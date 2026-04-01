The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Компания Cloudflare представила EmDash, альтернативу WordPress с изоляцией плагинов

01.04.2026 21:25 (MSK)

Компания Cloudflare опубликовала систему управления контентом EmDash. Как и WordPress, новая система поддерживает расширение через плагины, позволяет использовать шаблоны для построения различных видов сайтов и предоставляет интерфейс для администрирования, но при этом может работать на платформах бессерверных вычислений и повышает безопасность за счёт применения языка TypeScript со статическими типами и изоляции плагинов в отдельных sandbox-окружениях.

Код проекта написан на языке TypeScript c использованием web-фреймворка Astro и распространяется под лицензией MIT. В анонсе упоминается, что благодаря привлечению к разработке AI-агентов продукт был создан за два месяца. EmDash может функционировать как в инфраструктуре Cloudflare, так и запускаться на собственных серверах при помощи Node.js. В качестве СУБД может использоваться SQLite, Turso/libSQL и PostgreSQL, а в качестве хранилища - AWS S3, S3-совместимые системы или обычная локальная файловая система. Для хранения информации о сеансах предлагается использовать Redis или файловую систему.

Новая система разработана как попытка пересоздать проект WordPress с использованием современного инструментария и решив имеющиеся проблемы. Из проблем WordPress отмечается необходимость раздельного управления кодом на двух языках (PHP и JavaScript), применение многоуровневых кэшей для достижения приемлемой производительности и небезопасная архитектура плагинов, которая становится причиной 96% всех уязвимостей в платформе.

Каждый плагин WordPress имеет полный доступ к СУБД и интегрируется с PHP-кодом основной платформы, поэтому любая уязвимость в плагине полностью компрометирует весь сайт. В EmDash плагины запускаются в отдельных изолированных Worker-ах, возможности которых декларативно ограничиваются манифестом. Например, если плагин запрашивает полномочия read:content и email:send то ему будет открыт только доступ на чтение и возможность отправки электронной почты, не более. Так как плагины не встраиваются в код системы управления контентом, их авторы вольны выбирать любую лицензию и распространять плагины через любые репозитории и каталоги приложений.

WordPress хранит контент в формате HTML с метаданными, встраиваемыми в форме внутренних комментариев. В EmDash используется основанный на JSON структурированный формат Portable Text, отделяющий содержимое от оформления. Подобный подход позволяет отрисовывать содержимое в любых представлениях - в форме web-страницы, мобильного приложения, email или ответа API. Имеется встроенный MCP-сервер, позволяющий интегрировать платформу с AI-агентами, которые могут управлять контентом, а также использоваться для создания тем оформления и плагинов.

В базовой поставке предлагается три начальных шаблона: блог, маркетинг и портфолио. В первом случае формируются типовой блог c боковой панелью, полонтекстовыми поиском, категориями, тегами, RSS, комментариями и переключением между тёмной и светлой темами. Второй шаблон позволяет создавать сайты компаний с прайсами, контактной информацией и описанием товаров и услуг. Третий шаблон нацелен на презентацию своих достижений и презентации проектов.

Основные возможности EmDash:

