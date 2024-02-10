В ядро DragonFly BSD добавлена поддержка VPN WireGuard

2.2 , AKTEON ( ? ), 16:02, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – VPN придуман не для обхода цензуры , а для возможности строить свои сети на публичных каналах передачи данных(с).

3.4 , dullish ( ok ), 16:17, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Как я понял, человек об этом кейсе и говорит. К примеру, сотовые операторы, ещё до общемировой эпидемии цензуры, сильно не любили VPN и, по возможности, гадили тем кто их поднимал. Не даром же в договорах есть мелкий шрифт с туманными формулировками про "нужды веб серфинга" и "обычное использование". И работе это сильно мешало. Особенно когда удалёнка началась.

Но в комментах, обе стороны, разумеется, методичками пошуршат. Тут никаких сомнений.

3.6 , Аноним ( 6 ), 16:29, 10/02/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +5 + / – 3.28 , Аноним ( 28 ), 18:48, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А никто обратное и не утверждал. Если бы wg тяжело было обнаруживать и блокировать - цены бы ему не было.

4.32 , Аноним ( - ), 18:58, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А никто обратное и не утверждал. Если бы wg тяжело было обнаруживать

> и блокировать - цены бы ему не было. Юзайте или модуль обфускации трафика (есть такой для UDP, ессно должен быть и на "клиенте" и на

"сервере") - или shadowsocks - опять же для проброса UDP трафика (хотя оно как бы сокс, но как бы умеет в проброс UDP трафа). И тогда ессно указывать "сервером вайргада" надо свой локалхост - на котором шадоусоксы или кто там пробрасывающий с обфускацией слушают. Вайргаду похрен куда траф кидать. Кинет куда скажете. И если это входная труба шадоусоксов, значит - туда. Перфоманс при этом конечно профукается, но если дело зашло настолько далеко, вероятно, вам уже не до этого аспекта а лишь бы вообще работало...

2.8 , gourytch ( ? ), 16:31, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для такого придуман shadowsocks

3.12 , dullish ( ok ), 16:33, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Он не VPN, а прокси. Что-бы на нём повторить топологию типичной виртуальной сети понадобится тот ещё набор дополнительных телодвижений.

4.33 , Аноним ( - ), 19:00, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Он не VPN, а прокси. Что-бы на нём повторить топологию типичной виртуальной

> сети понадобится тот ещё набор дополнительных телодвижений. Он умеет UDP пробрасывать, основательно обгадив его при этом. Т.е. если более менее сильная недетектируемость важна - можно и вот так. Правда - времянки все равно могут намекнуть что это "похоже на впн". Особенно если другого трафа с вас не идет.

2.13 , Аноним ( 13 ), 16:35, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чаще всего блокируется не сам протокол, а известные IP публичных VPN. Если это свой сервак где-то в Румынии, то в 99% случаев трафик проходит.

3.14 , Аноним ( 6 ), 16:42, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Уже зашли с другой стороны:

https://habr.com/ru/news/791568/

4.20 , Аноним ( 1 ), 18:19, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Постучали со дна

4.35 , Аноним ( - ), 19:02, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уже зашли с другой стороны:

> https://habr.com/ru/news/791568/ Бедный опеннет. Он таким рассадником экстремизма окажется - как впрочем и весь айти. Надо было с 1 апреля эту оруэллиану активировать.

4.44 , Аноним ( - ), 19:33, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уже зашли с другой стороны:

> https://habr.com/ru/news/791568/ Первый же комент там - не в бровь а в глаз просто.





Сначала закроем доступ к документации, о том как стоить приватные сети, а потом будем плакать о том что нет специалистов для построения инфраструктуры ....





