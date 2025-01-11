Компания Automattic свела к минимуму своё участие в разработке WordPress

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|2.5, Аноним (5), 13:25, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ПатамуШта это не опенсорс, а коммерция пичем хреново выстроенная, раз такая мыльная опера...
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|7.32, tty2 (?), 14:47, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой бред. Ситуация звучит так: суд решил, что они играют в одном поле (коммерческом), а наш нет договорных отношений, то неважно, коммерческая деятельность в каталоге или профессиональная, любительская (деньги есть - значит коммерческая). Самое простое решение - перенести коммерческую часть каталога с .org, обеспечив миграцию своим проектам.
Некоммерческие оставить доступными на .org, а всю монетизацию делать через себя. 2-3 месяца и остальные задумаются.
А текущее решение - давайте похороним ВП!
И да, как бы это не было забавно, в ответ на требование вернуть доступ к каталогу, просто предъявить счёт на оплату и ждать оплаты. Самим демонстративно заплатить себе же за такие же услуги, чтобы создать прецедент.
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|7.34, Аноним (19), 14:52, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чучхе? (смехомжирика)
У Ким Ир Сена в отличии от вашего "дедушки" хватило ума и оригинальности, чтобы сохранить собственное достоинство.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чучхе
"""
Чучхе́ (кор. 주체?, 主體?) — северокорейская национал-коммунистическая[1][2][3][4][5] государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948—1994 годах) в противовес «импортному марксизму». Как полагают корееведы, основной причиной разработки чучхе было стремление Ким Ир Сена подчеркнуть независимость КНДР от влияния сталинизма и маоизма, а также дать идеологическое обоснование своей личной власти и власти преемников[6].
"""
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|3.12, Аноним (1), 13:33, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Исходники то открыты бери и открывай свой бизнес в РФ без проблем.
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|4.20, Аноним (19), 14:04, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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конечно без проблем, у даже может развить до уровня всея рф, а потом черт какой-то возьмет да объявит тебе "коровную месть" (доилово в лудшем случае)
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|2.29, tym83 (ok), 14:27, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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это какой такой весь? вордпресс? а за его пределами опен сорса нет?)
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|1.2, DEF (?), 13:15, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тэкс, а кто будет пилить Wordpress? Ну не анонимы же с опеннета.
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|2.3, Аноним (1), 13:20, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Эту дыру в безопасности. Нужно переписать на Раст. Дырой она быть не перестанет, но зато будет на расте.
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|3.18, Аноним (18), 13:48, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот была обычная дыра, а на расте осталсь дырой, но если кто туда полезет, того же клешнями сразу и цапнет)
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|1.4, wordpresser (?), 13:22, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличные новости, значит ли это, что наконец-то перестанут форсить свой дерьмовый gutenberg и сфокусируются действительно на важных вещах вроде поддержки и оптимизации существующего кода?
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|1.15, Аноним (15), 13:40, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Забавно, как раз смотрел вакансию от Automattic на LinkedIn, потом открываю Опеннет, а тут и новость про нее. Ы.
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|1.16, Фнон (-), 13:40, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> скорее всего хватит только на подготовку корректирующих обновлений с устранением проблем с безопасностью и критических ошибок.
"скорее всего"?
А че б№№ если нет? Че будет, если нет? (с)
Тогда и на фиксы критических ошибок не хватит?
В общем СПО опять показало, что деньги развращают.
Особенно когда попадаются нахальные халявщики.
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|2.22, Аноним (19), 14:13, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В общем СПО опять показало, что деньги развращают.
СПО тут совсем не причем, это людская сущность. Отсюда и замена рационального бартера на денежную систему, думая, что деньги легче добыть (украсть как минимум), чем вырасти картошку. Аргумент, "ты можешь всегда обменять эти фантики на картошку" - зарешал.
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|3.24, Витюшка (?), 14:19, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И в сущности кто так думает оказываются правы. Практика показывает что деньги дороже жизни (собственной!). А кто поумнее этими деньгами жизнь себе сохраняет, откупаясь.
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|4.36, Аноним (19), 14:59, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А кто поумнее этими деньгами жизнь себе сохраняет, откупаясь.
ну да, своего рода платя индульгенцию своему "хозяину".
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|3.25, Аноним (25), 14:22, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так обменяй все свои деньги на картошку и ходи меняй ее на то, что тебе нужно, это не запрещено. Очень быстро поймёшь какие проблемы решают деньги и больше не будешь писать глупости.
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|4.37, Аноним (19), 15:03, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну так обменяй все свои деньги
Продолжай собирать свои под подушку.
> Очень быстро поймёшь какие проблемы решают деньги
Нет человека - нет проблемы, сказала "хитрая лиса". И как печатный станок в округе Колумбия будет решать "проблему в кремле"?
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|3.31, Аноним (31), 14:34, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Деньги универсальное средство обмена. Их можно обменять на почти всё, когда картошку не факт что обменяешь, ибо продавцу твоя картошка не нужна, а нужна пшеница.
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|1.30, tym83 (ok), 14:29, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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истеричка-фаундер аутоматтика уже задолбал считаться, кто там где паразитирует. это блин опен сорс. ежу понятно, что он так работает и всегда находятся нечистоплотные ребята, которые берут готовое и что-то с ним делают. блин, взрослые вроде бы люди люди, а базы не понимают
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