  • Контент: публикация материалов, разделение на страницы, определение собственных типов содержимого, редактирование текста с разметкой в визуальном режиме при помощи редактора TipTap, управление версиями содержимого, подготовка черновиков, размещение по расписанию, полнотекстовый поиск и редактирование по месту (inline).
  • Панель администратора: визуальный построитель схем данных, библиотека мультимедийных данных, навигационные меню, систематизация информации, виджеты, возможность переноса контента из WordPress.
  • Аутентификация: по умолчанию Passkey (WebAuthn) c OAuth, возможность входа по ссылке, разделение доступа на основе ролей (администратор, редактор, автор, участник).
  • Миграция с WordPress: импорт публикаций, страниц, структуры через WXR, WordPress REST API или WordPress.com. Использование AI для портирования плагинов и тем оформления.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.cloudflare.com/em...)
  2. OpenNews: Основатель WordPress заблокировал участников, предлагавших создать форк
  3. OpenNews: Linux Foundation развивает FAIR, децентрализованный пакетный менеджер для WordPress
  4. OpenNews: Компания Automattic свела к минимуму своё участие в разработке WordPress
  5. OpenNews: Владельцы Wordpress заменили на свой форк плагин ACF, имеющий 2 млн установок
  6. OpenNews: Эксперименты с использованием AI для улучшения кода BIND 9 и переработки Next.js
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65121-emdash
Ключевые слова: emdash, cloudflare, wordpress
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (93) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, Аноним (3), 21:57, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    > But for the past two months our agents have been working on an even more ambitious project: rebuilding the WordPress open source project from the ground up.

    Почему-то в новости здесь проигнорировали главный момент, перечёркивающий все достоинства.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:12, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне кажется, что фраза про агентов своеобразный первоапрельский стёб. Дальше в тексте анонса и в GitHub нет упоминаний об каком-то особенном использовании AI при создании EmDash и  Co-developed тегов в коммитах нет.
     
     
  • 3.9, Аноним (3), 22:25, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда кажется... Никто не пишет в readme абзацы как они это делали. Обычно это на сайтах или такие статьи выкладывают.
     
  • 3.33, Аноним (33), 03:46, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Co-developed тегов в коммитах нет

    Они скрываются! См. недавнюю утечку Claude.

     
  • 2.8, НяшМяш (ok), 22:15, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    WordPress только могила исправит, так что даже этот момент можно записать в достоинство.
     
     
  • 3.53, Tron is Whistling (?), 10:37, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, после того, как до него дорвались энтерпрайзники, пыха не нюхавшие, он превратился в монструозное угрёбище, которое на один чих ворочает 100500 не нужных объектов. Пых не жаба, нет у него стадии предсборки.
     
  • 2.25, Аноним (25), 02:29, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Шел 2026 год: ИИ диагностирует болезни, которые десятилетия не могут вылечить врачи, и решает важные научные задачи. Опеннет воротит нос от того, что ИИ переписал вордпресс. Какой-то сюр.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 03:17, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и не воротить нос от ИИ, но факт что они написали "секьюрную" альтернативу ВордПрессу за каких-то 2 месяца...
     
  • 3.34, Аноним (33), 03:48, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    Робот-хирург:

    Вы абсолютно правы! Я удалила не ту ногу, что была запланирована. Прошу прощения.

     
     
  • 4.78, Аноним (78), 14:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "...Давайте попробуем еще раз!"
     
  • 3.36, Аноним (3), 03:58, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > ИИ диагностирует болезни, которые десятилетия не могут вылечить врачи

    Нейросеть мозг проела что ли... По сути вы сказали, что и нейросеть диагностировала, и врачи тоже. Что и нейросеть не вылечила, и врачи тоже. Свою мысль не раскрыли.

     
     
  • 4.52, Аноним (52), 10:33, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Врачи не диагностировали. Недавно была новость - у деда инсульт и постоянные мигрени. Врачи говорили "ну ты просто старый чо". Клаудя посмотрела историю болезни и МРТ и диагностировала апноэ. Диагноз уже потом подтвердили врачи.
     
     
  • 5.75, Аноним (75), 14:15, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего дело в самих врачах. Предвзятое отношение у них есть и к женщинам, и к детям, и нуждающихся в обезболивающих.
     
  • 5.105, Анон1110м (?), 11:41, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё. Врачей, дармоедов этих, на мороз! Вместо них Google, то есть нейронка. Гуглишь, то есть описываешь симптомы и плучаешь рецепт и рекомендации.
     
