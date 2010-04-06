После двух с половиной лет с момента публикации релиза 6.4 сформирован выпуск операционной системы DragonFly BSD 6.4.1, созданной в 2003 году с целью альтернативного развития ветки FreeBSD 4.x. Из особенностей DragonFly BSD можно выделить распределённую версионную файловую систему HAMMER, поддержку загрузки "виртуальных" ядер системы как пользовательских процессов, возможность кэширования данных и мета-данных ФС на SSD-накопителях, учитывающие контекст вариантные символические ссылки, возможность заморозки процессов с сохранением их состояния на диске, гибридное ядро, использующее легковесные потоки (LWKT).

Выпуск DragonFly BSD 6.4.1 является корректирующим и лишь устраняет некоторые накопившиеся ошибки. Например, исправлена проблема в пакетном менеджере pkg, из-за которой при обновлении удалялись файлы конфигурации df-latetest.conf. Устранена утечка памяти в драйвере IDE/NATA, приводившая к переходу ядра в состояние panic. Решены проблемы при работе на системах только с UEFI. Обновлён пакет ca_root_nss, что решило проблемы с работой pkg с репозиторием Avalon по HTTPS.



