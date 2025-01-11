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Компания Automattic свела к минимуму своё участие в разработке WordPress

11.01.2025 12:42

Компания Automattic, курирующая открытую платформу Wordpress и официальный каталог плагинов Wordpress.org, приняла решение снизить своё участие в разработке Wordpress до примерно 45 часов в неделю, что уравняет её вклад в разработку с компанией WP Engine и другими сторонними участниками. Отмечается, что предоставленных ресурсов скорее всего хватит только на подготовку корректирующих обновлений с устранением проблем с безопасностью и критических ошибок.

Ранее компания Automattic оценивала свой вклад в разработку WordPress в 3915 часов в неделю и высказывала недовольство, что ей в одиночку приходится тянуть весь проект, в то время как компания WP Engine паразитирует на WordPress, вкладывая в разработку примерно 40 часов в неделю при выручке от использования платформы в 500 миллионов долларов.

Действия Automattic объясняются желанием добиться справедливости и устранить дисбаланс вклада участников экосистемы. Снижение участия в разработке также связано с перераспределением ресурсов в связи с судебными исками от компании WP Engine, отражение которых отнимает много времени, денег и энергии. Отмечается, что если WP Engine прекратит свои юридические атаки, компания Automattic готова вернуться к активному участию в развитии проектов WordPress, Gutenberg, Playground, Openverse и WordPress.org. До этого Automattic сосредоточится на своих коммерческих продуктах, таких как WordPress.com, Pressable, WPVIP, Jetpack и WooCommerce.

Действия Automattic являются продолжением конфликта между Мэттом Мулленвегом, основателем Wordpress и владельцем компании Automattic, и компанией WP Engine, поддерживающей альтернативный каталог WP Engine и предоставляющей хоситнг на базе Wordpress. В октябре компания WP Engine подала судебный иск против Automattic, в ответ на появление в интерфейсе администратора WordPress ссылки на статью, порочащую репутацию WP Engine, поступления требования покупки лицензии на товарный знак WordPress, блокировки доступа к ресурсам Wordpress.org и замены в каталоге Wordpress.org плагина ACF, имеющего 2 млн установок, на форк, поддерживаемый компанией Automattic.

10 декабря суд наложил предварительный запрет на действия, наносящие вред бизнесу WP Engine. Компании Automattic было предписано разблокировать учётные записи сотрудников WP Engine на сайте WordPress.org и вернуть контроль над дополнением ACF. Судебное разбирательство ещё не завершено и предварительный запрет является обеспечительной мерой для прекращения нанесения ущерба бизнесу WP Engine до вынесения окончательного решения.

Позиция Automattic сводится к тому, что компания WP Engine сама нанесла себе ущерб, построив бизнес вокруг сайта WordPress.org. Между WP Engine и Automattic не было договорных отношений, гарантирующих доступ к WordPress.org и возможность загрузки обновлений с этого сайта. Суд счёл подобный довод неубедительным, так как доступ был ограничен только для WP Engine, а действия Automattic восприняты как недобросовестная конкуренция через выборочный запрет конкуренту доступа к общедоступным данным.

  1. Главная ссылка к новости (https://automattic.com/2025/01...)
  2. OpenNews: Владельцы Wordpress заменили на свой форк плагин ACF, имеющий 2 млн установок
  3. OpenNews: Четверть крупнейших сайтов работают под управлением WordPress
  4. OpenNews: Торговая марка WordPress передана в руки некоммерческого фонда
  5. OpenNews: Создатели WordPress получили инвестиции в размере 29 миллионов долларов
  6. OpenNews: Создан ClassicPress, форк WordPress с классическим web-редактором
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62544-wordpress
Ключевые слова: wordpress, automattic
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:13, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Весь этот ваш опенсорс трещит по швам.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:25, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ПатамуШта это не опенсорс, а коммерция пичем хреново выстроенная, раз такая мыльная опера...
     
     
  • 3.6, Аноним (5), 13:27, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Точнее капитализьм!
     
     
  • 4.14, Аноним (1), 13:34, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типа при социализме у тебя все отберут и нет проблем?
     
     
  • 5.19, Аноним (19), 14:01, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а где ты социализм видел, что пришел к такому мнению?:))))
     
     
  • 6.26, Аноним (1), 14:24, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Корея северная одна штука.  

     
     
  • 7.32, tty2 (?), 14:47, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой бред. Ситуация звучит так: суд решил, что они играют в одном поле (коммерческом), а наш нет договорных отношений, то неважно, коммерческая деятельность в каталоге или профессиональная, любительская (деньги есть - значит коммерческая). Самое простое решение - перенести коммерческую часть каталога с .org, обеспечив миграцию своим проектам.
    Некоммерческие оставить доступными на .org, а всю монетизацию делать через себя. 2-3 месяца и остальные задумаются.
    А текущее решение - давайте похороним ВП!
    И да, как бы это не было забавно, в ответ на требование вернуть доступ к каталогу, просто предъявить счёт на оплату и ждать оплаты. Самим демонстративно заплатить себе же за такие же услуги, чтобы создать прецедент.
     
