это называю монструозным неюниксвейным комбайном.

    > Сервер тут для того же, для чего и pipewire. Можно и без него, но с ним удобнее

    Если с ним удобнее, то отчего же от него отказались? Несостыковочка, однако!

     
     
  • 6.39, историк_кун (?), 16:44, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в блендере гуй буквально зумится через Ctrl+средняя кнопка мыши.

    Не зумится.

     
     
  • 7.45, q (ok), 17:21, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жмешь Ctrl, жмешь среднюю кнопку мыши, и удерживая всё это, двигаешь той рукой, которая держит мышь. (Не другой рукой, которая где-то еще.)
     
  • 4.28, Аноним (2), 14:38, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для этого снова не требуется наличие сервера. Каким-то образом, в вантузе люди успешно вставляли скриншоты в ворд, и печатали — без никаких иксов.

    А в этом твоём вантузе, можно принтер как устройство вывода _вместо_ монитора использовать? Ну вот а в иксах можно (было можно).

     
     
  • 5.32, Аноним (32), 15:49, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А в этом твоём вантузе, можно принтер как устройство вывода _вместо_ монитора  использовать? Ну вот а в иксах можно (было можно).

    Э... вопрос "набуя оно сейчас нужно?" спрашивать не буду - все таки десктопный лялекс для извращенцев.

    Ну даже если не умеет, то что? Тащить старый хлам если кому-то захочется поключить принтер вместо монитора?
    А если он захочет лишний монитор себе в зад засунуть? Тоже будет аргумент в пользу Х11?))


     
  • 5.34, q (ok), 15:52, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, можно еще гвозди микроскопом забивать. Или соорудить троллейбус из хлеба. В чем преимущества-то? Для отсутствующего монитора предусмотрены другие вводы/выводы: serial port, веб-интерфейс. Ты же свой роутер как-то умудряешься настраивать, даже если моник к нему не подключен, верно?
     
     
  • 6.42, Аноним (2), 16:55, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты видимо не понял нихера. В роутере через SSH нет графических приложений.
    А вот в иксах _графическое_ приложение может сразу на принтер выводить вместо монитора. А зачем это надо? Та хз, это просто следствие гибкости иксов: хочешь - монитор, хочешь - принтер, хочешь - сеть, а там или монитор или принтер. Это не делали специально, это следствие архитектуры Иксов.
     
     
  • 7.46, q (ok), 17:25, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > _графическое_ приложение

    Веб-приложение -- это графическое приложение. Истинная сетевая прозрачность -- в веб-приложениях, ибо там гоняются компактные домен-специфичные данные: "создай заказ", "дай список пользователей". Не нравятся веб-технологии? Создай приложение на GTK/Qt, но общаться с сервером они будут не в терминах "отрисуй битмап", а в терминах приложения. На сервере при этом никакие иксы не нужны.

    > Та хз, это просто следствие гибкости иксов: хочешь - монитор, хочешь - принтер, хочешь - сеть, а там или монитор или принтер

    Гибкость должна решать реальные проблемы, а не выдуманные. Я если чо тоже могу выдумать, что иногда ввод может быть через клавиатуру, а иногда набиванием Морзе по кнопке выключения компа, или напрямую паяльником по материнке шаманить прямо во время работы компа. Гибко? Да. Решает проблемы? Нет.

     
  • 6.44, Аноним (44), 17:16, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну, можно еще гвозди микроскопом забивать. Или соорудить троллейбус из хлеба. В чем преимущества-то?

    Хм... Наверное преимуществ нет...

    Хотя постойте, есть же вот что: https://en.wikipedia.org/wiki/Display_PostScript

    Ой, так ведь оно в mac os до сих пор используется (в модифицированном виде и на pdf, а не postscript).

    Наверное, в Apple дураки работают.

    А нет, погодите, может это потому, что они хотят, чтобы изображение на дисплее было pixel-perfect? Чтобы на печати выглядело так же, как и на экране. Л0хи какие, не знают, что every frame perfect это когда принудительный vsync включён, а не когда для всего рисования единый api.

     
     
  • 7.47, q (ok), 17:28, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Хотя постойте, есть же вот что: [рандомная ссылка]

    Ты мне преимущества приведи, а не факт исторических использований где-то там в 90-ых. Ясен хрень, в 90-ых все что угодно было. Помню как самогон варили в 90-ых. Но это лирика. Преимущества давай.