  • 3.37, Аноним (3), 04:07, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    И аналогия не аргумент. Нейросети на распознавание образов и закономерностей хорошо заточены. Не удивительно, что они быстро находят подобный диагноз по симптомам. А научных прорывов нейросети не делали. Вклад преувеличен маркетологами.
    Исходный код нейросети не понимают. Они статистически генерируют приближение к тому, что им встречалось при обучении. Насколько это корректно – надо верифицировать в любом случае. Или вы будете слепо доверять диагнозам ИИ при лечении? Как там, аналогия ещё аргумент или нет?
     
     
  • 4.54, Аноним (52), 10:38, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А это не аналогия, это пример. Аналогией было бы, если бы я сравнил ИИ с бабочкой на склоне Фудзи. Исходный код - это такая же статистическая история и комбинаторика. Нет никаких причин думать, что ИИ будет справляться с ним хуже, чем с историей болезни. И практика это показывает. Но когда вас тыкаешь в чужие примеры вы говорите "это реклама". Когда в свои - "ты врешь". Хотя проверить самому можно элементарно - и миллионы людей каждый день это проверяют) Но они все врут, да)
     
     
  • 5.61, Аноним (3), 11:17, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аналогией было бы, если бы я сравнил ИИ с бабочкой на склоне Фудзи.

    А это – не аналогия, не сравнение и даже не отсылка.
    > И практика это показывает.

    Практика показывает, что этот статистический алгоритм сам эти алгоритмы не понимает. Это как обезьяны, которые собирают случайные буквы, иногда складывающиеся в предложения. Вот это "иногда" у ИИ случается часто. Но понимания что складывается у нейронки нет.
    > Хотя проверить самому можно элементарно - и миллионы людей каждый день это проверяют) Но они все врут, да)

    А когда вас тыкаешь в контр примеры, где нейросети эпично сели в лужу, вы тактично молчите, ссылаетесь что человек сам виноват. Нет уж, нейросети без человека и его контроля несут часто бред. Попробуйте не поправлять нейросеть.

     
  • 3.47, User (??), 09:32, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы описываете достижения ИИ. Давайте, скажете еще об их провалах!
     
     
  • 4.56, Аноним (52), 10:40, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Провалы есть, но профиты их перекрывают. Вы же не призываете запретить атомную энергетику из-за Чернобыля и автомобили из-за аварий? Или призываете?)
     
     
  • 5.62, Аноним (3), 11:18, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Аналогия не аргумент.
    2. Сколько по продолжительности было аварий, а сколько десятилетий атомная энергетика работает без подобных факапов?
     
  • 5.63, User (??), 11:22, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так расскажите нам: и о провалах и о профитах - чтобы мы могли составить объективное мнение.
     
  • 5.77, Аноним (75), 14:51, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Автомобили нужно запретить, помимо огромных потерь в авариях, ориентированность на автомобилистов уродует города - сносят исторические здания ради новых полос, тонны парковочных мест что всё равно не хватает, а пыль от покрышек оседает на окнах и в наших лёгких. Ну и огромный спрос на продукты нефтепереработки, но это уже совсем другая история...
     
     
  • 6.80, Аноним (80), 16:24, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раз: аналогия не аргумент. И в некоторых странах над экологичностью топлива и работой катализаторов работают. А так же над зелёной энергией и электромобилей. Что сказать-то хотели этим? А статистика ДТП говорит о том, что нужно над контролем дорожно-транспортной инфраструктуры работать.
     
  • 5.106, Анон1110м (?), 11:46, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я призываю запретить автмобили. Их стало слишком много из-за стало шумнее, опаснее на дорогах а многие люди меньше двигаются предпочитая без особой надобности передвигатся на своих жоповозках.
     

  • 1.10, Аноним (10), 22:39, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В 2014 году сказали, что asm.js убъет javascript. Потом придумали ещё более лучше одевающийся WASM. Потом допилили его до возможности использования в реальной жизни и нарекли 2.0. И вот теперь в 2026 году я читаю, что кто-то изобрёл как изолировать плагины в написанной языковыми моделями на TypeScript CMS... Невероятный прогресс за десятилетие.
     
