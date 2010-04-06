Выпуск операционной системы DragonFly BSD 6.4.1

|
|1.1, Аби (?), 23:56, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
С праздником труда, а коммуняк с днём солидарности трудящихся!
А теперь по делу. Кто этим сабжем пользуется?
|
|
|
|
|
|3.16, Аноним (16), 01:01, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пиши адрес куда выслать партию накладных красных носов. Не хочется, что бы твой талант пропадал зря. Не стал ITшником, так хоть в циpк возьмут на должность внештатного шyтa.
|
|
|
|4.22, Аноним (4), 02:04, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А что тебе ненравится, разве DragonflyBSD, не популярна и не User Friendly.
|
|1.7, Аноним (-), 00:27, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Возможно, я один из немногих здешних, кто использовал стрекозу на проде. Ну как... на проде... для внутренних нужд компании. Так вот, система надёжная как топор, ни одного падения за 4 с лишним года.
Обслуживала довольно критичное файлохранилище (собственно, её киллер-фича - файловая система hammer).
|
|
|
|
|
|
|
|4.14, Аноним (16), 00:56, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Видимо, киллер-фича таки убила файлохранилище
Всё течёт, всё меняется. Кроме криворуких, которые судят по себе о других.
|
|1.15, Аноним (16), 00:58, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
У Dragonfly хоть есть что предложить уникального, в отличии от open и free. Но кому это теперь надо...
|
|
|
|2.23, Аноним (2), 02:33, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
да ладно, я в понедельник РедОс разворачивал.
При этом астры несколько штук "под ногами валяются".
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 02:41, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>да ладно, я в понедельник РедОс >разворачивал.
>При этом астры несколько штук "под ногами >валяются".
Долго мучался с выбором? Они же такие разные!
|
|
|
|
|
|3.28, Аноним (28), 03:56, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Есть инфа, что hammer2 был настолько амбициозен, что довести его до ума в принципе не получится, тем более в портах. А вот hammer1 весьма надёжен, но его портов не ожидается.
|
|
|
|2.34, Аноним (34), 04:10, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Когда 6.6 планируется?
У тебя есть возможность ускорить. Либо своим кодом, либо своей пeнсией.
|
|1.35, Аноним (34), 04:12, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Очередная поделка для не таких как все. Но в прочем ФС у них неплохая судя по отзывам людей с которыми приходилось общаться.
|