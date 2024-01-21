Обновление X.Org Server 21.1.24, xwayland 24.1.13 и libXfont2 2.0.8 с устранением уязвимостей

2.5 , Аноним ( 1 ), 11:23, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – Упрекать иксы в том, что когда-то они сами рулили шрифтами, это всё равно что упрекать винду в том, что она когда-то запускала нативно DOS-приложения. Везде есть свои Legacy, но это не повод считать что-то там плохим.

3.20 , Аноним ( 20 ), 12:33, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зато в них нет подсистемы определения пола

2.8 , Аноним ( 8 ), 11:31, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Ладно шрифты это еще хоть как-то относится к окнам.

Если вспомнить х-терминалы в которых были зашиты шрифты, то может даже какая-то логика найдется. Но в это убожетство запихали бинарный интерпретатор ELF, COFF.

Сделали четыре подсистемы ввода (Core X11, Xinput 1.0, 2.0 и 2.2). > подсистема шрифтов была послана тулкитами на хрен, и между клиентом/сервером гоняются битмапы. И не только шрифтов.

Местные любят наяривать на "ситифую профрачность".

При этом они явно ей не пользовались. Ну или 1-2 fps их устраивает.

3.37 , freehck ( ok ), 16:18, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Местные любят наяривать на "ситифую профрачность". При этом они явно ей не пользовались. Я пользовался. > Ну или 1-2 fps их устраивает. Это что вы такое запускали, чтобы получить такой низкий fps? Я wireshark гонял, я xemacs гонял, и всё там нормально было.

3.50 , Аноним ( 50 ), 19:02, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Местные любят наяривать на "ситифую профрачность".

> При этом они явно ей не пользовались. Ну или 1-2 fps их устраивает. Ты про себя говори, а не про некоторых. Естественно пользуемся.

2.10 , Аноним ( 2 ), 11:35, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > даже печатью через принтер (да!) Уже тысячу лет как нет.

2.13 , Аноним ( 13 ), 11:41, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Основная проблема иксов в том, что они напичканы всякой херней вроде управления шрифтами и даже печатью через принтер (да!) А кто должен, простите, управлять шрифтами, как не графическая система, у которой основная задача "вывести вывод программы"? Ну хорошо, ладно, допустим шрифты можно как-то из consolefonts дёрнуть, чтобы ядро отрисовало текст, и терминал растеризовать. Но с принтером-то что не так? Есть битмап окна, конвертируешь его в postscript, и пайпаешь в /dev/lpt0. Чего там управлять, и чему же ещё, кроме системы, занимающейся растеризацией профессионально, этим заниматься?

3.17 , q ( ok ), 12:00, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > кто должен, простите, управлять шрифтами, как не графическая система? Управление шрифтов не требует наличие сервера, что подтверждается тем фактом, что harfbuzz и freetype успешно вынесены в обычные библиотеки. Ты просто не учел, что шрифтами можно пользоваться не только при выводе на экран, но и при выводе в PDF (НЕ печать) или внутри графического редактора. > с принтером-то что не так? Есть битмап окна, конвертируешь его в postscript, и пайпаешь в /dev/lpt0 Для этого снова не требуется наличие сервера. Каким-то образом, в вантузе люди успешно вставляли скриншоты в ворд, и печатали — без никаких иксов. > системы, занимающейся растеризацией профессионально Она не предоставляет профессиональную растеризацию. Рендер шрифтов, например, это сложная тема с кучей параметров: кернинг, язык (да!), межстрочный интервал, subpixel antialiasing, а сегодня это еще variable fonts. И десятки других переменных. Ничего из этого твой "профессиональный инструмент" не умеет.

4.27 , Аноним ( 27 ), 14:35, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать Только при этом у каждой программы свои настройки шрифтов будут могут быть Ну... 5.31 , q ( ok ), 15:49, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > у каждой программы свои настройки шрифтов будут (могут быть) Правильно. Для этого изобрели стандартные места поиска настроек шрифтов -- font-config. И, кстати, при рендере PDF, гуйные настройки применять не только не надо -- вообще нельзя. Для разных медиумов рендерим. Секёшь? Программа может применять, а может не применять системные шрифты -- целиком ее дело. В блендере думаешь от балды применяли свои собственный форк DejaVu? Нет. Просто им требовался нормальный шрифт, который выглядит четко при сильно малых размерах (8px), и чтобы он растягивался хорошо: в блендере гуй буквально зумится через Ctrl+средняя кнопка мыши. А системным шрифтом хз, будет ли он вести себя так же хорошо, что и шрифт, специально разработанный для блендера. > X11 -- это не только сервер для мультиплексирования вывода, это целая графическая инфраструктура Правильно. Правда я это называю монструозным неюниксвейным комбайном. > Сервер тут для того же, для чего и pipewire. Можно и без него, но с ним удобнее Если с ним удобнее, то отчего же от него отказались? Несостыковочка, однако!

