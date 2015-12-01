Реализация криптографических алгоритмов ГОСТ на языке Java

1) Автор библиотеке демонстрирует определённую вменяемость и знакомство с рядом техник, которыми создаётся такой софт. Поскольку существует множество требований, которым должна соответствовать библиотека реализующая крипто-примитивы или режимы шифрования с помощью таковых.

2) Это не похоже на студента решившего написать pet-project'ом нечто такое, что вынудило бы разобраться с ГОСТ-овой критографией. Однако, надо смотреть кодовую базу, красивы и праведные слова в README.md в зачёт не идут.

3) Тесты на корректность работы (кросс-валидация) якобы проводились в наиболее официальном окружении из возможных (OpenSSL 3.3.x с ГОСТ-провайдером в AltLinux p11). Это важно, т.к. финтех (банки) в нескольких регионах РФ очень плотно использует именно AltLinux (чуть ли не поголовно).

Однако, внимание на тесты реализации ГОСТ Р 34.10-2012.

• Производительность: на двух видах кривых (256 и 512).

• Валидация с BouncyCastle: все семь кривых.

• Валидация с OpenSSL (ГОСТ): три кривых.

Т.е. отсутствует валидация с кривыми TC26-A-256, TC26-A-512, TC26-B-512, TC26-C-512

В целом очень неплохо. Видимо в РФ будет TLS 1.3 через MGM, что лучше нежели GCM :)

