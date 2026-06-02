Первый выпуск редактора Vim Classic, продолжающего развитие ветки Vim 8.2

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, почтового клиента Aerc, языка программирования Hare и платформы совместной разработки SourceHut, опубликовал первый выпуск Vim Classic, форка текстового редактора Vim 8.2, продолжающего сопровождение прошлой ветки. В качестве причин создания форка указано непринятие политики Vim в отношении использования AI. По задумке Дрю ДеВолта, Vim Classic 8.3 можно рассматривать как то, как мог бы выглядеть выпуск Vim 8.3, если бы разработчики Vim не создали ветку Vim 9 с новым скриптовым языком Vim9 Script, имеющим синтаксис, близкий к JavaScript, TypeScript и Java. От Vim 8.2 выпуск Vim Classic 8.3 отличается исправлением ошибок и портированием некоторых возможностей из новых веток Vim.



