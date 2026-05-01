Релиз SimpleX Chat 6.5, децентрализованной сети для коммуникации без идентификаторов

|
|
|
|
|
|3.4, Аноним (2), 15:08, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
в телеграм никогда не будет рекламы (с) П. Дуров
Ага, знаем.
|
|3.41, Патриот (??), 17:59, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> У всеми любимого тг
Не знаю кем он там любим, но по факту —худший мессенджер. Вынужденно установил в 2018 из-за того, что там нужные мне люди сидят. Объективно хуже во всем, чем WhatsApp. И да, мне наплевать на тов. Майора где-то там в омерике, пусть читает, зато мне не_наплевать на то, что телега хранит все мои чаты в облаке и они подтягиваются сразу при логине на новом девайсе. Я живу в регионе где блокпосты на каждом перекрестке и дядя с ПТСР и с автоматом вполне себе может попросить почитать твою телегу, причем не с твоего телефона, а со своего, залогинившись самостоятельно.
|
|1.5, Аноним (5), 15:09, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
>Для установки соединения пользователям нужно обменяться ссылкой, которая содержит адрес SMP-сервера
Ну, т.е сервера все таки есть :)
какая ж тут децентрализованность?! Как у тора :)
|
|
|
|2.7, Аноним (7), 15:15, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
А ты хотел весь интернет просканировать в поисках подходящего сервера? Любая децентрализованная фигня в принципе так работает.
|
|
|
|3.10, Аноним (5), 15:36, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>А ты хотел весь интернет просканировать в поисках подходящего сервера
Серверов быть не должно! p2p
|
|
|
|4.14, Аноним (14), 15:40, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Без серверов никуда не уедешь... Но можно сделать сервер, который может обрабатывать любые данные. Примерно как - сделал учётку на mail.ru, а письма потом отправляешь через google.com.
Вот тут похожая схема.
|
|
|
|5.15, Аноним (5), 15:45, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Без серверов никуда не уедешь...
Все давно написано, я просто не пишу про это.
|
|
|
|3.12, Аноним (5), 15:37, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>А ноды тора - это, типа, не сервера?
Блин, так я и пишу - что поделка не годится, как и тор.
|
|2.13, Аноним (14), 15:37, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Я так понял, что там главное - нет как такого ID пользователя логина source des... большой текст свёрнут, показать
|
|2.20, Аноним (20), 16:26, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
потому что гибрид. модель гибрида более анонимная нежели p2p или только сервера. на сайте поясняется почему и как
|
|1.6, Аноним (2), 15:10, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> Каждый канал может использовать несколько релеев для цензуро- и отказоустойчивости.
> SimpleX Chat Ltd is a company founded to develop SimpleX network and software.
ну объясните мне, как может контора, зарегистрированная в **определённой** юрисдикции, рассказывать про то, что они "цензуро-резистентные"? Кто им поверит в 2026?
|
|
|
|2.18, Аноним (26), 16:18, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Контора занимается разработкой софта, а кто что хостит с использованием этого софта - не их забота. Или вы будете садить разработчиков apache и nginx за то что кто-то хостит веб сервер с нелегальным контентом?
|
|
|
|3.27, Аноним (5), 16:53, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Или вы будете садить разработчиков apache и nginx за то что кто-то хостит веб сервер с нелегальным контентом?
Не каркай, прециденты уже были
|
|3.28, Аноним (28), 17:03, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зачем сажать? Можно просто лишить брОни, не внести в белый список, или просто позвонить собственнику, и уже собственник снимет и гендиректора, и весь персонал, который делает не так, как нужно собственнику.
|
|1.8, Gannet (ok), 15:32, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Жаль, Session kaput. По крайней мере можно выбирать было между: Signal, Session, SimpleX. Теперь только два остается.
|
|
|
|
|
|3.42, Alex (??), 18:15, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Потому что они хотели сделать коммунизм и жить на благодарность. Но людям коммунизм не нужен. Им нужна халява.
Вообще без токена это не взлетит. Сообщения должны быть платные. Самая реальная тема. Непонятно почему такое не делают.
|
|1.16, Аноним (16), 16:07, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А провайдер видит сам факт использования этого SimpleX? Нет ли у траффика определённой сигнатуры?
|
|1.22, Аноним (22), 16:34, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>прав интеллектуальной собственности
Так и запишем: копирасты, доверия не заслуживают никакого. Потому что без оседлых бандитов такого понятия не существует, значит эти ребята - за оседлых бандитов. А оседлые бандиты - фундаментально против анонимности. Значит эти ребята тоже против анонимности. Значит доверять анонимность этим ребятам - это всё равно что доверить лисе кур.
|
|
|
|2.31, kusb (?), 17:22, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ради спора можно воспринять эти права, так же как и другие права и обходиться с ними так же. Хотя это странно. Даже без государства.
|
|2.39, Патриот (??), 17:48, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это ребята не "за" или "против". Они просто хотят заработать бало. У капитализма вообще нет идеи, кроме денег. Проект еще на стадии пред альфы, косой и глючный, а они уже не_стесняются просить донаты.
|
|1.44, Аноним (-), 18:17, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Релиз SimpleX Chat 6.5
Но работает ли он в России без VPN? Сейчас как никогда нужны мессенджеры, которые могут работать без VPN, и при этом надежно шифровать информацию. В идеале маскировка под самый обычный и незаметный HTTPS.
|
|1.46, Alex (??), 18:27, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пока не запилят блокчейн мессенджер так и не будет нормальной децентрализованной системы. Нет никаких проблем оплачивать сообщения или трафик.
|
|1.48, laindono (ok), 18:32, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Почему вообще AGPL считают свободной открытой лицензией? Она же какая-то прям совсем запретительная и пользуются ей больше как заманухой для платных сервисов.
Продажа поддержки или какого-то мерча это ещё ладно. Но честно говоря не считаю проекты, у которых есть условная pro-версия, соответствующими духу open source. Это просто странная бизнес-модель.
|
|
|
|2.52, 12yoexpert (ok), 18:42, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
знаешь, почему никто не будет целиком читать рассуждения жертвы расто-скама на тему лицензирования? вопрос риторический, ты понятия не имеешь, чисто физиологически не способен понять
|
|1.53, Аноним83 (?), 18:45, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Для шифропанков - слишком не безопасно, и у них своё давно есть.
Для обычных людей - слишком сложно и нипанятна.
Проще взять джаббер и свои серты сгенерить.
Или TOX и вообще ничего не делать.
|