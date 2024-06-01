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Атака на провайдера, выведшая из строя 659 тысяч домашних маршрутизаторов

01.06.2024 12:25

Группа Black Lotus Labs опубликовала результаты анализа вредоносного ПО, задействованного в инциденте, в результате которого в октябре прошлого года в течение 72 часов было выведено из строя более 600 тысяч домашних маршрутизаторов одного из крупных американских провайдеров (в отчёте провайдер не называется, но упомянутые события совпадают с инцидентом у компании Windstream). В результате атаки злоумышленников, которая получила кодовое имя Pumpkin Eclipse, прошивка поражённых вредоносным ПО устройств была повреждена и провайдер был вынужден заменить оборудование у почти половины своих клиентов - сканирование сети показало, что после случившегося на оборудование другого производителя было заменено 179 тысяч устройств ActionTec (T3200s и T3260s) и 480 тысяч устройств Sagemcom (F5380).

Атака была совершена с использованием типового вредоносного ПО Chalubo, известного с 2018 года, организующего централизованное управление ботнетом и применяемого для Linux-устройств на базе 32- и 64-разрядных архитектур ARM, x86, x86_64, MIPS, MIPSEL, and PowerPC. Как именно устройства были скомпрометированы для установки вредоносного ПО информации нет, исследователи лишь предполагают, что доступ к устройствам мог быть получен в результате выставления провайдером ненадёжных учётных данных, использования типового пароля для входа в интерфейс администрирования или эксплуатации неизвестных уязвимостей.

Вредоносное ПО Chalubo подразумевает три этапа внедрения. После эксплуатации уязвимости или использования скомпрометированных учётных данных на устройстве запускается bash-скрипт, который проверяет наличие в системе вредоносного исполняемого файла /usr/bin/usb2rci и при его отсутствии отключает блокировки пакетного фильтра, выполняя "iptables -P INPUT ACCEPT;iptables -P OUTPUT ACCEPT;", после чего загружает с подконтрольного злоумышленникам управляющего сервера (C&C) скрипт get_scrpc.

Скрипт get_scrpc оценивает контрольную сумму md5 файла usb2rci и если она не совпадает с определённым значением загружает второй скрипт get_fwuueicj, который проверяет наличие файла /tmp/.adiisu и при отсутствии создаёт его и загружает основной исполняемый файл вредоносного ПО, собранный для CPU MIPS R3000, в каталог /tmp под именем "crrs", после чего запускает его.

Запущенный файл собирает информацию о хосте, такую как сведения о MAC-адресе, идентификаторе устройства, версии ПО и локальных IP-адресах, и отправляет её на внешний хост, после чего проверяет доступность управляющих серверов и загружает основной компонент вредоносного ПО, который расшифровывается с использованием потокового шифра ChaCha20. Основной компонент может загружать и запускать с управляющего сервера произвольные Lua-скрипты, определяющие логику дальнейших действий, например, участие в совершении DDoS-атак.

Предполагается, что злоумышленники, имеющие доступ к серверам управления ботнетом, воспользовались имеющейся в Chalubo функцией загрузи и выполнения скриптов на языке Lua для перезаписи прошивки устройств и вывода оборудования из строя. Инцидент примечателен тем, что несмотря на распространённость вредоносного ПО Chalubo (в начале 2024 года было зафиксировано более 330 тысяч IP, обращающихся к известным серверам управления ботнетом), описываемые вредоносные действия ограничились только одним провайдером, что позволяет судить о том, что атака была целевой.

  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: LogoFAIL - атака на UEFI-прошивки через подстановку вредоносных логотипов
  3. OpenNews: Symbiote - вредоносное ПО для Linux, использующее eBPF и LD_PRELOAD для скрытия
  4. OpenNews: RotaJakiro - новое вредоносное ПО для Linux, маскирующееся под процесс systemd
  5. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  6. OpenNews: Выявлен новый rootkit для Linux, подменяющий функции libc
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61288-attack
Ключевые слова: attack, mallware, router
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:05, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот поэтому в контексте домашнего использования NAT провайдера несомненное благо!
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:21, 01/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.5, WE (?), 13:27, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Реальны адрес требует для 2.5 гиков, остальным совершенно плевать на него. Главное чтобы ютуб и вк крутился.
    с IPv6 будет жесть для операторов.
     
