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Основатель Wordpress заблокировал участников, предлагавших создать форк

12.01.2025 10:45

Мэтт Мулленвег, основатель Wordpress и владелец компании Automattic, заблокировал в каталоге wordpress.org учётные записи четырёх участников (Joost, Karim, Se Reed, Heather Burns и Morten Rand-Hendriksen, - в основном маркетологи и SEO-специалисты), продвигавших идеи создания форка Wordpress и смены модели управления в сообществе. Мэтт написал, что приветствует создание форка, и заблокировал учётные записи, чтобы дать ему необходимый толчок для старта и стимулировать переход от слов к делу.

По словам Мэтта, создание форков полезно для открытых проектов, так как даже один участник, гребущий в неправильном направлении, может нарушить слаженную совместную работу. Форки же позволяют экспериментировать с новыми подходами к разработке, моделями управления и формами лидерства. Мэтт отмечает, что в обсуждавшемся заблокированными участниками форке есть смелые и интересные идеи, и ему любопытно посмотреть, что из этого получится. Форк будет полезен для сообщества, так как даст возможность попробовать что-то другое.

Мэтт также написал, что достоинство открытого кода в возможности взять WordPress и реализовать в новом проекте своё видение. Просто взять и сделать, без необходимости получения разрешения на это. Если в новом проекте удастся реализовать что-то стоящее, сообщество сможет перенести улучшения обратно в WordPress, ведь именно возможность перетекания идей между проектами делает открытый код двигателем инноваций. Через год Мэтт предлагает провести совместный саммит разработчиков WordPress и форка, на котором оценить, что сделано и чему удалось научиться.

Мэтт также иронично высказался про идею создания децентрализованного и немодерируемого каталога плагинов и тем оформления, авторам которых предоставлена полная свобода, в том числе свобода размещать рекламные баннеры в интерфейсе администратора и собирать данные о пользователях.

  1. Главная ссылка к новости (https://wordpress.org/news/202...)
  2. OpenNews: Создан ClassicPress, форк WordPress с классическим web-редактором
  3. OpenNews: Владельцы Wordpress заменили на свой форк плагин ACF, имеющий 2 млн установок
  4. OpenNews: Конфликт между WordPress и Wix, связанный с нарушением лицензии GPL
  5. OpenNews: Несколько обслуживающих WordPress.com серверов подверглись взлому
  6. OpenNews: Компания Automattic свела к минимуму своё участие в разработке WordPress
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62547-wordpress
Ключевые слова: wordpress, fork
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (92) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Амомин (?), 10:58, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Внезапно based
     
     
  • 2.5, Анонимн (?), 11:11, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Какой based? Частник на своём личном сайте может кого угодно забанить, а бизнес - нет! И это правильно.
     
     
  • 3.15, Витюшка (?), 11:42, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А как же блокировка русских пользователей (всех подряд) или просто скорее россиян на американских демократических платформах, удаление баз данных (Mongo Atlas), аккаунтов, данных? Или это "не бизнес", а частники?
     
     
  • 4.24, Admino (ok), 11:58, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Другое.
     
  • 4.48, Аноним (-), 13:11, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такими подходами они больше потеряют чем приобретут.
     
     
  • 5.85, Аноним (85), 15:44, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Репутацию уже потеряли https://www.opennet.ru/62041
     
  • 4.50, Аноним (-), 13:14, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Частник в своей личной стране банит кого хочет.

    Ну когда речь идёт о разработке то дело в швободке, помогайте добрые люди лучшими подходами и мы заметим и заберём лучших специалистов у вас. Но когда речь идёт о выгоде - звиняйте, санкции, частная собственность. Двойные стандарты однако!

     
     
  • 5.71, Аноним (71), 14:50, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > люди лучшими подходами и мы заметим и заберём лучших специалистов у вас.

    Лучшие специалисты - не частная собственность. И где им будет лучше - там и будут. Если вам не нравится что у вас их нет - возможно, не стоило устараивать им гестапу? Не водятся хорошие специалисты в таких окружениях.

    > Но когда речь идёт о выгоде - звиняйте, санкции, частная
    > собственность. Двойные стандарты однако!

    А какие проблемы с санцкиями? Вы хотели суверенитета? Нате на лопате. С газом примерно та же история вышла. Как говорится - бойтесь своих желаний: они исполняются.

