Первый выпуск редактора Vim Classic, продолжающего развитие ветки Vim 8.2

02.06.2026 21:09 (MSK)

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, почтового клиента Aerc, языка программирования Hare и платформы совместной разработки SourceHut, опубликовал первый выпуск Vim Classic, форка текстового редактора Vim 8.2, продолжающего сопровождение прошлой ветки. В качестве причин создания форка указано непринятие политики Vim в отношении использования AI. По задумке Дрю ДеВолта, Vim Classic 8.3 можно рассматривать как то, как мог бы выглядеть выпуск Vim 8.3, если бы разработчики Vim не создали ветку Vim 9 с новым скриптовым языком Vim9 Script, имеющим синтаксис, близкий к JavaScript, TypeScript и Java. От Vim 8.2 выпуск Vim Classic 8.3 отличается исправлением ошибок и портированием некоторых возможностей из новых веток Vim.

  • 3, Аноним (3), 21:38, 02/06/2026 [ответить]  
    Кому нужен твой Vim, где Hare под винду?
    Куча потуг в разных направлениях и везде не доделано.
     