     
  • 3.8, FSA (??), 13:35, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > с IPv6 будет жесть для операторов.

    В чём жесть при грамотно настроенном оборудовании? Файервол для клиентов будет отнимать куда меньше ресурсов, чем NAT.

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 13:47, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    в том что ты безграмотный.

    (полноценный) файрвол и нат используют одни и те же таблицы состояний. И асику все равно, какие поля в отправляемом пакете переписывать.

    А вот размер и безумность v6 заголовка - таки не все равно.

     
     
  • 5.18, FSA (??), 14:06, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > (полноценный) файрвол и нат используют одни и те же таблицы состояний. И асику все равно, какие поля в отправляемом пакете переписывать.

    У IPv6 нет никакой необходимости пересчитывать контрольную сумму пакета, потому что её там нет. Размер заголовка имеет постоянный размер, В IPv4 необходимо пересчитывать контрольную сумму.

    Если использовать только файервол, то нужно делать меньше действий. Нужно только проверить необходимо ли пропускать пакет и после этого отбросить его или пропустить. А когда у нас есть NAT, прежде чем пропустить пакет дальше, нужно ещё залезть в таблицу соответствий, выяснить какой необходимо установить адрес получателя, модифицировать заголовок, пересчитать контрольную сумма пакета, после чего отправить пакет получателю. Не кажется, что это немного менее эффективно?

    > А вот размер и безумность v6 заголовка - таки не все равно.

    Размер заголовка IPv6 вырос по сравнению с IPv4 всего в 2 раза по сравнению с самым маленьким возможным (а заголовок может быть в IPv4 даже длиннее), при том, что размер адресного пространства, а значит и размер адресов отправителя и получателя выросли в 4 раза!!! Заголовок был максимально упрощен, чтобы его можно было эффективно и быстро обрабатывать на промежуточных узлах.

    P.S. Не вижу необходимости соревноваться в том, кто больше знает. Давайте лучше обменяемся полезной для всех информацией.

     
     
  • 6.27, Аноним (27), 14:32, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Давайте лучше обменяемся полезной для всех информацией.

    меняюсь- ivp6 не нужен!

     
     
  • 7.41, Ann (??), 15:44, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обобщайте.
    Вам не нужен - не используйте.
     
  • 3.16, _kp (ok), 14:02, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Вас умного дома просто ещё нет, и тем более большого.
    Поэтому, того что есть интернета и хватает.
     
     
  • 4.22, Qq (?), 14:25, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> У Вас умного дома просто ещё нет

    А потом какой-нибудь протокол типа «matter» неожиданно требует поддержки IPv6 для сети в которой будет работать. А у вас сломано.

    Iot-ятина вообще не должна смотреть в интернет, тем более если её много. NAT породил безумное количество железок, которые работают через «китайские облака», разве это благо?

    Люди привыкли жить со сломанным интернетом, но это не нормально. Разве механизмы пробоя nat придуманы от хорошей жизни? А ведь мессенджеры используют активно, в том числе и для звонков

     
     
  • 5.36, Аноним (36), 15:07, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каким образом ей управлять, если она не смотрит в интернет? А внешние данные она как будет получать? Ради прогноза погоды ставить локально метеостанцию?)
     
     
  • 6.40, Qq (?), 15:36, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Каким образом ей управлять, если она не смотрит в интернет?

    Через контроллер, который ей и будет рулить. К нему можно дать доступ из вне, ибо там будут ресурсы для защиты

    >>А внешние данные она как будет получать?
    >>Ради прогноза погоды ставить локально метеостанцию?)

    Можно так, а можно резать фаерволом любые входящие подключения не из локальной сети. Я был некорректен в выражении своей мысли. Исходящие соединения можно, входящие - нельзя. Хотя и это может не помочь, при наличии вредоноса в прошивке

     
  • 2.6, Аноним (6), 13:28, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Нормальные админы благо а не нат.
     
     
  • 3.13, Аноним (12), 13:48, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нормальным админам (даже если они откуда-то возьмутся в штате оператора) неинтересно героически защищать клиентов от хакеров. Им не за это платят.

