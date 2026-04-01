Компания Cloudflare представила EmDash, альтернативу WordPress с изоляцией плагинов

|
1.3, Аноним (3), 21:57, 01/04/2026
|+11 +/–
|
> But for the past two months our agents have been working on an even more ambitious project: rebuilding the WordPress open source project from the ground up.
Почему-то в новости здесь проигнорировали главный момент, перечёркивающий все достоинства.
|
|
|
2.7, Аноним (7), 22:12, 01/04/2026
|+/–
|
Мне кажется, что фраза про агентов своеобразный первоапрельский стёб. Дальше в тексте анонса и в GitHub нет упоминаний об каком-то особенном использовании AI при создании EmDash и Co-developed тегов в коммитах нет.
|
|
|
3.9, Аноним (3), 22:25, 01/04/2026
|+/–
|
Когда кажется... Никто не пишет в readme абзацы как они это делали. Обычно это на сайтах или такие статьи выкладывают.
|
3.33, Аноним (33), 03:46, 02/04/2026
|–1 +/–
|
> Co-developed тегов в коммитах нет
Они скрываются! См. недавнюю утечку Claude.
|
2.8, НяшМяш (ok), 22:15, 01/04/2026
|+6 +/–
|
WordPress только могила исправит, так что даже этот момент можно записать в достоинство.
|
|
|
3.53, Tron is Whistling (?), 10:37, 02/04/2026
|+/–
|
Да, после того, как до него дорвались энтерпрайзники, пыха не нюхавшие, он превратился в монструозное угрёбище, которое на один чих ворочает 100500 не нужных объектов. Пых не жаба, нет у него стадии предсборки.
|
2.25, Аноним (25), 02:29, 02/04/2026
|–6 +/–
|
Шел 2026 год: ИИ диагностирует болезни, которые десятилетия не могут вылечить врачи, и решает важные научные задачи. Опеннет воротит нос от того, что ИИ переписал вордпресс. Какой-то сюр.
|
|
|
3.31, Аноним (31), 03:17, 02/04/2026
|+/–
|
Можно и не воротить нос от ИИ, но факт что они написали "секьюрную" альтернативу ВордПрессу за каких-то 2 месяца...
|
3.34, Аноним (33), 03:48, 02/04/2026
|+16 +/–
|
Робот-хирург:
Вы абсолютно правы! Я удалила не ту ногу, что была запланирована. Прошу прощения.
|
3.36, Аноним (3), 03:58, 02/04/2026
|+5 +/–
|
> ИИ диагностирует болезни, которые десятилетия не могут вылечить врачи
Нейросеть мозг проела что ли... По сути вы сказали, что и нейросеть диагностировала, и врачи тоже. Что и нейросеть не вылечила, и врачи тоже. Свою мысль не раскрыли.
|
|
|
4.52, Аноним (52), 10:33, 02/04/2026
|+/–
|
Врачи не диагностировали. Недавно была новость - у деда инсульт и постоянные мигрени. Врачи говорили "ну ты просто старый чо". Клаудя посмотрела историю болезни и МРТ и диагностировала апноэ. Диагноз уже потом подтвердили врачи.
|
|
|
5.75, Аноним (75), 14:15, 02/04/2026
|+/–
|
Скорее всего дело в самих врачах. Предвзятое отношение у них есть и к женщинам, и к детям, и нуждающихся в обезболивающих.
|
5.105, Анон1110м (?), 11:41, 03/04/2026
|+/–
|
Всё. Врачей, дармоедов этих, на мороз! Вместо них Google, то есть нейронка. Гуглишь, то есть описываешь симптомы и плучаешь рецепт и рекомендации.
|
3.37, Аноним (3), 04:07, 02/04/2026
|+6 +/–
|
И аналогия не аргумент. Нейросети на распознавание образов и закономерностей хорошо заточены. Не удивительно, что они быстро находят подобный диагноз по симптомам. А научных прорывов нейросети не делали. Вклад преувеличен маркетологами.
