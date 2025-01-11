Компания Automattic свела к минимуму своё участие в разработке WordPress

Компания Automattic, курирующая открытую платформу Wordpress и официальный каталог плагинов Wordpress.org, приняла решение снизить своё участие в разработке Wordpress до примерно 45 часов в неделю, что уравняет её вклад в разработку с компанией WP Engine и другими сторонними участниками. Отмечается, что предоставленных ресурсов скорее всего хватит только на подготовку корректирующих обновлений с устранением проблем с безопасностью и критических ошибок.

Ранее компания Automattic оценивала свой вклад в разработку WordPress в 3915 часов в неделю и высказывала недовольство, что ей в одиночку приходится тянуть весь проект, в то время как компания WP Engine паразитирует на WordPress, вкладывая в разработку примерно 40 часов в неделю при выручке от использования платформы в 500 миллионов долларов.

Действия Automattic объясняются желанием добиться справедливости и устранить дисбаланс вклада участников экосистемы. Снижение участия в разработке также связано с перераспределением ресурсов в связи с судебными исками от компании WP Engine, отражение которых отнимает много времени, денег и энергии. Отмечается, что если WP Engine прекратит свои юридические атаки, компания Automattic готова вернуться к активному участию в развитии проектов WordPress, Gutenberg, Playground, Openverse и WordPress.org. До этого Automattic сосредоточится на своих коммерческих продуктах, таких как WordPress.com, Pressable, WPVIP, Jetpack и WooCommerce.

Действия Automattic являются продолжением конфликта между Мэттом Мулленвегом, основателем Wordpress и владельцем компании Automattic, и компанией WP Engine, поддерживающей альтернативный каталог WP Engine и предоставляющей хоситнг на базе Wordpress. В октябре компания WP Engine подала судебный иск против Automattic, в ответ на появление в интерфейсе администратора WordPress ссылки на статью, порочащую репутацию WP Engine, поступления требования покупки лицензии на товарный знак WordPress, блокировки доступа к ресурсам Wordpress.org и замены в каталоге Wordpress.org плагина ACF, имеющего 2 млн установок, на форк, поддерживаемый компанией Automattic.

10 декабря суд наложил предварительный запрет на действия, наносящие вред бизнесу WP Engine. Компании Automattic было предписано разблокировать учётные записи сотрудников WP Engine на сайте WordPress.org и вернуть контроль над дополнением ACF. Судебное разбирательство ещё не завершено и предварительный запрет является обеспечительной мерой для прекращения нанесения ущерба бизнесу WP Engine до вынесения окончательного решения.

Позиция Automattic сводится к тому, что компания WP Engine сама нанесла себе ущерб, построив бизнес вокруг сайта WordPress.org. Между WP Engine и Automattic не было договорных отношений, гарантирующих доступ к WordPress.org и возможность загрузки обновлений с этого сайта. Суд счёл подобный довод неубедительным, так как доступ был ограничен только для WP Engine, а действия Automattic восприняты как недобросовестная конкуренция через выборочный запрет конкуренту доступа к общедоступным данным.



