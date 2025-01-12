Основатель Wordpress заблокировал участников, предлагавших создать форк

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|2.5, Анонимн (?), 11:11, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какой based? Частник на своём личном сайте может кого угодно забанить, а бизнес - нет! И это правильно.
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|3.15, Витюшка (?), 11:42, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А как же блокировка русских пользователей (всех подряд) или просто скорее россиян на американских демократических платформах, удаление баз данных (Mongo Atlas), аккаунтов, данных? Или это "не бизнес", а частники?
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|4.50, Аноним (-), 13:14, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Частник в своей личной стране банит кого хочет.
Ну когда речь идёт о разработке то дело в швободке, помогайте добрые люди лучшими подходами и мы заметим и заберём лучших специалистов у вас. Но когда речь идёт о выгоде - звиняйте, санкции, частная собственность. Двойные стандарты однако!
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|5.71, Аноним (71), 14:50, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> люди лучшими подходами и мы заметим и заберём лучших специалистов у вас.
Лучшие специалисты - не частная собственность. И где им будет лучше - там и будут. Если вам не нравится что у вас их нет - возможно, не стоило устараивать им гестапу? Не водятся хорошие специалисты в таких окружениях.
> Но когда речь идёт о выгоде - звиняйте, санкции, частная
> собственность. Двойные стандарты однако!
А какие проблемы с санцкиями? Вы хотели суверенитета? Нате на лопате. С газом примерно та же история вышла. Как говорится - бойтесь своих желаний: они исполняются.
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|4.64, Аноним (-), 14:17, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так речь про нормальных людей, а не про!
Во-вторых, блокировали не "русских", а граждан РФ.
Т.е хоть бурят, хоть кубаноид - все идут строем в одну сторону.
Ну и в-третьих, они так заботятся о (бывших) пользователях - чтобы их родной майор не набутылил за использование вражеских ресурсов. Ну типа как в мексиканских фильмах "Нам нужно расстаться, для твоего же блага")))
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|2.39, Аноним (-), 13:01, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в основном маркетологи и SEO-специалисты), продвигавших идеи создания форка
> Wordpress и смены модели управления в сообществе. Мэтт написал, что
> приветствует создание форка, и заблокировал учётные записи, чтобы дать
> ему необходимый толчок для старта и стимулировать переход от слов к делу.
А, очередные community manager'ы которые сами делать нифига не будут - а вот проект перехватить и поруководить горазды. Молодец гражданин, быстро просек что к чему - и срубил проблему на подлете. Пусть создадут СВОЕ сообщество - фигачат как им там нравится - и управляют им как хотят. А в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
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|3.53, Аноним (53), 13:26, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про свой монастырь, это в точку, буквально вчера листал трекер одного опенсорс проекта, и, ожидаемо, увидел там тикет очередного растамана. Но основатель не растерялся и послал его куда подальше, сказав что перехода на раст не будет.
Они ведь так и действуют, адепты приходят к чужим проектам и пытаются проповедовать там свой язык.
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|4.63, Аноним (-), 14:16, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Про свой монастырь, это в точку, буквально вчера листал трекер одного опенсорс проекта, и, ожидаемо, увидел там тикет очередного гнутика. Но основатель не растерялся и послал его куда подальше, сказав что перехода на гнурак не будет. Они ведь так и действуют, адепты приходят к чужим проектам и пытаются проповедовать там свою лицензию.
Ну и пруф github.com/uutils/coreutils/issues/834, чтобы не быть похожим на предыдущего комментатора.
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|5.72, Аноним (71), 14:52, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну и пруф github.com/uutils/coreutils/issues/834, чтобы не быть похожим на предыдущего
> комментатора.
Клевый баг, мне нравится. Хорошо расписано.
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|3.42, Аноним (42), 13:05, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это по другому делу. И он просто решил побить слабых чтобы сорвать на них злость.
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|2.58, Аноним (58), 13:59, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мэтту светит статья за недобросовесную конкуренцию.
Это как? Он наоборот - стимулировал конкурента к активным действиям! :))
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|2.6, Анонимн (?), 11:15, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Лишили его прав пешехода? Или в 911 забанили или антимонопольный комитет?
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|2.73, Аноним (71), 14:57, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мэтт бесится поэтому что его самого забанили в штатах.
В чем этот бан состоит?
А этот WP Engine вообще какая-то охреневшая компания - мало того что даунстрим который хамеет в адрес апстрима (пчелы против меда!) и по сути паразитирует на инфраструктуре апстрима - так еще соотношение разработчиков и маркетологов ни к черту.
Эти пчелы против меда не думали что они будут делать если ненароком победят? Ну тот то тип свернет бизнес да что-нибудь новое затеет, он желом показал что - может. А эти хостеры и маркетологи - где будут комиты брать? На деревьях? Рассказывая "we should.... do ... this"? С 1 разработчиком о 40 часов в неделю?