Исходный код нейросети не понимают. Они статистически генерируют приближение к тому, что им встречалось при обучении. Насколько это корректно – надо верифицировать в любом случае. Или вы будете слепо доверять диагнозам ИИ при лечении? Как там, аналогия ещё аргумент или нет?
|
|
|
4.54, Аноним (52), 10:38, 02/04/2026
|–2 +/–
|
А это не аналогия, это пример. Аналогией было бы, если бы я сравнил ИИ с бабочкой на склоне Фудзи. Исходный код - это такая же статистическая история и комбинаторика. Нет никаких причин думать, что ИИ будет справляться с ним хуже, чем с историей болезни. И практика это показывает. Но когда вас тыкаешь в чужие примеры вы говорите "это реклама". Когда в свои - "ты врешь". Хотя проверить самому можно элементарно - и миллионы людей каждый день это проверяют) Но они все врут, да)
|
|
|
5.61, Аноним (3), 11:17, 02/04/2026
|+/–
|
> Аналогией было бы, если бы я сравнил ИИ с бабочкой на склоне Фудзи.
А это – не аналогия, не сравнение и даже не отсылка.
> И практика это показывает.
Практика показывает, что этот статистический алгоритм сам эти алгоритмы не понимает. Это как обезьяны, которые собирают случайные буквы, иногда складывающиеся в предложения. Вот это "иногда" у ИИ случается часто. Но понимания что складывается у нейронки нет.
> Хотя проверить самому можно элементарно - и миллионы людей каждый день это проверяют) Но они все врут, да)
А когда вас тыкаешь в контр примеры, где нейросети эпично сели в лужу, вы тактично молчите, ссылаетесь что человек сам виноват. Нет уж, нейросети без человека и его контроля несут часто бред. Попробуйте не поправлять нейросеть.
|
3.47, User (??), 09:32, 02/04/2026
|+1 +/–
|
Вы описываете достижения ИИ. Давайте, скажете еще об их провалах!
|
|
|
4.56, Аноним (52), 10:40, 02/04/2026
|–2 +/–
|
Провалы есть, но профиты их перекрывают. Вы же не призываете запретить атомную энергетику из-за Чернобыля и автомобили из-за аварий? Или призываете?)
|
|
|
5.62, Аноним (3), 11:18, 02/04/2026
|+/–
|
1. Аналогия не аргумент.
2. Сколько по продолжительности было аварий, а сколько десятилетий атомная энергетика работает без подобных факапов?
|
5.63, User (??), 11:22, 02/04/2026
|+/–
|
Так расскажите нам: и о провалах и о профитах - чтобы мы могли составить объективное мнение.
|
5.77, Аноним (75), 14:51, 02/04/2026
|–1 +/–
|
Автомобили нужно запретить, помимо огромных потерь в авариях, ориентированность на автомобилистов уродует города - сносят исторические здания ради новых полос, тонны парковочных мест что всё равно не хватает, а пыль от покрышек оседает на окнах и в наших лёгких. Ну и огромный спрос на продукты нефтепереработки, но это уже совсем другая история...
|
|
|
6.80, Аноним (80), 16:24, 02/04/2026
|+/–
|
Ещё раз: аналогия не аргумент. И в некоторых странах над экологичностью топлива и работой катализаторов работают. А так же над зелёной энергией и электромобилей. Что сказать-то хотели этим? А статистика ДТП говорит о том, что нужно над контролем дорожно-транспортной инфраструктуры работать.
|
|5.106, Анон1110м (?), 11:46, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Я призываю запретить автмобили. Их стало слишком много из-за стало шумнее, опаснее на дорогах а многие люди меньше двигаются предпочитая без особой надобности передвигатся на своих жоповозках.
|
1.10, Аноним (10), 22:39, 01/04/2026
|+2 +/–
|
В 2014 году сказали, что asm.js убъет javascript. Потом придумали ещё более лучше одевающийся WASM. Потом допилили его до возможности использования в реальной жизни и нарекли 2.0. И вот теперь в 2026 году я читаю, что кто-то изобрёл как изолировать плагины в написанной языковыми моделями на TypeScript CMS... Невероятный прогресс за десятилетие.
|
|
|
2.98, Аноним (98), 07:30, 03/04/2026
|+/–
|
Потому что чтобы переехать на asm.js/wasm - нужны еще и те, кто будет этим пользоваться
а в тайпскриптерах умных головушек нет
|
1.11, cheburnator9000 (ok), 22:53, 01/04/2026
|+/–
|
Есть какие-нибудь нормальные блог платформы чтобы был WYSWIG редактор по типа CKEditor (не обязательно его). Можно чтобы оно генерировало в итоге static site в html, css, js (но не критично). Я вот раньше искал кругом какая-то дичь. ClassicPress оказался глюкодромом. Даже SSG все какие-то в полузаброшенном состоянии, а другие требуют чтобы я сначала наговнокодил весь сайт на JS для генерации SSG и только потом они дают возможность писать блог.