5.46 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 19:45, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > запрещена работа средств обхода блокировок

> доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года

> VPN‑сервисы относятся к таким средствам,

> если при их использовании не ограничивается

> доступ к запрещённым ресурсам

> Роскомнадзор предлагает блокировать

> не только сами инструкции по VPN и информацию

> по другим сетевым способам и методам обхода,

> но и призывы к её использованию На хомяковнике очередная бесполезная хомякоистерика с заминусовыванием самоизбранным меньшинством любого инакомыслия А по сути, речь об использовании впн в контексте обхода блокировок

И инструкций, как использовать в т.ч впн для обхода блокировок

Вроде «для возможности помещения {заблокированный ресурс} скачайте {название приложения}, введите в него {настройки приложения}, запустите и {описание самого посещения заблокированного ресурса}»

3.19 , Аноним ( 1 ), 18:19, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вы же вообще не в курсе что в РФ просто перманентно не работает OpenVPN и WG? Причём не только в забугорье, но и вполне себе по городу, между офисов.

4.30 , Аноним ( 30 ), 18:56, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У некоторых провайдеров вот уже более года как торренты не работают, так как всех за CGNAT засунули, а белый айпи, который раньше был, стали выдавать только при покупке услуги статического IP. IPv6 нет и не будет - для чебурнета IPv4 хватит, и древних маршрутизаторов со свалки. А кроме него только различные фронтмены ростелекома остались, мт(г)с с его gpon, да сам ростелеком.

5.38 , Аноним ( 38 ), 19:10, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У некоторых провайдеров вот уже более года как торренты не работают, так

> как всех за CGNAT засунули, а белый айпи, который раньше был,

> стали выдавать только при покупке услуги статического IP.

> IPv6 нет и не будет - для чебурнета IPv4 хватит, и древних маршрутизаторов Вайргаду похрен на белость айпи - если хоть на 1 стороне можно нормальный айпишник получить. А у серверов на хостингах пока айпишники все же нормальные. Там и повесить ответку вайргада.

6.41 , Аноним ( 41 ), 19:24, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А толку, если входящие соединения режутся?

7.43 , Аноним ( - ), 19:31, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А толку, если входящие соединения режутся? И фиг с ними - будет исходящее, на вон тот адрес. В UDP это конечно довольно условно - но NAT запомнит IP:port <-> IP:port и будет пропускать поток пакетов в этом направлении. В вайргаде клиент и сервер в принципе достаточно условные штуки - и прозрачный роуминг даже если IP меняется и проч. Ему довольно много чего похрен на самом деле. Если поток данных в принципе до "сервера" лезет и ответные пакеты - то и ладушки. На CG NAT вы конечно не сможете сервировать сами, другим, снаружи оного. Тут уж упс.

4.36 , Аноним ( - ), 19:05, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вы же вообще не в курсе что в РФ просто перманентно

> не работает OpenVPN и WG? "Мы" иногда проводим разные измерения - по всей планете - просто потому что интересно изучать как и где работают разные сети. Эта инфррмация не соответствует действительности. Возможно приколы вашего конкретного прова. > Причём не только в забугорье, но и вполне себе по городу, между офисов. Возможно у вас просто гиперактивный пров с админом-вахтером. Попробуйте с другим провайдером или мобильным линком. И если подтвердится - ну вот и смените чрезмерно ретивого провайдера.

4.37 , Аноним ( 38 ), 19:07, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вы же вообще не в курсе что в РФ просто перманентно

> не работает OpenVPN и WG? "Мы" иногда проводим разные измерения - по всей планете - просто потому что интересно изучать как и где работают разные сети. Эта инфррмация не соответствует действительности. Возможно приколы вашего конкретного прова. > Причём не только в забугорье, но и вполне себе по городу, между офисов. Возможно у вас просто гиперактивный пров с админом-вахтером. Попробуйте с другим провайдером или мобильным линком. И если подтвердится - ну вот и смените чрезмерно ретивого провайдера. p.s. а вот цензура таки не пройдет.

2.15 , pelmaniac ( ? ), 16:48, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Вот бы его ещё нельзя было так просто детектить и блокировать - цены б ему не было openconnect давно есть в дистрибах, поддержка ещё лучше, и прятать его легко - он http притворяется. оккам, неси бритву...

2.16 , iPony129412 ( ? ), 16:52, 10/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут либо скорость, либо сокрытие.

