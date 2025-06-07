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Linux Foundation развивает FAIR, децентрализованный пакетный менеджер для WordPress

07.06.2025 11:47

Организация Linux Foundation представила проект FAIR (Federated and Independent Repositories), предоставляющий децентрализованную альтернативу экосистеме распространения плагинов и тем оформления к WordPress. FAIR позволяет создавать на своих серверах собственные репозитории и зеркала для доставки плагинов, не зависимые от централизованного хостинга WordPress.org. Код написан на языке PHP и распространяется под лицензией GPLv2+.

Платформу образуют следующие компоненты:

  • Плагин к системе управления контентом WordPress, заменяющий обращения к WordPress.org, WordPress.com, Gravatar.com и другим серверам компании Automattic, применяемым для проверки обновлений и отправки уведомлений, на альтернативные обработчики, использующие протокол FAIR.
  • Сервер для поддержки репозитория, использующего децентрализованную модель управления пакетами для распространения плагинов и тем оформления WordPress. Разработчикам предоставлена возможность развёртывания зеркал уже существующих репозиториев (например, WordPress.org) или создания своих серверов для распространения дополнений к WordPress. Серверы логически объединяются в единый федеративный каталог.
  • Плагин Mini FAIR Repo для преобразования своего сайта в репозиторий FAIR. Компонент позволяет создателям плагинов и тем оформления напрямую со своих серверов распространять дополнения к WordPress и использовать для этого привычные инструменты. Mini FAIR Repo предлагает встраиваемую в WordPress урезанную реализацию репозитория FAIR для распространения нескольких пакетов, не рассчитанную на организацию массового хостинга.

FAIR может поставляться как форме обособленного плагина, так и в виде дистрибутива FAIR Distro, включающего платформу WordPress с предустановленными компонентами FAIR. Применение FAIR позволяет создавать обособленные инфраструктуры, не зависящие от возможных блокировок и защищённые от подмены пакетов в централизованном каталоге. Необходимость в независимом инструменте доставки дополнений возникла после инцидента, в результате которого владелец официального каталога плагинов Wordpress.org заменил плагин ACF на собственный форк и заблокировал доступ к каталогу дополнений компании WP Engine и всем кто обсуждал создание форка WordPress.

Достоинства FAIR:

  • Использование федеративной экосистемы вместо привязки к одному источнику обновлений, плагинов, тем и переводов.
  • Повышение конфиденциальности и безопасности за счёт сокращения автоматической отправки данных и телеметрии коммерческим компаниям.
  • Объединение фрагментированной экосистемы через предоставление возможности получения плагинов из любых источников.
  • Усиление защиты цепочки распространения плагинов (supply chain) и использование криптографических методов проверки подлинности.

Разработка FAIR ведётся на нейтральной площадке под эгидой организации Linux Foundation. Управление осуществляется управляющим техническим комитетом и рабочими группами, принимающими решения на основе достижения консенсуса и учитывающими интересы и потребности сообщества. Все решения принимаются публично с использованием прозрачных процессов. В состав управляющего комитета вошли Кэрри Дилс (Carrie Dils, создавала курсы и руководства для web-разработчиков), Мика Эпштейн (Mika Epstein, ранее отвечала за репозиторий плагинов) и Райан МакКью (Ryan McCue, один из создателей WordPress REST API).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Основатель WordPress заблокировал участников, предлагавших создать форк
  3. OpenNews: Компания Automattic свела к минимуму своё участие в разработке WordPress
  4. OpenNews: Владельцы Wordpress заменили на свой форк плагин ACF, имеющий 2 млн установок
  5. OpenNews: Конфликт между WordPress и Wix, связанный с нарушением лицензии GPL
  6. OpenNews: Создан ClassicPress, форк WordPress с классическим web-редактором
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63372-fair
Ключевые слова: fair, wordpress
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Nonanimus (?), 12:43, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ух ты, вот бы такое для Linux сделали.
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:54, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Так владение платформой wordpress остаётся у оригинального автора. В следующем обновлении он просто заблочит затирание урлов до wordpress.org и плагин превратится в тыкву как и эта система.
    Ещё удивителен тот фак что в linux foundation настолько нужен wordpress оказался (а с ним и php) что заморочились на этот проект.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:25, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай хотя бы одну альтернативу вордпрессу назови. Шутки за 300 про Битрикс не надо.
     
