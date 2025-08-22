Проблемы с доступностью инфраструктуры Arch Linux из-за DDoS-атаки

Разработчики дистрибутива Arch Linux сообщили о продолжающейся с 16 августа DDoS-атаке, в результате которой некоторые сервисы проекта периодически оказываются недоступны. Наблюдаются проблемы c работой основного сайта, репозитория AUR, Wiki, форума и платформы GitLab. Сведения о технических деталях атаки и предпринятых методах защиты пока не раскрываются, так как атака всё ещё продолжается.

При недоступности первичных репозиториев рекомендуется использовать зеркала, перечисленные в пакете pacman-mirrorlist. Для загрузки iso-образов также следует воспользоваться зеркалами, не забыв проверить корректность загруженных данных по цифровой подписи. При недоступности репозитория aur.archlinux.org можно загрузить код пакетов через зеркало на GitHub, используя команду: