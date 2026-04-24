Выпуск GNU Coreutils 9.11

Доступна стабильная версия набора базовых системных утилит GNU Coreutils 9.11, в состав которого входят такие программы, как sort, cat, chmod, chown, chroot, cp, date, dd, echo, hostname, id, ln и ls. Ключевые новшества: В утилитах cut, nl, unexpan и expand реализована поддержка многобайтовых символов.

В утилиту cut добавлены опции "-w", "-F" и "-O" для совместимости с другими системами.

В утилитах cat и yes при работе в Linux задействован ввод/вывод без буферизации (zero-copy), в некоторых тестах наблюдается ускорение работы в 15 раз.

В "cksum --check" улучшено экранирование имён файлов.

В утилите date реализован разбор дат в формате "dd.mm.yy".

Оптимизированы операции "shuf -i", которые стали выполняться до 2 раз быстрее.

До 2.6 раз ускорена работа "wc -m" при обработке многобайтовых символов.

На ARM-системах с инструкциями NEON выполнение "wc -l" ускорено до 4.5 раз.