     
  • 4.64, Аноним (-), 14:17, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так речь про нормальных людей, а не про!

    Во-вторых, блокировали не "русских", а граждан РФ.
    Т.е хоть бурят, хоть кубаноид - все идут строем в одну сторону.

    Ну и в-третьих, они так заботятся о (бывших) пользователях - чтобы их родной майор не набутылил за использование вражеских ресурсов. Ну типа как в мексиканских фильмах "Нам нужно расстаться, для твоего же блага")))

     
  • 2.39, Аноним (-), 13:01, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в основном маркетологи и SEO-специалисты), продвигавших идеи создания форка
    > Wordpress и смены модели управления в сообществе. Мэтт написал, что
    > приветствует создание форка, и заблокировал учётные записи, чтобы дать
    > ему необходимый толчок для старта и стимулировать переход от слов к делу.

    А, очередные community manager'ы которые сами делать нифига не будут - а вот проект перехватить и поруководить горазды. Молодец гражданин, быстро просек что к чему - и срубил проблему на подлете. Пусть создадут СВОЕ сообщество - фигачат как им там нравится - и управляют им как хотят. А в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

     
     
  • 3.53, Аноним (53), 13:26, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про свой монастырь, это в точку, буквально вчера листал трекер одного опенсорс проекта, и, ожидаемо, увидел там тикет очередного растамана. Но основатель не растерялся и послал его куда подальше, сказав что перехода на раст не будет.
    Они ведь так и действуют, адепты приходят к чужим проектам и пытаются проповедовать там свой язык.
     
     
  • 4.63, Аноним (-), 14:16, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про свой монастырь, это в точку, буквально вчера листал трекер одного опенсорс проекта, и, ожидаемо, увидел там тикет очередного гнутика. Но основатель не растерялся и послал его куда подальше, сказав что перехода на гнурак не будет. Они ведь так и действуют, адепты приходят к чужим проектам и пытаются проповедовать там свою лицензию.

    Ну и пруф github.com/uutils/coreutils/issues/834, чтобы не быть похожим на предыдущего комментатора.

     
     
  • 5.72, Аноним (71), 14:52, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и пруф github.com/uutils/coreutils/issues/834, чтобы не быть похожим на предыдущего
    > комментатора.

    Клевый баг, мне нравится. Хорошо расписано.

     

  • 1.2, Аноним (85), 11:01, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой обиженка
     
     
  • 2.11, Анонимн (?), 11:20, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вилать правда глаз голит.
     

  • 1.3, Аноним (85), 11:03, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мэтту светит статья за недобросовесную конкуренцию.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:30, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    А в каком месте это недобросовестная конкуренция?
     
     
  • 3.42, Аноним (42), 13:05, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это по другому делу. И он просто решил побить слабых чтобы сорвать на них злость.
     
  • 3.86, Аноним (85), 15:46, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По этому делу https://www.opennet.ru/62041
     
  • 2.58, Аноним (58), 13:59, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Мэтту светит статья за недобросовесную конкуренцию.

    Это как? Он наоборот - стимулировал конкурента к активным действиям! :))

     
     
  • 3.92, нах. (?), 15:55, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "при помощи ноги!" ;-)

     

  • 1.4, Аноним (85), 11:06, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мэтт бесится поэтому что его самого забанили в штатах.
     
     
  • 2.6, Анонимн (?), 11:15, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лишили его прав пешехода? Или в 911 забанили или антимонопольный комитет?
     
  • 2.10, Анонимн (?), 11:18, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Забанили в пенсионном фонде?
     
  • 2.73, Аноним (71), 14:57, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мэтт бесится поэтому что его самого забанили в штатах.

    В чем этот бан состоит?

    А этот WP Engine вообще какая-то охреневшая компания - мало того что даунстрим который хамеет в адрес апстрима (пчелы против меда!) и по сути паразитирует на инфраструктуре апстрима - так еще соотношение разработчиков и маркетологов ни к черту.

    Эти пчелы против меда не думали что они будут делать если ненароком победят? Ну тот то тип свернет бизнес да что-нибудь новое затеет, он желом показал что - может. А эти хостеры и маркетологи - где будут комиты брать? На деревьях? Рассказывая "we should.... do ... this"? С 1 разработчиком о 40 часов в неделю?

