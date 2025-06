Linux Foundation развивает FAIR, децентрализованный пакетный менеджер для WordPress

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:25, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Давай хотя бы одну альтернативу вордпрессу назови. Шутки за 300 про Битрикс не надо.

3.5 , Хрю ( ? ), 13:42, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Чтоб выбрать вордпрес технически грамотному специалисту, надо быть лихим и упоротым парнем. Даже твой любимый битрикс (тьфу-тьфу) лучше, чем это багованное, дырявое наколеночное поделие. Классическая победа маркетинга над здравым смыслом.

4.8 , Аноним ( 4 ), 13:49, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Ты хотел сказать что альтернатив нет. И ты полностью в этом прав.

5.24 , Someone ( ?? ), 16:19, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так это классика современного IT. Вордпрессу альтернатив нет. Гиту альтернатив нет. Хромому альтернатив нет. Хотя в большинстве случаев это просто раскрученные сорта г0внa.

6.26 , 12yoexpert ( ok ), 16:35, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – просвети, о мудрец, что у вас там сегодня кошерного пообещали к 2028? гитфлик?

3.6 , одну ( ? ), 13:43, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ghost. На счёт универсальности не уверен

4.9 , Аноним ( 4 ), 13:50, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Ghost. На счёт универсальности не уверен Хорошая попытка, но прям совсем нет.

3.12 , bdrbt ( ok ), 14:16, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А ты гуглить пробовал? 1. Hygraph

2. Contentful

3. Ghost

4. Strapi

5. Sanity А если глубже копнуть - друпалы и жумлы. Есть весьма навороченная херобора на жабе, но названия не помню. Вобщем альтернатив - море.

4.17 , Аноним ( 4 ), 15:10, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты их ставить и пользоваться пробовал? Ты и название не помнишь потому что ничем из того что назвал нельзя просто поставить и сразу пользоваться как хочешь. Если это не микроблог с одним постом в год.

5.19 , bdrbt ( ok ), 15:12, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Поэтому и написал "гуглить пробовал"? Сейчас, в принципе, всему можно найти альтернативу.

6.22 , Аноним ( 4 ), 15:45, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Альтернатива хлебу это коровьи лепехи? Ну удачи тебе с таким подходом.

3.28 , AleksK ( ok ), 16:38, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А зачем он вообще нужен? Времена личных страничек и микроблогов закончились ещё лет 10 назад.

4.30 , Аноним ( 30 ), 16:51, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну ты ведь полюбому гуглил алгоритмы или как сконфигурить апач какой нибудь, и по любому тебе попадалась чья-то заметка в таком вот микроблоге. До сих пор люди ведут их, и это порой надежнее соцсетей - там достаточно продолжать платить за хостинг и данные никуда не денутся - в отличии от соцсетей, где старые посты пропадают, а новые могут взять и затереть.

2.11 , bdrbt ( ok ), 14:10, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ещё удивителен тот фак То-ли букву "т" пропустил, то-ли слово "ап". Но в любом случае - опечатка в тему, не исправляй!

2.15 , Аноним ( 15 ), 14:51, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Просто форкнут и переименуют, чтобы не нарушать трейдмарки. Уверен, что уже сделали втихую и просто обгоняют оригинал по фичам. Как только автор даст инфоповод - так сразу объявят. С помощью плагина почва будет уже подготовлена, будет какое-то количество человек, завязанных на этот плагин. Они просто перейдут на форк.