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|1.7, chdlb (?), 11:16, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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не знаю что там за Мэтт такой, но в данном случае апплодирую стоя
4 балабола подстрекателя дружно пошли на юх
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|1.8, Анонимн (?), 11:17, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Давайте что ли флешмоб организуем по бану Мэтта Мулленвег где только можно - он любит баны.
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|2.29, 12yoexpert (ok), 12:10, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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давай. в РКП сначала напишем или в мейл.ру, чтобы забанили? в телеграм? вайбер? яндэкс? жж? хабр? госуслуги?
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|2.40, Аноним (40), 13:01, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Давайте что ли
Революцию в твоих мозгах устроим, чтобы понимал, что вокруг происходит
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|2.44, Аноним (-), 13:07, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Давайте что ли флешмоб организуем по бану Мэтта Мулленвег где только
> можно - он любит баны.
И форк вордпресса еще запилите. А то как же вы без форка то банить будете? А на совместный саммит - придете? :)
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|1.14, laindono (ok), 11:38, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Прочитал полную оригинальную новость и целиком согласен с Мэттом.
Что-то не нравится - делайте форк. Пишите код, а не нытьё о том, что кто-то за вас что-то должен. Мейнтейнер должен вам только то, что указанно в лицензии и не пунктом больше. Это то, как работает open source комьюнити.
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|2.17, Витюшка (?), 11:44, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всем плевать как работает лицензия и кто что там должен. Большинство воспринимают это как "халяяяяява!", особенно маркетологи.
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|2.25, Admino (ok), 11:59, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Пишите код,
> в основном маркетологи и SEO-специалисты)
Ну да, сядут и напишут, как же.
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|1.16, Аноним (16), 11:42, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Joost -это тот, кто создал самый заблоаченный и заблоатваренный плагин Yoast? Правильно Мэтт сделал.
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|1.18, Витюшка (?), 11:46, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Ай красавчик! Как тонко троллит!)))) Умер в нём политик! "Для защиты детей!".
Аплодирую стоя.
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|1.19, Аноним (19), 11:46, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если что, я перешёл с LiveJournal на WordPress (.com), и очень доволен.
Добавляйтесь, ник lockywolf
Никаких твиттерских платиновых тредов про квир-коммуну в Тбилиси, никаких телеграммских роботов со взрослым контентом, стикерпаков, фейсбучной умной ленты и прочей ерунды. И никаких странных лицензионных соглашений в стиле ЖЖ.
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|2.35, анонимище (?), 12:43, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Минутку, а что там странного было с лицензией Живого Журнала? А то я не в курсе
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|2.46, Аноним (-), 13:09, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Никаких твиттерских платиновых тредов про квир-коммуну в Тбилиси, никаких
> телеграммских роботов со взрослым контентом, стикерпаков, фейсбучной
> умной ленты и прочей ерунды. И никаких странных лицензионных соглашений в стиле ЖЖ.
У телеграма серверсайд вообще совсем недоступен. И если вас забанили в телеге - это вообще совсем-совсем упс.
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|1.20, Аноним (20), 11:47, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Челу не проще ли закрыть проект полностью? И если есть желание самому форкнуть его, только исправить недостатки первого.
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|2.55, Аноним (55), 13:49, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не проще. Конкуренты из соседней новости подхватят и унесут, а ему кушать хочется.
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|2.27, 12yoexpert (ok), 12:04, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в основном используют для выкладывания баз персональных данных в открытый доступ
сыр-бор тоже тривиален: очередная коммерческая компания паразитирует на открытом проекте, и ведёт себя, как быдло (или какой-нибудь аmазон). разработчикам это закономерно не нравится
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|2.51, Аноним (51), 13:17, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто и для чего использует Wordpress
Да все... Мелкие магазины если не на Вордпрессе, то на Опенкарте.
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|1.22, Аноним (22), 11:49, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Что делать, если wordpress рассылать абузы хостерам, где еcть сайт на этом движке?
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|1.23, Шарп (ok), 11:53, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Как же у него горит... Не стоит забывать, что на нём ещё висит иск от компании WP Engine. Видимо хочет ещё получить обеспечительных мер против себя.
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|1.32, lucentcode (ok), 12:19, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не люблю баны, но это тот редкий случай, когда чувачок всё сделал правильно. Удачи Мэту, в его нелёгкой борьбе против хитрых паразитов.
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|1.36, mistiq (ok), 12:47, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Маркет-олухи и сео... Дальше можно не продолжать. Совершенно правильно забанил виртуальных балаболов.
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|1.45, Аноним (42), 13:07, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Когда Мэтт плюнул в сообщество, сообщество утрется. Когда сообщество плюнет в Мэтта он утонет.