     
  • 3.5, Хрю (?), 13:42, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чтоб выбрать вордпрес технически грамотному специалисту, надо быть лихим и упоротым парнем. Даже твой любимый битрикс (тьфу-тьфу) лучше, чем это багованное, дырявое наколеночное поделие. Классическая победа маркетинга над здравым смыслом.
     
     
  • 4.8, Аноним (4), 13:49, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты хотел сказать что альтернатив нет. И ты полностью в этом прав.
     
     
  • 5.24, Someone (??), 16:19, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это классика современного IT. Вордпрессу альтернатив нет. Гиту альтернатив нет. Хромому альтернатив нет. Хотя в большинстве случаев это просто раскрученные сорта г0внa.
     
     
  • 6.26, 12yoexpert (ok), 16:35, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просвети, о мудрец, что у вас там сегодня кошерного пообещали к 2028? гитфлик?
     
  • 3.6, одну (?), 13:43, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ghost. На счёт универсальности не уверен
     
     
  • 4.9, Аноним (4), 13:50, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Ghost. На счёт универсальности не уверен

    Хорошая попытка, но прям совсем нет.

     
  • 3.12, bdrbt (ok), 14:16, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты гуглить пробовал?

    1. Hygraph
    2. Contentful
    3. Ghost
    4. Strapi
    5. Sanity

    А если глубже копнуть - друпалы и жумлы. Есть весьма навороченная херобора на жабе, но названия не помню. Вобщем альтернатив - море.

     
     
  • 4.17, Аноним (4), 15:10, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты их ставить и пользоваться пробовал? Ты и название не помнишь потому что ничем из того что назвал нельзя просто поставить и сразу пользоваться как хочешь. Если это не микроблог с одним постом в год.
     
     
  • 5.19, bdrbt (ok), 15:12, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому и написал "гуглить пробовал"? Сейчас, в принципе, всему можно найти альтернативу.
     
     
  • 6.22, Аноним (4), 15:45, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Альтернатива хлебу это коровьи лепехи? Ну удачи тебе с таким подходом.
     
  • 3.28, AleksK (ok), 16:38, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем он вообще нужен? Времена личных страничек и микроблогов закончились ещё лет 10 назад.
     
     
  • 4.30, Аноним (30), 16:51, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ты ведь полюбому гуглил алгоритмы или как сконфигурить апач какой нибудь, и по любому тебе попадалась чья-то заметка в таком вот микроблоге. До сих пор люди ведут их, и это порой надежнее соцсетей - там достаточно продолжать платить за хостинг и данные никуда не денутся - в отличии от соцсетей, где старые посты пропадают, а новые могут взять и затереть.
     
  • 2.11, bdrbt (ok), 14:10, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ещё удивителен тот фак

    То-ли букву "т" пропустил, то-ли слово "ап". Но в любом случае - опечатка в тему, не исправляй!

     
  • 2.15, Аноним (15), 14:51, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто форкнут и переименуют, чтобы не нарушать трейдмарки. Уверен, что уже сделали втихую и просто обгоняют оригинал по фичам. Как только автор даст инфоповод - так сразу объявят. С помощью плагина почва будет уже подготовлена, будет какое-то количество человек, завязанных на этот плагин. Они просто перейдут на форк.
     

  • 1.3, Аноним (4), 13:24, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Децентрализованная доставка вирусов. Сказка для ботнетчиков.
     
  • 1.10, th3m3 (ok), 13:51, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И нафига тратить ресурсы на это?
     
  • 1.13, Аноним (13), 14:25, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для начала - они уже избавились от вирусов в стандартном репозитарии вордпресса?
     
  • 1.14, Гуччизавр (ok), 14:29, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такого жесткого блоатваре, как вп ещё поискать надо.
     
  • 1.16, Аноним (16), 15:04, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Разработка FAIR ведётся на нейтральной площадке под эгидой организации Linux Foundation

    Почему этим занимается Linux Foundation?

     
     
  • 2.18, Аноним (4), 15:11, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что ничего более дельного предложить не могут.
     
  • 2.21, _ (??), 15:33, 07/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, IdeaFix (ok), 15:24, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждём новости о том что линукс фондейшон покупает тикток в сша...
     

  • 1.25, 12yoexpert (ok), 16:33, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    за лгбт респект. мне вообще кажется, что натуралы в этом мире не сделали ничего полезного
     
     
  • 2.27, безразницы (?), 16:36, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    натуралы, предположительно, сделали тебя. бесполезно?
     
     
  • 3.29, 12yoexpert (ok), 16:39, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    del
     

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