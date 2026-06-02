Проблемы с соблюдением авторского права при переписывании ScanCode на Rust при помощи AI

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|1.1, kravich (ok), 15:33, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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Самое худшее следствие появления ИИ-тулчейнов для разработки - это то, что планка вхождения в разработку опустилась до неприличия, и в нее хлынули толпы некомпетентных и самоуверенных людей, считающих, будто самое главное и самое сложное в программной инженерии - это написание непосредственно кода...
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|3.35, Аноним (35), 16:56, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Проблемы с соблюдением авторского права при переписывании ScanCode на Rust
Большинство из растсеров уже сидит в RH на тёплом месте.
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|2.7, Аноним83 (?), 15:40, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Так этот нейрослоп так или иначе обвалится.
Скорее всего у них экономика не сложится: по мере роста проекта нейрослоп станет сильно дорого поддерживать с помощью тех же ИИ что его генерили.
Так могут жить только мелкие проекты, где всё влезает в моск ИИ и стоит не оч дорого, а какой нить оффис или браузер туда не влезет целиком, и будет каждый раз то одно ломатся то другое.
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|3.11, Аноним (11), 15:52, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Так этот нейрослоп так или иначе обвалится.
С чего вдруг?
Просто найдут границы, в которых он работает хорошо, а где уже начинаются проблемы.
> Так могут жить только мелкие проекты,
Типа ядра линукс)?
> где всё влезает в моск ИИ и стоит не оч дорого, а какой нить оффис или браузер туда не влезет целиком,
Но зачем?
Эти проекты декомпозируются на отдельные модули (UI напр), фичи и так далее.
> и будет каждый раз то одно ломатся то другое.
Они и сейчас так))
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|4.29, Аноним83 (?), 16:47, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Гарницы на уровне курсовой.
На ядре линукса - ты разоришься на оплате электричества и прочей аммортиации железа.
Допустим, ты их декомпозировал, но тогда ты потеряешь контекст при переходе от одного к другому, плюс могут появится дыры уровня: в этом модуле мы ждали что имя файла будет в пределах 1024 а в другом модуле считали что максимум 256 и копировали полученной в фикс буфер.
Так же нужно чтобы этой архитектурой в целом кто то рулил, а не просто так оставить автономные куски.
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|5.53, Аноним (53), 18:04, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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есть макрос в си который определяет автоматически, и нормально он работает и в ядре в глибц и в прочих либах, это придумали еще 30 лет назад, неужто неасиоят потомки наследие дидов
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|4.44, КО (?), 17:27, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так а как они сопровождать свои форки собираются? Словом божьим?
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|3.13, Аноним (13), 16:08, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Так этот нейрослоп так или иначе обвалится.
Не обвалится.
> Скорее всего у них экономика не сложится: по мере роста проекта нейрослоп станет сильно дорого поддерживать с помощью тех же ИИ что его генерили.
Те же ИИ что его нагенерили его и зарефакторят.
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|4.32, Аноним83 (?), 16:53, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А кто будет плачивать банкет?
В новостях уже визг стоит что за один квартал на ИИ спустили денег больше чем на людей за год было запланировано.
В моей конторе тоже ЫЫ уже по талонам начали выдавать, норкоманы в отчаянии :)
> Те же ИИ что его нагенерили его и зарефакторят.
Это из серии: "10 джунов - уже архитект" :)
В случае ИИ это же ещё и вопрос целеполагания. Даже если его грамотно вынести на тот же ИИ, нужно ещё прикручивать разбор обратной связи и прочая. Это всё требует реального опыта и понимания.
Человек без такого бэкграунда не сможет использовать ИИ на полную, и более вероятно скатится туда же куда скатываются многие: "я самый вумный, ЫЫ мне всё подтверждает!". Те нужно критическое мышление, которое без понимания сферы сильно затруднено.
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|5.78, Аноним (13), 19:23, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А кто будет плачивать банкет?
Очевидно те же кто оплачивал бы команду разработчиков.
> В случае ИИ это же ещё и вопрос целеполагания. Даже если его грамотно вынести на тот же ИИ, нужно ещё прикручивать разбор обратной связи и прочая. Это всё требует реального опыта и понимания.
Нет, не требует. Поддержка кода стала стоить много токенов -> спроси ии почему и попроси улучшить.
> Те нужно критическое мышление, которое без понимания сферы сильно затруднено.
Критическое мышление остаётся у заказчика. Пока он может рассказать что ему надо или что не так, программисты не нужны.
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|3.60, Аноним (60), 18:37, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Скорее всего у них экономика не сложится
Опять вы путаете экономику с технологией. Даже если первое обвалится - второе никуда не денется. Точно так же, как не исчез WWW с "доткомами".
