Microsoft открыл код 86-DOS и PC-DOS под лицензией MIT

01.05.2026 11:15 (MSK)

Компания Microsoft опубликовала под лицензией MIT исходный код операционных систем 86-DOS 1.00 и PC-DOS 1.00, а также runtime-библиотеки компилятора Microsoft BASIC-86, ассемблер SCP, утилиты CHKDSK и EDLIN. PC-DOS 1.00 примечателен тем, что был первым выпуском DOS для компьютеров IBM PC. Код был восстановлен в рамках проекта по реконструкции кода первых версий DOS для CPU 8086, путём сканирования и транскрибирования архивных бумажных распечаток, созданных в 1981 и 1982 годах.



  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.microsoft.c...)
  2. OpenNews: Microsoft открыл код интерпретатора BASIC для микропроцессоров M6502
  3. OpenNews: Билл Гейтс опубликовал код первого продукта Microsoft
  4. OpenNews: Microsoft открыл код игр Zork I, II и III под лицензией MIT
  5. OpenNews: Microsoft открыл код MS-DOS 1.25 и 2.0 под лицензией MIT
  6. OpenNews: Microsoft и IBM открыли код операционной системы MS-DOS 4.0
Обсуждение (64) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 11:25, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    В линуксе директХ 1996 года осваивают, теперь надо продвигаться - освоить ещё и 80-х гг технологии.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:32, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а винда работает на нтфс 1993 года и других не умеет
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:53, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так она лучшая и наиболее доведённая до ума. А эти ваши поделки имени всяких бтрфсов - мамма миа!
    А драйвер для этой "1993" фс т.н. "сообщество" до сих пор не осиливает.
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 12:13, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Исходники то легальные для NTFS есть?
    Или предлагаешь проводить реверс-инжиниринг проприетарной поделки?
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 12:58, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вообще-то на NTFS спецификация есть, официальная, от Microsoft.
     
     
  • 6.41, Аноним (41), 14:18, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Спецификации — сложно. Дайте списать.
     
     
  • 7.50, Аноним (50), 14:46, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 4.15, Аноним (15), 12:17, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Так она лучшая и наиболее доведённая до ума.

    Ext4 буквально во всём лучше.

    >А драйвер для этой "1993" фс т.н. "сообщество" до сих пор не осиливает.

    То-то Microslop, который все еще осиливает ReFS.

     
  • 4.18, Аноним (18), 12:25, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Так она лучшая и наиболее доведённая до ума.

    Она уже научилась работать с огромным количеством мелких файлов или по-прежнему стабильно тормозит?

     
  • 3.9, аноним2 (?), 11:56, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ReFS, exFAT?
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:05, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Во-первых, не 1993, а 2001. Во-вторых, вот что значит сразу сделать хорошо, а не плодить зоопарк.
     
     
  • 4.14, Аноним (13), 12:15, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну да, ну да.
    А WinNT4 в 1998 году на чем тогда работало?
     
  • 3.21, Cgn (?), 12:43, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    NTFS version 3.1 was released in October 2001
     
     
  • 4.49, Аноним (18), 14:45, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    NTFS 1.0 - 1993
     
     
  • 5.66, Аноним (66), 16:03, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    на заметку потенциальным oldgame рам Причём, версии NTFS реально - не всегд... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (66), 11:25, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Microsoft открыл код 86-DOS и PC-DOS под лицензией MIT

    Я понял почему не открывают раритет MSDOS 5 т.б. 7(с поддержой нужных EXT MBR-разделов и FAT32)
    - они похоже считают что, эти ещё могут быть установленны у людей и потому могут тупо бинарно сранив имеющееся с самими скомпилированное - и понять что им, даже не с виндов а, уже тогда десятилетиями зловреды под видом OS они всучивали.

     
     
  • 2.8, Аноним (7), 11:55, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Шизоконспирология - она такая.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:32, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    про Эпштейна также говорили
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 12:48, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Этих людей верящих в розовых поней не переубедить
    Они самая лакомая цель для мошенников.

     
     
  • 5.27, Аноним (7), 12:54, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда я удалил мсдос и поставил мессенджер макс.. Где меня немедленно обманули.
     
     
  • 6.52, Аноним (66), 14:51, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это карма... zog
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:00, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    fastfat, используемый в десятке и одиннадцатке - опенсорсный, но ReactOS не смогла его заюзать, так как их ядро оказалось недоделкой.
     
     
  • 3.53, Аноним (66), 14:57, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.58, Аноним (58), 15:15, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    leaked MS-DOS 6.0 beta source
    https://github.com/AR1972/astro
     
     
  • 3.61, Аноним (66), 15:24, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну и что с ними ты можешь сделать - распечатав на туалетной бумаге подтереться?...
     
     
  • 4.62, Аноним (66), 15:24, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.5, Tron is Whistling (?), 11:33, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Я понял почему не открывают раритет MSDOS

    Потому что там патент на патенте и патентом погоняет.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:18, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Срок действия вышел.
     

