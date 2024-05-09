Выпуск Nebula 1.9, системы для создания оверлейных P2P-сетей

Опубликован выпуск проекта Nebula 1.9, предлагающего инструментарий для построения защищённых оверлейных сетей, позволяющих объединить территориально разделённые хосты в отдельную изолированную сеть, работающую поверх глобальной сети. Проект предназначен для создания своих собственных оверлейных сетей для любых нужд, например, для объединения корпоративных компьютеров в разных офисах, серверов в разных ЦОД или виртуальных окружений у разных облачных провайдеров. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией MIT. Проект основан компанией Slack, развивающей одноимённый корпоративный мессенджер. Поддерживается работа в Linux, FreeBSD, macOS, Windows, iOS и Android. Узлы в сети Nebula взаимодействуют друг с другом напрямую в режиме P2P - по мере появления необходимости передачи данных между узлами динамически создаются прямые VPN-соединения. Идентичность каждого хоста в сети подтверждается цифровым сертификатом, а подключение к сети требует прохождения аутентификации - каждый пользователь получает сертификат, подтверждающий IP-адрес в сети Nebula, имя и членство в группах хостов. Сертификаты подписываются внутренним удостоверяющим центром, развёртываемым создателем каждой отдельной сети на своих мощностях и применяемым для заверения полномочий хостов, имеющих право подключения к конкретной оверлейной сети, привязанной к удостоверяющему центру. Для создания аутентифицированного защищённого канала связи в Nebula применяется собственный туннельный протокол, основанный на протоколе обмена ключами Диффи—Хеллмана и шифре AES-256-GCM. Реализация протокола базируется на готовых и проверенных примитивах, предоставляемых фреймворком Noise, который также применяется в таких проектах, как WireGuard, Lightning и I2P. Утверждается, что проект прошёл независимый аудит безопасности. Для обнаружения других узлов и координации подключении к сети создаются специальные узлы "lighthouse", глобальные IP-адреса которых фиксированы и известны участникам сети. У узлов-участников нет привязки к внешнему IP-адресу, они идентифицируются по сертификатам. Владельцы хостов самостоятельно не могут внести изменения в подписанные сертификаты и в отличие от традиционных IP-сетей не могут притвориться другим хостом простой сменой IP-адреса. При создании туннеля идентичность хоста подтверждается индивидуальным закрытым ключом. Создаваемой сети выделяется определённый диапазон интранет адресов (например, 192.168.10.0/24) и осуществляется связывание внутренних адресов с сертификатами хостов. Предоставляются различные механизмы для обхода трансляторов адресов (NAT) и межсетевых экранов. Возможна организации маршрутизации через оверлейную сеть трафика сторонних хостов, не входящих в сеть Nebula (unsafe route). Из участников оверлейной сети могут формироваться группы, например, для разделения серверов и рабочих станций, к которым применяются отдельные правила фильтрации трафика. Поддерживается создание межсетевых экранов для разделения доступа и фильтрации трафика между узлами в оверлейной сети Nebula. Для фильтрации применяются ACL с привязкой тегов. Каждый хост в сети может определять собственные правила фильтрации по хостам, группам, протоколам и сетевым портам. При этом хосты фильтруются не по IP-адресам, а по заверенным цифровой подписью идентификаторам хоста, которые невозможно подделать без компрометации удостоверяющего центра, координирующего работу сети. В новом выпуске: Добавлена новая настройка default_local_cidr_any, которая меняет поведение при обработки подсетей "local_ip" в правилах межсетевого экрана для предотвращения необоснованного разрешения трафика к хостам, перечисленным в блоке unsafe_routes. В версии 1.9 настройка выставлена в значение "true", но в следующем выпуске 1.10 будет заменена на значение "fasle", что приведёт к учёту локальных подсетей при применении правил межсетевого экрана к хостам, доступным через небезопасные маршруты (для открытия доступа к таким хостам потребуется обязательное указание local_cidr).

Предоставлен официальный образ для системы Docker, позволяющий быстро развернуть оверлейную сеть на базе Nebula или узел для неё.

Добавлены экспериментальные сборки для архитектуры Loong64.

Реализован сервисный скрипт для системы инициализации OpenRC.

В фоновый процесс SSH добавлена поддержка аутентификации по сертификатам, заверенным удостоверяющим центром (sshd.trusted_cas). Реализована возможность встраивания хостовых ключей в блок настроек sshd.host_key.

Обеспечена поддержка перезагрузки настроек "tun.unsafe_routes".

Удалена поддержка устаревшей настройки local_range, вместо которой следует использовать preferred_ranges.

Для сборки теперь требуется инструментарий go 1.22. Минимальные требования к версиям Windows повышены до Windows 10 и Windows Server 2016.



