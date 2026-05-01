Сервисы Ubuntu и Canonical оказались недоступны из-за DDoS-атаки

01.05.2026 15:58 (MSK)

Ряд сетевых сервисов компании Canonical и проекта Ubuntu, включая сайт ubuntu.com и связанные обеспечением безопасности API, с 19:30 (MSK) вчерашнего дня недоступны из-за DDoS-атаки. Ответственность за совершение атаки взяла на себя хакерская группа "313 Team".

Среди подвергшихся атаке сервисов:

  • ubuntu.com,
  • canonical.com,
  • archive.ubuntu.com,
  • security.ubuntu.com,
  • assets.ubuntu.com,
  • ppa.launchpad.net,
  • jaas.ai,
  • maas.io,
  • blog.ubuntu.com,
  • wiki.ubuntu.com,
  • developer.ubuntu.com,
  • docs.ubuntu.com,
  • keyserver.ubuntu.com,
  • login.ubuntu.com,
  • academy.canonical.com,
  • portal.canonical.com,
  • "Ubuntu Security API - CVEs",
  • "Ubuntu Security API - Notices",
  • "Livepatch API".


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним 9000 (?), 16:07, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Что-то нигде не написано, в связи с чем они решили совершить такую атаку. Чтобы что?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 16:11, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +4 +/
    Чтобы замедлить исправление недавних уязвимостей Copy Fail (CVE-2026-31431) и Pack2TheRoot (CVE-2026-41651).
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 18:31, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Уже исправили. Но исправление дойдет не до всех)
     
  • 2.4, Толян (??), 16:41, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Это для создания популярности.
    Знаменитости часто делают неприемлемые вещщи, чтобы поддержать популярность.
    Кароч они сами себя хакнули для хайпа.
     
     
  • 3.11, Аноним (3), 17:20, 01/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Очередной фейл от компании у которой и так грешков накопилось. Так что потеря репутации, а не хайп.
     
     
  • 4.15, Толян (??), 17:42, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Начнем с того, что само слово Хаккеры неправильное.
    Хаккеры - Изучение систем, поиск уязвимостей для их исправления, защита данных.
    Краккеры - Взлом ради наживы, кража данных, шпионаж или вандализм.
     
     
  • 5.18, Аноним (18), 18:01, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 5.24, Аноним (25), 18:30, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Конечно неправильное. Одна буква "к" лишняя.
     
  • 2.20, Аноним (25), 18:26, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Вымогательство + реклама себя и своего дудос сервиса. И довольно эффективная - инфру убунты почти полностью вынecли.
     

  • 1.2, Аноним (3), 16:09, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Атака как раз после нахождения уязвимости fail.copy, как будто атакующие хотели помешать обновлению системы.

    Но в таки Ubuntu обновили, вот только не ядро исправили, а лишь добавили файл /etc/modprobe.d/disable-algif_aead.conf в пакет kmod.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:17, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Атака как раз после нахождения уязвимости fail.copy, как будто атакующие хотели помешать обновлению системы.

    Кому надо (debian) обновились вчера.

     

  • 1.5, eugener (ok), 16:43, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    > hacktivist group known as "The Islamic Cyber ​​Resistance in Iraq – 313 Team"

    чем им убунта-то не угодила?

     
     
  • 2.8, Анонимусиус (?), 17:02, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
     
  • 3.10, eugener (ok), 17:18, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.12, Тропе (?), 17:30, 01/05/2026 [ответить]  
    		Снапом
    Снапом
     
     
  • 3.16, Толян (??), 17:43, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Сопротивление Снапу.
    Если вы меня слышите вы и есть сопротивление.
    axd) axd)
     
  • 2.14, th3m3 (ok), 17:41, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Может им snap не нравится)
     

  • 1.6, Аноним (6), 16:47, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Ответственность за совершение атаки взяла на себя хакерская группа "313 Team"

    Не просто хакерская...

     
  • 1.7, Аноним (7), 16:59, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Snap лежит
    https://status.snapcraft.io
     
  • 1.13, th3m3 (ok), 17:40, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    А я думал, опять РКН.
     
  • 1.17, Аноним (17), 17:52, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    В «Железном куполе» применяется широкий спектр программного обеспечения, включая решения с открытым исходным кодом, такие как Ubuntu, для управления радарами, системами связи и перехвата.
     

  • 1.21, Агл (?), 18:27, 01/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    у меня npmjs.com недоступен уже сутки, npm не устанавливает пакеты.. С квн все гуд.
     

  • 1.22, Агл (?), 18:28, 01/05/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    и только на мтс проводном
     

