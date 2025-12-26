The OpenNET Project / Index page

Arch Linux временно оставил доступ к сайту только через IPv6 из-за DDoS-атаки

26.12.2025 08:05

Проект Arch Linux ограничил доступ к сайту archlinux.org из-за DDoS-атаки. До урегулирования ситуации доступ к сайту через IPv4 отключён и оставлен только для запросов через IPv6. Отмечается, что это вынужденная мера из-за невозможности решить проблему оперативно - для блокирования атаки требуется помощь хостинг-провайдера (Hetzner), но в праздничные дни возможность обращения в службу поддержки оказалась проблематичной.

Ограничение пока касается только web-сервисов, привязанных к домену archlinux.org. Сохраняется работоспособность репозитория AUR, Wiki, форума и платформы GitLab. В случае нарушения доступа к первичным репозиториям рекомендуется использовать зеркала, перечисленные в пакете pacman-mirrorlist. Для загрузки iso-образов можно воспользоваться зеркалами, обязательно проверив корректность загруженных данных по цифровой подписи.

