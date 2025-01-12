Основатель Wordpress заблокировал участников, предлагавших создать форк

2.5 , Анонимн ( ? ), 11:11, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Какой based? Частник на своём личном сайте может кого угодно забанить, а бизнес - нет! И это правильно.

3.15 , Витюшка ( ? ), 11:42, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – А как же блокировка русских пользователей (всех подряд) или просто скорее россиян на американских демократических платформах, удаление баз данных (Mongo Atlas), аккаунтов, данных? Или это "не бизнес", а частники?

4.24 , Admino ( ok ), 11:58, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это Другое.

4.48 , Аноним ( - ), 13:11, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С такими подходами они больше потеряют чем приобретут.

5.85 , Аноним ( 85 ), 15:44, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Репутацию уже потеряли https://www.opennet.ru/62041

4.50 , Аноним ( - ), 13:14, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Частник в своей личной стране банит кого хочет. Ну когда речь идёт о разработке то дело в швободке, помогайте добрые люди лучшими подходами и мы заметим и заберём лучших специалистов у вас. Но когда речь идёт о выгоде - звиняйте, санкции, частная собственность. Двойные стандарты однако!

5.71 , Аноним ( 71 ), 14:50, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > люди лучшими подходами и мы заметим и заберём лучших специалистов у вас. Лучшие специалисты - не частная собственность. И где им будет лучше - там и будут. Если вам не нравится что у вас их нет - возможно, не стоило устараивать им гестапу? Не водятся хорошие специалисты в таких окружениях. > Но когда речь идёт о выгоде - звиняйте, санкции, частная

> собственность. Двойные стандарты однако! А какие проблемы с санцкиями? Вы хотели суверенитета? Нате на лопате. С газом примерно та же история вышла. Как говорится - бойтесь своих желаний: они исполняются.

4.64 , Аноним ( - ), 14:17, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну так речь про нормальных людей, а не про! Во-вторых, блокировали не "русских", а граждан РФ.

Т.е хоть бурят, хоть кубаноид - все идут строем в одну сторону. Ну и в-третьих, они так заботятся о (бывших) пользователях - чтобы их родной майор не набутылил за использование вражеских ресурсов. Ну типа как в мексиканских фильмах "Нам нужно расстаться, для твоего же блага")))

2.39 , Аноним ( - ), 13:01, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > в основном маркетологи и SEO-специалисты), продвигавших идеи создания форка

> Wordpress и смены модели управления в сообществе. Мэтт написал, что

> приветствует создание форка, и заблокировал учётные записи, чтобы дать

> ему необходимый толчок для старта и стимулировать переход от слов к делу. А, очередные community manager'ы которые сами делать нифига не будут - а вот проект перехватить и поруководить горазды. Молодец гражданин, быстро просек что к чему - и срубил проблему на подлете. Пусть создадут СВОЕ сообщество - фигачат как им там нравится - и управляют им как хотят. А в чужой монастырь со своим уставом не ходят.

3.53 , Аноним ( 53 ), 13:26, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про свой монастырь, это в точку, буквально вчера листал трекер одного опенсорс проекта, и, ожидаемо, увидел там тикет очередного растамана. Но основатель не растерялся и послал его куда подальше, сказав что перехода на раст не будет.

Они ведь так и действуют, адепты приходят к чужим проектам и пытаются проповедовать там свой язык.

4.63 , Аноним ( - ), 14:16, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про свой монастырь, это в точку, буквально вчера листал трекер одного опенсорс проекта, и, ожидаемо, увидел там тикет очередного гнутика. Но основатель не растерялся и послал его куда подальше, сказав что перехода на гнурак не будет. Они ведь так и действуют, адепты приходят к чужим проектам и пытаются проповедовать там свою лицензию. Ну и пруф github.com/uutils/coreutils/issues/834, чтобы не быть похожим на предыдущего комментатора.

5.72 , Аноним ( 71 ), 14:52, 12/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну и пруф github.com/uutils/coreutils/issues/834, чтобы не быть похожим на предыдущего

> комментатора. Клевый баг, мне нравится. Хорошо расписано.