> Так могут жить только мелкие проекты, где всё влезает в моск ИИ и стоит не оч дорого, а какой нить оффис или браузер туда не влезет целиком, и будет каждый раз то одно ломатся то другое.
Феерический бред. Мозг какого человека может вместить офис или браузер? Вы ведь никогда не работали над сколь-нибудь большими проектами, не так ли?
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|4.77, pashev.ru (?), 19:15, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мозг какого человека может вместить офис или браузер? Вы ведь никогда не работали над сколь-нибудь большими проектами, не так ли?
Именно умение думать «не атомами, а крупными блоками» и дало возможность людям создать достаточно сложные устройства. И именно отсутствие такой возможности лишает марсиан надежды на успех. Пока они не создадут предпосылок для «крупноблочного мышления» (механики, химии, технологии материалов и т. п.), им придётся довольствоваться сознанием того, что изготовить автомобиль в принципе возможно, ездить же на автомобилях будут только герои фантастических романов.
Бонгард, «Проблема узнавания».
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|3.76, Аноним (76), 19:12, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>всё влезает в моск
и тут то продавцы памяти такие, "ага", и в 5 раз ценник и задрали
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|3.79, Аноним (79), 19:23, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Халва и копиум, по факту уже стоимость токенов начала стремительно сокращаться даже на западе, а там еще и у китайцев конкуренция в этой области наметилась
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|3.86, Аноним (86), 20:35, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не обвалится. Просто будет больше софта худшего качества. Уже случалось много с чем до этого.
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|3.93, Аноним (93), 20:51, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Так этот нейрослоп так или иначе обвалится.
Никуда он не денется. Просто этот мир станет чуть более дерьмовым местом, чем он был до этого.
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|2.12, Аноним (13), 16:07, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> некомпетентных и самоуверенных людей, считающих, будто самое главное и самое сложное в программной инженерии - это написание непосредственно кода
Какой ужас, это же теперь будет кому писать код, а не ныть про планку вхождения и про нарушенные лицензии.
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|2.20, Аноним (20), 16:23, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну допустим мой пример. Я не программист, но мне нужны скрипты. Что мне делать? Это нужно для проекта, который в перспективе крутой, но в текущих реалиях непонятна его ценность. Результат работы надо в html выводить, а это джава скрипт и css, на которых так же нет времени и бюджета. Мне в группу надо нанять 1-2 людей с не понятно какими перспективами? Я так потихоньку через пробы и ошибки я вайбкодил вполне себе работащую штуку.
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|4.24, Аноним (20), 16:31, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Да никак. Либо то что осталось "от дедов", либо что-то сам собирал из готовых скриптов и как-то соединял в то, что мне нужно.
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|4.41, Аноним (20), 17:06, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Цель была известна давно, но не понятно как было её достичь. Я три раза проект с 0 переделывал. В итоге всё работает иак как я хочу, кроме html страницы. Для инженера в принципе норм выглядит, но функционал и вид очень своеобразный. Тут по хорошему нужен человек, но это чтоб совсем кошерно было. Так же нейронка подсказала по нескольким моментам, о которых я вообще не знал
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|3.72, Анон1110м (?), 18:55, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что-то из розряда я организатор, у меня куча идей, но я ничего не умею и учиться не буду. Могу руководить. Ищу людей с горящими глазами для реализации проекта (обычно копия известного сайта). Оплата потом когда-нибудь когда попрут деньги.
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|2.57, Аноним (60), 18:30, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Самое худшее следствие появления ИИ-тулчейнов для разработки - это то, что планка вхождения в разработку опустилась до неприличия, и в нее хлынули толпы некомпетентных и самоуверенных людей, считающих, будто самое главное и самое сложное в программной инженерии - это написание непосредственно кода...
Хм, а почему же вас тогда так трясет от этого? Казалось бы, естественный отбор отсеит этих некомпетентных бракоделов, да и настоящие инженеры на их фоне должны выглядеть выигрышно, не так ли?
Что вы тут недоговариваете... 🤔
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|2.98, Аноним (98), 21:53, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сейчас во многих компаниях наоборот требуют умение работать с ИИ инструментами
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|2.27, Аноним (-), 16:39, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Патенты авторское право - это разные виды интеллектуальной собственности Про... большой текст свёрнут, показать
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|3.30, Аркагоблин (?), 16:50, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Остаётся решить вопрос: является ли переписывание продуктов интеллектуальной деятельности с одного языка на другой с помощью ИИ копированием или нет?
Если это остаётся тот же код, но на другом языке, и сходства остаются, то неоспоримо является, это будет производное произведение.
Если он настолько переписан, что сходства отсутствуют, то не является.