     
  • 2.98, Аноним (98), 07:30, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что чтобы переехать на asm.js/wasm - нужны еще и те, кто будет этим пользоваться
    а в тайпскриптерах умных головушек нет
     

  • 1.11, cheburnator9000 (ok), 22:53, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть какие-нибудь нормальные блог платформы чтобы был WYSWIG редактор по типа CKEditor (не обязательно его). Можно чтобы оно генерировало в итоге static site в html, css, js (но не критично). Я вот раньше искал кругом какая-то дичь. ClassicPress оказался глюкодромом. Даже SSG все какие-то в полузаброшенном состоянии, а другие требуют чтобы я сначала наговнокодил весь сайт на JS для генерации SSG и только потом они дают возможность писать блог.
     
     
  • 2.14, Alex (??), 23:14, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ghost.org
     
  • 2.19, 12yoexpert (ok), 23:38, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    gohugo.io

    простой, как угол дома

    редактора нет, редактируешь markdown

    получаются статик страницы без js, есть css (миллион шаблонов на выбор), есть rss

     
     
  • 3.24, историк_кун (?), 01:48, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    К Hugo при большом желании можно прикрутить Sveltia.
     
     
  • 4.27, 12yoexpert (ok), 02:39, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только имхо для блога не нужно: блог прекрасно себя чувствует без жс-ных дыреней и тормозов, весь контент лежит в гит репе и удобно управляется без веб-морд, это обычные файлы и каталоги
     
     
  • 5.42, Аноним (42), 08:27, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Посмотри на опеннет и ужаснись как ужасно выглядит сайт без js.
     
     
  • 6.81, OpenEcho (?), 18:36, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Посмотри на опеннет и ужаснись как ужасно выглядит сайт без js.

    js - это о действиях, css - это репрезентации, поэтому этот сайт можно разукрасить без проблем и без js... если конечно понимать разницу а не тупо copy->paste->next->next... production

     
  • 6.91, анони (?), 21:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекрасно выглядит без js. Всё бы так, а не только опеннет.
     
  • 6.95, 12yoexpert (ok), 22:25, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    ужаснуться я могу только от уровня безграмотности опеннетных анонимов, всё остальное объясняется плохой генетикой
     
  • 5.85, Аноним (85), 20:09, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да можно и в html не рендерить. Ссылку на репу давай и всё. Кому интересно, тот fossil pull сам сделает, и всё сам из текстового файла почитает.
     
     
  • 6.102, 12yoexpert (ok), 09:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > fossil

    оно даже не гуглится

     
  • 3.97, botox (?), 06:44, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы когда рекламируете markdown и вообще любые плоские CMS - пожалуйста не забывайте подчеркивать беспроблемную работу с тегами, категориями и со всеми структурами, не требующими баз данных
     
  • 2.107, Анон1110м (?), 11:51, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Dreamweaver и хостинг на http://web1.0hosting.net
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:56, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Pingora:
    https://github.com/cloudflare/pingora
    Теперь EmDash, Cloudflare пашут за троих.
     
  • 1.13, Аноним (13), 23:12, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Очередная мертворожденная CMS, да и еще под Node.js. Ни один конкурент Wordpress даже 10% долю рынка не имеет. Drupal - давно помер, Joomla - тоже. Wordpress - живее всех живых.
     
     
  • 2.50, Gemorroj (ok), 10:20, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    при чем мое имхо, что у них еще есть шанс эволюционировать в кошерную кодовую базу - прикрутить composer и сделать более строгую типизацию. по сути делать так, как делает woocommerce.
     
  • 2.76, Аноним (10), 14:49, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Drupal - давно помер

    Но недавно ожил https://github.com/drupal/drupal/graphs/contributors

     
  • 2.86, Аноним (85), 20:11, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WP держит рыночную долю не потому, что он такой классный, а потому что с него мигрировать на что угодно можно только вручную и с гемором. Появится автоматическая миграция на другой, более современный продукт -- WP сдуется в течение пары лет до уровня Joomla/Drupal. "Фрилансеры" по доллару за пучок поноют, и на новую систему переключатся.
     
