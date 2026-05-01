Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt OS 26.04

Представлен выпуск проекта Sculpt 26.04, развивающего операционную систему на базе технологий Genode OS Framework, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Для загрузки предлагается системный образ, размером 33 МБ, который можно использовать на ПК, смартфоне PinePhone и ноутбуке MNT Reform. Поддерживается работа на системах с процессорами и графической подсистемой Intel с включёнными расширениями VT-d и VT-x, а также на системах ARM с расширениями VMM. Основные новшества: Перенесённые из ядра Linux драйверы USB-контроллеров, Wi-Fi, Ethernet-адаптеров и GPU Intel синхронизированы с ядром 6.18 (ранее использоваться драйверы из ядра 6.12). Для ноутбуков по умолчанию включена поддержка сетевых адаптеров с интерфейсом USB.

Осуществлён переход с файлов конфигурации в формате XML на использование собственного формата HID (Human-Inclined Data), представляющего данные в форме иерархии узлов, имеющих свои атрибуты. Изменение конфигурации теперь подхватывается на лету, все изменения применяются немедленно, а связи между компонентами можно перестраивать во время работы.

Обновлены версии программ, включая Qt6 и браузер Falkon.

Добавлена экспериментальная возможность нативного запуска Goa SDK без создания виртуальной машины с Linux. Компоненты Genode теперь можно разрабатывать, компилировать и тестировать внутри Sculpt OS без запуска виртуальных машин и загрузки других ОС.

Завершена первая стадия миграция процессов разработки с GitHub на Codeberg. Все репозитории с кодом, за исключением основного, переведены на Codeberg. Система поставляется с графическим интерфейсом Leitzentrale, позволяющим выполнять типовые задачи по администрированию системы. В левом верхнем углу графического интерфейса отображается меню с инструментами для управления пользователями, подключения накопителей и настройки сетевого соединения. В центре присутствует конфигуратор для определения начинки системы в виде графа, показывающего взаимосвязь между системными компонентами. В интерактивном режиме можно удалять или добавлять компоненты, формируя состав системного окружения или виртуальных машин. При желании пользователь может переключиться в консольный режим управления, предоставляющий большую гибкость в управлении. Традиционный рабочий стол может быть получен через запуск дистрибутива TinyCore Linux в виртуальной машине с Linux. В данном окружении доступны браузеры Firefox и Aurora, текстовый редактор на базе Qt и различные приложения. Для запуска утилит командной строки предлагается окружение "Noux". Фреймворк Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), seL4 (x86_32, x86_64, ARM), Muen (x86_64), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM). В состав входит паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяющее выполнять в окружении Genode обычные Linux-программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов. Для Genode портированы различные компоненты Linux и BSD, обеспечена поддержка Gallium3D, выполнена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность создания гибридных Linux/Genode программных окружений. Имеется порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Многие приложения адаптированы для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска не портированных программ предлагается система виртуальных окружений, работающая на уровне отдельных приложений и позволяющая запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.



