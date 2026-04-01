Компания Cloudflare представила EmDash, альтернативу WordPress с изоляцией плагинов

2.7 , Аноним ( 7 ), 22:12, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Мне кажется, что фраза про агентов своеобразный первоапрельский стёб. Дальше в тексте анонса и в GitHub нет упоминаний об каком-то особенном использовании AI при создании EmDash и Co-developed тегов в коммитах нет.

3.9 , Аноним ( 3 ), 22:25, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Когда кажется... Никто не пишет в readme абзацы как они это делали. Обычно это на сайтах или такие статьи выкладывают.

3.33 , Аноним ( 33 ), 03:46, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Co-developed тегов в коммитах нет Они скрываются! См. недавнюю утечку Claude.

2.8 , НяшМяш ( ok ), 22:15, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – WordPress только могила исправит, так что даже этот момент можно записать в достоинство.

3.53 , Tron is Whistling ( ? ), 10:37, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, после того, как до него дорвались энтерпрайзники, пыха не нюхавшие, он превратился в монструозное угрёбище, которое на один чих ворочает 100500 не нужных объектов. Пых не жаба, нет у него стадии предсборки.

2.25 , Аноним ( 25 ), 02:29, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –6 + / – Шел 2026 год: ИИ диагностирует болезни, которые десятилетия не могут вылечить врачи, и решает важные научные задачи. Опеннет воротит нос от того, что ИИ переписал вордпресс. Какой-то сюр.

3.31 , Аноним ( 31 ), 03:17, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно и не воротить нос от ИИ, но факт что они написали "секьюрную" альтернативу ВордПрессу за каких-то 2 месяца...

3.34 , Аноним ( 33 ), 03:48, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +16 + / – Робот-хирург: Вы абсолютно правы! Я удалила не ту ногу, что была запланирована. Прошу прощения.

4.78 , Аноним ( 78 ), 14:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – "...Давайте попробуем еще раз!"

3.36 , Аноним ( 3 ), 03:58, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > ИИ диагностирует болезни, которые десятилетия не могут вылечить врачи Нейросеть мозг проела что ли... По сути вы сказали, что и нейросеть диагностировала, и врачи тоже. Что и нейросеть не вылечила, и врачи тоже. Свою мысль не раскрыли.

4.52 , Аноним ( 52 ), 10:33, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Врачи не диагностировали. Недавно была новость - у деда инсульт и постоянные мигрени. Врачи говорили "ну ты просто старый чо". Клаудя посмотрела историю болезни и МРТ и диагностировала апноэ. Диагноз уже потом подтвердили врачи.

5.75 , Аноним ( 75 ), 14:15, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее всего дело в самих врачах. Предвзятое отношение у них есть и к женщинам, и к детям, и нуждающихся в обезболивающих.

5.105 , Анон1110м ( ? ), 11:41, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё. Врачей, дармоедов этих, на мороз! Вместо них Google, то есть нейронка. Гуглишь, то есть описываешь симптомы и плучаешь рецепт и рекомендации.

3.37 , Аноним ( 3 ), 04:07, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – И аналогия не аргумент. Нейросети на распознавание образов и закономерностей хорошо заточены. Не удивительно, что они быстро находят подобный диагноз по симптомам. А научных прорывов нейросети не делали. Вклад преувеличен маркетологами.

Исходный код нейросети не понимают. Они статистически генерируют приближение к тому, что им встречалось при обучении. Насколько это корректно – надо верифицировать в любом случае. Или вы будете слепо доверять диагнозам ИИ при лечении? Как там, аналогия ещё аргумент или нет?

4.54 , Аноним ( 52 ), 10:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А это не аналогия, это пример. Аналогией было бы, если бы я сравнил ИИ с бабочкой на склоне Фудзи. Исходный код - это такая же статистическая история и комбинаторика. Нет никаких причин думать, что ИИ будет справляться с ним хуже, чем с историей болезни. И практика это показывает. Но когда вас тыкаешь в чужие примеры вы говорите "это реклама". Когда в свои - "ты врешь". Хотя проверить самому можно элементарно - и миллионы людей каждый день это проверяют) Но они все врут, да)

5.61 , Аноним ( 3 ), 11:17, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Аналогией было бы, если бы я сравнил ИИ с бабочкой на склоне Фудзи. А это – не аналогия, не сравнение и даже не отсылка.

> И практика это показывает. Практика показывает, что этот статистический алгоритм сам эти алгоритмы не понимает. Это как обезьяны, которые собирают случайные буквы, иногда складывающиеся в предложения. Вот это "иногда" у ИИ случается часто. Но понимания что складывается у нейронки нет.

> Хотя проверить самому можно элементарно - и миллионы людей каждый день это проверяют) Но они все врут, да) А когда вас тыкаешь в контр примеры, где нейросети эпично сели в лужу, вы тактично молчите, ссылаетесь что человек сам виноват. Нет уж, нейросети без человека и его контроля несут часто бред. Попробуйте не поправлять нейросеть.

3.47 , User ( ?? ), 09:32, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы описываете достижения ИИ. Давайте, скажете еще об их провалах!

4.56 , Аноним ( 52 ), 10:40, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Провалы есть, но профиты их перекрывают. Вы же не призываете запретить атомную энергетику из-за Чернобыля и автомобили из-за аварий? Или призываете?)

5.62 , Аноним ( 3 ), 11:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1. Аналогия не аргумент.

2. Сколько по продолжительности было аварий, а сколько десятилетий атомная энергетика работает без подобных факапов?

5.63 , User ( ?? ), 11:22, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так расскажите нам: и о провалах и о профитах - чтобы мы могли составить объективное мнение.

5.77 , Аноним ( 75 ), 14:51, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Автомобили нужно запретить, помимо огромных потерь в авариях, ориентированность на автомобилистов уродует города - сносят исторические здания ради новых полос, тонны парковочных мест что всё равно не хватает, а пыль от покрышек оседает на окнах и в наших лёгких. Ну и огромный спрос на продукты нефтепереработки, но это уже совсем другая история...

6.80 , Аноним ( 80 ), 16:24, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё раз: аналогия не аргумент. И в некоторых странах над экологичностью топлива и работой катализаторов работают. А так же над зелёной энергией и электромобилей. Что сказать-то хотели этим? А статистика ДТП говорит о том, что нужно над контролем дорожно-транспортной инфраструктуры работать.

5.106 , Анон1110м ( ? ), 11:46, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я призываю запретить автмобили. Их стало слишком много из-за стало шумнее, опаснее на дорогах а многие люди меньше двигаются предпочитая без особой надобности передвигатся на своих жоповозках.