     
  • 3.88, BrainFucker (ok), 21:23, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А фрилансерство ещё живо? Кому последние лет 7 нужны сайтики? Маркетинг в мелком бизнесе несколько лет назад ушёл в соцсети, чатики типа ТГ и т.п., лендинг дешевле склепать в конструкторе типа Тильды.
    Средний и крупный бизнес, его не так много, но там уже не тот уровень, там никакого Вордпреса и Битрикса (бывают исключения), там что-то своё, т.к. много своего функционала, который наворачивать поверх чужих движков чревато сложностями с обновлением.
     
     
  • 4.104, Анон1110м (?), 11:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по тому что по многим запросам поисковики вываливают пачки так называемых интернетных магазинов и прочего подобного (гуглишь название болячки и получаешь сайты клиник и сайты с заказом лекарств или в ответ на название языка могут подсунуть курсы программирования), то всё ещё нужны. А ещё стали попадаться сайты где всё явно сгенерировано нейронкой.
     
     
  • 5.109, BrainFucker (ok), 18:25, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, старые сайты или старые предприниматели в провинциях по привычке продолжают заказывать сайты.
     
     
  • 6.110, Анон1110м (?), 19:31, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну, старые сайты или старые предприниматели в провинциях по привычке продолжают заказывать
    > сайты.

    Много ли людей запускают Дурограм или там Инсту чтобы поискать там бисквит рецепт, поливитамины, одно плечо выше другого, обои на рабочий стол, берцы, простой торт, цемент 500, килобиты в мегабиты, windows ошибка 0x448000 и т.п.? А на таком, насколько я понимаю, можно заработать вот и клепают сайты. Правда не знаю что там с фрилансерами. Да и бывают всякие там самозанятые которым хочется прям свой сайт чтобы было именно так как им нравится. Вот только хотят они чтобы сделали за шаурму и чтоб сайт был в первых строках поисковой выдачи. Не спорю что из–за перехода масс в мобильные программы и в несколько крупных сайтов запрос на сайтики поубавился, но и закапывать ещё рано.

     
     
  • 7.111, BrainFucker (ok), 20:07, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По зарубежной аудитории не знаю, а в РФ массы скорее этот запрос введут или в яндекс (а у них наверняка и яндекс-браузер по дефолту), или в ВК, т.к. из него не вылазят (кстати, и у ВК, и у Одноклассников есть свой маркетплейс). Яндекс в первую очередь скорее покажет находки со своего маркетплейса, ВБ и Озона.
     

  • 1.15, Витюшка (?), 23:25, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > отделяющий содержимое от оформления

    Когда не было времени изучить html и узнать что именно это и есть html. Но нужно было уже пилить что-то своё

     
  • 1.16, Витюшка (?), 23:27, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По новости и оформлению поста в оригинале сразу же видно что это про их AI агентов и только.
     
  • 1.17, Аноним (17), 23:29, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Замечательно ещё один гвоздь в крышку гроба PHP.

    Когда Медиавику перепишут, можно будет закапывать.

     
     
  • 2.20, Аноним (13), 23:48, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Рыночная доля PHP - 72%. Доля Ruby, ближайшего конкурента PHP - всего лишь 6%. Остальные плетутся позади. PHP живее всех живых.
     
     
  • 3.40, аролп5 (?), 06:25, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не верю в долю PHP 72%! В корпоративном сегменте либо на C# asp.net, либо на java/kotlin spring framework весь веб написан.
     
     
  • 4.55, Tron is Whistling (?), 10:39, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В "копроративном сегменте" столько пыха, что вам и не снилось.
     
  • 4.82, OpenEcho (?), 18:43, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не верю в долю PHP 72%!