     
  • 2.51, Ivan_83 (ok), 19:11, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В том то и проблема что тулкиты это тупиковый путь.
    В венде именно что вот это всё часть базовой системы и тебе не надо никаких тулкитов чтобы делать приложения с гуем.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:22, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    "просто работает" (с)

    > переполнение буфера
    > обращение к памяти после её освобождения
    > 3 уязвимости ..., приводящие к переполнению буфера

    копроиксы продолжают радовать классической СИшной дpыcтней

     
     
  • 2.6, Аноним (1), 11:24, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что, Wayland на Rust написан или чё?
     
     
  • 3.7, cname (?), 11:28, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Wayland ни на каком ЯП не написан, это стандарт.
     
     
  • 4.11, Аноним (2), 11:36, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    X11 это тоже стандарт (протокол), есть реализация и на раст и даже на x86_64 ассемблере.
     
  • 4.12, Аноним (8), 11:40, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Wayland language itself is defined using an XML-based protocol definition language

    На XML написан протокол.
    Reference либа написана на СИ.
    Реализаций море, от СИшки и С++, питона или раста.

     
  • 4.14, Аноним (13), 11:43, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:43, 08/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 4.33, Аноним (33), 15:50, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять двадцать пять. Да сколько можно уже!

    Wayland — это сишные либы, ёпт. Две. Референсный клиент и референсный сервер. Генерящиеся из XML–описания протокола. Этот механизм пришёл напрямую от XCB, которая делала то же самое для иксового протокола.

    Только разница в том, что Wayland — это изначально протокол, а чтобы составить описание протокола для XCB её создателю пришлось героически копаться в уже существующих многолетних наслоениях гов… сишного кода иксов.

     

  • 1.9, Аноним (9), 11:32, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Только позавчера запускал кеды на вейланде: раскрытие окна на весь экран приводит к тому, что справа остаётся область в 50 пикселей. Ну ок, не очень то и хотелось.
     
     
  • 2.16, Пыщь (?), 11:59, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вспоминай каково MACаководам, если оно так работает - значит тебе так нужно. Производитель лучше знает, у него же посчитаны эргономичность, "юзабилити" и прочие рекламные лозунги частично прикрывающее "ниасилили".
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:11, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это для полосы прокрутки область
     
     
  • 3.19, Аноним (9), 12:24, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Почему в ней показывается рабочий стол?
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 13:21, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что рабочий стол сам себя отрисовыват, ну захотел он так вот, вейланд это не запрещает.
     
     
  • 5.23, Аноним (9), 13:29, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Логично.
     
  • 4.26, Аноним (2), 14:10, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для безопасности жеж. Чтоб графическое приложение не могло определить разрешение экрана через максимальный размер окна и слить его куда надо. Не то что в этих наших иксах.
     
  • 3.24, Аноним (24), 13:31, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    50 пикселей только для прокрутки?!
     
     
  • 4.35, Alladin (?), 15:54, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    прокрутка это важно:)
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:35, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня не остается. Как сделать так чтобы оставалось?
     
     
  • 3.29, Аноним (9), 14:56, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У меня не остается. Как сделать так чтобы оставалось?

    Не знаю, ты уже обновил до 6.7.2? 6.6 у меня тоже нормально было.

     

  • 1.36, Аноним (33), 15:59, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Самое забавное — врунишки из стада фанатов XLibre продлолжают надувать щёки и на полном серьёзе заявлять, что иксы не релизятся…
     
     
  • 2.38, Аноним (9), 16:42, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи честно, ты поехавший? Вместо доработки иксов уже почти 20 лет непойми чем занимаются. То на dbus иксы завяжут, то перл приколотят. Вон руби в зависимости тулз добавили.
     
  • 2.49, Ivan_83 (ok), 18:12, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    21.1.24 - это не релиз.
    Это 24 патч для версии 21.1.
     

  • 1.41, Аноним (41), 16:45, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > удалённого выполнения кода в конфигурациях, в которых для доступа используется перенаправление сеанса X11 при помощи SSH

    Так вот для чего анонимным комментаторам это нужно было!

     

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