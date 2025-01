Основатель Wordpress заблокировал участников, предлагавших создать форк

> Мэтт бесится поэтому что его самого забанили в штатах. В чем этот бан состоит? А этот WP Engine вообще какая-то охреневшая компания - мало того что даунстрим который хамеет в адрес апстрима (пчелы против меда!) и по сути паразитирует на инфраструктуре апстрима - так еще соотношение разработчиков и маркетологов ни к черту. Эти пчелы против меда не думали что они будут делать если ненароком победят? Ну тот то тип свернет бизнес да что-нибудь новое затеет, он желом показал что - может. А эти хостеры и маркетологи - где будут комиты брать? На деревьях? Рассказывая "we should.... do ... this"? С 1 разработчиком о 40 часов в неделю?