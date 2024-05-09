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Выпуск Nebula 1.9, системы для создания оверлейных P2P-сетей

09.05.2024 11:14

Опубликован выпуск проекта Nebula 1.9, предлагающего инструментарий для построения защищённых оверлейных сетей, позволяющих объединить территориально разделённые хосты в отдельную изолированную сеть, работающую поверх глобальной сети. Проект предназначен для создания своих собственных оверлейных сетей для любых нужд, например, для объединения корпоративных компьютеров в разных офисах, серверов в разных ЦОД или виртуальных окружений у разных облачных провайдеров. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Проект основан компанией Slack, развивающей одноимённый корпоративный мессенджер. Поддерживается работа в Linux, FreeBSD, macOS, Windows, iOS и Android.

Узлы в сети Nebula взаимодействуют друг с другом напрямую в режиме P2P - по мере появления необходимости передачи данных между узлами динамически создаются прямые VPN-соединения. Идентичность каждого хоста в сети подтверждается цифровым сертификатом, а подключение к сети требует прохождения аутентификации - каждый пользователь получает сертификат, подтверждающий IP-адрес в сети Nebula, имя и членство в группах хостов. Сертификаты подписываются внутренним удостоверяющим центром, развёртываемым создателем каждой отдельной сети на своих мощностях и применяемым для заверения полномочий хостов, имеющих право подключения к конкретной оверлейной сети, привязанной к удостоверяющему центру.

Для создания аутентифицированного защищённого канала связи в Nebula применяется собственный туннельный протокол, основанный на протоколе обмена ключами Диффи—Хеллмана и шифре AES-256-GCM. Реализация протокола базируется на готовых и проверенных примитивах, предоставляемых фреймворком Noise, который также применяется в таких проектах, как WireGuard, Lightning и I2P. Утверждается, что проект прошёл независимый аудит безопасности.

Для обнаружения других узлов и координации подключении к сети создаются специальные узлы "lighthouse", глобальные IP-адреса которых фиксированы и известны участникам сети. У узлов-участников нет привязки к внешнему IP-адресу, они идентифицируются по сертификатам. Владельцы хостов самостоятельно не могут внести изменения в подписанные сертификаты и в отличие от традиционных IP-сетей не могут притвориться другим хостом простой сменой IP-адреса. При создании туннеля идентичность хоста подтверждается индивидуальным закрытым ключом.

Создаваемой сети выделяется определённый диапазон интранет адресов (например, 192.168.10.0/24) и осуществляется связывание внутренних адресов с сертификатами хостов. Предоставляются различные механизмы для обхода трансляторов адресов (NAT) и межсетевых экранов. Возможна организации маршрутизации через оверлейную сеть трафика сторонних хостов, не входящих в сеть Nebula (unsafe route). Из участников оверлейной сети могут формироваться группы, например, для разделения серверов и рабочих станций, к которым применяются отдельные правила фильтрации трафика.

Поддерживается создание межсетевых экранов для разделения доступа и фильтрации трафика между узлами в оверлейной сети Nebula. Для фильтрации применяются ACL с привязкой тегов. Каждый хост в сети может определять собственные правила фильтрации по хостам, группам, протоколам и сетевым портам. При этом хосты фильтруются не по IP-адресам, а по заверенным цифровой подписью идентификаторам хоста, которые невозможно подделать без компрометации удостоверяющего центра, координирующего работу сети.

В новом выпуске:

  • Добавлена новая настройка default_local_cidr_any, которая меняет поведение при обработки подсетей "local_ip" в правилах межсетевого экрана для предотвращения необоснованного разрешения трафика к хостам, перечисленным в блоке unsafe_routes. В версии 1.9 настройка выставлена в значение "true", но в следующем выпуске 1.10 будет заменена на значение "fasle", что приведёт к учёту локальных подсетей при применении правил межсетевого экрана к хостам, доступным через небезопасные маршруты (для открытия доступа к таким хостам потребуется обязательное указание local_cidr).
  • Предоставлен официальный образ для системы Docker, позволяющий быстро развернуть оверлейную сеть на базе Nebula или узел для неё.
  • Добавлены экспериментальные сборки для архитектуры Loong64.
  • Реализован сервисный скрипт для системы инициализации OpenRC.
  • В фоновый процесс SSH добавлена поддержка аутентификации по сертификатам, заверенным удостоверяющим центром (sshd.trusted_cas). Реализована возможность встраивания хостовых ключей в блок настроек sshd.host_key.
  • Обеспечена поддержка перезагрузки настроек "tun.unsafe_routes".
  • Удалена поддержка устаревшей настройки local_range, вместо которой следует использовать preferred_ranges.
  • Для сборки теперь требуется инструментарий go 1.22. Минимальные требования к версиям Windows повышены до Windows 10 и Windows Server 2016.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/slackhq/neb...)
  2. OpenNews: Доступен OpenZiti 1.0, инструментарий для встраивания оверлейных сетей в приложения
  3. OpenNews: Проект Headscale развивает открытый сервер для распределённой VPN-сети Tailscale
  4. OpenNews: Facebook открыл реализацию платформы и протокола маршрутизации Open/R
  5. OpenNews: Выпуск Commotion 1.0, свободной платформы для удобного развёртывания mesh-сетей
  6. OpenNews: Выпуск Yggdrasil 0.5, реализации приватной сети, работающей поверх интернета
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61142-nebula
Ключевые слова: nebula, p2p
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Герострат (?), 11:25, 09/05/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Это аналог vpn?
     
     
  • 2, birdie (ok), 11:41, 09/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это аналог zerotier, который недавно стал оооооооочень дорогим для организаций. Это VPN для множества хостов/серверов в сети.

    Обычный VPN подразумевает одну организацию (LAN) и множество клиентов в WAN.

    Nebula позволяет создавать VPN между системами, которые находятся где угодно, и впихитвать их всех в одну виртуальную сеть.

     

  • 3, Аноним (3), 11:43, 09/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    То что узлы подключаются напрямую - это очень плохо. В Tor не зря цепочка из проксей используется.
     
  • 4, Аноним (4), 11:46, 09/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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