  • 1.6, Вася Пупкин (?), 11:36, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Открыли, но код же не их, М$ купили его у стороннего чувака
     
     
  • 2.10, Аноним (7), 11:58, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > код же не их
    > купили

    Так после покупки он стал чей? Вроде же простая логическая задачка. Даже для линуксоида.

     
     
  • 3.17, Аноним (13), 12:18, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Внимание, внимание...
    Даже после продажи продукта, авторское право ВНЕЗАПНО остается за автором.(В большинстве стран, включая РФ, авторское право действует всю жизнь автора и 70 лет после его смерти.)
     
     
  • 4.19, Аноним (18), 12:28, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но можно продать имущественное право и тогда ничто не запрещает открывать.
     
  • 4.26, Аноним (23), 12:50, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Рукописи вообще не горят.
     
     
  • 5.39, Аноним (39), 13:56, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Налетай, торопись, покупай рукопИсь
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:57, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Наверно, M$ купила не буковки кода, а право модифицировать и владеть безраздельно (все права).
     
     
  • 5.64, Аноним (66), 15:37, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 4.29, Аноним (7), 12:58, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Тогда ждём комментариев разгневанного автора на опенете.
    Вы знаете, вы мне тут все напоминаете того гундосого слонёнка из мультфильма про мартышку с попугаем.
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 13:24, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Вы знаете, вы мне тут все напоминаете того гундосого слонёнка из мультфильма про мартышку с попугаем.

    Надеюсь тебя это не обидит, но ты мне напоминаешь того жёлтого попугая.

     
     
  • 6.42, Аноним (42), 14:19, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А слонёнок был синий как мозг линуксоида.
    Да и попугай там был больше красный чем жёлтый.
     
     
  • 7.47, Аноним (36), 14:31, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 4.65, Аноним (65), 15:44, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    MS купила 86-DOS целиком у автора, и более того, потом продала ему лицензию на пользование
     
  • 3.54, Аноним (54), 15:02, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Аноним (7), 11:59, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот вам бы теперь поучиться. А вы не будете.
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 12:45, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    начни с себя
     
     
  • 3.25, Аноним (23), 12:49, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Покажи как
     
     
  • 4.38, Аноним (36), 13:26, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Покажи как

    Ну, если тебе в школе не показали, то соболезную

     
     
  • 5.43, Аноним (42), 14:20, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это слив.
    Мы разные анонимы, если ч0.
     
     
  • 6.48, Аноним (36), 14:42, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Это слив.

    Слушай, ну пусть это будет моим сливом, но персонаж, не стесняясь, просит поучить его учиться.

     
     
  • 7.55, Аноним (54), 15:04, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пусть его AI научит учиться, если учителя и преподы в ВУЗе не смогли.
     

  • 1.24, Аноним (23), 12:49, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Получается можно переписать дос на Раст через нейросеть и сделать безопасТно?
     
     
  • 2.31, Аноним (28), 12:59, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кто её научил писать код под 16-битное приложение, с учетом нюансов редкого железа.
     
     
  • 3.33, Аноним (23), 13:00, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.32, Аноним (7), 12:59, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сообщество должно заняться этим безотлагательно!
     
     
  • 3.35, Аноним (23), 13:01, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да мы уже выпускаем безопасное железо на нашей новой ос для специального применения. Если вы понимаете о чём я.

     
     
  • 4.45, Аноним (42), 14:23, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    О да, я видел этот свободный процессор из набора разноцветных проводков профессора Фарнсворта.
     
     
  • 5.57, Аноним (54), 15:09, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это имеется ввиду процессор, который украшает связку ключей в кармане.
     
  • 2.56, Аноним (54), 15:06, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А для более безопасТно, дописать на Расте MMU для 8086.
     

  • 1.37, Аноним (37), 13:25, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот вам в дар, на-те
    Забирайте  на лопате
     
  • 1.40, Аноним (40), 14:03, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Очень нужен реверс-инженеринг EGA/VGA. Почему то на буржуйских форумах есть инициативы по воссозданию XT/AT, но видушки они почему-то обходят стороной. Да, вроде как есть куча документации с описанием регистров, но этого на самом деле мало. Есть куча подводных камней, типа внутренних задержек конвейера обработки данных, которые приводят к тому, что тайминги CRTC отличаются от того простого описания, которое обычно дается в документации. Пример - HSYNC должен быть сдвинут вперед на 3/4 цикла, так что иногда вылазит за пределы HTOTAL. В таких случаях используется SKEW. Но точные данные когда и почему это надо делать - до сих пор отсутствуют.
     
     
  • 2.51, Ананоним (?), 14:47, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем тебе это, расскажи, интересно мне.
     
     
  • 3.63, Аноним (40), 15:36, 01/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 1.46, анонимс (?), 14:24, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Краденый т.е. скопированный CP/M Гари Килдала. Как бы не мама Мэри скорешавшаяся с CEO ibm Джоном Опелем ничего бы и Уильяма Третьего т.е. Билла Гейца не вышло бы.
     
  • 1.60, Аноним (58), 15:21, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень интересно, есть даже подходящий эмулятор PCEM, жаль нет времени ковыряться.
     

