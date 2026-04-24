Выпуск GNU Coreutils 9.11

24.04.2026 16:14 (MSK)

Доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.11, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls.

Ключевые новшества:

  • В утилитах cut, nl, unexpan и expand реализована поддержка многобайтовых символов.
  • В утилиту cut добавлены опции "-w", "-F" и "-O" для совместимости с другими системами.
  • В утилитах cat и yes при работе в Linux задействован ввод/вывод без буферизации (zero-copy), в некоторых тестах наблюдается ускорение работы в 15 раз.
  • В "cksum --check" улучшено экранирование имён файлов.
  • В утилите date реализован разбор дат в формате "dd.mm.yy".
  • Оптимизированы операции "shuf -i", которые стали выполняться до 2 раз быстрее.
  • До 2.6 раз ускорена работа "wc -m" при обработке многобайтовых символов.
  • На ARM-системах с инструкциями NEON выполнение "wc -l" ускорено до 4.5 раз.


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, kravich (ok), 16:38, 24/04/2026 [ответить]  
    		
    > В утилиту cut добавлены опции "-w", "-F" и "-O" для совместимости с другими системами.

    О нет, новая работа для uutils!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 16:42, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Как думаете, они смогут это без большого количества уязвимостей спортировать?
     
     
  • 3.6, aname (ok), 17:10, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Нельзя нарушать традицию
     

  • 1.3, Аноним (4), 16:41, 24/04/2026 [ответить]  
    		
    В Rust Coreutils выявлено 113 уязвимостей. В Ubuntu 26.04 возвращены cp, mv и rm из GNU Coreutils

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65278

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:18, 24/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		
    Получается, если провести аудит GNU Coreutils, то найдут минимум 1130 уязвимостей... жесть, конечно.
     

  • 1.5, Аноним (4), 16:46, 24/04/2026 [ответить]  
    		
    В гну-версии: новые возможности, оптимизации, ускорения.
    В раст-версии: выявлено 113 уязвимостей, часть утилит возвращены из гну.
     
  • 1.7, aname (ok), 17:13, 24/04/2026 [ответить]  
    		
    Астрологи объявили неделю coreutils. Количество БЕЗОПАСНЫХ®™© CVE увеличится втрое.
     

