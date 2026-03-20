Опубликована децентрализованная платформа совместной разработки Radicle 1.7

Опубликован выпуск P2P-платформы Radicle 1.7, нацеленной на создание децентрализованного сервиса совместной разработки и хранения кода, похожего на GitHub и GitLab, но не привязанного к конкретным серверам, не подверженного цензуре и работающего с использованием ресурсов участников P2P-сети. Платформа поддерживает типовые элементы социального взаимодействия разработчиков, такие как issue, патчи и рецензии на код. Наработки проекта написаны на языке Rust и распространяются под лицензиями Apache 2.0 и MIT. Сборки подготовлены для Linux и macOS. Дополнительно развиваются десктоп-клиент, web-интерфейс и консольный интерфейс.
Radicle позволяет не зависеть при разработке и распространении кода от централизованных платформ и корпораций, привязка к которым вносит дополнительные риски (единая точка отказа, компания может закрыться или изменить условия работы). Для управления кодом в Radicle используется привычный Git, расширенный средствами определения репозиториев в P2P-сети. Все данные в первую очередь сохраняются локально (концепция local-first) и всегда доступны на компьютере разработчика, независимо от состояния сетевого подключения.
Участники предоставляют доступ к своему коду и связанным с кодом артефактам, таким как патчи и обсуждения исправления ошибок (issues), которые сохраняются локально и реплицируются на узлы других заинтересованных разработчиков, подключённые к общей децентрализованной P2P-сети. В итоге формируется глобальный децентрализованный Git-репозиторий, данные которого реплицированы и продублированы на разных системах участников.
Для определения соседних узлов в P2P-сети применяется протокол Gossip, а для репликации данных между узлами протокол Heartwood, основанный на Git. Так как протокол основан на Git, платформу легко интегрировать с существующими инструментами для разработки на Git. Для идентификации узлов и верификации репозиториев используется криптография на основе открытых ключей, без применения учётных записей. Аутентификация и авторизация осуществляется на основе открытых ключей без централизованных удостоверяющих серверов.
Каждый репозиторий в P2P-сети имеет свой уникальный идентификатор и самосертифицирован (self-certifying), т.е. все действия в репозитории, такие как добавление коммитов и оставление комментариев к issue, заверяются владельцем цифровой подписью, позволяющей убедиться в корректности данных на других узлах без использования централизованных удостоверяющих центров. Для получения доступа к репозиторию достаточно, чтобы в online находился хотя бы один узел, на котором имеется его реплицированная копия.
Узлы в P2P-сети могут подписываться на определённые репозитории и получать обновления. Возможно создание приватных репозиториев, доступных только определённым узлам. Для управления и владения репозиторием используется концепция "делегатов" (delegates). Делегатом может быть как отдельный пользователь так и бот или группа, привязанные к специальному идентификатору. Делегаты могут принимать в репозиторий патчи, закрывать issue и задавать права доступа к репозиторию. К каждому репозиторию может быть привязано несколько делегатов.
Radicle-репозитории хранятся на системах пользователей в виде обычных git-репозиториев, в которых присутствуют дополнительные пространства имён для хранения данных пиров и форков, с которыми осуществляется текущая работа. Обсуждения, предлагаемые патчи и компоненты для организации рецензирования тоже сохраняются в git-репозитории в виде совместных объектов (COB - Collaborative Objects) и реплицируются между пирами.
В новом выпуске:
- Переработана реализация подписанных ссылок (sigrefs - Signed References), в которой появилась защита от повторного использования подписей. Старая структура репозитория позволяла подменить код на его старую версию, повторно использовав старую корректную подпись. Для блокирования проблемы в новой реализации добавлен указатель на предыдущую запись, охватываемый текущей подписью, что формирует непрерывную цепочку изменений, целостность которой можно отследить относительно корня.
- Расширены возможности блокировки узлов, которые теперь блокируются на уровне управления соединениями. Если раньше блокировался только приём данных, не не ограничивалось подключение узла, то теперь блокировка применяется на этапе установки соединения с заблокированным узлом и при приёме соединения от заблокированного узла.
- Разрешено использовать любые ссылки на внешние объекты Git, кроме временных веток. Раньше разрешались только ссылки на внешние ветки, теги, метаданные Radicle, заметки и объекты для совместной работы.
- Повышена информативность сообщений об ошибках, возникающих при попытке выполнения операций, для которых у пользователя недостаточно прав.
- Повышена эффективность ввода/вывода. Разработчики обнаружили, что на долго запущенных узлах сочетание настроек "journal_mode = WAL" и "synchronous = FULL" в БД SQLite, применяемой для хранения локального состояния, приводит к большому объёму операций ввода/вывода. Для снижения нагрузки по умолчанию параметр "synchronous" теперь выставлен в значение "NORMAL", а в файл конфигурации Radicle добавлены настройки для изменения значения данных параметров пользователем.
- Устранена уязвимость, информация о которой будет раскрыта 23 марта. В настоящее время сообщается лишь то, что
команда разработчиков выполнила сканирование всех публично доступных репозиториев Radicle и не выявила следов эксплуатации данной проблемы.