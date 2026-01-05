The OpenNET Project / Index page

Обновление дистрибутива Static Linux, собранного в форме образа для UEFI

05.01.2026 08:12

Обновление дистрибутива Static Linux, основанного на пакетной базе Alpine Linux и предлагающего окружение на основе ядра Linux 6.18.3, стандартной библиотеки Musl и инструментария BusyBox. Графическое окружение основано на композитном сервере Labwc, использующем Wayland, файловом менеджере CoreFM, просмотрщике изображений CoreImage, текстовом редакторе CorePad, эмуляторе терминала CoreTerminal и видеопроигрывателе mpv. В состав также входят утилиты для восстановления данных (ddrescue, testdisk, photorec).

Ядро и корневая файловая система собраны в единый файл для запуска на системах с UEFI (Secure Boot не поддерживается). Для установки достаточно загрузить файл bootx64.efi (128 Мб) и разместить его в каталоге /efi/boot/ на диске c ФС FAT32. Для установки подготовлено около 170 статически собранных пакетов.

Графические приложения переведены на Qt6, задействован GCC 15.2.0, обновлены библиотеки, добавлено описание пересборки загрузочного файла.



  Аноним (1), 08:21, 05/01/2026  
    		+/-
    Какая прикольная штука.
     
     
  Энтомолог_русолог (ok), 09:50, 05/01/2026  
    		+/-
    Еще до UEFI у ASUS были материнки со встроенной минимальной линухой
    Такая себе попытка возродить
    Если бы не сомнительные ребята с доменом в '.ru' и без https, то можно было бы рассмотреть, как запаску на каждый загрузочный драйв
     
     
  Аноним (9), 10:13, 05/01/2026  
    		+1 +/-
    > с доменом в '.ru' и без https, то можно было бы рассмотреть, как запаску на каждый загрузочный драйв

    Люди, которые мониторят твой траффик, сделают тебе атата если увидят что ты скачиваешь что-то с домена 'ru'? А http мешает это скрыть?

    Давай, держись там. Напиши парням со Static Linux, может войдут в твое положение и подключат let's encrypt.

     
  Америка (?), 10:31, 05/01/2026  
    		+/-
    А что с доменом ru не так? Расскажите подробнее пожалуйста.
     

  Аноним (2), 08:47, 05/01/2026  
    		+/-
    >файл bootx64.efi (128 Мб)

    Жирненко, а ещё некоторые кривые uefi прошивки могут надорватся такие большие файлы загружать.

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  Аноним (5), 09:11, 05/01/2026  
    		+/-
    Действительно, пойду сальца съем с яишенкой. Поправка, стырить пароли друг у друга.
     

  Аноним (7), 10:08, 05/01/2026  
    		+/-
    Эм, а когда metal family успела выйти под свободной лицензией и её стало можно использовать в своих продуктах?
     
  iCat (ok), 10:09, 05/01/2026  
    		+/-
    Список готовых пакетов не так уж и короток...
     
  Аноним (11), 10:38, 05/01/2026  
    		+/-
    Грузить полу-Alpine и не иметь доступ к его пакетной базе.
    WM и gui fm за меня уже выбран.
    Я бы пошел на такое добавь они плюшек, например
    https://github.com/redchenjs/rtnicpg
     

