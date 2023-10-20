Зафиксирован перехват шифрованного трафика jabber.ru и xmpp.ru

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|1.1, Аноним (1), 17:34, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну вообще, оказывает Хецнер сотрудничает с КГБ и ФСБ? Я если честно не ожидал от них такой подлости.
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|2.4, Аноним (4), 17:38, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В новости написано некорректно - предположительно в это вовлечены хостеры. Хостеры находятся в Германии и вынуждены подчиняться немецким правоохранителям.
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|3.13, Аноним (1), 17:47, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Когда такие же слова пишут про российские ИСП и СОРМ - начинается жуткий батхёрт.
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|4.49, Аноним (4), 18:00, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Важно другое: насколько легко хостер пойдёт на сотрудничество. Понятно, что пойдёт, но одно дело, когда хостер тебя сдаёт по "звонковому праву". Как ВК выдавала своих юзеров чисто на основании писем, поступивших на специальный эл. ящик. Без проверки, а реально это пишет товарищ майор, а какие у него основания запрашивать. И другое дело, когда хостер тебя не выдаст, пока правоохранители не принесут все необходимые бумаги.
Вот тут как раз между РФ и Европой есть разница.
Но если кто-то думает, что в Европе хостер вообще ни за что не выдаст клиента, даже при получении всех нужных бумаг, то он дурачок.
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|5.57, Аноним (1), 18:04, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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> хостер тебя сдаёт по "звонковому праву"
господи, как же вы достали, вы совершенно не знаете жизни - звонковое право, басманное правосудие - уж лучше выбирайте дальше плагины для вскода, чтобы повысить продуктивность открытия и закрытия скобочек
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|6.66, Аноним (4), 18:14, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Да-да, ничего такого не было
"в декабре ФСБ направила запрос администрации «ВКонтакте» с требованием предоставить информацию об аккаунте Походун. В запросе не было ссылок на расследование или проверку по делу, но соцсеть предоставила все данные пользователя, а также свыше ста страниц ссылок на изображения из альбомов, в том числе и из закрытых.
Точно так же, по запросам без указания номера уголовного дела или проверки, в мае—июле 2015 года петербургское ГУВД трижды получало информацию о пользователе Владимире Рязанцеве, опубликовавшем три поста в паблике «Белые новости v2.0»"
Ты, главное, не нервничай, анончик, а то инсульт хватит и не сможешь рассказывать дальше, что другим лучше.
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|7.163, anonn (?), 20:44, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обо всём этом "знают" только три либерастические помойки. А то, что хостер тупо по звонку устроил ru-сервисам MITM - вот это зашквар. Впрочем, чего еще ожидать от райского демократического сада, где ценят свободу, приватность и частную собственность ))
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|6.123, Kusb (?), 19:24, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что не так с этими словами? Мне кажется они адекватно передают суть, так что говорящий знает жизнь. Или что-то не так?
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|5.58, Аноним (58), 18:05, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так канарейки ж придумали не в РФ
никто про буржуев лучше чем они есть
и не собирается думать
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|6.120, Kusb (?), 19:23, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно, в РФ они и не работали бы, ведь суть канареек, что они используют уязвимомть государства, которая заключается в том, что оно подчиняется законам.
Так что видимо тебя не могут принудить вешать канарейку просто по беспределу.
В РФ видимо бессмысленно.
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|5.63, Аноним (63), 18:10, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Важно другое: это был не сбор конкретных улик по решению суда, а тайный перехват вообще всего трафика и угон домена "потому что там какие-то русские и мы хотим их слушать". Видимо последнее даёт право забить на законы. Не вижу причин лизать европейский тыл и как-то их оправдывать в данном случае.
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|6.68, Аноним (4), 18:15, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это был не сбор конкретных улик по решению суда
Хостеры не ответили, но вам-то уж, конечно, виднее.
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|7.79, Хейтер (?), 18:23, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Хостеры не ответили, но вам-то уж, конечно, виднее
- я работал легальным хостером (все лицензии и прочее) знаю, что если рыло не в пуху, то с российскими "органами" можно общаться на равных: всё что положено по закону - делать, а что не положено - посылать лесом. Но вот про Хетцер известно что разной порнух и вареза там хватает, в том числе там хостятся те говнохостинги которые называют себя "пуленепробиваемыми". Лично у меня сомнений нет, сотрудничают с Абвером, СС и прочими АНБ, да еще как ...
