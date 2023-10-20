Зафиксирован перехват шифрованного трафика jabber.ru и xmpp.ru

2.4 , Аноним ( 4 ), 17:38, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – В новости написано некорректно - предположительно в это вовлечены хостеры. Хостеры находятся в Германии и вынуждены подчиняться немецким правоохранителям.

3.13 , Аноним ( 1 ), 17:47, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Когда такие же слова пишут про российские ИСП и СОРМ - начинается жуткий батхёрт.

4.49 , Аноним ( 4 ), 18:00, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Важно другое: насколько легко хостер пойдёт на сотрудничество. Понятно, что пойдёт, но одно дело, когда хостер тебя сдаёт по "звонковому праву". Как ВК выдавала своих юзеров чисто на основании писем, поступивших на специальный эл. ящик. Без проверки, а реально это пишет товарищ майор, а какие у него основания запрашивать. И другое дело, когда хостер тебя не выдаст, пока правоохранители не принесут все необходимые бумаги. Вот тут как раз между РФ и Европой есть разница. Но если кто-то думает, что в Европе хостер вообще ни за что не выдаст клиента, даже при получении всех нужных бумаг, то он дурачок.

5.57 , Аноним ( 1 ), 18:04, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – > хостер тебя сдаёт по "звонковому праву" господи, как же вы достали, вы совершенно не знаете жизни - звонковое право, басманное правосудие - уж лучше выбирайте дальше плагины для вскода, чтобы повысить продуктивность открытия и закрытия скобочек

6.66 , Аноним ( 4 ), 18:14, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Да-да, ничего такого не было "в декабре ФСБ направила запрос администрации «ВКонтакте» с требованием предоставить информацию об аккаунте Походун. В запросе не было ссылок на расследование или проверку по делу, но соцсеть предоставила все данные пользователя, а также свыше ста страниц ссылок на изображения из альбомов, в том числе и из закрытых.

Точно так же, по запросам без указания номера уголовного дела или проверки, в мае—июле 2015 года петербургское ГУВД трижды получало информацию о пользователе Владимире Рязанцеве, опубликовавшем три поста в паблике «Белые новости v2.0»"

Ты, главное, не нервничай, анончик, а то инсульт хватит и не сможешь рассказывать дальше, что другим лучше.

7.163 , anonn ( ? ), 20:44, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обо всём этом "знают" только три либерастические помойки. А то, что хостер тупо по звонку устроил ru-сервисам MITM - вот это зашквар. Впрочем, чего еще ожидать от райского демократического сада, где ценят свободу, приватность и частную собственность ))

6.123 , Kusb ( ? ), 19:24, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что не так с этими словами? Мне кажется они адекватно передают суть, так что говорящий знает жизнь. Или что-то не так?

5.58 , Аноним ( 58 ), 18:05, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну так канарейки ж придумали не в РФ

никто про буржуев лучше чем они есть

и не собирается думать

6.120 , Kusb ( ? ), 19:23, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Действительно, в РФ они и не работали бы, ведь суть канареек, что они используют уязвимомть государства, которая заключается в том, что оно подчиняется законам.

Так что видимо тебя не могут принудить вешать канарейку просто по беспределу.

В РФ видимо бессмысленно.

5.63 , Аноним ( 63 ), 18:10, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Важно другое: это был не сбор конкретных улик по решению суда, а тайный перехват вообще всего трафика и угон домена "потому что там какие-то русские и мы хотим их слушать". Видимо последнее даёт право забить на законы. Не вижу причин лизать европейский тыл и как-то их оправдывать в данном случае.

6.68 , Аноним ( 4 ), 18:15, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > это был не сбор конкретных улик по решению суда Хостеры не ответили, но вам-то уж, конечно, виднее.

7.76 , Аноним ( 63 ), 18:21, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты новость-то хоть читал? Протри глаза.

7.79 , Хейтер ( ? ), 18:23, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Хостеры не ответили, но вам-то уж, конечно, виднее - я работал легальным хостером (все лицензии и прочее) знаю, что если рыло не в пуху, то с российскими "органами" можно общаться на равных: всё что положено по закону - делать, а что не положено - посылать лесом. Но вот про Хетцер известно что разной порнух и вареза там хватает, в том числе там хостятся те говнохостинги которые называют себя "пуленепробиваемыми". Лично у меня сомнений нет, сотрудничают с Абвером, СС и прочими АНБ, да еще как ...

5.71 , 1 ( ?? ), 18:17, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В Германии есть обязывающий закон. https://www.bfdi.bund.de/EN/Buerger/Inhalte/Nachrichtendienste/Telekommunikati

5.133 , anon123 ( ? ), 19:42, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >когда хостер тебя сдаёт по "звонковому праву". Или лучше, когда сотрудник ФБР и АНБ работает аж из офиса Фейсбука и Твиттера, и мониторит, кто плохое пишет. Но это уже другая история.

5.152 , Аноним ( 152 ), 20:19, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Но если кто-то думает, что в любом месте хостер вообще ни за что не выдаст клиента, даже при получении демократизатором по морде, то он дурачок. Fixed.

3.151 , Аноним ( 151 ), 20:19, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – У немецких хостеров внезапно могут оказаться совсем не немецкие айтишники. Я даже больше скажу - местные немцы боятся математики/физики/программирования как черт ладана. Поэтому в таких областях крутится много иностранцев, в том числе и из РФ, и из Украины. Остальное додумайте сами.

2.33 , Аноним ( 33 ), 17:55, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – с фсб сотрудничают админы jabber.ru и xmpp.ru загадка века разгадана

2.69 , Хейтер ( ? ), 18:15, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >оказывает Хецнер сотрудничает ... - да, и у немцев Вы также можете запросить трусы Навального, а кто вовремя не понял тот имбецил или агент Абвера

2.104 , нах. ( ? ), 18:43, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – хетзнер давно уже очень странная помойка. В частности, в нем прекрасно себя чувствуют tor exit nodes, хотя официальная политика - мы заблокируем ваш акаунт и денег не вернем, если там такое обнаружим. Подозреваю что и заблокируют - если это твой акаунт. А вот тем васянам - нет, там кого надо акаунт. 2.137 , Аноним ( 137 ), 19:52, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Хецнер сотрудничает с КГБ и ФСБ А почему нет? После слива данных ФБК стало окончательно понятно, что государства давно в сговоре.

