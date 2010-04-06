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Выпуск операционной системы DragonFly BSD 6.4.1

30.04.2025 23:40

После двух с половиной лет с момента публикации релиза 6.4 сформирован выпуск операционной системы DragonFly BSD 6.4.1, созданной в 2003 году с целью альтернативного развития ветки FreeBSD 4.x. Из особенностей DragonFly BSD можно выделить распределённую версионную файловую систему HAMMER, поддержку загрузки "виртуальных" ядер системы как пользовательских процессов, возможность кэширования данных и мета-данных ФС на SSD-накопителях, учитывающие контекст вариантные символические ссылки, возможность заморозки процессов с сохранением их состояния на диске, гибридное ядро, использующее легковесные потоки (LWKT).

Выпуск DragonFly BSD 6.4.1 является корректирующим и лишь устраняет некоторые накопившиеся ошибки. Например, исправлена проблема в пакетном менеджере pkg, из-за которой при обновлении удалялись файлы конфигурации df-latetest.conf. Устранена утечка памяти в драйвере IDE/NATA, приводившая к переходу ядра в состояние panic. Решены проблемы при работе на системах только с UEFI. Обновлён пакет ca_root_nss, что решило проблемы с работой pkg с репозиторием Avalon по HTTPS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.dragonflydigest.co...)
  2. OpenNews: В ядро DragonFly BSD добавлена поддержка VPN WireGuard
  3. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 6.4
  4. OpenNews: Сбои в OpenBSD, DragonFly BSD и Electron из-за устаревания корневого сертификата IdenTrust
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63168-dragonflybsd
Ключевые слова: dragonflybsd
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Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аби (?), 23:56, 30/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    С праздником труда, а коммуняк с днём солидарности трудящихся!
    А теперь по делу. Кто этим сабжем пользуется?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 00:09, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Коммуняки. Они отрицают право собственности.
     
     
  • 3.6, BorichL (ok), 00:26, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На средства производства, неуч.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 01:43, 01/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 5.21, BorichL (ok), 01:49, 01/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.36, Аноним (3), 04:20, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софт это и есть средство производства, неуч
     
  • 3.10, Аноним (-), 00:32, 01/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:10, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    https://distrowatch.com/table.php?distribution=dragonflybsd
    Наверное популярна в USA.

    Каждый 3й прохожий использует DragonflyBSD.
    Спасибо Товальдсу за это. Товальдс Гений.

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 01:01, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши адрес куда выслать партию накладных красных носов. Не хочется, что бы твой талант пропадал зря. Не стал ITшником, так хоть в циpк возьмут на должность внештатного шyтa.
     
     
  • 4.22, Аноним (4), 02:04, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тебе ненравится, разве DragonflyBSD, не популярна и не User Friendly.
     
  • 2.19, Аноним (-), 01:33, 01/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 00:00, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Норм.
    Жаль, что 12 лет назад перестали выпускать сборки с гуем.
     
     
  • 2.5, Аноним (3), 00:10, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Они закопали иксы, когда это ещё не было мейнстримом.
     
  • 2.8, Аноним (-), 00:27, 01/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (-), 00:27, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Возможно, я один из немногих здешних, кто использовал стрекозу на проде. Ну как... на проде... для внутренних нужд компании. Так вот, система надёжная как топор, ни одного падения за 4 с лишним года.

    Обслуживала довольно критичное файлохранилище (собственно, её киллер-фича - файловая система hammer).

     
     
  • 2.9, Аноним (4), 00:32, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А щас, что не используешь, DragonflyBSD.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 00:42, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Видимо, киллер-фича таки убила файлохранилище
     
     
  • 4.13, Аноним (4), 00:47, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Но, очень хорошая DragonflyBSD.
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 01:10, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, так у гейпл и невидии прокатывает же.
     
  • 4.14, Аноним (16), 00:56, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Видимо, киллер-фича таки убила файлохранилище

    Всё течёт, всё меняется. Кроме криворуких, которые судят по себе о других.

     

  • 1.15, Аноним (16), 00:58, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У Dragonfly хоть есть что предложить уникального, в отличии от open и free. Но кому это теперь надо...
     
  • 1.18, Аноним (18), 01:27, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только вчера поставил дебиан, значит не судьба.
     
     
  • 2.23, Аноним (2), 02:33, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно, я в понедельник РедОс разворачивал.
    При этом астры несколько штук "под ногами валяются".
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 02:41, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >да ладно, я в понедельник РедОс >разворачивал.
    >При этом астры несколько штук "под ногами >валяются".

    Долго мучался с выбором? Они же такие разные!

     

  • 1.25, Аноним (25), 03:01, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Hammer бы в OpenBSD портировать... Цены бы не было системе.
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 03:48, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tomohiro Kusumi делает порт второго хаммера, сойдёт?
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 03:56, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть инфа, что hammer2 был настолько амбициозен, что довести его до ума в принципе не получится, тем более в портах. А вот hammer1 весьма надёжен, но его портов не ожидается.
     

  • 1.27, Аноним (26), 03:52, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда 6.6 планируется?
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 04:10, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда 6.6 планируется?

    У тебя есть возможность ускорить. Либо своим кодом, либо своей пeнсией.

     

  • 1.35, Аноним (34), 04:12, 01/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очередная поделка для не таких как все. Но в прочем ФС у них неплохая судя по отзывам людей с которыми приходилось общаться.
     
     
  • 2.37, Аноним (3), 04:21, 01/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько не общался люди и на ext4 никогда не жаловались.
     

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