В ядро DragonFly BSD добавлена поддержка VPN WireGuard

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|1.1, Аноним (1), 15:56, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вот бы его ещё нельзя было так просто детектить и блокировать - цены б ему не было
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|2.2, AKTEON (?), 16:02, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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VPN придуман не для обхода цензуры , а для возможности строить свои сети на публичных каналах передачи данных(с).
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|3.4, dullish (ok), 16:17, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Как я понял, человек об этом кейсе и говорит. К примеру, сотовые операторы, ещё до общемировой эпидемии цензуры, сильно не любили VPN и, по возможности, гадили тем кто их поднимал. Не даром же в договорах есть мелкий шрифт с туманными формулировками про "нужды веб серфинга" и "обычное использование". И работе это сильно мешало. Особенно когда удалёнка началась.
Но в комментах, обе стороны, разумеется, методичками пошуршат. Тут никаких сомнений.
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|3.28, Аноним (28), 18:48, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А никто обратное и не утверждал. Если бы wg тяжело было обнаруживать и блокировать - цены бы ему не было.
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|4.32, Аноним (-), 18:58, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А никто обратное и не утверждал. Если бы wg тяжело было обнаруживать
> и блокировать - цены бы ему не было.
Юзайте или модуль обфускации трафика (есть такой для UDP, ессно должен быть и на "клиенте" и на
"сервере") - или shadowsocks - опять же для проброса UDP трафика (хотя оно как бы сокс, но как бы умеет в проброс UDP трафа).
И тогда ессно указывать "сервером вайргада" надо свой локалхост - на котором шадоусоксы или кто там пробрасывающий с обфускацией слушают. Вайргаду похрен куда траф кидать. Кинет куда скажете. И если это входная труба шадоусоксов, значит - туда.
Перфоманс при этом конечно профукается, но если дело зашло настолько далеко, вероятно, вам уже не до этого аспекта а лишь бы вообще работало...
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|3.12, dullish (ok), 16:33, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он не VPN, а прокси. Что-бы на нём повторить топологию типичной виртуальной сети понадобится тот ещё набор дополнительных телодвижений.
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|4.33, Аноним (-), 19:00, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Он не VPN, а прокси. Что-бы на нём повторить топологию типичной виртуальной
> сети понадобится тот ещё набор дополнительных телодвижений.
Он умеет UDP пробрасывать, основательно обгадив его при этом. Т.е. если более менее сильная недетектируемость важна - можно и вот так. Правда - времянки все равно могут намекнуть что это "похоже на впн". Особенно если другого трафа с вас не идет.
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|2.13, Аноним (13), 16:35, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чаще всего блокируется не сам протокол, а известные IP публичных VPN. Если это свой сервак где-то в Румынии, то в 99% случаев трафик проходит.
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|4.44, Аноним (-), 19:33, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уже зашли с другой стороны:
> https://habr.com/ru/news/791568/
Первый же комент там - не в бровь а в глаз просто.
Сначала закроем доступ к документации, о том как стоить приватные сети, а потом будем плакать о том что нет специалистов для построения инфраструктуры ....
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|5.46, Бывалый смузихлёб (?), 19:45, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> запрещена работа средств обхода блокировок
> доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года
> VPN‑сервисы относятся к таким средствам,
> если при их использовании не ограничивается
> доступ к запрещённым ресурсам
> Роскомнадзор предлагает блокировать
> не только сами инструкции по VPN и информацию
> по другим сетевым способам и методам обхода,
> но и призывы к её использованию
На хомяковнике очередная бесполезная хомякоистерика с заминусовыванием самоизбранным меньшинством любого инакомыслия
А по сути, речь об использовании впн в контексте обхода блокировок
И инструкций, как использовать в т.ч впн для обхода блокировок
Вроде «для возможности помещения {заблокированный ресурс} скачайте {название приложения}, введите в него {настройки приложения}, запустите и {описание самого посещения заблокированного ресурса}»
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|3.19, Аноним (1), 18:19, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А вы же вообще не в курсе что в РФ просто перманентно не работает OpenVPN и WG? Причём не только в забугорье, но и вполне себе по городу, между офисов.
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|4.30, Аноним (30), 18:56, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У некоторых провайдеров вот уже более года как торренты не работают, так как всех за CGNAT засунули, а белый айпи, который раньше был, стали выдавать только при покупке услуги статического IP. IPv6 нет и не будет - для чебурнета IPv4 хватит, и древних маршрутизаторов со свалки. А кроме него только различные фронтмены ростелекома остались, мт(г)с с его gpon, да сам ростелеком.
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|5.38, Аноним (38), 19:10, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У некоторых провайдеров вот уже более года как торренты не работают, так
> как всех за CGNAT засунули, а белый айпи, который раньше был,
> стали выдавать только при покупке услуги статического IP.
> IPv6 нет и не будет - для чебурнета IPv4 хватит, и древних маршрутизаторов
Вайргаду похрен на белость айпи - если хоть на 1 стороне можно нормальный айпишник получить. А у серверов на хостингах пока айпишники все же нормальные. Там и повесить ответку вайргада.
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|7.43, Аноним (-), 19:31, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А толку, если входящие соединения режутся?
И фиг с ними - будет исходящее, на вон тот адрес. В UDP это конечно довольно условно - но NAT запомнит IP:port <-> IP:port и будет пропускать поток пакетов в этом направлении.