    И правильно что не верите, т.к. больше чем 72%

    > In 2026, PHP remains a foundational technology in the corporate environment, powering roughly 75% to 79% of all websites globally. Far from its "legacy" reputation, modern PHP has transitioned into an enterprise-grade language through significant performance boosts and architectural maturity.

    Source:
    https://www.google.com/search?q=trend+php+in+corporate+environment

    > В корпоративном сегменте либо на C# asp.net, либо на java/kotlin spring framework весь веб написан.

    Морда-книга в слезах за такое унижение :)

     
     
  • 5.89, BrainFucker (ok), 21:28, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мордокника, как и ВК, вроде как переписались на свои компилируемые велосипеды HHVM и KPHP.

    > 75% to 79% of all websites globally.

    Так не интересно, это со всеми васянскими домашними страничками получается. Было бы интересней по количеству обслуживаемых посетителей или типа того посчитать.

     
     
  • 6.92, OpenEcho (?), 22:19, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  компилируемые велосипеды HHVM и KPHP.

    Так и пых давно уже в JIT и недалеко от соседей типа kotlina/java

    > Так не интересно, это со всеми васянскими домашними страничками получается. Было бы интересней по количеству обслуживаемых посетителей или типа того посчитать.

    Тролим? Т.е. статистика гугла по интерпрайзу не подходит?

     
  • 5.100, ghbc (?), 07:52, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверно имелось ввиду, что внутренние корпоративные ресурсы обычно делаются на c#/java/kotlin, а не на php
     
     
  • 6.101, OpenEcho (?), 08:08, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наверно имелось ввиду, что внутренние корпоративные ресурсы обычно делаются на c#/java/kotlin, а не на php

    Да там чего только нет, и php и перловка и руби и Го и раст, но больше всего в интерпрайзах наверное все таки java, за исключением наверное мелкософта где популярен С шарп

     
  • 2.21, Аноним (12), 23:56, 01/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/63580-php
     
  • 2.30, Аноним (30), 03:03, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смешно. Я вообще не знаю кому нужна медиавика какаято. Php переусложнениями сам себя закопает, медиавика что есть, что нет ее, погоды на этом фоне вообще не делает.
     

  • 1.18, 12yoexpert (ok), 23:36, 01/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    прайсы это хорошо, прайсы это афордабл
     
     
  • 2.99, Аноним (98), 07:33, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > прайсы это афордабл

    смотря какой фабрик, если клаудфраре то хайли лайкли не ворфт ит

     

  • 1.22, Аноним (13), 00:36, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Например, если плагин запрашивает полномочия read:content и email:send то ему будет открыт только доступ на чтение и возможность отправки электронной почты, не более

    Т.е. плагины под эту CMS смогут только считывать контент и отправлять почту. Никакой глубокой кастомизации и возможностей не будет, как у плагинов Wordpress, таких как ACF, SEO Framework и т.д.

     
     
  • 2.49, нах. (?), 09:51, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плагин _заявивший_ в манифесте что ему нужно только это - только это и сможет делать. ДАЖЕ если его писал рукож0п и в нем rce - еще понадобится второй, чтобы выбраться из ноды (за чем, впрочем, дело, конечно же, не станет).

    А если ты понаставишь плагинов разрешающих себе все - то сам виноват. Э... впрочем как и с вротпрессом, но для того хотя бы ЕСТЬ плагины. А для этого недоразумения - пишутъ!

     
     
  • 3.57, Tron is Whistling (?), 10:40, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот "ДАЖЕ" с учётом того, как поделки на ноде организованы - лишнее.
     
     
  • 4.64, нах. (?), 11:41, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот "ДАЖЕ" с учётом того, как поделки на ноде организованы - лишнее.

    как будто поделки на пехепе в среднем по палате лудше?


     
     
  • 5.103, Tron is Whistling (?), 10:14, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, хотя бы лефтпад на лефтпаде от васянов не тянется.
     