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|2.47, Аноним (-), 13:11, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Когда Мэтт плюнул в сообщество, сообщество утрется. Когда сообщество
> плюнет в Мэтта он утонет.
Маркетологи и SEOшники с своими "видениями" как раз плеваться не очень умеют, только яд источать когда "ну значит не прокатило...". А работы работать - кто-нибудь другой пожалуйте. А они - руководящие должности займут, и зарплату своим высокоценным тушкам в 5 раз выше вашей назначат. И не будут в случае чего за факапы отвечать лишний раз.
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|1.52, prokoudine (ok), 13:17, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Такое впечатление, что комментаторы не в курсе причин, по которым всё происходит. Там Мэтт совсем не герой. Так что бан четвёрки — это у него просто истерика, а не фэн-сервис любителям избавляться от "бесполезных" участников проекта.
Начало истории есть тут: https://lwn.net/Articles/991906/
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|2.60, Admino (ok), 14:07, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А есть на русском и покороче?
Что-то у меня сложилось впечатление, что обе стороны хороши, но я английский так себе.
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|2.75, Аноним (75), 15:00, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Только слабаки блокируют. Кстати, на каком основании? "Потому что могу?"
На основании...
1) Прав на частную собственность. Мой сервер - моя частная собственность. Кого хочу - того и (не)обслуживаю. А то может еще и файрволы вне закона объявить? Не надо?
2) Прав на (tm) и тому подобное.
3) Интернет никогда и не был демократией. Особенно - централизованный, server based. В случае клиентсерверной модели сервер чисто технически всегда может клиента - обломать, отказав в сервисе. Так что да - в том числе и потому что - могут.
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|1.57, Аноним (57), 13:56, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>даже один участник, гребущий в неправильном направлении, может нарушить слаженную совместную работу.
>Через год Мэтт предлагает провести совместный саммит разработчиков WordPress и форка, на котором оценить, что сделано и чему удалось научиться.
>Мэтт также иронично высказался про идею создания децентрализованного и немодерируемого каталога плагинов и тем оформления, авторам которых предоставлена полная свобода, в том числе свобода размещать рекламные баннеры в интерфейсе администратора и собирать данные о пользователях.
Интересные выжимки. Мэтт технично опустил своих врагов. Браво!
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|1.59, Аноним (57), 14:03, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Многие, кто травил доброго Столлмана заранее знали, что он не даст сдачи. Если бы Столлман был как Мэтт, то многие бы сидели бы тихо и не вякали.
Но мы знаем имена тех, кто подписывал петиции против Столлмана. Карма их настигнет я в этом уверен.
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|2.62, Анунон (-), 14:13, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Многие, кто травил доброго Столлмана заранее знали, что он не даст сдачи.
Потому что он обделался и понимал, что нет смысла петушиться?
> Если бы Столлман был как Мэтт, то многие бы сидели бы тихо и не вякали.
Сомневаюсь. Если бы мозолеед быковал, то для него все было бы еще хуже.
> Но мы знаем имена тех, кто подписывал петиции против Столлмана.
Конечно, они же не боятся говорить что думают и не приемлют средневековые понятия.
> Карма их настигнет я в этом уверен.
Можешь и дальше себя утешать))
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|3.68, Аноним (-), 14:45, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или просто предвидел что достаточно подождать пока по реке закончат плыть все тр... большой текст свёрнут, показать
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|4.76, Аноним (76), 15:07, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Пока что его врагов вообще не видно, не то что их трупов Да, главное до этого д... большой текст свёрнут, показать
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|5.87, Аноним (-), 15:47, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Напомню, что основная "претензия" к Столлману в его оправдании "тыкать лолей".
Не ври. Столлман защищал своего друга. И это по-человечески понятно. Он не одобряет "хобби" своего друга, об этом он тоже ясно выразился. Этично защищать своего друга, и не этично предавать своего друга. Столлман поступил правильно.
Если бы мои родители были самыми последними людьми на земле, то я защищал бы их от самых правильных и святых людей на свете.
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|2.69, Аноним (-), 14:46, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Мэтт: "да не горит у меня!!1"
Чисто технически гореть больше буде - у тех шустрых веников, которых от кормушки отлучили. Могут показать как они смогут создать кормушку себе - и что из этого получится.
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|1.82, myster (ok), 15:31, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Форки WordPress'у не помогут.
Весь успех WordPress строится на магазине плагинов, от всяких "васянов", которые с минимальными знаниями PHP хотят заработать на тех, кто этим "франкенштейном" будет пользоваться. Большинство веб-сайтов на WordPress это "франкенштейны", в коде плагинов, которых полно уязвимостей и работает оно на сервере без какой-либо изоляции.
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|1.97, Sylvia (ok), 16:02, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Первых двоих (Joost de Valk и Karim) не блокировали. Остальным перечисленным да, бан.
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