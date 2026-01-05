Обновление дистрибутива Static Linux, собранного в форме образа для UEFI

Обновление дистрибутива Static Linux, основанного на пакетной базе Alpine Linux и предлагающего окружение на основе ядра Linux 6.18.3, стандартной библиотеки Musl и инструментария BusyBox. Графическое окружение основано на композитном сервере Labwc, использующем Wayland, файловом менеджере CoreFM, просмотрщике изображений CoreImage, текстовом редакторе CorePad, эмуляторе терминала CoreTerminal и видеопроигрывателе mpv. В состав также входят утилиты для восстановления данных (ddrescue, testdisk, photorec).

Ядро и корневая файловая система собраны в единый файл для запуска на системах с UEFI (Secure Boot не поддерживается). Для установки достаточно загрузить файл bootx64.efi (128 Мб) и разместить его в каталоге /efi/boot/ на диске c ФС FAT32. Для установки подготовлено около 170 статически собранных пакетов.

Графические приложения переведены на Qt6, задействован GCC 15.2.0, обновлены библиотеки, добавлено описание пересборки загрузочного файла.