|
|
|
2.19, 12yoexpert (ok), 23:38, 01/04/2026
|+1 +/–
|
gohugo.io
простой, как угол дома
редактора нет, редактируешь markdown
получаются статик страницы без js, есть css (миллион шаблонов на выбор), есть rss
|
|
|
|
|
4.27, 12yoexpert (ok), 02:39, 02/04/2026
|+/–
|
только имхо для блога не нужно: блог прекрасно себя чувствует без жс-ных дыреней и тормозов, весь контент лежит в гит репе и удобно управляется без веб-морд, это обычные файлы и каталоги
|
|
|
5.42, Аноним (42), 08:27, 02/04/2026
|–7 +/–
|
Посмотри на опеннет и ужаснись как ужасно выглядит сайт без js.
|
|
|
6.81, OpenEcho (?), 18:36, 02/04/2026
|+1 +/–
|
> Посмотри на опеннет и ужаснись как ужасно выглядит сайт без js.
js - это о действиях, css - это репрезентации, поэтому этот сайт можно разукрасить без проблем и без js... если конечно понимать разницу а не тупо copy->paste->next->next... production
|
6.95, 12yoexpert (ok), 22:25, 02/04/2026
|–1 +/–
|
ужаснуться я могу только от уровня безграмотности опеннетных анонимов, всё остальное объясняется плохой генетикой
|
5.85, Аноним (85), 20:09, 02/04/2026
|–2 +/–
|
Да можно и в html не рендерить. Ссылку на репу давай и всё. Кому интересно, тот fossil pull сам сделает, и всё сам из текстового файла почитает.
|
3.97, botox (?), 06:44, 03/04/2026
|+1 +/–
|
Вы когда рекламируете markdown и вообще любые плоские CMS - пожалуйста не забывайте подчеркивать беспроблемную работу с тегами, категориями и со всеми структурами, не требующими баз данных
|
1.13, Аноним (13), 23:12, 01/04/2026
|+6 +/–
|
Очередная мертворожденная CMS, да и еще под Node.js. Ни один конкурент Wordpress даже 10% долю рынка не имеет. Drupal - давно помер, Joomla - тоже. Wordpress - живее всех живых.
|
|
|
2.50, Gemorroj (ok), 10:20, 02/04/2026
|+2 +/–
|
при чем мое имхо, что у них еще есть шанс эволюционировать в кошерную кодовую базу - прикрутить composer и сделать более строгую типизацию. по сути делать так, как делает woocommerce.
|
2.86, Аноним (85), 20:11, 02/04/2026
|+/–
|
WP держит рыночную долю не потому, что он такой классный, а потому что с него мигрировать на что угодно можно только вручную и с гемором. Появится автоматическая миграция на другой, более современный продукт -- WP сдуется в течение пары лет до уровня Joomla/Drupal. "Фрилансеры" по доллару за пучок поноют, и на новую систему переключатся.
|
|
|
3.88, BrainFucker (ok), 21:23, 02/04/2026
|+/–
|
А фрилансерство ещё живо? Кому последние лет 7 нужны сайтики? Маркетинг в мелком бизнесе несколько лет назад ушёл в соцсети, чатики типа ТГ и т.п., лендинг дешевле склепать в конструкторе типа Тильды.
Средний и крупный бизнес, его не так много, но там уже не тот уровень, там никакого Вордпреса и Битрикса (бывают исключения), там что-то своё, т.к. много своего функционала, который наворачивать поверх чужих движков чревато сложностями с обновлением.
|
|
|
4.104, Анон1110м (?), 11:31, 03/04/2026
|+/–
|
Судя по тому что по многим запросам поисковики вываливают пачки так называемых интернетных магазинов и прочего подобного (гуглишь название болячки и получаешь сайты клиник и сайты с заказом лекарств или в ответ на название языка могут подсунуть курсы программирования), то всё ещё нужны. А ещё стали попадаться сайты где всё явно сгенерировано нейронкой.
|
|
|
5.109, BrainFucker (ok), 18:25, 04/04/2026
|+/–
|
Ну, старые сайты или старые предприниматели в провинциях по привычке продолжают заказывать сайты.
|
|
|
6.110, Анон1110м (?), 19:31, 04/04/2026
|+/–
|
> Ну, старые сайты или старые предприниматели в провинциях по привычке продолжают заказывать
> сайты.
