Опубликована децентрализованная платформа совместной разработки Radicle 1.7

20.03.2026 11:35 (MSK)

Опубликован выпуск P2P-платформы Radicle 1.7, нацеленной на создание децентрализованного сервиса совместной разработки и хранения кода, похожего на GitHub и GitLab, но не привязанного к конкретным серверам, не подверженного цензуре и работающего с использованием ресурсов участников P2P-сети. Платформа поддерживает типовые элементы социального взаимодействия разработчиков, такие как issue, патчи и рецензии на код. Наработки проекта написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями Apache 2.0 и MIT. Сборки подготовлены для Linux и macOS. Дополнительно развиваются десктоп-клиент, web-интерфейс и консольный интерфейс.

Radicle позволяет не зависеть при разработке и распространении кода от централизованных платформ и корпораций, привязка к которым вносит дополнительные риски (единая точка отказа, компания может закрыться или изменить условия работы). Для управления кодом в Radicle используется привычный Git, расширенный средствами определения репозиториев в P2P-сети. Все данные в первую очередь сохраняются локально (концепция local-first) и всегда доступны на компьютере разработчика, независимо от состояния сетевого подключения.

Участники предоставляют доступ к своему коду и связанным с кодом артефактам, таким как патчи и обсуждения исправления ошибок (issues), которые сохраняются локально и реплицируются на узлы других заинтересованных разработчиков, подключённые к общей децентрализованной P2P-сети. В итоге формируется глобальный децентрализованный Git-репозиторий, данные которого реплицированы и продублированы на разных системах участников.

Для определения соседних узлов в P2P-сети применяется протокол Gossip, а для репликации данных между узлами протокол Heartwood, основанный на Git. Так как протокол основан на Git, платформу легко интегрировать с существующими инструментами для разработки на Git. Для идентификации узлов и верификации репозиториев используется криптография на основе открытых ключей, без применения учётных записей. Аутентификация и авторизация осуществляется на основе открытых ключей без централизованных удостоверяющих серверов.

Каждый репозиторий в P2P-сети имеет свой уникальный идентификатор и самосертифицирован (self-certifying), т.е. все действия в репозитории, такие как добавление коммитов и оставление комментариев к issue, заверяются владельцем цифровой подписью, позволяющей убедиться в корректности данных на других узлах без использования централизованных удостоверяющих центров. Для получения доступа к репозиторию достаточно, чтобы в online находился хотя бы один узел, на котором имеется его реплицированная копия.

Узлы в P2P-сети могут подписываться на определённые репозитории и получать обновления. Возможно создание приватных репозиториев, доступных только определённым узлам. Для управления и владения репозиторием используется концепция "делегатов" (delegates). Делегатом может быть как отдельный пользователь так и бот или группа, привязанные к специальному идентификатору. Делегаты могут принимать в репозиторий патчи, закрывать issue и задавать права доступа к репозиторию. К каждому репозиторию может быть привязано несколько делегатов.

Radicle-репозитории хранятся на системах пользователей в виде обычных git-репозиториев, в которых присутствуют дополнительные пространства имён для хранения данных пиров и форков, с которыми осуществляется текущая работа. Обсуждения, предлагаемые патчи и компоненты для организации рецензирования тоже сохраняются в git-репозитории в виде совместных объектов (COB - Collaborative Objects) и реплицируются между пирами.

В новом выпуске:

  • Переработана реализация подписанных ссылок (sigrefs - Signed References), в которой появилась защита от повторного использования подписей. Старая структура репозитория позволяла подменить код на его старую версию, повторно использовав старую корректную подпись. Для блокирования проблемы в новой реализации добавлен указатель на предыдущую запись, охватываемый текущей подписью, что формирует непрерывную цепочку изменений, целостность которой можно отследить относительно корня.
  • Расширены возможности блокировки узлов, которые теперь блокируются на уровне управления соединениями. Если раньше блокировался только приём данных, не не ограничивалось подключение узла, то теперь блокировка применяется на этапе установки соединения с заблокированным узлом и при приёме соединения от заблокированного узла.
  • Разрешено использовать любые ссылки на внешние объекты Git, кроме временных веток. Раньше разрешались только ссылки на внешние ветки, теги, метаданные Radicle, заметки и объекты для совместной работы.
  • Повышена информативность сообщений об ошибках, возникающих при попытке выполнения операций, для которых у пользователя недостаточно прав.
  • Повышена эффективность ввода/вывода. Разработчики обнаружили, что на долго запущенных узлах сочетание настроек "journal_mode = WAL" и "synchronous = FULL" в БД SQLite, применяемой для хранения локального состояния, приводит к большому объёму операций ввода/вывода. Для снижения нагрузки по умолчанию параметр "synchronous" теперь выставлен в значение "NORMAL", а в файл конфигурации Radicle добавлены настройки для изменения значения данных параметров пользователем.
  • Устранена уязвимость, информация о которой будет раскрыта 23 марта. В настоящее время сообщается лишь то, что команда разработчиков выполнила сканирование всех публично доступных репозиториев Radicle и не выявила следов эксплуатации данной проблемы.


  • 1.1, Аноним (-), 12:44, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Наработки проекта написаны на языке Rust

    ...

    > Устранена уязвимость, информация о которой
    > будет раскрыта 23 марта.

    О как. У нас есть вулн но мы вам даже не расскажем какой он. Вот ты какая безопасТность Rust...

    > не выявила следов эксплуатации данной проблемы.

    Звучит весьма вызывающе доверие, мы должны поверить хипстерам с ночнушками на слово видимо.

     
     
  • 2.4, Бражник (?), 12:54, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Дядь, у тебя там всё нормально? Дать время на обновление — это нормальная практика, но ты увидел в тексте слово Rust, и понеслось.
     
     
  • 3.10, Жироватт (ok), 13:25, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну не знаю, мальчик, тут последние три годя этот язык форсили как "ультимативно безопасТную серебряную пулю" так сильно, что теперь это вполне ожидаемая реакция.
     
  • 3.12, Аноним (12), 14:10, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > но ты увидел в тексте слово Rust, и понеслось.

    Ну вы тут форсили тему безопасности. Теперь пора получить плоды ваших трудов. Ибо нет, извинять вам жирные CVE с RCE, перехватом сайтов и прочим мы и правда - не будем. И сольем вашу репутацию туда где ей место за такой работинг.

     
  • 2.7, Аноним (7), 12:57, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Радикл же опенсорс, скорми коммит-лог клоду.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:47, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > похожего на GitHub и GitLab, но не привязанного к конкретным серверам, не подверженного цензуре

    они не подвержены цензуре. Разве что sourceforge иногда недоступен (в сети  МТС).

     
     
  • 2.5, анон (?), 12:57, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > они не подвержены цензуре

    ой, всё

     

  • 1.3, Аноним (2), 12:49, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Сборки подготовлены для Linux и macOS.

    Это правильно. Настоящие разработчики сидят на Linux. А если нужны приложения для Windows - есть кросс-компиляция в помощь.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 15:36, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Как показывает практика Jira + GitHub всё ещё самое удобное решение, даже у нас:
    https://servernews.ru/1138387
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:47, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    jira это та самая из которой даже табличку не выдернуть без танцев с бубном, ну да радикально удобно.
     

  • 1.6, kusb (?), 12:57, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Мне кажется гит уже почти p2p сетью (и уже децентрализованной) и он поддерживает транспорты. Так что нужен транспорт с magnet ссылками и распределённой ФС, а ещё децентрализованный гитхаб который тоже хранится в гит, в текстовых файлах обсуждения багов, репорты во многом уже готово...
     
     
  • 2.17, seyko2 (ok), 15:07, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему то и мне это кажется... Для кода. А вот нужно ли ещё и обсуждения, рецензирование приколачивать? На основе git (читал на linux.org) делали чат (симтему обмена сообщениями). Зачем городить монстра?
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:05, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >не привязанного к конкретным серверам, не подверженного цензуре

    Не привязанные к серверам и не подверженные цензуре репозитории радикл в данный момент не открываются из РФ. Держу в курсе о вайбе проекта.

     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:12, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну так это у тебя не открывается. Держу в курсе о твоем вайбе.
     
  • 2.15, Юрий (??), 14:14, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Продолжай. РКН-у привет.
     
  • 2.16, q (ok), 14:36, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Получается, тебя заблокировали от просмотра всяческого контента в интернете. Твоя реакция? Стерпишь или?.. Ну, терпеть же будешь, верно? Терпеть-то. *Тебя* же заблокировали от просмотра, а не сервис - от визитёров. Стерпишь? Терпеть будешь? Потерпишь?
     

  • 1.9, Жироватт (ok), 13:22, 20/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Есть хоть что-то, в чем это лучше "Хранилища конфигурации" 1С?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:52, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Омг...
     
  • 2.14, Аноним (12), 14:12, 20/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Есть хоть что-то, в чем это лучше "Хранилища конфигурации" 1С?

    Жироватт - жирноватт. Чтоб тя розовый фламинго клюнул за такой глупый троллинг.

     
