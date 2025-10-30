Проект Genode опубликовал выпуск ОС общего назначения Sculpt 25.10

Представлен выпуск проекта Sculpt 25.10, развивающего операционную систему на базе технологий Genode OS Framework, которая сможет быть использована обычными пользователями для выполнения повседневных задач. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией AGPLv3. Для загрузки предлагается системный образ, размером 35 МБ, который можно использовать на ПК, смартфоне PinePhone и ноутбуке MNT Reform. Поддерживается работа на системах с процессорами и графической подсистемой Intel с включёнными расширениями VT-d и VT-x, а также на системах ARM с расширениями VMM. Основные новшества: Реализован новый планировщик задач, нацеленный на минимизацию задержек и справедливое распределение ресурсов. Задействование нового планировщика привело к повышению производительности и отзывчивости интерфейса на маломощных платформах, таких как смартфон PinePhone.

Оптимизирована работа стека для работы с блочными устройствами и механизма установки пакетов.

Перенесённые из ядра Linux драйверы USB-контроллеров, Wi-Fi, Ethernet-адаптеров и GPU Intel синхронизированы с ядром 6.12 (ранее использоваться драйверы из ядра 6.6).

Предложен новый формат для конфигурации и отчётов, имеющий читаемый синтаксис и удобный для редактирования и анализа пользователем. Старый формат на основе XML пока продолжает использоваться по умолчанию, а новый доступен в качестве опции (в следующей версии его намерены включить по умолчанию). В механизме обновления системы реализована возможность переключения между старым и новым вариантами конфигурации.

Улучшена поддержка микроядра seL4 и устранены проблемы с его использованием с динамически загружаемыми драйверами Genode.

В реализации базового API вместо использования механизма исключений C++ задействована явная обработка ошибок с кодированием ошибок в Σ-типах (sum type). Также добавлены изменения для предотвращения случайной утечки указателей и явного определения владения объектами и времени жизни объектов.

Обновлены GCC 14.2 и binutils 2.44.

Реализована возможность запуска Goa SDK (инструментарий для разработки приложений для Genode) в sandbox-окружении.

Унифицирована интеграция поддерживаемых сетевых стеков - lwIP и TCP/IP стека из ядра Linux.

Улучшены графические драйверы для GPU Intel и VESA. Система поставляется с графическим интерфейсом Leitzentrale, позволяющим выполнять типовые задачи по администрированию системы. В левом верхнем углу графического интерфейса отображается меню с инструментами для управления пользователями, подключения накопителей и настройки сетевого соединения. В центре присутствует конфигуратор для определения начинки системы в виде графа, показывающего взаимосвязь между системными компонентами. В интерактивном режиме можно удалять или добавлять компоненты, формируя состав системного окружения или виртуальных машин. При желании пользователь может переключиться в консольный режим управления, предоставляющий большую гибкость в управлении. Традиционный рабочий стол может быть получен через запуск дистрибутива TinyCore Linux в виртуальной машине с Linux. В данном окружении доступны браузеры Firefox и Aurora, текстовый редактор на базе Qt и различные приложения. Для запуска утилит командной строки предлагается окружение "Noux". Фреймворк Genode предоставляет унифицированную инфраструктуру для создания пользовательских приложений, работающих поверх ядра Linux (32 и 64 бит) или микроядер NOVA (x86 с виртуализацией), seL4 (x86_32, x86_64, ARM), Muen (x86_64), Fiasco.OC (x86_32, x86_64, ARM), L4ka::Pistachio (IA32, PowerPC), OKL4, L4/Fiasco (IA32, AMD64, ARM). В состав входит паравиртуализированное Linux-ядро L4Linux, работающее поверх микроядра Fiasco.OC, позволяющее выполнять в окружении Genode обычные Linux-программы. Ядро L4Linux не работает с оборудованием напрямую, а использует сервисы Genode через набор виртуальных драйверов. Для Genode портированы различные компоненты Linux и BSD, обеспечена поддержка Gallium3D, выполнена интеграция Qt, GCC и WebKit, реализована возможность создания гибридных Linux/Genode программных окружений. Имеется порт VirtualBox, работающий поверх микроядра NOVA. Многие приложения адаптированы для запуска напрямую поверх микроядра и окружения Noux, обеспечивающего виртуализацию на уровне ОС. Для запуска не портированных программ предлагается система виртуальных окружений, работающая на уровне отдельных приложений и позволяющая запускать программы в виртуальном Linux-окружении с использованием паравиртуализации.