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|5.133, anon123 (?), 19:42, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>когда хостер тебя сдаёт по "звонковому праву".
Или лучше, когда сотрудник ФБР и АНБ работает аж из офиса Фейсбука и Твиттера, и мониторит, кто плохое пишет. Но это уже другая история.
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|5.152, Аноним (152), 20:19, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Но если кто-то думает, что в любом месте хостер вообще ни за что не выдаст клиента, даже при получении демократизатором по морде, то он дурачок.
Fixed.
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|3.151, Аноним (151), 20:19, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У немецких хостеров внезапно могут оказаться совсем не немецкие айтишники. Я даже больше скажу - местные немцы боятся математики/физики/программирования как черт ладана. Поэтому в таких областях крутится много иностранцев, в том числе и из РФ, и из Украины. Остальное додумайте сами.
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|2.33, Аноним (33), 17:55, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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с фсб сотрудничают админы jabber.ru и xmpp.ru
загадка века разгадана
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|2.69, Хейтер (?), 18:15, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>оказывает Хецнер сотрудничает ...
- да, и у немцев Вы также можете запросить трусы Навального, а кто вовремя не понял тот имбецил или агент Абвера
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|2.104, нах. (?), 18:43, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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хетзнер давно уже очень странная помойка. В частности, в нем прекрасно себя чувствуют tor exit nodes, хотя официальная политика - мы заблокируем ваш акаунт и денег не вернем, если там такое обнаружим. Подозреваю что и заблокируют - если это твой акаунт. А вот тем васянам - нет, там кого надо акаунт.
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|2.137, Аноним (137), 19:52, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Хецнер сотрудничает с КГБ и ФСБ
А почему нет? После слива данных ФБК стало окончательно понятно, что государства давно в сговоре.
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|1.3, Аноним (3), 17:36, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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И эти люди кричали, что омемо говно, что шифрование не нужно, и что омемы и шифроконф на их сервере никогда не будет.
Поделом, чо.
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|1.6, Аноним (4), 17:40, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> хранимая на сервере история обмена сообщениями
Хранение истории на jabber.ru было отключено ещё в феврале 2022. Не уверен как насчёт истории приватов, но история конференций точно отключена.
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|2.35, rshadow (ok), 17:55, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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это не важно, дамп всего траффика все еще храниться на гос серверах.
Интересно, можно у них запросить потерянные фоточки например?
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|1.7, Аноним (7), 17:40, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> атакующий мог получить доступ ко всем связанным с учётными записями данным, таким как хранимая на сервере история обмена сообщениями
Ну, это классика... Интересно, людям когда-нибудь наконец-то дойдет, что если что-то храниться на чужих компах, то безопасность и шифрование - пустые слова.
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|4.37, Аноним (3), 17:56, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главное пользуясь консервой не пользоваться жаббер.cpy -- иначе толку от этого не будет.
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|7.59, Аноним (58), 18:07, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вообще не гарантия
так еще, если за ж.. возьмут
и доказывать особо нечего
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|3.27, Аноним (33), 17:53, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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ага, пользуйтесь централизованным вендорлокнутым уг на джаве в браузере
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|5.39, Аноним (33), 17:56, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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matrix, только под него пока ни одного клиента не написали, а сервер вообще на скриптах
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|7.112, Аноним (112), 19:05, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В англоязычных конфах там несколько десятков тысяч иногда набирается.
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|7.52, Аноним (3), 18:02, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну на самом деле для форчан-проекта, написанного воннаби-шифропанками -- это неплохой показатель. Даже ядро ещё кто-то пилит. Иногда.
Десктоп-клиенты (я молчу про мобилу) правда все померли, но кто-то русскоязычный все ещё пилит на Vala последний живой образец (https://gitlab.com/neva_blyad/yat)
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|6.62, Аноним (62), 18:09, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сообщения идут напрямую на айпи того кому ты пишешь, так что зная время переписка можно знать айпишник кому ты писал. Потом насаживаются на швабру все кто сидели с этих айпишников даже левые.
