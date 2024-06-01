Атака на провайдера, выведшая из строя 659 тысяч домашних маршрутизаторов

2.4 , Аноним ( 4 ), 13:21, 01/06/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] –1 + / – 2.5 , WE ( ? ), 13:27, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Реальны адрес требует для 2.5 гиков, остальным совершенно плевать на него. Главное чтобы ютуб и вк крутился.

с IPv6 будет жесть для операторов.

3.8 , FSA ( ?? ), 13:35, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > с IPv6 будет жесть для операторов. В чём жесть при грамотно настроенном оборудовании? Файервол для клиентов будет отнимать куда меньше ресурсов, чем NAT.

4.12 , Аноним ( 12 ), 13:47, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – в том что ты безграмотный. (полноценный) файрвол и нат используют одни и те же таблицы состояний. И асику все равно, какие поля в отправляемом пакете переписывать. А вот размер и безумность v6 заголовка - таки не все равно. 5.18 , FSA ( ?? ), 14:06, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > (полноценный) файрвол и нат используют одни и те же таблицы состояний. И асику все равно, какие поля в отправляемом пакете переписывать. У IPv6 нет никакой необходимости пересчитывать контрольную сумму пакета, потому что её там нет. Размер заголовка имеет постоянный размер, В IPv4 необходимо пересчитывать контрольную сумму. Если использовать только файервол, то нужно делать меньше действий. Нужно только проверить необходимо ли пропускать пакет и после этого отбросить его или пропустить. А когда у нас есть NAT, прежде чем пропустить пакет дальше, нужно ещё залезть в таблицу соответствий, выяснить какой необходимо установить адрес получателя, модифицировать заголовок, пересчитать контрольную сумма пакета, после чего отправить пакет получателю. Не кажется, что это немного менее эффективно? > А вот размер и безумность v6 заголовка - таки не все равно. Размер заголовка IPv6 вырос по сравнению с IPv4 всего в 2 раза по сравнению с самым маленьким возможным (а заголовок может быть в IPv4 даже длиннее), при том, что размер адресного пространства, а значит и размер адресов отправителя и получателя выросли в 4 раза!!! Заголовок был максимально упрощен, чтобы его можно было эффективно и быстро обрабатывать на промежуточных узлах. P.S. Не вижу необходимости соревноваться в том, кто больше знает. Давайте лучше обменяемся полезной для всех информацией.

6.27 , Аноним ( 27 ), 14:32, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Давайте лучше обменяемся полезной для всех информацией. меняюсь- ivp6 не нужен!

7.41 , Ann ( ?? ), 15:44, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не обобщайте.

Вам не нужен - не используйте.

3.16 , _kp ( ok ), 14:02, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У Вас умного дома просто ещё нет, и тем более большого.

Поэтому, того что есть интернета и хватает.

4.22 , Qq ( ? ), 14:25, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> У Вас умного дома просто ещё нет А потом какой-нибудь протокол типа «matter» неожиданно требует поддержки IPv6 для сети в которой будет работать. А у вас сломано. Iot-ятина вообще не должна смотреть в интернет, тем более если её много. NAT породил безумное количество железок, которые работают через «китайские облака», разве это благо? Люди привыкли жить со сломанным интернетом, но это не нормально. Разве механизмы пробоя nat придуманы от хорошей жизни? А ведь мессенджеры используют активно, в том числе и для звонков

5.36 , Аноним ( 36 ), 15:07, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Каким образом ей управлять, если она не смотрит в интернет? А внешние данные она как будет получать? Ради прогноза погоды ставить локально метеостанцию?)

6.40 , Qq ( ? ), 15:36, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Каким образом ей управлять, если она не смотрит в интернет? Через контроллер, который ей и будет рулить. К нему можно дать доступ из вне, ибо там будут ресурсы для защиты >>А внешние данные она как будет получать?

>>Ради прогноза погоды ставить локально метеостанцию?) Можно так, а можно резать фаерволом любые входящие подключения не из локальной сети. Я был некорректен в выражении своей мысли. Исходящие соединения можно, входящие - нельзя. Хотя и это может не помочь, при наличии вредоноса в прошивке

2.6 , Аноним ( 6 ), 13:28, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Нормальные админы благо а не нат.

3.13 , Аноним ( 12 ), 13:48, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – нормальным админам (даже если они откуда-то возьмутся в штате оператора) неинтересно героически защищать клиентов от хакеров. Им не за это платят. 4.24 , Фняк ( ? ), 14:28, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Я правильно понял, что ты утверждаешь что "нормальным админам" нет дела до того что администрируемая ими сеть станет рассадником ботов и попадет в черные списки на популярных сервисах? Отличный сервис предоставляют господа нормальные админы. Не зря зарплату получают

5.29 , Аноним ( 27 ), 14:33, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – всё верно

3.17 , Виндюшатник ( ? ), 14:05, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – На моем локалхосте админ не нужен. Я денюшку плачу за интернет и вот пусть там админы получают зарплату, а мне нужно чтобы стримчики с видосиками работали в любой момент.

2.7 , FSA ( ?? ), 13:34, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот поэтому в контексте домашнего использования NAT провайдера несомненное благо! Не NAT защищает сеть, а файервол!!! Сколько уже можно говорить. Возьмите, хотя бы Мегафон, где по умолчанию закрыты определённый порты по IPv6. И этого в вполне достаточно для защиты без всяких там NAT. При желании, можно отключить.

3.25 , Аноним ( 25 ), 14:28, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не NAT защищает сеть, а файервол!!! Сколько уже можно говорить Не умаляя значимости файервола:

Побочным результатом использования NAT является невозможность инициировать коннект извне внутрь (функция мембраны). В этом смысле NAT защищает и без файервола.

4.33 , FSA ( ?? ), 14:54, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Побочным результатом использования NAT является невозможность инициировать коннект извне внутрь (функция мембраны). В этом смысле NAT защищает и без файервола. Зачем пользоваться побочными эффектами, если для этого есть свой инструмент? Возможно кто-то гвозди забивает микроскопом, потому что побочным эффектом тяжести микроскопа является его возможность забивать гвозди.

5.35 , Аноним ( 25 ), 15:07, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем пользоваться побочными эффектами, если для этого есть свой инструмент?

Экономическая целесообразность. Если побочным свойством топора является возможность забивать гвозди обухом, то часто целесообразно не покупать молоток, когда уже есть топор.

6.39 , FSA ( ?? ), 15:33, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если побочным свойством топора является возможность забивать гвозди обухом, то часто целесообразно не покупать молоток, когда уже есть топор. Только в этом случае получается то, что ваша задача только забивать гвозди, а вы, вместо того, чтобы купить молоток, купили топор и теперь им только и делаете, что забиваете гвозди.

3.30 , Аноним ( 27 ), 14:34, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Не NAT защищает сеть, а файервол! Эт не Вы ещё 30 лет назад в фиде писали, что нат не фиревол? ;-)

4.32 , FSA ( ?? ), 14:52, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Эт не Вы ещё 30 лет назад в фиде писали, что нат не фиревол? ;-) Не... Не я. Я к интернету то подключился только 24 года назад, а до него сети вообще никакой не было. Но даже тогда я не понимал как и что работает. С этим позже разобрался. :-D

5.34 , Аноним ( 25 ), 15:00, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а до него сети вообще никакой не было С 90-х годов прошлого столетия сети IPX/SPX от Novell замечательно работали, в том числе в РФ. Сети TCP/IP появились позже.

6.37 , Аноним ( 36 ), 15:09, 01/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Он имеет в виду, что у него сети не было. Ваш капитан.

