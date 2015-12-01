Реализация криптографических алгоритмов ГОСТ на языке Java

|
|1.4, Аркагоблин (?), 21:39, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Код поставляется под собственной разрешительной лицензией, разрешающей ... без ограничений
Ну не сказать чтобы без ограничений. Она похожа на Apache 2.0, только ещё больше бюрократическая. Без ограничений - это 0BSD или MIT-0 например
|
|1.13, Аноним (-), 23:04, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Почитал изложенное в https://gitflic.ru/project/red-stars-systems/crypto-gost/blob?file=README.md
1) Автор библиотеке демонстрирует определённую вменяемость и знакомство с рядом техник, которыми создаётся такой софт. Поскольку существует множество требований, которым должна соответствовать библиотека реализующая крипто-примитивы или режимы шифрования с помощью таковых.
2) Это не похоже на студента решившего написать pet-project'ом нечто такое, что вынудило бы разобраться с ГОСТ-овой критографией. Однако, надо смотреть кодовую базу, красивы и праведные слова в README.md в зачёт не идут.
3) Тесты на корректность работы (кросс-валидация) якобы проводились в наиболее официальном окружении из возможных (OpenSSL 3.3.x с ГОСТ-провайдером в AltLinux p11). Это важно, т.к. финтех (банки) в нескольких регионах РФ очень плотно использует именно AltLinux (чуть ли не поголовно).
Однако, внимание на тесты реализации ГОСТ Р 34.10-2012.
• Производительность: на двух видах кривых (256 и 512).
• Валидация с BouncyCastle: все семь кривых.
• Валидация с OpenSSL (ГОСТ): три кривых.
Т.е. отсутствует валидация с кривыми TC26-A-256, TC26-A-512, TC26-B-512, TC26-C-512
В целом очень неплохо. Видимо в РФ будет TLS 1.3 через MGM, что лучше нежели GCM :)
|
|1.17, Tron is Whistling (?), 23:15, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А на фига оно вообще в глобальном масштабе надо, с учётом того, что в этом счастье предопределённые блоки подстановок - алгоритмические, и фиг его знает какие дыры в них зарыты?
|
|1.18, Аноним (18), 23:22, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Жаль что код опять явно с помощью нейронок написан. Я уж думал хоть такие серьезные проекты люди пишут сами.
|