> В книгоиздательстве, как правило, чтобы легально издать перевод книги, нужно разрешение правообладателя
Не как правило, а всегда нужно разрешение, потому что перевод это производное произведение, что требует разрешения
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|4.83, alex74 (?), 20:13, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Код не является художественным произведением, поэтому авторское право на него автоматически не распространяется.
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|5.85, Аноним (93), 20:34, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С точки зрения авторского права, листинг программы есть полный аналог художественного произведения.
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|5.97, Аркагоблин (?), 21:44, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Впервые слышу такую шизу. Мы точно в одном мире живём? Или все эти лицензии и суды просто по приколу, а на самом деле код свободен как птица?
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|3.82, alex74 (?), 20:12, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Алгоритмы не охраняются авторским правом, так же как не охраняются им тривиальные реализации алгоритмов и вещи, очевидные для профессионалов в данной области.
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|4.87, Аноним (93), 20:37, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Алгоритмы это аналог книжных идей. Идеи не защищаются авторским правом. Но за любую реализацию алгоритма (даже самого примитивного) вы вполне имеете право требовать деньги и запрещать распространение идентичного (или слегка переработанного) кода.
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|2.37, Аноним (35), 16:58, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> не запатентованы, то их авторское право
Дак это совершенно разные вещи, не путай их.
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|1.3, Аноним (3), 15:34, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>После замечания авторы клона разместили файл NOTICE и переименовали свой проект, но два остальные нарушения пока остаются неустранёнными.
Это не серьезно! (с)
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|1.4, Аноним (4), 15:36, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Таким образом можно и утекшие исходники коммерческих продуктов переписывать. Ыыы :)
Причём, кто мешает ещё и структуру поменять. Ну а алгоритмы если они не патентованные...
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|2.8, Аноним (8), 15:41, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Таким образом можно и утекшие исходники коммерческих продуктов переписывать. Ыыы :)
А код к тебе как попал? Легально?
Если нет - то это почти как использование краденого.
> Причём, кто мешает ещё и структуру поменять. Ну а алгоритмы если они не патентованные...
Долго и дорого.
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|2.88, Аноним (93), 20:40, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Таким образом можно и утекшие исходники коммерческих продуктов переписывать. Ыыы :) Причём, кто мешает ещё и структуру поменять. Ну а алгоритмы если они не патентованные...
В этом и фишка. Пока ИИ паразитирует на опен сорсе, все дружно закрывают глаза на откровенное пиратство. Но когда затронут интересы серьёзных контор, разговор будет иным.
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|1.6, Аноним (8), 15:39, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> о использование ключевых алгоритмов ScanCode,
Разве алгоритмы нельзя использовать в других проектах?
> сохранена архитектура проекта
ой, что-то я сомневаюсь что Pythonʼячий проект сильно похож на растовый.
> и структура кода
к сожалению в жалобной книге не было примеров.
Но если так, то в каждой второй программе на СИ есть for (int i = 0; i < N; i++)
и в каждой первой int main()
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|2.51, Аноним (51), 17:48, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там речь не о копировании алгоритмов, а о копировании целого проекта, где алгоритмы - лишь один из признаков.
P.S. Если не способен понять такой простой текст, попроси ИИ объяснить содержание.
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|1.9, Аноним (11), 15:45, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> По умолчанию AI-агенты, использующие код из открытых проектов, игнорируют информацию об авторах, если специально не реализованы средства выявления и сохранения метаданных о лицензиях и авторстве
А зачем?
ИИшка просто читает код.
То что она напишет к оригинальным авторам отношения не имеет.
Как и к оригинальной лицензии.
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|2.89, Аноним (93), 20:43, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ИИ генерирует производные работы (читай "пиратит"). То что он делает это настолько хитро, что сходство с оригиналом может потеряться, не меняет данного факта.
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|1.14, Аноним (13), 16:09, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Таким образом можно и утекшие исходники коммерческих продуктов переписывать. Ыыы :)
Я тебе больше скажу, так можно и декомпилированные бинарники переписывать. И уже переписывают.
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|1.15, Rev (ok), 16:09, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да уж, ждём начала патентования алгоритмов и реализаций даже простеньких программ :)
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|2.69, Аноним (35), 18:47, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> И как теперь писать на рже?
Очевидно, дрожать и писать. Ударение - на выбор.
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|2.39, Аноним (35), 17:02, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И вот сейчас добавится ещё один пункт: не просто переписано, а с соблюдением закона.
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|1.28, sig11 (ok), 16:45, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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"Мальчик, слепивший из пластелина кирпич - нечаянно нарушил 5 патентов Apple" (c)
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|2.38, Аноним (35), 17:01, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нарушил 5 патентов Apple
Будете смеяться, но уже был прецедент по округлым фруктам. В пользу Эппл, конечно.
