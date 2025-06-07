Linux Foundation развивает FAIR, децентрализованный пакетный менеджер для WordPress

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|1.2, Аноним (2), 12:54, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Так владение платформой wordpress остаётся у оригинального автора. В следующем обновлении он просто заблочит затирание урлов до wordpress.org и плагин превратится в тыкву как и эта система.
Ещё удивителен тот фак что в linux foundation настолько нужен wordpress оказался (а с ним и php) что заморочились на этот проект.
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|2.4, Аноним (4), 13:25, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давай хотя бы одну альтернативу вордпрессу назови. Шутки за 300 про Битрикс не надо.
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|3.5, Хрю (?), 13:42, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чтоб выбрать вордпрес технически грамотному специалисту, надо быть лихим и упоротым парнем. Даже твой любимый битрикс (тьфу-тьфу) лучше, чем это багованное, дырявое наколеночное поделие. Классическая победа маркетинга над здравым смыслом.
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|4.8, Аноним (4), 13:49, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты хотел сказать что альтернатив нет. И ты полностью в этом прав.
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|5.24, Someone (??), 16:19, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так это классика современного IT. Вордпрессу альтернатив нет. Гиту альтернатив нет. Хромому альтернатив нет. Хотя в большинстве случаев это просто раскрученные сорта г0внa.
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|4.9, Аноним (4), 13:50, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Ghost. На счёт универсальности не уверен
Хорошая попытка, но прям совсем нет.
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|3.12, bdrbt (ok), 14:16, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А ты гуглить пробовал?
1. Hygraph
2. Contentful
3. Ghost
4. Strapi
5. Sanity
А если глубже копнуть - друпалы и жумлы. Есть весьма навороченная херобора на жабе, но названия не помню. Вобщем альтернатив - море.
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|4.17, Аноним (4), 15:10, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты их ставить и пользоваться пробовал? Ты и название не помнишь потому что ничем из того что назвал нельзя просто поставить и сразу пользоваться как хочешь. Если это не микроблог с одним постом в год.
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|5.19, bdrbt (ok), 15:12, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поэтому и написал "гуглить пробовал"? Сейчас, в принципе, всему можно найти альтернативу.
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|6.22, Аноним (4), 15:45, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Альтернатива хлебу это коровьи лепехи? Ну удачи тебе с таким подходом.
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|3.28, AleksK (ok), 16:38, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем он вообще нужен? Времена личных страничек и микроблогов закончились ещё лет 10 назад.
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|4.30, Аноним (30), 16:51, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ты ведь полюбому гуглил алгоритмы или как сконфигурить апач какой нибудь, и по любому тебе попадалась чья-то заметка в таком вот микроблоге. До сих пор люди ведут их, и это порой надежнее соцсетей - там достаточно продолжать платить за хостинг и данные никуда не денутся - в отличии от соцсетей, где старые посты пропадают, а новые могут взять и затереть.
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|2.11, bdrbt (ok), 14:10, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ещё удивителен тот фак
То-ли букву "т" пропустил, то-ли слово "ап". Но в любом случае - опечатка в тему, не исправляй!
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|2.15, Аноним (15), 14:51, 07/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Просто форкнут и переименуют, чтобы не нарушать трейдмарки. Уверен, что уже сделали втихую и просто обгоняют оригинал по фичам. Как только автор даст инфоповод - так сразу объявят. С помощью плагина почва будет уже подготовлена, будет какое-то количество человек, завязанных на этот плагин. Они просто перейдут на форк.
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|1.13, Аноним (13), 14:25, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для начала - они уже избавились от вирусов в стандартном репозитарии вордпресса?
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|1.16, Аноним (16), 15:04, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Разработка FAIR ведётся на нейтральной площадке под эгидой организации Linux Foundation
Почему этим занимается Linux Foundation?
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|1.25, 12yoexpert (ok), 16:33, 07/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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за лгбт респект. мне вообще кажется, что натуралы в этом мире не сделали ничего полезного
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