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|7.90, Аноньимъ (ok), 18:29, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В токсе это немного не так, если прямое соединение сделать не получается эта зараза вроде проксирует через другие узлы трафик.
Ну а вообще да, по опи вычислят))) и чё? Зато честный васян с васянского сервера сообщения читать не будет. И оно не зависит от желания васяна закрыть или перенести васянский сервер.
Если вы очень незаконным чем-то страдаете, то конечно токс без спец мер вас не спасёт, как и многие другие вообще-то технологии. Мозги как-бы нужно прикладывать.
А если у вас и вашего собеседника одноразовый смартфон, как и должно быть в случае вашей очень незаконной стращной подпольной деятельности, то пусть себе смотрят на ойпи сколько угодно.
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|1.9, Аноним (58), 17:43, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> расширения STARTTLS.
Зачем? Там же есть gpg (!) C генерацией ключей на стороне пользователя и шифрование end2end
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|2.12, Аноним (4), 17:46, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты ещё предложи эл. почту гонять без шифрования, ведь каждый пользователь почты может себе GPG-ключ создать.
Вот только 99% этого не делают.
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|3.24, Аноним (58), 17:51, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Альтернатива какая?
Доверять провайдеру и надеятся на что?
Или
Усилить надежность канала связи дополнительным
слоем шифрования?
Если мне лично нужно передать что то конфиденциальное,
использую дополнительное шифрование собственным ключом.
Зачем надеятся на "дядю"?
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|4.46, Аноним (62), 18:00, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не смотри телевизор! Не слушай радио! Не читай газет!
Старший Брат очень близко. Закрой шторы, погаси свет.
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|5.111, Аноним (87), 19:04, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Не смотри телевизор! Не слушай радио! Не читай газет!
Так зачем это всё? Если есть инет и, при определённом умении, можно получить доступ к неофициальным источникам.
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|6.156, Аноним (62), 20:24, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну потому что большой брат тебе неформально даёт выбор или ешь что дают или не ешь вообще ничего. Никакого другого выбора не положено.
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|1.11, Аноним (11), 17:46, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ребята это не так делается. это уголовное престулпнеие нужно писать заявление в полицию германии.
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|3.30, Аноним (1), 17:53, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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куда? вообще-то обязаны разобраться - хецнер за это деньги получал, они не благотворительностью занимались
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|4.55, Аноним (63), 18:03, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Угу, со взломом телефонов журналистов одного издания с российскими корнями немецкие власти уже "разобрались". Ответ - "это тот кто надо взломал, не раскачивайте лодку". Это видимо "правильные, демократические" бэкдоры и прослушка, в отличие от кровавых режимов.
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|3.127, pic (?), 19:33, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А если заявление напишет гражданин Германии живущий и работающий в России на контракте?
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|2.51, Аноним (62), 18:01, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В спортлото. Там наверно ситуация типа из РФ прислали запрос типа через жабберру общаются педофилы. Немцы такие оп и всех педофилов поймали или нет.
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|2.139, Аноним (137), 19:55, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в полицию германии
Зачем? Лучше уж сразу в ФСБ. Меньше посредников и приедут быстрее.
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|3.166, anonn (?), 20:51, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В райском саду Швятая Швободка, демократия и нерушимое право частной собственности!
По-моему, только совсем отбитые не поняли, что в лице запада мы имеем дело с недочеловеками, чьи слова не стоят бумаги, на которых они записаны.
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|2.34, Аноним (34), 17:55, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С перехватом трафика и у того-же центра сертификации не защитит, может быть, максимум предупредит при надёжном email в CAA.
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|3.73, Аноним (73), 18:18, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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в ССА можно написать
300 IN CAA 0 issue "letsencrypt.org; account=1234567890"
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|4.144, OpenEcho (?), 20:09, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в ССА можно написать
> 300 IN CAA 0 issue "letsencrypt.org; account=1234567890"
И все? А научить клиентов проверять?
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|1.56, Аноним (62), 18:04, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще то в пиджине есть нормальный плаг где можно можно обменяться своими ключами с кем-то по альтернативному каналу и сам текст между этими аккаунтами будет белебердой и общаться так можно через любой мессенджер который поддерживает пиджин.
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|2.65, Аноним (58), 18:11, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если используется шифрование своими ключами,
вообще по..й какой транспорт.
можно еще делать шифротекст бессигнатурный
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|2.67, Аноним (63), 18:14, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Удачи в том чтобы убедить людей из своего списка контактов "обменяться своими ключами по альтернативному каналу". Большинство регается по своему номеру телефона в телеге и им "ваще норм", а за такие непонятные слова можно и по морде получить, так, на всякий случай.
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|3.81, Аноним (91), 18:25, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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посмотри на досуге psi
а если людям надо скрыть содержание переписки,
то убеждать их не надо в этом.
При симметричном шифровании можно и пароль лично передать
/сообщить всем кому надо знать. хотя, и при ассиметричном тоже
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|3.85, Аноним (91), 18:26, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кому нужна эта левая телега?
вот ею пользоваться нужно еще уговорить!!
а я так могу шифротекст передать и в ватсапе )
можешь попробовать расшифровать
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|1.70, Аноним (70), 18:16, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Бугога... Жабер безопасен, говорили они, так как не привязан к корпорациям.
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|2.74, Аноним (3), 18:19, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Джаббер безопасен, если сервер админят нормальные люди, а не дурачки.
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|2.75, Аноньимъ (ok), 18:19, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Также безопасен как и емейл. Только в емейле всё читает гугл, а с жаббером есть много васянов которые читают других много васянов.
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|2.88, Аноним (91), 18:27, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну в твоей то телеге все ОК )))
Прям весь трафик зеркалируется в серый дом
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|3.105, нах. (?), 18:49, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да ну, брось, товарищмайору вот делать нечего чем читать терабайты переписки каких-то пустомель.
Траффик не зеркалируется, а спокойно хранится в здании на Невском, 28. Когда товарищмайору что-то надо - он туда приезжает на служебном мерсе, неторопливо пьет чай в переговорной, а работящие работнички просто приносят ему папочку, где все уже разложено и подшито.
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|1.72, Аноньимъ (ok), 18:17, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Атака была замечена из-за ошибки её организаторов
Хах. Ладно.
Разве нельзя проверить серт выдаваемый своим же сервером снаружи? Хотя тут писали что жаббер этот та ещё муть.
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|2.93, нах. (?), 18:31, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну ты-то конечно каждый день проверяешь серт выданный твоим же сервером снаружи?
Или может быть даже при каждом соединении с ним?
> Хотя тут писали что жаббер этот та ещё муть.
то ли дело Браузер от правильных ребят. Где нет больше ни EV ни PKP, и вот здрасьте летшиткрипта с ее одноразовыми сертификатиками сроком действия два дня, поэтому он может быть хоть каждый день новым.
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|3.110, Аноньимъ (ok), 19:02, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ну ты-то конечно каждый день проверяешь серт выданный твоим же сервером снаружи?
Да черт его. Браузер же будет матерится если если серт не подписан кемнадо например?
А с ssh такое вообще не прокатит?
То есть, клиент просто должен, по хорошему, помнить доверенный сертификат, и в случае не совпадения
1. Отослать кому надо телеметрию.
2. Наорать на юзера(может быть контр продуктивно, но забавно, и если там тип технически грамотные люди сидят в этом жжабере, то выдать предупреждение о том что с шифрованием что-то не так, вы без штанов и вас вероятно хотят поиметь, наверное таки неплохо)
И если у вашего оченьценного ресурса клиенты этого не умеют, то можно и самому скрипт на питончике налобать check_for_mitm.py
Ну я может глупости говорю...
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|4.121, нах. (?), 19:23, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Да черт его. Браузер же будет матерится если если серт не подписан кемнадо например?
так он кем надо подписан. Та самая атака о которой без конца талдычили большевики с момента появления в природе летшиткрипты - любой васян на время подключивший свою платку вместо твоего сервера или просто перенаправивший ненадолго (пару секунд, юзвери не заметят) траффик в соседний свитчик, может выпустить сертификат ничем не хуже твоего. А поскольку ты их меняешь раз в неделю - то даже и не заметишь что он без твоего ведома второй раз поменялся.