  • 7.34, Аноним (19), 14:52, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чучхе? (смехомжирика)

    У Ким Ир Сена в отличии от вашего "дедушки" хватило ума и оригинальности, чтобы сохранить собственное достоинство.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Чучхе

    """
    Чучхе́ (кор. 주체?, 主體?) — северокорейская национал-коммунистическая[1][2][3][4][5] государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948—1994 годах) в противовес «импортному марксизму». Как полагают корееведы, основной причиной разработки чучхе было стремление Ким Ир Сена подчеркнуть независимость КНДР от влияния сталинизма и маоизма, а также дать идеологическое обоснование своей личной власти и власти преемников[6].
    """

     
  • 3.12, Аноним (1), 13:33, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники то открыты бери и открывай свой бизнес в РФ без проблем.
     
     
  • 4.20, Аноним (19), 14:04, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    конечно без проблем, у даже может развить до уровня всея рф, а потом черт какой-то возьмет да объявит тебе "коровную месть" (доилово в лудшем случае)
     
  • 4.23, qwe (??), 14:15, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IT бизнес в РФ без проблем? Очень смешно.
     
     
  • 5.27, Аноним (1), 14:25, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    9.5 правил ведения айти бизнеса в РФ никто не отменял.
     
  • 5.35, Аноним (19), 14:56, 11/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:10, 11/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.29, tym83 (ok), 14:27, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это какой такой весь? вордпресс? а за его пределами опен сорса нет?)
     

  • 1.2, DEF (?), 13:15, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тэкс, а кто будет пилить Wordpress? Ну не анонимы же с опеннета.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 13:20, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Эту дыру в безопасности. Нужно переписать на Раст. Дырой она быть не перестанет, но зато будет на расте.
     
     
  • 3.17, Витюшка (?), 13:47, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И я согласен! Она хотя бы будет "blazingly fast!"
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:48, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот была обычная дыра, а на расте осталсь дырой, но если кто туда полезет, того же клешнями сразу и цапнет)
     
     
  • 4.28, Аноним (1), 14:26, 11/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, wordpresser (?), 13:22, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличные новости, значит ли это, что наконец-то перестанут форсить свой дерьмовый gutenberg и сфокусируются действительно на важных вещах вроде поддержки и оптимизации существующего кода?
     
  • 1.11, Анонимли (-), 13:32, 11/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.13, МАКСИМ_ЧИРъКОВ_СОСЬЁТ_ХУЕЦ (-), 13:33, 11/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.15, Аноним (15), 13:40, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Забавно, как раз смотрел вакансию от Automattic на LinkedIn, потом открываю Опеннет, а тут и новость про нее. Ы.
     
  • 1.16, Фнон (-), 13:40, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > скорее всего хватит только на подготовку корректирующих обновлений с устранением проблем с безопасностью и критических ошибок.

    "скорее всего"?
    А че б№№ если нет? Че будет, если нет? (с)
    Тогда и на фиксы критических ошибок не хватит?

    В общем СПО опять показало, что деньги развращают.
    Особенно когда попадаются нахальные халявщики.

     
     
  • 2.22, Аноним (19), 14:13, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В общем СПО опять показало, что деньги развращают.

    СПО тут совсем не причем, это людская сущность. Отсюда и замена рационального бартера на денежную систему, думая, что деньги легче добыть (украсть как минимум), чем вырасти картошку. Аргумент, "ты можешь всегда обменять эти фантики на картошку" - зарешал.

     
     
  • 3.24, Витюшка (?), 14:19, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И в сущности кто так думает оказываются правы. Практика показывает что деньги дороже жизни (собственной!). А кто поумнее этими деньгами жизнь себе сохраняет, откупаясь.
     
     
  • 4.36, Аноним (19), 14:59, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто поумнее этими деньгами жизнь себе сохраняет, откупаясь.

    ну да, своего рода платя индульгенцию своему "хозяину".

     
  • 3.25, Аноним (25), 14:22, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так обменяй все свои деньги на картошку и ходи меняй ее на то, что тебе нужно, это не запрещено. Очень быстро поймёшь какие проблемы решают деньги и больше не будешь писать глупости.
     
     
  • 4.37, Аноним (19), 15:03, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну так обменяй все свои деньги

    Продолжай собирать свои под подушку.

    > Очень быстро поймёшь какие проблемы решают деньги

    Нет человека - нет проблемы, сказала "хитрая лиса". И как печатный станок в округе Колумбия будет решать "проблему в кремле"?

     
  • 3.31, Аноним (31), 14:34, 11/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Деньги универсальное средство обмена. Их можно обменять на почти всё, когда картошку не факт что обменяешь, ибо продавцу твоя картошка не нужна, а нужна пшеница.
     
     
  • 4.38, Аноним (19), 15:05, 11/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.30, tym83 (ok), 14:29, 11/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    истеричка-фаундер аутоматтика уже задолбал считаться, кто там где паразитирует. это блин опен сорс. ежу понятно, что он так работает и всегда находятся нечистоплотные ребята, которые берут готовое и что-то с ним делают. блин, взрослые вроде бы люди люди, а базы не понимают
     
  • 1.33, Аноним (33), 14:48, 11/01/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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