Много ли людей запускают Дурограм или там Инсту чтобы поискать там бисквит рецепт, поливитамины, одно плечо выше другого, обои на рабочий стол, берцы, простой торт, цемент 500, килобиты в мегабиты, windows ошибка 0x448000 и т.п.? А на таком, насколько я понимаю, можно заработать вот и клепают сайты. Правда не знаю что там с фрилансерами. Да и бывают всякие там самозанятые которым хочется прям свой сайт чтобы было именно так как им нравится. Вот только хотят они чтобы сделали за шаурму и чтоб сайт был в первых строках поисковой выдачи. Не спорю что из–за перехода масс в мобильные программы и в несколько крупных сайтов запрос на сайтики поубавился, но и закапывать ещё рано.
|
|
|
7.111, BrainFucker (ok), 20:07, 04/04/2026
|+/–
|
По зарубежной аудитории не знаю, а в РФ массы скорее этот запрос введут или в яндекс (а у них наверняка и яндекс-браузер по дефолту), или в ВК, т.к. из него не вылазят (кстати, и у ВК, и у Одноклассников есть свой маркетплейс). Яндекс в первую очередь скорее покажет находки со своего маркетплейса, ВБ и Озона.
|
1.15, Витюшка (?), 23:25, 01/04/2026
|–1 +/–
|
> отделяющий содержимое от оформления
Когда не было времени изучить html и узнать что именно это и есть html. Но нужно было уже пилить что-то своё
|
1.16, Витюшка (?), 23:27, 01/04/2026
|+/–
|
По новости и оформлению поста в оригинале сразу же видно что это про их AI агентов и только.
|
1.17, Аноним (17), 23:29, 01/04/2026
|–1 +/–
|
Замечательно ещё один гвоздь в крышку гроба PHP.
Когда Медиавику перепишут, можно будет закапывать.
|
|
|
2.20, Аноним (13), 23:48, 01/04/2026
|+1 +/–
|
Рыночная доля PHP - 72%. Доля Ruby, ближайшего конкурента PHP - всего лишь 6%. Остальные плетутся позади. PHP живее всех живых.
|
|
|
3.40, аролп5 (?), 06:25, 02/04/2026
|+1 +/–
|
Не верю в долю PHP 72%! В корпоративном сегменте либо на C# asp.net, либо на java/kotlin spring framework весь веб написан.
|
|
|
4.82, OpenEcho (?), 18:43, 02/04/2026
|+/–
|
> Не верю в долю PHP 72%!
И правильно что не верите, т.к. больше чем 72%
> In 2026, PHP remains a foundational technology in the corporate environment, powering roughly 75% to 79% of all websites globally. Far from its "legacy" reputation, modern PHP has transitioned into an enterprise-grade language through significant performance boosts and architectural maturity.
Source:
https://www.google.com/search?q=trend+php+in+corporate+environment
> В корпоративном сегменте либо на C# asp.net, либо на java/kotlin spring framework весь веб написан.
Морда-книга в слезах за такое унижение :)
|
|
|
5.89, BrainFucker (ok),
|+1 +/–
|
Мордокника, как и ВК, вроде как переписались на свои компилируемые велосипеды HHVM и KPHP.
> 75% to 79% of all websites globally.
Так не интересно, это со всеми васянскими домашними страничками получается. Было бы интересней по количеству обслуживаемых посетителей или типа того посчитать.
|
|
|
|6.92, OpenEcho (?), 22:19, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> компилируемые велосипеды HHVM и KPHP.
Так и пых давно уже в JIT и недалеко от соседей типа kotlina/java
> Так не интересно, это со всеми васянскими домашними страничками получается. Было бы интересней по количеству обслуживаемых посетителей или типа того посчитать.