     
     
  • 4.24, Фняк (?), 14:28, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я правильно понял, что ты утверждаешь что "нормальным админам" нет дела до того что администрируемая ими сеть станет рассадником ботов и попадет в черные списки на популярных сервисах? Отличный сервис предоставляют господа нормальные админы. Не зря зарплату получают
     
     
  • 5.29, Аноним (27), 14:33, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё верно
     
  • 3.17, Виндюшатник (?), 14:05, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    На моем локалхосте админ не нужен. Я денюшку плачу за интернет и вот пусть там админы получают зарплату, а мне нужно чтобы стримчики с видосиками работали в любой момент.
     
  • 2.7, FSA (??), 13:34, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот поэтому в контексте домашнего использования NAT провайдера несомненное благо!

    Не NAT защищает сеть, а файервол!!! Сколько уже можно говорить. Возьмите, хотя бы Мегафон, где по умолчанию закрыты определённый порты по IPv6. И этого в вполне достаточно для защиты без всяких там NAT. При желании, можно отключить.

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 14:28, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не NAT защищает сеть, а файервол!!! Сколько уже можно говорить

    Не умаляя значимости файервола:
    Побочным результатом использования NAT является невозможность инициировать коннект извне внутрь (функция мембраны). В этом смысле NAT защищает и без файервола.

     
     
  • 4.33, FSA (??), 14:54, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Побочным результатом использования NAT является невозможность инициировать коннект извне внутрь (функция мембраны). В этом смысле NAT защищает и без файервола.

    Зачем пользоваться побочными эффектами, если для этого есть свой инструмент? Возможно кто-то гвозди забивает микроскопом, потому что побочным эффектом тяжести микроскопа является его возможность забивать гвозди.

     
     
  • 5.35, Аноним (25), 15:07, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем пользоваться побочными эффектами, если для этого есть свой инструмент?
    Экономическая целесообразность.

    Если побочным свойством топора является возможность забивать гвозди обухом, то часто целесообразно не покупать молоток, когда уже есть топор.

     
     
  • 6.39, FSA (??), 15:33, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если побочным свойством топора является возможность забивать гвозди обухом, то часто целесообразно не покупать молоток, когда уже есть топор.

    Только в этом случае получается то, что ваша задача только забивать гвозди, а вы, вместо того, чтобы купить молоток, купили топор и теперь им только и делаете, что забиваете гвозди.

     
  • 3.30, Аноним (27), 14:34, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Не NAT защищает сеть, а файервол!

    Эт не Вы ещё 30 лет назад в фиде писали, что нат не фиревол? ;-)

     
     
  • 4.32, FSA (??), 14:52, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Эт не Вы ещё 30 лет назад в фиде писали, что нат не фиревол? ;-)

    Не... Не я. Я к интернету то подключился только 24 года назад, а до него сети вообще никакой не было. Но даже тогда я не понимал как и что работает. С этим позже разобрался. :-D

     
     
  • 5.34, Аноним (25), 15:00, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >а до него сети вообще никакой не было

    С 90-х годов прошлого столетия сети IPX/SPX от Novell замечательно работали, в том числе в РФ. Сети TCP/IP появились позже.

     
     
  • 6.37, Аноним (36), 15:09, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он имеет в виду, что у него сети не было. Ваш капитан.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:06, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красиво.
     
  • 1.9, Аноним (9), 13:36, 01/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.11, Аноним (12), 13:43, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, это кто-то решил что "такой ботнет нинужен", или хотели как лучше но попалась прошивка чуть-чуть не от того роутера?

     
  • 1.15, Аноним (15), 13:54, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    A propos , что с Debian'ом
    https://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease& verification failed
    Только у меня, или за пределами государства Российского тоже такое наблюдается ???
     
  • 1.38, Хрю (?), 15:10, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Как именно устройства были скомпрометированы для установки вредоносного ПО информации нет

    Американски провы ставят на клиентские маршрутизаторы бекдоры. Мне говорили, что это чуть ли не в договоре на аренду оборудования прописано. Так что тут имно всё просто подобрали пароль, а пров не стал заморачиваться с доступом только с определённых ип. Так что удивительно, что такое только сейчас случилось.

     
  • 1.42, Аноним (42), 15:48, 01/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот по этой причине и выключаю роутер когда я не дома.
     

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