Релиз SimpleX Chat 6.5, децентрализованной сети для коммуникации без идентификаторов

Опубликован выпуск платформы SimpleX Chat 6.5, предоставляющей средства для децентрализованной коммуникации без идентификаторов. Обмен сообщениями происходит через временные однонаправленные SMP-очереди (SimpleX Messaging Protocol), отдельные для каждого соединения. Все соединения применяют сквозное шифрование. Код приложения и SMP-маршрутизатора распространяется под лицензией AGPLv3. Для установки соединения пользователям нужно обменяться ссылкой, которая содержит адрес SMP-сервера и ключи шифрования. Таким образом, пользователь сам выбирает через какие серверы получать сообщения, будь то официальные серверы, серверы сообщества или личный (self-hosted) сервер. Для сокрытия IP-адреса от SMP-серверов применяется механизм "private routing", обеспечивающий маршрутизацию запросов через ряд независимых SMP-серверов, по аналогии с луковой маршрутизацией, применяемой в сети Tor. Наиболее важные изменения в выпуске 6.5: Добавлена реализация каналов, позволяющих доставлять и управлять информацией с сохранением состояния (stateful). В то время как SMP-очереди обеспечивают однонаправленную доставку пакетов без хранения состояния (stateless) между двумя конечными точками, каналы реализуют модель доставки информации "от одного ко многим" с криптографической идентификацией, независимой от операторов инфраструктуры. Каждый канал может использовать несколько релеев для цензуро- и отказоустойчивости. Поверх каналов уже реализованы "публичные каналы" похожие на каналы в Telegram, но с важными отличиями: Автор канала по-настоящему владеет им и контролирует с помощью криптографической подписи. Релеи, которые обеспечивают доставку "от одного ко многим", являются взаимозаменяемыми и не могут действовать от имени владельца канала; Обеспечивается конфиденциальность участия (participation privacy). Релеи являются клиентами в сети SimpleX, таким образом наследуются свойства конфиденциальность с транспортного уровня SMP.

Подготовка к разделению прав интеллектуальной собственности на протоколы и сеть для предотвращения расхождения интересов бизнеса и пользователей. Создание организации SimpleX Network Consortium.

В приложении упрощена отправка приглашений для новых пользователей и реализована опциональная поддержка предпросмотра web-ссылок, с возможностью использования SOCKS-прокси для предпросмотра, защитой от фишинга и блокированием отслеживания через ссылки.