Тролим? Т.е. статистика гугла по интерпрайзу не подходит?
|
|5.100, ghbc (?), 07:52, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Наверно имелось ввиду, что внутренние корпоративные ресурсы обычно делаются на c#/java/kotlin, а не на php
|
|
|
|6.101, OpenEcho (?), 08:08, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Наверно имелось ввиду, что внутренние корпоративные ресурсы обычно делаются на c#/java/kotlin, а не на php
Да там чего только нет, и php и перловка и руби и Го и раст, но больше всего в интерпрайзах наверное все таки java, за исключением наверное мелкософта где популярен С шарп
|
|2.30, Аноним (30), 03:03, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Смешно. Я вообще не знаю кому нужна медиавика какаято. Php переусложнениями сам себя закопает, медиавика что есть, что нет ее, погоды на этом фоне вообще не делает.
|
|
|
|2.99, Аноним (98), 07:33, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> прайсы это афордабл
смотря какой фабрик, если клаудфраре то хайли лайкли не ворфт ит
|
|1.22, Аноним (13), 00:36, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
>Например, если плагин запрашивает полномочия read:content и email:send то ему будет открыт только доступ на чтение и возможность отправки электронной почты, не более
Т.е. плагины под эту CMS смогут только считывать контент и отправлять почту. Никакой глубокой кастомизации и возможностей не будет, как у плагинов Wordpress, таких как ACF, SEO Framework и т.д.
|
|
|
|2.49, нах. (?), 09:51, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
плагин _заявивший_ в манифесте что ему нужно только это - только это и сможет делать. ДАЖЕ если его писал рукож0п и в нем rce - еще понадобится второй, чтобы выбраться из ноды (за чем, впрочем, дело, конечно же, не станет).
А если ты понаставишь плагинов разрешающих себе все - то сам виноват. Э... впрочем как и с вротпрессом, но для того хотя бы ЕСТЬ плагины. А для этого недоразумения - пишутъ!
|
|
|
|
|
|4.64, нах. (?), 11:41, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот "ДАЖЕ" с учётом того, как поделки на ноде организованы - лишнее.
как будто поделки на пехепе в среднем по палате лудше?
|
|
|
|
|
|3.32, Аноним (32), 03:31, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Скорее за защиту от DDoS-атак (удачи отбить терабитную атаку (AISURU) самостоятельно)
|
|
|
|4.44, Аноним (42), 08:29, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Низкая квалификация молодого эксперта уже давно мем на опеннете.
|
|4.71, мелстрой (?), 12:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Конечно же этот объект нацелиться на дырявый сайт твоей конторы, ведь что бы его положить нужна терабиьная атака, а не xss что не заделал формошлеп
|
|3.39, Аноним (39), 05:19, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У тебе там, под кроватью место для нашего кластера найдется? Мы бы съехали, только ты нам еще норм инет дай, а не белые списки.
|
|3.87, Аноним (85), 20:13, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты бы видел, сколько этот MITM экономит денег на отсеве скама -- тоже платил бы. А хотя нет, не платил бы, ты про коммерческий прод только в моих комментах на опеннете читал.
|
|
|
|4.96, 12yoexpert (ok), 01:02, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
я видел, сколько этот mitm жрёт денег, и всегда в штате были идиоты
совпадение?
|
|1.46, Анон1110м (?), 08:59, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Хочу напсать CMS не на вэбне а на каком-нибудь Pure BASIC. Ставишь себе на комп, ваяешь странички а потом публиауешь на сервере. Всё сохраняется в локальной БД. Как вам задумка?
|
|
|
|
|
|3.65, Анон1110м (?), 12:13, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да не. Это кусок работы а походу дела как обычно повылазит куча нюансов и всё такое. Ну его.
|
|
|
|4.83, OpenEcho (?), 18:49, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Да не. Это кусок работы а походу дела как обычно повылазит куча нюансов и всё такое. Ну его.
Вот именно так люди и сливаются... идея может и есть, но лень, а те кто верят потом правят миром
|
|1.51, Аноним (51), 10:21, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>AI-агентами, которые могут управлять контентом
AI-боты индексируют интернет, с контентом созданным AI-агентами.
Вот он и пришел: "О дивный новый мир"
|
|1.66, тоже Аноним (ok), 12:14, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Навайбкоденное на жабоскрипте ненужно, которое пытаются хайпануть через упоминание самой популярной CMS, к которой это поделие не имеет ровно никакого отношения.
|
|1.90, BrainFucker (ok), 21:32, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Ну и получилось не мене громоздко. Воркеры всякие и т.п. Оно ж ресурсов будет жрать ещё больше.
Я понимаю что WP убог, но есть же другие CMS, Wagtail, например.
|
|1.108, Аноним (108), 12:36, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> может работать на платформах бессерверных вычислений
читай «ты никогда не знаешь, сколько с тебя сдерут»
|