     
     
  • 3.88, Аноним (85), 15:48, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы ошибаетесь https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62041
     

  • 1.7, chdlb (?), 11:16, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    не знаю что там за Мэтт такой, но в данном случае апплодирую стоя

    4 балабола подстрекателя дружно пошли на юх

     
     
  • 2.43, Аноним (42), 13:06, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сам он скоро пойдет туда же.
     
  • 2.89, Аноним (85), 15:49, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нашли чему апплодировать... https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62041
     

  • 1.8, Анонимн (?), 11:17, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давайте что ли флешмоб организуем по бану Мэтта Мулленвег где только можно - он любит баны.
     
     
  • 2.29, 12yoexpert (ok), 12:10, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    давай. в РКП сначала напишем или в мейл.ру, чтобы забанили? в телеграм? вайбер? яндэкс? жж? хабр? госуслуги?
     
  • 2.40, Аноним (40), 13:01, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Давайте что ли

    Революцию в твоих мозгах устроим, чтобы понимал, что вокруг происходит

     
     
  • 3.83, Аноним (85), 15:39, 12/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.90, Аноним (85), 15:53, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала свой мозг устрой на место. Или память у тебя как у рыбки?
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62041
    Чтобы ты понимал, что происходит.
     
  • 2.44, Аноним (-), 13:07, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Давайте что ли флешмоб организуем по бану Мэтта Мулленвег где только
    > можно - он любит баны.

    И форк вордпресса еще запилите. А то как же вы без форка то банить будете? А на совместный саммит - придете? :)

     

  • 1.9, Омномном анон (?), 11:18, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Красава!
     
  • 1.14, laindono (ok), 11:38, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Прочитал полную оригинальную новость и целиком согласен с Мэттом.

    Что-то не нравится - делайте форк. Пишите код, а не нытьё о том, что кто-то за вас что-то должен. Мейнтейнер должен вам только то, что указанно в лицензии и не пунктом больше. Это то, как работает open source комьюнити.

     
     
  • 2.17, Витюшка (?), 11:44, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем плевать как работает лицензия и кто что там должен. Большинство воспринимают это как "халяяяяява!", особенно маркетологи.
     
     
  • 3.79, pic (??), 15:24, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суд это тоже коммерция, на него нужны деньги.
     
  • 2.25, Admino (ok), 11:59, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Пишите код,
    > в основном маркетологи и SEO-специалисты)

    Ну да, сядут и напишут, как же.

     
     
  • 3.34, laindono (ok), 12:41, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По крайней мере очередное нытьё напишут где-то ещё. Уже неплохо.
     
  • 2.91, Аноним (85), 15:54, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62041
     

  • 1.16, Аноним (16), 11:42, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Joost -это тот, кто создал самый заблоаченный и заблоатваренный плагин Yoast? Правильно Мэтт сделал.
     
  • 1.18, Витюшка (?), 11:46, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ай красавчик! Как тонко троллит!)))) Умер в нём политик! "Для защиты детей!".

    Аплодирую стоя.

     
  • 1.19, Аноним (19), 11:46, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если что, я перешёл с LiveJournal на WordPress (.com), и очень доволен.

    Добавляйтесь, ник lockywolf


    Никаких твиттерских платиновых тредов про квир-коммуну в Тбилиси, никаких телеграммских роботов со взрослым контентом, стикерпаков, фейсбучной умной ленты и прочей ерунды. И никаких странных лицензионных соглашений в стиле ЖЖ.

     
     
  • 2.35, анонимище (?), 12:43, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минутку, а что там странного было с лицензией Живого Журнала? А то я не в курсе
     
  • 2.46, Аноним (-), 13:09, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Никаких твиттерских платиновых тредов про квир-коммуну в Тбилиси, никаких
    > телеграммских роботов со взрослым контентом, стикерпаков, фейсбучной
    > умной ленты и прочей ерунды. И никаких странных лицензионных соглашений в стиле ЖЖ.

    У телеграма серверсайд вообще совсем недоступен. И если вас забанили в телеге - это вообще совсем-совсем упс.

     

  • 1.20, Аноним (20), 11:47, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Челу не проще ли закрыть проект полностью? И если есть желание самому форкнуть его, только исправить недостатки первого.
     