В вайргаде клиент и сервер в принципе достаточно условные штуки - и прозрачный роуминг даже если IP меняется и проч. Ему довольно много чего похрен на самом деле. Если поток данных в принципе до "сервера" лезет и ответные пакеты - то и ладушки. На CG NAT вы конечно не сможете сервировать сами, другим, снаружи оного. Тут уж упс.
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|4.36, Аноним (-), 19:05, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вы же вообще не в курсе что в РФ просто перманентно
> не работает OpenVPN и WG?
"Мы" иногда проводим разные измерения - по всей планете - просто потому что интересно изучать как и где работают разные сети.
Эта инфррмация не соответствует действительности. Возможно приколы вашего конкретного прова.
> Причём не только в забугорье, но и вполне себе по городу, между офисов.
Возможно у вас просто гиперактивный пров с админом-вахтером. Попробуйте с другим провайдером или мобильным линком. И если подтвердится - ну вот и смените чрезмерно ретивого провайдера.
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|4.37, Аноним (38), 19:07, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вы же вообще не в курсе что в РФ просто перманентно
> не работает OpenVPN и WG?
"Мы" иногда проводим разные измерения - по всей планете - просто потому что интересно изучать как и где работают разные сети.
Эта инфррмация не соответствует действительности. Возможно приколы вашего конкретного прова.
> Причём не только в забугорье, но и вполне себе по городу, между офисов.
Возможно у вас просто гиперактивный пров с админом-вахтером. Попробуйте с другим провайдером или мобильным линком. И если подтвердится - ну вот и смените чрезмерно ретивого провайдера.
p.s. а вот цензура таки не пройдет.
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|2.15, pelmaniac (?), 16:48, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот бы его ещё нельзя было так просто детектить и блокировать - цены б ему не было
openconnect давно есть в дистрибах, поддержка ещё лучше, и прятать его легко - он http притворяется. оккам, неси бритву...
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|2.40, Аноним (-), 19:13, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ждём поддержку Lightway VPN. Он ещё быстрее, чем WireGuard.
Что это за васян-впн? Не вижу такого модуля ядра в линухе - так что с фига ли ему быстрым быть?
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|1.23, Фрик из соседней пещеры (?), 18:28, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Олдскульная ливка. Так обрадовался когда увидел про окружение,а там таймзоны всякие. Бгг. Авторы бы туда Мурзилку тискнуть с каким-нибудь ВМ и запускать это по стартикс. Где про рут и инстал написано.
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|2.26, Аноним (24), 18:45, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если таковой был обнаружен - этот домен появляеться в категории "Сборщики цифровых отпечатков" - пока это временная мера.
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|1.25, Mr.Who (?), 18:41, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У Dragonfly самое крутое ядро из всех BSD, но абсолютно древний ющерспейс прямиком из FreeBSD образца 2003 года.
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|1.27, пох. (?), 18:47, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А нельзя ли как-нибудь для винды нормальный клиент запилить, а не вот это вот недоразумение?
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|2.42, Аноним (-), 19:27, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А нельзя ли как-нибудь для винды нормальный клиент запилить, а не вот
> это вот недоразумение?
А нормальный - наверное майкрософт писать должен. Кто еще на этой планете нормальные драйвера режима ядра для виндов писать умеет теперь? Они так хотели усложнить жизнь системщикам - что это получилось. А теперь вам там что-то не нравится? Пишите в саппорт майкрософт.
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|2.48, Аноним (45), 19:49, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нельзя. Сиди и не дергайся, Майкрософт сам решит когда и что тебе надо.
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|1.39, Аноним (39), 19:11, 10/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> DragonFly BSD стала пятой открытой ОС после Linux, OpenBSD, NetBSD и FreeBSD
А какая разница между первой, третьей, четвёртой и пятой?
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|2.49, Mr.Who (?), 19:53, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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FreeBSD - система общего назначения интерпрайз уровня. А всё остальное просто сугубо экспериментальные ОС для исследований в области компьютер сайнс. Причём у каждой из них своё направление: NetBSD - переносимость, OpenBSD - безопасность, Dragonfly - производительность.
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|2.50, Бывалый смузихлёб (?), 20:07, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В объёме того что называют пожертвованиями
К примеру, нэтбздя из трёх самых популярных - самая нищая и сборы за год - порядка 30к зелени
Самая богатая - фря - там немногим больше 1млн
А драгонфлай - даже не говорит сколько собрала. Просто упоминает с десяток человек, хоть что-то пожертвовавших за год
Это 1к будет или нет - хз
Линь - упоминать смысла нет. Ему средств льётся больше чем всем перечисленным вместе взятым
Странно что опенка не рассматриваешь - даже у него дела лучше чем у нэтбзди и тем более драгонфлая
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|2.52, Аноним (52), 20:08, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разницусам нащупаешь если надо, но в общем и целом HardenedBSD это фряха с наворотами.
Линукс для скорости, фряха для безопасности если железо работает. Но так как ноутбуки кастрируют на S3 энергосбережение, то скоро все будет одно на ноутбуке одинаково мало работать.
OpenBSD чуть попроще HardenedBSD, но с LibreSSL и прочими особенностями.
В общем и целом обычно Void Linux их люто ушатывает с компиляцией нужного типа браузера.
Но теперь Gentoo подвезли архитектуру поновее - v3, так что может там уже будет хватать если у тебя хасвелл.
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