6.39 , историк_кун ( ? ), 16:44, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в блендере гуй буквально зумится через Ctrl+средняя кнопка мыши. Не зумится.

7.45 , q ( ok ), 17:21, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жмешь Ctrl, жмешь среднюю кнопку мыши, и удерживая всё это, двигаешь той рукой, которая держит мышь. (Не другой рукой, которая где-то еще.)

4.28 , Аноним ( 2 ), 14:38, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Для этого снова не требуется наличие сервера. Каким-то образом, в вантузе люди успешно вставляли скриншоты в ворд, и печатали — без никаких иксов. А в этом твоём вантузе, можно принтер как устройство вывода _вместо_ монитора использовать? Ну вот а в иксах можно (было можно).

5.32 , Аноним ( 32 ), 15:49, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > А в этом твоём вантузе, можно принтер как устройство вывода _вместо_ монитора использовать? Ну вот а в иксах можно (было можно). Э... вопрос "набуя оно сейчас нужно?" спрашивать не буду - все таки десктопный лялекс для извращенцев. Ну даже если не умеет, то что? Тащить старый хлам если кому-то захочется поключить принтер вместо монитора?

А если он захочет лишний монитор себе в зад засунуть? Тоже будет аргумент в пользу Х11?))

5.34 , q ( ok ), 15:52, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, можно еще гвозди микроскопом забивать. Или соорудить троллейбус из хлеба. В чем преимущества-то? Для отсутствующего монитора предусмотрены другие вводы/выводы: serial port, веб-интерфейс. Ты же свой роутер как-то умудряешься настраивать, даже если моник к нему не подключен, верно?

6.42 , Аноним ( 2 ), 16:55, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты видимо не понял нихера. В роутере через SSH нет графических приложений.

А вот в иксах _графическое_ приложение может сразу на принтер выводить вместо монитора. А зачем это надо? Та хз, это просто следствие гибкости иксов: хочешь - монитор, хочешь - принтер, хочешь - сеть, а там или монитор или принтер. Это не делали специально, это следствие архитектуры Иксов.

7.46 , q ( ok ), 17:25, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > _графическое_ приложение Веб-приложение -- это графическое приложение. Истинная сетевая прозрачность -- в веб-приложениях, ибо там гоняются компактные домен-специфичные данные: "создай заказ", "дай список пользователей". Не нравятся веб-технологии? Создай приложение на GTK/Qt, но общаться с сервером они будут не в терминах "отрисуй битмап", а в терминах приложения. На сервере при этом никакие иксы не нужны. > Та хз, это просто следствие гибкости иксов: хочешь - монитор, хочешь - принтер, хочешь - сеть, а там или монитор или принтер Гибкость должна решать реальные проблемы, а не выдуманные. Я если чо тоже могу выдумать, что иногда ввод может быть через клавиатуру, а иногда набиванием Морзе по кнопке выключения компа, или напрямую паяльником по материнке шаманить прямо во время работы компа. Гибко? Да. Решает проблемы? Нет.

6.44 , Аноним ( 44 ), 17:16, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Ну, можно еще гвозди микроскопом забивать. Или соорудить троллейбус из хлеба. В чем преимущества-то? Хм... Наверное преимуществ нет... Хотя постойте, есть же вот что: https://en.wikipedia.org/wiki/Display_PostScript Ой, так ведь оно в mac os до сих пор используется (в модифицированном виде и на pdf, а не postscript). Наверное, в Apple дураки работают. А нет, погодите, может это потому, что они хотят, чтобы изображение на дисплее было pixel-perfect? Чтобы на печати выглядело так же, как и на экране. Л0хи какие, не знают, что every frame perfect это когда принудительный vsync включён, а не когда для всего рисования единый api.

7.47 , q ( ok ), 17:28, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Хотя постойте, есть же вот что: [рандомная ссылка] Ты мне преимущества приведи, а не факт исторических использований где-то там в 90-ых. Ясен хрень, в 90-ых все что угодно было. Помню как самогон варили в 90-ых. Но это лирика. Преимущества давай.

2.51 , Ivan_83 ( ok ), 19:11, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В том то и проблема что тулкиты это тупиковый путь.

В венде именно что вот это всё часть базовой системы и тебе не надо никаких тулкитов чтобы делать приложения с гуем.