     
  • 2.55, Аноним (55), 13:49, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не проще. Конкуренты из соседней новости подхватят и унесут, а ему кушать хочется.
     

  • 1.21, Аноним (21), 11:48, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто и для чего использует Wordpress? Из-за чего сыр-бор?
     
     
  • 2.27, 12yoexpert (ok), 12:04, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в основном используют для выкладывания баз персональных данных в открытый доступ

    сыр-бор тоже тривиален: очередная коммерческая компания паразитирует на открытом проекте, и ведёт себя, как быдло (или какой-нибудь аmазон). разработчикам это закономерно не нравится

     
  • 2.51, Аноним (51), 13:17, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто и для чего использует Wordpress

    Да все... Мелкие магазины если не на Вордпрессе, то на Опенкарте.

     

  • 1.22, Аноним (22), 11:49, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что делать, если wordpress рассылать абузы хостерам, где еcть сайт на этом движке?
     
  • 1.23, Шарп (ok), 11:53, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как же у него горит... Не стоит забывать, что на нём ещё висит иск от компании WP Engine. Видимо хочет ещё получить обеспечительных мер против себя.
     
  • 1.26, 12yoexpert (ok), 12:00, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    красавчик, затроллил троллей с покер-фейсом
     
     
  • 2.81, pic (??), 15:26, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я долго смеялся.
     

  • 1.32, lucentcode (ok), 12:19, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не люблю баны, но это тот редкий случай, когда чувачок всё сделал правильно. Удачи Мэту, в его нелёгкой борьбе против хитрых паразитов.
     
     
  • 2.93, Аноним (85), 15:56, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62041
     

  • 1.36, mistiq (ok), 12:47, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Маркет-олухи и сео... Дальше можно не продолжать. Совершенно правильно забанил виртуальных балаболов.
     
  • 1.38, Аноним (38), 12:49, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Joost do it.
     
  • 1.45, Аноним (42), 13:07, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Когда Мэтт плюнул в сообщество, сообщество утрется. Когда сообщество плюнет в Мэтта он утонет.
     
     
  • 2.47, Аноним (-), 13:11, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Когда Мэтт плюнул в сообщество, сообщество утрется. Когда сообщество
    > плюнет в Мэтта он утонет.

    Маркетологи и SEOшники с своими "видениями" как раз плеваться не очень умеют, только яд источать когда "ну значит не прокатило...". А работы работать - кто-нибудь другой пожалуйте. А они - руководящие должности займут, и зарплату своим высокоценным тушкам в 5 раз выше вашей назначат. И не будут в случае чего за факапы отвечать лишний раз.

     

  • 1.52, prokoudine (ok), 13:17, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такое впечатление, что комментаторы не в курсе причин, по которым всё происходит. Там Мэтт совсем не герой. Так что бан четвёрки — это у него просто истерика, а не фэн-сервис любителям избавляться от "бесполезных" участников проекта.

    Начало истории есть тут: https://lwn.net/Articles/991906/

     
     
  • 2.60, Admino (ok), 14:07, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть на русском и покороче?

    Что-то у меня сложилось впечатление, что обе стороны хороши, но я английский так себе.


     
     
  • 3.61, Аноним (61), 14:12, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/62041
     
     
  • 4.65, Аноним (-), 14:26, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://www.opennet.ru/62041

    Типичный жабогадюкинг.
    Не поделили бабло и влияние.
    Можно просто достать попкорн и наслаждаться зрелищем)))

     

  • 1.54, xsignal (ok), 13:46, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Только слабаки блокируют. Кстати, на каком основании? "Потому что могу?"
     
     
  • 2.75, Аноним (75), 15:00, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Только слабаки блокируют. Кстати, на каком основании? "Потому что могу?"

    На основании...
    1) Прав на частную собственность. Мой сервер - моя частная собственность. Кого хочу - того и (не)обслуживаю. А то может еще и файрволы вне закона объявить? Не надо?

    2) Прав на (tm) и тому подобное.

    3) Интернет никогда и не был демократией. Особенно - централизованный, server based. В случае клиентсерверной модели сервер чисто технически всегда может клиента - обломать, отказав в сервисе. Так что да - в том числе и потому что - могут.

     
     
  • 3.94, Аноним (85), 15:57, 12/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.56, Аноним (55), 13:53, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обиженка взялся за банхаммер, надеюсь суд его достойно покарает.
     