  • 4.79, Аноним (79), 15:44, 02/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.26, Ананоним (?), 02:32, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это шутка?
     
     
  • 2.28, 12yoexpert (ok), 02:41, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я тебе напомню, что некоторые платят клаудшмаре за mitm
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 03:31, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Скорее за защиту от DDoS-атак (удачи отбить терабитную атаку (AISURU) самостоятельно)
     
     
  • 4.44, Аноним (42), 08:29, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Низкая квалификация молодого эксперта уже давно мем на опеннете.
     
  • 4.71, мелстрой (?), 12:54, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно же этот объект нацелиться на дырявый сайт твоей конторы, ведь что бы его положить нужна терабиьная атака, а не xss что не заделал формошлеп
     
  • 4.93, 12yoexpert (ok), 22:22, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    именно: некоторые даже путают mitm с защитой от ddos
     
  • 3.39, Аноним (39), 05:19, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебе там, под кроватью место для нашего кластера найдется? Мы бы съехали, только ты нам еще норм инет дай, а не белые списки.
     
  • 3.74, Аноним (12), 14:11, 02/04/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.87, Аноним (85), 20:13, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты бы видел, сколько этот MITM экономит денег на отсеве скама -- тоже платил бы. А хотя нет, не платил бы, ты про коммерческий прод только в моих комментах на опеннете читал.
     
     
  • 4.96, 12yoexpert (ok), 01:02, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я видел, сколько этот mitm жрёт денег, и всегда в штате были идиоты

    совпадение?

     

  • 1.29, Аноним (30), 02:50, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А почему как WordPress, а не как Bitcoin или как Java?
     
     
  • 2.72, мелстрой (?), 12:57, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему не как git или world of warcraft?
     

  • 1.43, Аноним (42), 08:28, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очередной нескучный cms, расходимся тут не на что смотреть.
     
  • 1.46, Анон1110м (?), 08:59, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хочу напсать CMS не на вэбне а на каком-нибудь Pure BASIC. Ставишь себе на комп, ваяешь странички а потом публиауешь на сервере. Всё сохраняется в локальной БД. Как вам задумка?
     
     
  • 2.59, funny.falcon (?), 10:56, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Норм. Сделай это!
     
     
  • 3.65, Анон1110м (?), 12:13, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не. Это кусок работы а походу дела как обычно повылазит куча нюансов и всё такое. Ну его.
     
     
  • 4.83, OpenEcho (?), 18:49, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да не. Это кусок работы а походу дела как обычно повылазит куча нюансов и всё такое. Ну его.

    Вот именно так люди и сливаются... идея может и есть, но лень, а те кто верят потом правят миром

     
  • 2.60, уп (?), 11:10, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/topics/static-site-generator

    Here are 4,414 public repositories matching this topic.

     
     
  • 3.84, OpenEcho (?), 18:51, 02/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Самолет - хорошо, пароход - хорошо, но Hugo лютьше :)
     

  • 1.51, Аноним (51), 10:21, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >AI-агентами, которые могут управлять контентом

    AI-боты индексируют интернет, с контентом созданным AI-агентами.
    Вот он и пришел: "О дивный новый мир"

     

  • 1.66, тоже Аноним (ok), 12:14, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Навайбкоденное на жабоскрипте ненужно, которое пытаются хайпануть через упоминание самой популярной CMS, к которой это поделие не имеет ровно никакого отношения.
     
  • 1.90, BrainFucker (ok), 21:32, 02/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и получилось не мене громоздко. Воркеры всякие и т.п. Оно ж ресурсов будет жрать ещё больше.
    Я понимаю что WP убог, но есть же другие CMS, Wagtail, например.
     
  • 1.108, Аноним (108), 12:36, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > может работать на платформах бессерверных вычислений

    читай «ты никогда не знаешь, сколько с тебя сдерут»

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру