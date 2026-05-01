The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз SimpleX Chat 6.5, децентрализованной сети для коммуникации без идентификаторов

01.05.2026 14:02 (MSK)

Опубликован выпуск платформы SimpleX Chat 6.5, предоставляющей средства для децентрализованной коммуникации без идентификаторов. Обмен сообщениями происходит через временные однонаправленные SMP-очереди (SimpleX Messaging Protocol), отдельные для каждого соединения. Все соединения применяют сквозное шифрование. Код приложения и SMP-маршрутизатора распространяется под лицензией AGPLv3.

Для установки соединения пользователям нужно обменяться ссылкой, которая содержит адрес SMP-сервера и ключи шифрования. Таким образом, пользователь сам выбирает через какие серверы получать сообщения, будь то официальные серверы, серверы сообщества или личный (self-hosted) сервер. Для сокрытия IP-адреса от SMP-серверов применяется механизм "private routing", обеспечивающий маршрутизацию запросов через ряд независимых SMP-серверов, по аналогии с луковой маршрутизацией, применяемой в сети Tor.

Наиболее важные изменения в выпуске 6.5:

  • Добавлена реализация каналов, позволяющих доставлять и управлять информацией с сохранением состояния (stateful). В то время как SMP-очереди обеспечивают однонаправленную доставку пакетов без хранения состояния (stateless) между двумя конечными точками, каналы реализуют модель доставки информации "от одного ко многим" с криптографической идентификацией, независимой от операторов инфраструктуры. Каждый канал может использовать несколько релеев для цензуро- и отказоустойчивости.

    Поверх каналов уже реализованы "публичные каналы" похожие на каналы в Telegram, но с важными отличиями:

    • Автор канала по-настоящему владеет им и контролирует с помощью криптографической подписи. Релеи, которые обеспечивают доставку "от одного ко многим", являются взаимозаменяемыми и не могут действовать от имени владельца канала;
    • Обеспечивается конфиденциальность участия (participation privacy). Релеи являются клиентами в сети SimpleX, таким образом наследуются свойства конфиденциальность с транспортного уровня SMP.
  • Подготовка к разделению прав интеллектуальной собственности на протоколы и сеть для предотвращения расхождения интересов бизнеса и пользователей. Создание организации SimpleX Network Consortium.
  • В приложении упрощена отправка приглашений для новых пользователей и реализована опциональная поддержка предпросмотра web-ссылок, с возможностью использования SOCKS-прокси для предпросмотра, защитой от фишинга и блокированием отслеживания через ссылки.


Автор новости: Аноним
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65337-simplex
Ключевые слова: simplex
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 15:02, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > SimpleX Chat Ltd is funded by private investors and venture capital.

    ...
    > However, the app will have a freemium model ...

    Спасибо, не надо.

    ( взято отсюда https://simplex.chat/faq/#how-are-you-funded )

     
     
  • 2.3, Анончек (?), 15:06, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И че? У всеми любимого тг какая модель, не фримиум?
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 15:08, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в телеграм никогда не будет рекламы (с) П. Дуров

    Ага, знаем.

     
  • 3.41, Патриот (??), 17:59, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > У всеми любимого тг

    Не знаю кем он там любим, но по факту —худший мессенджер. Вынужденно установил в 2018 из-за того, что там нужные мне люди сидят. Объективно хуже во всем, чем WhatsApp. И да, мне наплевать на тов. Майора где-то там в омерике, пусть читает, зато мне не_наплевать на то, что телега хранит все мои чаты в облаке и они подтягиваются сразу при логине на новом девайсе. Я живу в регионе где блокпосты на каждом перекрестке и дядя с ПТСР и с автоматом вполне себе может попросить почитать твою телегу, причем не с твоего телефона, а со своего, залогинившись самостоятельно.

     
     
  • 4.47, Аноним (47), 18:28, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ПТСР - это новая форма оружия или его последствия?
     
  • 2.19, Аноним (19), 16:26, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставьте Signal:
    https://github.com/signalapp
     
     
  • 3.24, timur.davletshin (ok), 16:34, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Привязка к телефону, централизованность... - спасибо, не нужно.
     
  • 3.43, Аноним (-), 18:15, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 4.45, Аноним (19), 18:19, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.51, Аноним83 (?), 18:42, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это телега от анб - зачем!?
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:27, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде, уже не актуально, они отказались от freemium идеи
     
  • 2.26, Аноним (26), 16:39, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:09, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >Для установки соединения пользователям нужно обменяться ссылкой, которая содержит адрес SMP-сервера

    Ну, т.е сервера все таки есть :)
    какая ж тут децентрализованность?! Как у тора :)

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:15, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А ты хотел весь интернет просканировать в поисках подходящего сервера? Любая децентрализованная фигня в принципе так работает.
     
     
  • 3.10, Аноним (5), 15:36, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А ты хотел весь интернет просканировать в поисках подходящего сервера

    Серверов быть не должно! p2p

     
     
  • 4.14, Аноним (14), 15:40, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Без серверов никуда не уедешь... Но можно сделать сервер, который может обрабатывать любые данные. Примерно как - сделал учётку на mail.ru, а письма потом отправляешь через google.com.

    Вот тут похожая схема.

     
     
  • 5.15, Аноним (5), 15:45, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Без серверов никуда не уедешь...

    Все давно написано, я просто не пишу про это.

     
  • 4.35, Аноним (35), 17:38, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Устрой p2p между двумя клиентами за NAT
     
  • 2.9, Аноним (9), 15:35, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ноды тора - это, типа, не сервера?
     
