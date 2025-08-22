Проблемы с доступностью инфраструктуры Arch Linux из-за DDoS-атаки

|
|3.8, Аноним (8), 08:12, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Так Arch же на systemd или я что-то пропустил?
Видимо я тоже что-то упустил. На сколько я помню, Арч переехал на системд один из первых и про его замену впервые слышу.
|2.12, Жироватт (ok), 08:49, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
За поддержку бегемотиков из киндер-сюрпризов. Особенно за того самого, который грустный, в кепке и у столика.
Небось или искусственные идиоты базу себе обновляют (90%), или просто хотят выкуп за снятие дудоса, а мы просто не знаем таких подробностей. Ну или ростелеком снова криво настроил BGP (а когда они его настраивали нормально?) и теперь туда идет траффик за запросами вместо векашечки
|1.3, Аноним (3), 07:37, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В данном случае инфраструктура же распределенная.. везде зеркала. Торренты.
|1.7, Аноним (6), 07:53, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
где там вездессущая клаудфляра, пусть поможет, она же так себя позиционирует.
|1.17, Аноним (17), 10:30, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Просто сейчас каникулы заканчиваются, и основная аудитория арч линукс в ускоренном темпе обновляют свои арчи, вот и получился DDOS эффект.
|1.19, Аноним (-), 11:34, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Скорее всего Марьванна задала задание на лето "стать умнее и заработать авторитет у одноклассников".
Оболтусы стандартно забили и забили, а в почти последнюю неделю решили посмотреть "а чего там задали на лето".
Инфраструктура РАЧа просто не справиллась с толпой хомячков, решивших скачать самый лучший дистрибутив всех времен и народов)
|