  • 1.57, Аноним (57), 13:56, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >даже один участник, гребущий в неправильном направлении, может нарушить слаженную совместную работу.
    >Через год Мэтт предлагает провести совместный саммит разработчиков WordPress и форка, на котором оценить, что сделано и чему удалось научиться.
    >Мэтт также иронично высказался про идею создания децентрализованного и немодерируемого каталога плагинов и тем оформления, авторам которых предоставлена полная свобода, в том числе свобода размещать рекламные баннеры в интерфейсе администратора и собирать данные о пользователях.

    Интересные выжимки. Мэтт технично опустил своих врагов. Браво!

     
  • 1.59, Аноним (57), 14:03, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Многие, кто травил доброго Столлмана заранее знали, что он не даст сдачи. Если бы Столлман был как Мэтт, то многие бы сидели бы тихо и не вякали.

    Но мы знаем имена тех, кто подписывал петиции против Столлмана. Карма их настигнет я в этом уверен.

     
     
  • 2.62, Анунон (-), 14:13, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Многие, кто травил доброго Столлмана заранее знали, что он не даст сдачи.

    Потому что он обделался и понимал, что нет смысла петушиться?

    > Если бы Столлман был как Мэтт, то многие бы сидели бы тихо и не вякали.

    Сомневаюсь. Если бы мозолеед быковал, то для него все было бы еще хуже.

    > Но мы знаем имена тех, кто подписывал петиции против Столлмана.

    Конечно, они же не боятся говорить что думают и не приемлют средневековые понятия.

    > Карма их настигнет я в этом уверен.

    Можешь и дальше себя утешать))


     
     
  • 3.68, Аноним (-), 14:45, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или просто предвидел что достаточно подождать пока по реке закончат плыть все тр... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.76, Аноним (76), 15:07, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока что его врагов вообще не видно, не то что их трупов Да, главное до этого д... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.87, Аноним (-), 15:47, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Напомню, что основная "претензия" к Столлману в его оправдании "тыкать лолей".

    Не ври. Столлман защищал своего друга. И это по-человечески понятно. Он не одобряет "хобби" своего друга, об этом он тоже ясно выразился. Этично защищать своего друга, и не этично предавать своего друга. Столлман поступил правильно.

    Если бы мои родители были самыми последними людьми на земле, то я защищал бы их от самых правильных и святых людей на свете.

     

  • 1.66, Аноним (66), 14:30, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мэтт: "да не горит у меня!!1"
     
     
  • 2.69, Аноним (-), 14:46, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мэтт: "да не горит у меня!!1"

    Чисто технически гореть больше буде - у тех шустрых веников, которых от кормушки отлучили. Могут показать как они смогут создать кормушку себе - и что из этого получится.

     
     
  • 3.77, Аноним (42), 15:11, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они виртуалов зарегают если надо.
     
     
  • 4.101, Sylvia (ok), 16:12, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. забанят
    2. кто ж им доступы то раздаст ?
     
  • 2.78, Аноним (42), 15:12, 12/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.70, Аноним (70), 14:49, 12/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.74, Solundir (-), 14:57, 12/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.80, Аноним (80), 15:25, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В голос. В цирке так не смеялся.
     
  • 1.82, myster (ok), 15:31, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Форки WordPress'у не помогут.

    Весь успех WordPress строится на магазине плагинов, от всяких "васянов", которые с минимальными знаниями PHP хотят заработать на тех, кто этим "франкенштейном" будет пользоваться. Большинство веб-сайтов на WordPress это "франкенштейны", в коде плагинов, которых полно уязвимостей и работает оно на сервере без какой-либо изоляции.

     

  • 1.96, Аноним (96), 16:02, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой троль)
     
     
  • 2.98, Аноним (42), 16:04, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он слабак.
     

  • 1.97, Sylvia (ok), 16:02, 12/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первых двоих (Joost de Valk и Karim) не блокировали. Остальным перечисленным да, бан.
     
     
  • 2.99, Аноним (42), 16:05, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это прям вообще его не оправдывает.
     
     
  • 3.100, Sylvia (ok), 16:08, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я просто уточняю факты, а то пишут что забанили, на самом деле не банили совсем,
    просто был жесткий ответ
    https://wordpress.org/news/2025/01/jkpress/
     

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