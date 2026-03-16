Выпуск CSMWrap 3.0, прослойки для загрузки в режиме BIOS на системах с UEFI

16.03.2026 08:17 (MSK)

Опубликован выпуск проекта CSMWrap 3.0, развивающего EFI-приложение, позволяющее организовать загрузку систем, поддерживающих только устаревшие платформы с BIOS, в современных окружениях на базе UEFI. CSMWrap воссоздаёт окружение c BIOS на системах UEFI (class 3), упаковывая сборку SeaBIOS в форме модуля CSM (Compatibility Support Module) и запуская как внешнее EFI-приложение. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPL-2.1.

Проектом предоставляются 64- и 32-разрядные сборки EFI-приложения, которые достаточно разместить в каталоге /EFI/BOOT/ в разделе с ФС FAT на носителе с операционной системой, способной загружаться только в окружениях с BIOS. UEFI-прошивка распознает подобный носитель и покажет в числе загрузочных устройств. На загружаемом устройстве желательно использовать таблицы разделов в формате MBR.

В ветке CSMWrap 3.0 добавлена поддержка файла конфигурации csmwrap.ini, который можно создать рядом с исполняемым файлом EFI для указания дополнительных настроек. Реализована возможность указания в файле конфигурации параметров последовательного порта для отладочного вывода, пути к альтернативному VGABIOS (вместо SeaVGABIOS), PCI-адреса видеокарты, флагов для отключения IOMMU и подавления вывода на экран информации о работе CSMWrap, показываемой помимо баннера и сообщений о сбоях.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/CSMWrap/CSM...)
  2. OpenNews: Выпуск загрузочных прошивок Libreboot 26.01 и Canoeboot 26.01
  3. OpenNews: Выпуск Coreboot 25.09, открытой альтернативы проприетарным прошивкам
  4. OpenNews: Образ для запуска любых ОС и efi-файлов с Flash без отключения UEFI Secure Boot
  5. OpenNews: Выявлен UEFI-буткит Bootkitty, подставляющий вредоносный код в загружаемое ядро Linux
  6. OpenNews: Обновление дистрибутива Static Linux, собранного в форме образа для UEFI
Обсуждение (1)
  • 1, iPony128052 (?), 08:57, 16/03/2026 [ответить]  
    		• +/
    Звучит... Как бэ это сказать... Старомодно.

    Тяжело могу представить использование такого на практике 🤔

     