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|1.33, Otaku (?), 16:53, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Авторское право это человеконенавистническая идеология которая ничем не отличается от продажи воздуха
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|2.47, Аноним (51), 17:37, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это так. Пусть в этом распишутся авторы "форка". А также те, кто будет использовать его в своих продуктах. Или они от "продажи воздуха" отказаться не готовы? Ну тогда пусть соблюдают лицензионный договор.
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|3.50, Аноним (50), 17:45, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну тогда пусть соблюдают лицензионный договор.
А что гласит лицензия по поводу переписывания программы на другой язык?
А если это делать ИИшкой?
Если ничего, то пусть засунут свой договор, туда где солнце не светит))
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|2.91, Аноним (93), 20:47, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Авторское право это человеконенавистническая идеология которая ничем не отличается от продажи воздуха
Авторское право, как и любое право, это то что отличает людей от диких животных.
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|1.43, Bottle (?), 17:21, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А сколько у данного анализатора ложных срабатываний? Не могло ли получиться так, что автор сего поделия - патентный тролль нового поколения?
А то как это так - алгоритм и архитектура скопированы, но они не проходят тесты?
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|2.63, Аноним (35), 18:42, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 10-100 раз
Это во столько раз увеличивается количество проблем?
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|1.62, Аноним (62), 18:40, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>успешному созданию клона способствовало наличие у проекта исчерпывающего автоматизированного тестового набора, включающего более 90 тысяч тестов
На этом моменте подумал про uutils и тут дальше:
>Авторы переписанной версии заявили о существенном повышении производительности (в 10-100 раз), но, по словам сопровождающего ScanCode, ценой ускорения стало не полное прохождение тестового набора, а также снижение корректности работы и полноты предоставляемой информации
Буквально один в один. Вся суть таких переписывателей.
>Сопровождающий ScanCode считает, что сообщество должно выработать критерии для разделения того, что при использовании AI считать производной работой, а что независимой реализацией
Количество проектов, которые попадут под это требование представили?
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|2.64, Аноним (35), 18:44, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> снижение корректности работы
Всё больше возникает вопрос, возможно ли на расте писать корректный код.
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|1.66, Alex (??), 18:45, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Приятно видеть визги копирастов по всем фронтам. Код как и знания должен быть общественным достоянием, а не способом паразитирования на обществе.
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|2.92, Аноним (93), 20:49, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Приятно видеть визги копирастов по всем фронтам. Код как и знания должен быть общественным достоянием, а не способом паразитирования на обществе.
У меня в квартире беспорядок, но я вечно занят. Я убеждён, что те кто имеет свободное время обязаны периодически приходить ко мне и убираться.
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|1.67, Анон1110м (?), 18:45, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Тырить востребованные программы путём генерации их копий на Rust с помощью нейронок это такой новый способ заработка? Удобно что можно прикрыться так называемой бизопастностью Ржавчины и моднявостью. Открытость исходников сыграло на руку переписывателям. Кто бы знал.
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|2.74, Аноним (35), 18:59, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Тырить востребованные программы путём генерации их копий
Кажется, именно для этого создают новые языки.
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|2.94, Аноним (94), 20:58, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> заработка
Возьми их код и тоже заработай. Лицензия позволяет. Что мешает-то?
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|1.71, Аноним (71), 18:49, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну поорал он и что дальше? Пока это просто его мнение и всё.
Меня например тоже иногда злит, что нет исходинов к прошивкам роутеров, которые я использую. Но кому какое дело до моих переживаний?
|
|1.73, Аноним (94), 18:59, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Значительной проблемой при генерации кода через AI называется отсутствие отслеживания происхождения кода, который был использован для получения результата.
Значительной проблемой при создании кода людьми называется отсутствие отслеживания происхождения знаний, которые были использованы для получения результата.
Мы все стоим на плечах гигантов, так или иначе. ИИ упрощает это стояние, но не отменяет никаким образом вообще. К тому же, внутри модели нет никакого "оригинального кода", только дистиллированные идеи и подходы, у которых в принципе невозможно ни отследить происхождение, ни отследить авторство, ни уж тем более указать из какого именно проекта они пришли. То, что ваши идеи можно скопировать... Ну что ж, не рассказывайте их никому, раз так сильно жмёт.
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|1.84, Аноним (84), 20:23, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Такое ощущение, что этот откровенно "гопнический" проект спонсируется тухлым гуглоруководством. Мало того, что весь тырнет 3acpaн рекламой Ржы, её суют во все мало-мальские новости, так теперь ещё взялись проекты тырить! Это тухлая практика.
Что ИИ - бестолковая затея, что Ржа - обоих стереть и забыть.
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|1.99, zionist (ok), 22:04, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Один Apache 2.0 проект обиделся на заимствования другим Apache 2.0 проектом. В чём смысл драмы, кто-то может объяснить? Или им просто завидно?
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