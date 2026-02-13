The OpenNET Project / Index page

Выпуск языка программирования Hare 0.26

13.02.2026 23:25 (MSK)

Дрю ДеВолт (Drew DeVault), автор пользовательского окружения Sway, почтового клиента Aerc и платформы совместной разработки SourceHut, опубликовал выпуск языка программирования Hare 0.26.0. Hare преподносится как язык системного программирования, близкий к языку Си, но проще, чем Си. Исходный код компилятора и инструментария распространяются под лицензией GPLv3, а код стандартной библиотеки под лицензией MPL (Mozilla Public License).

Язык оптимизирован для решения низкоуровневых задач, таких как разработка операционных систем, компиляторов, сетевых приложений и системных утилит, для которых требуется достижение максимальной производительности и полный контроль над выполнением. В языке применяется ручное управление памятью и статическая система типов, при которой каждой переменной явно должен быть присвоен определённый тип.

Для выполнения приложения поставляется минимальный runtime, а для разработки распространяется стандартная библиотека функций, предоставляющая доступ к базовым интерфейсам операционной системы, а также предлагающая функции для работы с типовыми алгоритмами, протоколами и форматами, включая средства для использования регулярных выражений и шифрования. Для разработки графических приложений развивается инструментарий hare-wayland, а также привязки для доступа к возможностям GTK, Vulkan, OpenGL, SDL3 и libui.

В новой версии:

  • Добавлена конструкция цикла "for(...){...} else {...}" и возможность использования цикла как выражения для присвоения значения переменной "item = for(...){...}". Значение, которое будет присвоено переменной, может быть возвращено при прерывании цикла выражением "break значение" или через указание "yield значение_по_умолчанию" в прикреплённом к циклу блоке "else{...}", который вызывается, если цикл не был прерван через break. 
    
   const item = for (let sample .. items) {
	if (item.key == key) {
		break item;
	};
   } else {
        yield -1;
   };
  • Добавлена возможность использования присвоения значению "_" для игнорирования обработки ошибок (в случае возникновения ошибки не возникнет assertion). 
    
   _ = os::remove("/some/file");
  • Добавлена возможность использования значения "_" для создания неименованных полей в структурах. Подобные поля могут применяться для добавочного заполнения. 
    
   export type my_struct = struct @packed {
	x: u32,		// offset: 0
	_: u8,		// offset: 4
	y: u64,		// offset: 5
   };
  • Реализована возможность явного оставления переменных и полей в структурах в неинициализированном состоянии, через присвоения им значения "@undefined". Ранее язык требовал чтобы все локальные и глобальные переменные были инициализированы во время создания. Оставление без инициализации может потребоваться, когда переменная должна быть инициализирована не во время объявления, а позднее, например, когда в функцию передаётся указатель на переменную, которую эта функция должна инициализировать. 
    
   let x: my_object = @undefined;
  • Добавлена поддержка операционной системы Dragonfly BSD. Ранее поддерживались Linux, FreeBSD, NetBSD и OpenBSD.


