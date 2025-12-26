Arch Linux временно оставил доступ к сайту только через IPv6 из-за DDoS-атаки

|
Hetzner явно немецкоязычное название. Чёт они там со своими праздниками совсем расслабились.
Непонятно только с чего, у пакистанцев из саппорта тоже какой-то праздник? Скорее в честь праздника просто не заплатили, а покупателям не привыкать.
> Непонятно только с чего, у пакистанцев из саппорта тоже какой-то праздник?
Всмысле? Вот они, работают, не покладая рук. Каждые несколько секунд группой проверяют вручную - работает ли сервис у кастомера или нет.
Это тот провайдер, который пытался хакнуть jabber.ru через подмену сертификата. А, будучи пойманным за руку, стал играть в молчанку. И как, удалили его корневой сертификат после этого из всех браузеров? Зато казахский заблэклистили ещё до внедрения :)
Если по-рабочекрестьянски пыщь-пыщь и ехать, без претензий на бензоопасТность и космическую скорость, то miredo ещё шевелится. Даже в debian есть.
Вотъ те и Арч! Да, уж бывает-же такое, взяли и рубанули рубильник, как старый добрый электрик дядя Вася из ЖилКомХоза. Да еще под Новый Год!
Всех, кстати с Наступающим! И чтобы всех поменьше отключали и блокировали в Новом Году!
