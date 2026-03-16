Выпуск CSMWrap 3.0, прослойки для загрузки в режиме BIOS на системах с UEFI

Опубликован выпуск проекта CSMWrap 3.0, развивающего EFI-приложение, позволяющее организовать загрузку систем, поддерживающих только устаревшие платформы с BIOS, в современных окружениях на базе UEFI. CSMWrap воссоздаёт окружение c BIOS на системах UEFI (class 3), упаковывая сборку SeaBIOS в форме модуля CSM (Compatibility Support Module) и запуская как внешнее EFI-приложение. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией LGPL-2.1.

Проектом предоставляются 64- и 32-разрядные сборки EFI-приложения, которые достаточно разместить в каталоге /EFI/BOOT/ в разделе с ФС FAT на носителе с операционной системой, способной загружаться только в окружениях с BIOS. UEFI-прошивка распознает подобный носитель и покажет в числе загрузочных устройств. На загружаемом устройстве желательно использовать таблицы разделов в формате MBR.

В ветке CSMWrap 3.0 добавлена поддержка файла конфигурации csmwrap.ini, который можно создать рядом с исполняемым файлом EFI для указания дополнительных настроек. Реализована возможность указания в файле конфигурации параметров последовательного порта для отладочного вывода, пути к альтернативному VGABIOS (вместо SeaVGABIOS), PCI-адреса видеокарты, флагов для отключения IOMMU и подавления вывода на экран информации о работе CSMWrap, показываемой помимо баннера и сообщений о сбоях.