> То есть, клиент просто должен, по хорошему, помнить доверенный сертификат
а вот эту фичу браузеры (там целый консорциум из представителей мразилы, гугля, ябла и еще кого-то там, решающий за тебя как тебе жить) объявили под высосанным из пальца предлогом неправильной, небезопастной и отключили на уровне кода, так что никак в принципе назад не вернуть.
Причем яббл ради этого даже пожертвовал собственной безопасностью - раньше траффик между впихоном и его серверами был защищен в том числе и этим. Что сильно усложняло пацанам попытки разобраться, что же он там на самом деле отсылает, одного рутования было мало.
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|2.115, noanon (?), 19:09, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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The attacker managed to issue multiple SSL/TLS certificates via Let’s Encrypt for jabber.ru and xmpp.ru domains since 18 Apr 2023
Злоумышленнику удалось выдать несколько SSL/TLS-сертификатов через Let's Encrypt для доменов jabber.ru и xmpp.ru с 18 апреля 2023 года.
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|3.160, Аноньимъ (ok), 20:38, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> The attacker managed to issue multiple SSL/TLS certificates via Let’s Encrypt for
> jabber.ru and xmpp.ru domains since 18 Apr 2023
> Злоумышленнику удалось выдать несколько SSL/TLS-сертификатов через Let's Encrypt для
> доменов jabber.ru и xmpp.ru с 18 апреля 2023 года.
А чё а это как вообще?
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|1.100, danonimous (?), 18:40, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему jabber.ru хостится в Германии? Это вообще законно? У нас же вся переписка по закону должна храниться на серверах в России.
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|2.109, Аноним (87), 18:56, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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The Jabbe.ru LLC - такого юрлица не существует. Поэтому законам Эрэфии никто не обязан.
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|2.130, pic (?), 19:36, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забанят домен, а эта тема как раз поднимет эту тему для Роскомнадзора. Новость опубличили.
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|1.108, Аноним (108), 18:55, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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TLS, HTTPS, LET'S ENCRYPT, бесплатные сертификаты, бе-бе-бе-бе-безопасность, счастье для всех даром!
Никто не ушёл обиженным?
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|1.113, Аноним (146), 19:08, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О сколько нового откроют некоторые для себя о «безопасности» телеграма… когда узнают, что эти мрази сливают инфу по запросу спецслужбам всех стран (и РФ, и Украины, и МОССАД). И ведь неудивительно, учитывая что все хранится на серверах да и ещё в не зашифрованном виде.
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|2.124, нах. (?), 19:25, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> что все хранится на серверах да и ещё в не зашифрованном
> виде.
Чего-то ты низкого мнения о пацане намайнившем на принадлежащем его же конторе (но на бабки - разумеется инвесторов а не свои) железе 2000 битков. Это тот случай когда бритвой хэнлона махать не стоит.
Разумеется, в зашифрованном - а то моссад и рф сами не дураки взять без спросу.
Просто ключи у кого надо. Приходите, оплачиваете, и получаете что оплатили.
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|2.149, Аноним (149), 20:18, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да всё проще! Открой настройки->дополнительно->экспорт данных. Вот уж где действительно кладезь для всех тех кто попросит тебя показать телефон где-то на улице, начиная от военкомов, заканчивая полицией.
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|3.155, Аноним (146), 20:23, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да знаем, причём хранящуюся там инфу никак не удалить, что тоже наводит на нехорошие мыслишки...
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|1.116, Аноним (116), 19:10, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пользуюсь session messenger,
https://github.com/oxen-io/session-android
вся родня, знакомые, пару друзей , аудио, видео работает, децентрализация, просто шикарно
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|2.117, Аноним (108), 19:14, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бедная родня... Пожалел бы, что ли. Ей же, в случае чего, на паяльнике сидеть вместо тебя...
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|4.129, Аноним (146), 19:35, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> wahtapp
Куда более безопаснее чем телеграм. По крайней мере в Украине ловят СБУ только тех кто сливает инфу в телеге.
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|6.143, Аноним (146), 20:08, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открыть официальные источники СБУ, там поголовно пишут, что сливали в телеграм но ни одной новости нет про другие мессенджеры. Я эту тему плотно мониторю. Вывод? Телега сама сливает всё спецслужбам, причем по обе стороны конфликта.
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|1.119, Kuromi (ok), 19:22, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ой вэй, о том что пользоваться jabber.ru нельзя жабофилам было известно еще лет пять тому назад.
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|1.134, robo228 (?), 19:43, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для начала внимание!
STARTTLS не секурно же (read stackexchange and etc)
Во-вторых!
Чтобы вы понимали в тех.поддержке этих двух провайдеров работают из UnderAmerica
Я очень давно слежу searchengineers и знаю кто там и чего воротит.
Надеюсь понятно кто виноват? А не полицаи.
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|2.138, Аноним (2), 19:52, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дело не в техподдержке, я лично наблюдал некоторый специфический MITM в юрисдикции GB задолго до определённых событий, видимо, тренировались. Плохо, что проверка достоверности сертификатов не является распространённой пользовательской практикой (вроде, такая функция даже существовала в https everywhere, однако, её удалили, видимо, под давлением спецслужб).
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|3.142, robo228 (?), 20:01, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Дело не в техподдержке, я лично наблюдал некоторый специфический MITM в юрисдикции
> GB задолго до определённых событий, видимо, тренировались. Плохо, что проверка достоверности
> сертификатов не является распространённой пользовательской практикой (вроде, такая функция
> даже существовала в https everywhere, однако, её удалили, видимо, под давлением
> спецслужб).
MITM джаббер серверов в GB?
А у кого из хостеров?
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|1.147, Аноним (147), 20:15, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>поддельный TLS-сертификат был получен 18 апреля 2023 года через сервис Let’s Encrypt
Админы jabber.ru - лохи. Специально против таких атак была придумана запись САА в DNS
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|1.148, Аноним (152), 20:16, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Предполагается, что атака могла быть совершена с ведома провайдеров по требованию гэбни
Вся суть Let's Encrypt: по требованию гэбни корни доверия - DNS-регистраторы - берут под козырёк с проглотом, а Let's Encrypt типа ни при чём: он же доверяет корням доверия, сам виноват, что позарился на бесплатную услугу по дэмпинговым ценам. И ни в одной юрисдикции не нашлось желающего организовать применение антидемпингового законодательства. Хотя если подумать - у тех, кто доменное имя купил, и на сертификат деньги найдутся.
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|2.153, Аноним (3), 20:20, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы сейчас вводите людей в заблуждение. DV проводится LE как минимум двумя разными способами -- один это DNS challenge, второй -- .well-known через 80 порт.
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|3.161, Аноним (152), 20:42, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А толку, корень доверия всё равно DNS Контролируя DNS кто надо подставит себя н... большой текст свёрнут, показать
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|2.157, Аноним (157), 20:25, 20/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не гэбня, а церушатина, анебятина, веганятина (жрущих мясо отслеживают) и легебетенятина с либерятиной.
Может ещё редхатина с макрософаком...
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|1.158, Аноним (152), 20:27, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Could you prevent or monitor this kind of attack?
Вообще пушка. Если надо будет - у хостера есть физический доступ к СВОЕЙ МАШИНЕ - СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ, В СВОЁМ ДЕЙТАЦЕНТРЕ - СВОЕЙ СОБСТВЕННОСТИ. Подключается DMA-устройство, предоставленное гебнёй. Intel SGX/AMD SEV не защитят - гебне все нужные ключи будут предоставлены. В противном случае сотрудники и руководство будут арестованы до тех пор, пока не выполнят распоряжение судьи.
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|1.159, robo228 (?), 20:29, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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там кловун datraider снова щепелявит
>Довольно сложно представить, что Hetzner будет делать такие вещи в интересах России.
а ничё что вованчик дружить пытается и немцами, а вернее дружит уже не один десяток лет
так что более чем вероятно и такое может быть
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|1.162, timur.davletshin (ok), 20:44, 20/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Думали, ломать будут через сертификат Минцифры, а вышло, что через эти любимые хостинги и CA иносранные. В Спортлото напишите, что вас ломанули. С нашими гоблинами хоть в суд сходить можно.
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