Проблемы с доступностью инфраструктуры Arch Linux из-за DDoS-атаки

22.08.2025 07:25

Разработчики дистрибутива Arch Linux сообщили о продолжающейся с 16 августа DDoS-атаке, в результате которой некоторые сервисы проекта периодически оказываются недоступны. Наблюдаются проблемы c работой основного сайта, репозитория AUR, Wiki, форума и платформы GitLab. Сведения о технических деталях атаки и предпринятых методах защиты пока не раскрываются, так как атака всё ещё продолжается.

При недоступности первичных репозиториев рекомендуется использовать зеркала, перечисленные в пакете pacman-mirrorlist. Для загрузки iso-образов также следует воспользоваться зеркалами, не забыв проверить корректность загруженных данных по цифровой подписи. При недоступности репозитория aur.archlinux.org можно загрузить код пакетов через зеркало на GitHub, используя команду: 


   git clone --branch <package_name> --single-branch https://github.com/archlinux/aur.git <package_name>


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63758-archlinux
Ключевые слова: archlinux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 07:35, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Неужто мстят за отказ от системд и поддержку xlibre?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 07:45, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так Arch же на systemd или я что-то пропустил?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 08:12, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Так Arch же на systemd или я что-то пропустил?

    Видимо я тоже что-то упустил. На сколько я помню, Арч переехал на системд один из первых и про его замену впервые слышу.

     
     
  • 4.18, Ангним (?), 11:12, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Такой вот уровень экспертизы на опеннете.
     
  • 4.22, Аноним (1), 15:34, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шок. Помню, что у них был нормальный BSD Init.
     
  • 2.12, Жироватт (ok), 08:49, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За поддержку бегемотиков из киндер-сюрпризов. Особенно за того самого, который грустный, в кепке и у столика.

    Небось или искусственные идиоты базу себе обновляют (90%), или просто хотят выкуп за снятие дудоса, а мы просто не знаем таких подробностей. Ну или ростелеком снова криво настроил BGP (а когда они его настраивали нормально?) и теперь туда идет траффик за запросами вместо векашечки

     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:23, 22/08/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.2, Xo (?), 07:36, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Проделки завистников.
     
  • 1.3, Аноним (3), 07:37, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В данном случае инфраструктура же распределенная.. везде зеркала. Торренты.
     
  • 1.4, Аноним (4), 07:39, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    DDoS атака, или таки ИИ-скрейперы?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 07:47, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А есть разница?
     

  • 1.7, Аноним (6), 07:53, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    где там вездессущая клаудфляра, пусть поможет, она же так себя позиционирует.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.13, Аноним (13), 09:16, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так у него на перемене обсуждают Arch
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:30, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Просто сейчас каникулы заканчиваются, и основная аудитория арч линукс в ускоренном темпе обновляют свои арчи, вот и получился DDOS эффект.
     
  • 1.19, Аноним (-), 11:34, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скорее всего Марьванна задала задание на лето "стать умнее и заработать авторитет у одноклассников".

    Оболтусы стандартно забили и забили, а в почти последнюю неделю решили посмотреть "а чего там задали на лето".

    Инфраструктура РАЧа просто не справиллась с толпой хомячков, решивших скачать самый лучший дистрибутив всех времен и народов)

     
     
  • 2.20, Xo (?), 12:35, 22/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По себе не суди.
     

  • 1.21, Аноним (21), 12:36, 22/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это за 140 мегаящиков?
     

