Зафиксирован перехват шифрованного трафика jabber.ru и xmpp.ru

ну ты-то конечно каждый день проверяешь серт выданный твоим же сервером снаружи? Или может быть даже при каждом соединении с ним? > Хотя тут писали что жаббер этот та ещё муть. то ли дело Браузер от правильных ребят. Где нет больше ни EV ни PKP, и вот здрасьте летшиткрипта с ее одноразовыми сертификатиками сроком действия два дня, поэтому он может быть хоть каждый день новым.

> ну ты-то конечно каждый день проверяешь серт выданный твоим же сервером снаружи? Да черт его. Браузер же будет матерится если если серт не подписан кемнадо например? А с ssh такое вообще не прокатит? То есть, клиент просто должен, по хорошему, помнить доверенный сертификат, и в случае не совпадения

1. Отослать кому надо телеметрию.

2. Наорать на юзера(может быть контр продуктивно, но забавно, и если там тип технически грамотные люди сидят в этом жжабере, то выдать предупреждение о том что с шифрованием что-то не так, вы без штанов и вас вероятно хотят поиметь, наверное таки неплохо) И если у вашего оченьценного ресурса клиенты этого не умеют, то можно и самому скрипт на питончике налобать check_for_mitm.py Ну я может глупости говорю...

> Да черт его. Браузер же будет матерится если если серт не подписан кемнадо например? так он кем надо подписан. Та самая атака о которой без конца талдычили большевики с момента появления в природе летшиткрипты - любой васян на время подключивший свою платку вместо твоего сервера или просто перенаправивший ненадолго (пару секунд, юзвери не заметят) траффик в соседний свитчик, может выпустить сертификат ничем не хуже твоего. А поскольку ты их меняешь раз в неделю - то даже и не заметишь что он без твоего ведома второй раз поменялся. > То есть, клиент просто должен, по хорошему, помнить доверенный сертификат а вот эту фичу браузеры (там целый консорциум из представителей мразилы, гугля, ябла и еще кого-то там, решающий за тебя как тебе жить) объявили под высосанным из пальца предлогом неправильной, небезопастной и отключили на уровне кода, так что никак в принципе назад не вернуть. Причем яббл ради этого даже пожертвовал собственной безопасностью - раньше траффик между впихоном и его серверами был защищен в том числе и этим. Что сильно усложняло пацанам попытки разобраться, что же он там на самом деле отсылает, одного рутования было мало.

The attacker managed to issue multiple SSL/TLS certificates via Let's Encrypt for jabber.ru and xmpp.ru domains since 18 Apr 2023 Злоумышленнику удалось выдать несколько SSL/TLS-сертификатов через Let's Encrypt для доменов jabber.ru и xmpp.ru с 18 апреля 2023 года.

> The attacker managed to issue multiple SSL/TLS certificates via Let's Encrypt for

> jabber.ru and xmpp.ru domains since 18 Apr 2023

> Злоумышленнику удалось выдать несколько SSL/TLS-сертификатов через Let's Encrypt для

> доменов jabber.ru и xmpp.ru с 18 апреля 2023 года. А чё а это как вообще?