     
  • 3.12, Аноним (5), 15:37, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А ноды тора - это, типа, не сервера?

    Блин, так я и пишу - что поделка не годится, как и тор.

     
  • 2.13, Аноним (14), 15:37, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я так понял, что там главное - нет как такого ID пользователя логина source des... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.17, Аноним (19), 16:16, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >какая ж тут децентрализованность?

    Настоящая децентрализованность у BitChat:
    - https://github.com/permissionlesstech/bitchat-android
    - https://github.com/permissionlesstech/bitchat

     
  • 2.20, Аноним (20), 16:26, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что гибрид. модель гибрида более анонимная нежели p2p или только сервера. на сайте поясняется почему и как
     

  • 1.6, Аноним (2), 15:10, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Каждый канал может использовать несколько релеев для цензуро- и отказоустойчивости.
    > SimpleX Chat Ltd is a company founded to develop SimpleX network and software.

    ну объясните мне, как может контора, зарегистрированная в **определённой** юрисдикции, рассказывать про то, что они "цензуро-резистентные"? Кто им поверит в 2026?

     
     
  • 2.18, Аноним (26), 16:18, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Контора занимается разработкой софта, а кто что хостит с использованием этого софта - не их забота. Или вы будете садить разработчиков apache и nginx за то что кто-то хостит веб сервер с нелегальным контентом?
     
     
  • 3.27, Аноним (5), 16:53, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Или вы будете садить разработчиков apache и nginx за то что кто-то хостит веб сервер с нелегальным контентом?

    Не каркай, прециденты уже были

     
  • 3.28, Аноним (28), 17:03, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем сажать? Можно просто лишить брОни, не внести в белый список, или просто позвонить собственнику, и уже собственник снимет и гендиректора, и весь персонал, который делает не так, как нужно собственнику.
     
  • 3.29, Аноним (2), 17:13, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линусу тоже же кто-то помешал патчи для байкала принять?
     
     
  • 4.30, Аноним (19), 17:20, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/59517-law
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 17:45, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.8, Gannet (ok), 15:32, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль, Session kaput. По крайней мере можно выбирать было между: Signal, Session, SimpleX. Теперь только два остается.
     
     
  • 2.11, Аноним (9), 15:36, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чо там с сешоном? Почему он капут?
     
     
  • 3.42, Alex (??), 18:15, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что они хотели сделать коммунизм и жить на благодарность. Но людям коммунизм не нужен. Им нужна халява.
    Вообще без токена это не взлетит. Сообщения должны быть платные. Самая реальная тема. Непонятно почему такое не делают.
     

  • 1.16, Аноним (16), 16:07, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А провайдер видит сам факт использования этого SimpleX? Нет ли у траффика определённой сигнатуры?
     
     
  • 2.23, Аноним (19), 16:34, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А провайдер видит сам факт использования этого

    Возможно https://habr.com/ru/articles/1017158/

     

  • 1.22, Аноним (22), 16:34, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >прав интеллектуальной собственности

    Так и запишем: копирасты, доверия не заслуживают никакого. Потому что без оседлых бандитов такого понятия не существует, значит эти ребята - за оседлых бандитов. А оседлые бандиты - фундаментально против анонимности. Значит эти ребята тоже против анонимности. Значит доверять анонимность этим ребятам - это всё равно что доверить лисе кур.

     
     
  • 2.31, kusb (?), 17:22, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради спора можно воспринять эти права, так же как и другие права и обходиться с ними так же. Хотя это странно. Даже без государства.
     
     
  • 3.32, kusb (?), 17:23, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И на мой взгляд это упрощает человеческую психологию.
     
  • 2.39, Патриот (??), 17:48, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ребята не "за" или "против". Они просто хотят заработать бало. У капитализма вообще нет идеи, кроме денег. Проект еще на стадии пред альфы, косой и глючный, а они уже не_стесняются просить донаты.
     
  • 2.40, Аноним (37), 17:48, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.38, Патриот (??), 17:45, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.44, Аноним (-), 18:17, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Релиз SimpleX Chat 6.5

    Но работает ли он в России без VPN? Сейчас как никогда нужны мессенджеры, которые могут работать без VPN, и при этом надежно шифровать информацию. В идеале маскировка под самый обычный и незаметный HTTPS.

     
  • 1.46, Alex (??), 18:27, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока не запилят блокчейн мессенджер так и не будет нормальной децентрализованной системы. Нет никаких проблем оплачивать сообщения или трафик.
     
  • 1.48, laindono (ok), 18:32, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему вообще AGPL считают свободной открытой лицензией? Она же какая-то прям совсем запретительная и пользуются ей больше как заманухой для платных сервисов.

    Продажа поддержки или какого-то мерча это ещё ладно. Но честно говоря не считаю проекты, у которых есть условная pro-версия, соответствующими духу open source. Это просто странная бизнес-модель.

     
     
  • 2.52, 12yoexpert (ok), 18:42, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    знаешь, почему никто не будет целиком читать рассуждения жертвы расто-скама на тему лицензирования? вопрос риторический, ты понятия не имеешь, чисто физиологически не способен понять
     

  • 1.49, Аноним (49), 18:35, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Блокировка по протоколу через 3, 2, 1...
     
  • 1.50, 12yoexpert (ok), 18:40, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очередной вредоносный высер российских бичей
     
  • 1.53, Аноним83 (?), 18:45, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для шифропанков - слишком не безопасно, и у них своё давно есть.
    Для обычных людей - слишком сложно и нипанятна.

    Проще взять джаббер и свои серты сгенерить.
    Или TOX и вообще ничего не делать.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру