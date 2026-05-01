|1.2, Аноним (2), 11:25, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
В линуксе директХ 1996 года осваивают, теперь надо продвигаться - освоить ещё и 80-х гг технологии.
|3.7, Аноним (7), 11:53, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так она лучшая и наиболее доведённая до ума. А эти ваши поделки имени всяких бтрфсов - мамма миа!
А драйвер для этой "1993" фс т.н. "сообщество" до сих пор не осиливает.
|4.13, Аноним (13), 12:13, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Исходники то легальные для NTFS есть?
Или предлагаешь проводить реверс-инжиниринг проприетарной поделки?
|5.30, Аноним (30), 12:58, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вообще-то на NTFS спецификация есть, официальная, от Microsoft.
|4.15, Аноним (15), 12:17, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Так она лучшая и наиболее доведённая до ума.
Ext4 буквально во всём лучше.
>А драйвер для этой "1993" фс т.н. "сообщество" до сих пор не осиливает.
То-то Microslop, который все еще осиливает ReFS.
|4.18, Аноним (18), 12:25, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Так она лучшая и наиболее доведённая до ума.
Она уже научилась работать с огромным количеством мелких файлов или по-прежнему стабильно тормозит?
|3.12, Аноним (12), 12:05, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Во-первых, не 1993, а 2001. Во-вторых, вот что значит сразу сделать хорошо, а не плодить зоопарк.
|5.66, Аноним (66), 16:03, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|1.3, Аноним (66), 11:25, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Microsoft открыл код 86-DOS и PC-DOS под лицензией MIT
Я понял почему не открывают раритет MSDOS 5 т.б. 7(с поддержой нужных EXT MBR-разделов и FAT32)
- они похоже считают что, эти ещё могут быть установленны у людей и потому могут тупо бинарно сранив имеющееся с самими скомпилированное - и понять что им, даже не с виндов а, уже тогда десятилетиями зловреды под видом OS они всучивали.
|4.23, Аноним (23), 12:48, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Этих людей верящих в розовых поней не переубедить
Они самая лакомая цель для мошенников.
|5.27, Аноним (7), 12:54, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тогда я удалил мсдос и поставил мессенджер макс.. Где меня немедленно обманули.
|2.34, Аноним (34), 13:00, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
fastfat, используемый в десятке и одиннадцатке - опенсорсный, но ReactOS не смогла его заюзать, так как их ядро оказалось недоделкой.
|3.61, Аноним (66), 15:24, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну и что с ними ты можешь сделать - распечатав на туалетной бумаге подтереться?...
|2.10, Аноним (7), 11:58, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> код же не их
> купили
Так после покупки он стал чей? Вроде же простая логическая задачка. Даже для линуксоида.
|3.17, Аноним (13), 12:18, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Внимание, внимание...
Даже после продажи продукта, авторское право ВНЕЗАПНО остается за автором.(В большинстве стран, включая РФ, авторское право действует всю жизнь автора и 70 лет после его смерти.)
|4.19, Аноним (18), 12:28, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Но можно продать имущественное право и тогда ничто не запрещает открывать.
|4.28, Аноним (28), 12:57, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Наверно, M$ купила не буковки кода, а право модифицировать и владеть безраздельно (все права).
|4.29, Аноним (7), 12:58, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Тогда ждём комментариев разгневанного автора на опенете.
Вы знаете, вы мне тут все напоминаете того гундосого слонёнка из мультфильма про мартышку с попугаем.
|5.36, Аноним (36), 13:24, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Вы знаете, вы мне тут все напоминаете того гундосого слонёнка из мультфильма про мартышку с попугаем.
Надеюсь тебя это не обидит, но ты мне напоминаешь того жёлтого попугая.
|6.42, Аноним (42), 14:19, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А слонёнок был синий как мозг линуксоида.
Да и попугай там был больше красный чем жёлтый.
|4.65, Аноним (65), 15:44, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
MS купила 86-DOS целиком у автора, и более того, потом продала ему лицензию на пользование
|6.48, Аноним (36), 14:42, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Это слив.
Слушай, ну пусть это будет моим сливом, но персонаж, не стесняясь, просит поучить его учиться.
|7.55, Аноним (54), 15:04, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пусть его AI научит учиться, если учителя и преподы в ВУЗе не смогли.
|1.24, Аноним (23), 12:49, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Получается можно переписать дос на Раст через нейросеть и сделать безопасТно?
|2.31, Аноним (28), 12:59, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Кто её научил писать код под 16-битное приложение, с учетом нюансов редкого железа.
|3.35, Аноним (23), 13:01, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да мы уже выпускаем безопасное железо на нашей новой ос для специального применения. Если вы понимаете о чём я.
|4.45, Аноним (42), 14:23, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
О да, я видел этот свободный процессор из набора разноцветных проводков профессора Фарнсворта.
|5.57, Аноним (54), 15:09, 01/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это имеется ввиду процессор, который украшает связку ключей в кармане.
|1.40, Аноним (40), 14:03, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Очень нужен реверс-инженеринг EGA/VGA. Почему то на буржуйских форумах есть инициативы по воссозданию XT/AT, но видушки они почему-то обходят стороной. Да, вроде как есть куча документации с описанием регистров, но этого на самом деле мало. Есть куча подводных камней, типа внутренних задержек конвейера обработки данных, которые приводят к тому, что тайминги CRTC отличаются от того простого описания, которое обычно дается в документации. Пример - HSYNC должен быть сдвинут вперед на 3/4 цикла, так что иногда вылазит за пределы HTOTAL. В таких случаях используется SKEW. Но точные данные когда и почему это надо делать - до сих пор отсутствуют.
|1.46, анонимс (?), 14:24, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Краденый т.е. скопированный CP/M Гари Килдала. Как бы не мама Мэри скорешавшаяся с CEO ibm Джоном Опелем ничего бы и Уильяма Третьего т.е. Билла Гейца не вышло бы.
|1.60, Аноним (58), 15:21, 01/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Очень интересно, есть даже подходящий эмулятор PCEM, жаль нет времени ковыряться.
