The OpenNET Project / Index page

Эксперименты с использованием AI для улучшения кода BIND 9 и переработки Next.js

27.02.2026 15:30 (MSK)

Ондржей Cури (Ondřej Surý), директор по инжинирингу DNS в организации ISC, в прошлом создавший проект CZ.NIC Labs, развивающий DNS-сервер Knot, подвёл итоги экспериментов по использованию больших языковых моделей для анализа, исправления и модернизации кодовой базы DNS-сервера BIND 9, создания прототипов новых проектов и подготовки материалов для обучения студентов. Впечатления от использования AI свелись к тому, что большие языковые модели хорошо подходят для быстрого создания прототипов, понимания незнакомого кода и автоматизации простых рутинных задач, но при их использовании для решения больших задач сомнительно, что они экономят время, так как много времени уходит на постановку задачи, изучение и проверку результата, а также последующую доработку.

В первом эксперименте AI-ассистенту Claude Code была поставлена задача обнаружения проблем в кодовой базе DNS-сервера BIND 9, фокусируясь на проблемах с безопасностью и модернизации кода. Не одно из предложенных исправлений не было принято в кодовую базу, так как Claude сгенерировал технически корректный, но практически бесполезный код. Например, в качестве проблем отмечались зарезервированные идентификаторы и потенциальные целочисленные переполнения, предотвращаемые компилятором и не требующие правки. Эксперимент признан бесполезной тратой времени.

Во втором эксперименте Ондржей попросил Claude написать систему телеметрии, интегрируемую с разными пакетами и минимизирующую утечки метаданных. Claude Code подготовил прототипы клиента и сервера, но без должного понимания окружения и возникающих в процессе тестирования проблем. Дополнительно для проверки были задействованы Google Gemini и ChatGPT, и каждая AI-модель находила ошибки в результате работы других моделей.

Для быстрого создания прототипа метод оказался пригоден, но Ондржей отметил, что при работе он чувствовал себя секретарём робота‑повелителя. Вначале быстрое получение прототипа внушало оптимизм, но в конце возникло ощущение, что весь процесс разработки с помощью AI занял больше времени, чем при написании кода вручную с нуля. Много времени было потрачено на разбор решения, предложенного AI, проверку наличия бессмысленных изменений и переработку - прототип пришлось переделать, так как качество кода после AI оказалось посредственным и код включал большое число повторяющихся конструкций.

Третьим экспериментом стала генерации балансировщика нагрузки на языке Rust с использованием crate-пакетов Domain и Tokio. Claude Code сумел сгенерировать запрошенный рабочий прототип, но Ондржей не настолько хорошо знает Rust и задействованные библиотеки, чтобы оценить качество проделанной работы.

Четвёртый эксперимент был связан с подготовкой в Google Gemini вспомогательных материалов, тестов и вопросов к курсу лекций, который Ондржей преподаёт в университете. Данный эксперимент признан наиболее успешным, хотя не обошлось без проблем - AI выдумал несуществующее чешское слово для термина по криптографии. Также отмечено обилие присылаемых ему студенческих работ, сгенерированных большими языковыми моделями, которые приходятся возвращать на переделку из-за несоответствия работы университетскому уровню и ссылок на некорректные источники.


Дополнительно можно отметить ещё один эксперимент, проведённый директором по инжинирингу компании Cloudflare. При помощи модели Claude Code, потратив примерно неделю времени и 1100 долларов на токены, удалось подготовить альтернативную реализацию API фреймворка Next.js, оформленную в виде плагина к инструментарию Vite. Проект получил название vinext и опубликован на GitHub. Новая реализация в четыре раза быстрее, чем сборка Next.js при помощи Turbopack, и формирует бандлы для фронтэндов, занимающие на 57% меньше места.

Проект реализует 94% шестнадцати базовых API Next.js и может использоваться в качестве прозрачной замены Next.js и развёртывания проектов в платформе Cloudflare Workers без применения дополнительных прослоек, таких как OpenNext, и без привязки к Node.js. Ключевым назначением vinext называется предоставление возможности использования API Next.js на платформах, отличных от Vercel, и без развёртывания собственного сервера. В текущем виде поддерживается только Cloudflare Workers и имеется прототип для Vercel, но в будущем ожидается поддержка и других платформ бессерверных вычислений, с которыми может работать Vite, включая Netlify и AWS Lambda.

Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, аноним1233 (?), 16:14, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так и запишем - пытался делать фигню, не осилил.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 16:28, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Попробуйте сами:
    - https://www.google.com/search?q=&hl=ru&aep=22&udm=50
    - https://www.perplexity.ai
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 16:33, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > качество кода после AI оказалось посредственным и код включал большое число повторяющихся конструкций
     
     
  • 4.18, Аноним (13), 16:41, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Повторение — мать учения».
     

  • 1.3, Аноним (3), 16:14, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Третьим экспериментом стала генерации балансировщика нагрузки на языке Rust с использованием crate-пакетов Domain и Tokio. Claude Code сумел сгенерировать запрошенный рабочий прототип, но Ондржей не настолько хорошо знает Rust и задействованные библиотеки, чтобы оценить качество проделанной работы.

    И в чем заключался тогда эксперимент? Засунуть на впс (а желательно на сервер), стресс тестнуть и сравнить с другими тоже не смог?

     
     
  • 2.4, Анонисссм (?), 16:17, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Засунуть на впс (а желательно на сервер)

    главный вопрос - зачем? haproxy всё равно быстрее (по крайней мере рвёт всякие кадди и траефиг) и он не дырявый.

     
  • 2.6, Аноним (6), 16:17, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не хватило токенов. Начальник заругал.
     

  • 1.5, Аноним (3), 16:17, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В первом эксперименте AI-ассистенту Claude Code была поставлена задача обнаружения проблем в кодовой базе DNS-сервера BIND 9

    Как поставлена была задача говорить мы конечно же не будем, всем и так очевидно что с этим проблем у людей не бывает.

     
     
  • 2.14, Аноним (16), 16:30, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Claude Code ... без должного понимания окружения и возникающих в процессе тестирования проблем
     

  • 1.7, Аноним (7), 16:18, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Над шахматными компьютерами тоже все смеялись поначалу.
     
     
  • 2.15, Аноним (16), 16:32, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > весь процесс разработки с помощью AI занял больше времени, чем при написании кода вручную с нуля
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:33, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И сколько сил ушло на стоящий результат? Сравнимый с ядром Линукс?
     
     
  • 3.21, Аноним (7), 16:52, 27/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда результат будет, плакать будет поздно.
     

  • 1.8, Аноним (8), 16:19, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Также отмечено обилие присылаемых ему студенческих работ, сгенерированных большими языковыми моделями, которые приходятся возвращать на переделку из-за несоответствия работы университетскому уровню и ссылок на некорректные источники.

    Бизнес у делателей рефератов за денюжку посыпался.
    Дальше ИИ препода будет проверять ИИ домашку школоты.


    А вообще, девиз ИИ -- "проще переписать!"
    Ну или как с документооборотом, цифровизация которого приводила к увеличению бумажной печати, потребуются доп. затраты на высококвалифицированных спецов, могущих не только проверить результат работы ИИ, но и взять на себя ответственность за него.

     
  • 1.10, Аноним (10), 16:20, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    BIND 9 в этом случае он делал то что его просили. Если человек хотел что то исключить, что например правиться компилятором, то об этом стоило написать заранее в задаче.
     
  • 1.11, Соль земли2 (?), 16:22, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень сильно от модели зависит. И что там за модели в ChatGPT/Claude/Gemini, на чём обучены, как дотренированы. Чёрный ящик. Вот на huggingface все эти параметры указаны и всё скачивается и локально проверяется.
     
  • 1.12, Аноним (16), 16:27, 27/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > без должного понимания окружения и возникающих в процессе тестирования проблем
    > каждая AI-модель находила ошибки в результате работы других моделей
    > весь процесс разработки с помощью AI занял больше времени, чем при написании кода вручную с нуля
    > качество кода после AI оказалось посредственным и код включал большое число повторяющихся конструкций.

    Такой вот он ИИ.

     

