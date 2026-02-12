Линус Торвальдс отверг изменения к подсистеме MMC из-за низкого качества кода

2.26 , Аноним ( 26 ), 18:20, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Самого за бытность джуном заставляли на каждом дейли коммитить собирающийся и рабочий код в репозиторий?

2.34 , Аноним ( 34 ), 18:36, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кого ты собираешься штрафовать? линусу бесплатно в ядро комьюнят

3.35 , ятупойтролль ( ok ), 18:54, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – уже лет 15 не бесплатно, вокруг ядра собрались крупные корпорации, которым плевать на линукс, им нужна только прибыль. отправить нейрослоп для них плевое дело потому, что это дешевле найма настоящего разраба на сях.

4.36 , Аноним ( 36 ), 19:11, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Разве корпорация г** отправила , а не частный любитель во всяких gpt сидеть ?

5.39 , нах. ( ? ), 19:32, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – там адресок @linaro - т.е. не то чтоб совсем частный любитель, скорее - проедатель донатов. Не прокатилло, денежки наивных л=в переходят в другие карманцы. в корпорациях помимо пряников еще и кнут предусмотрен, если ты не удосужишься даже проверить что оно собирается.

4.37 , Аноним ( 37 ), 19:12, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это как-то опровергает утверждение, что Линусу коммитят бесплатно, и как следствие он не может штрафовать на зарплату?

5.41 , нах. ( ? ), 19:34, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это как-то опровергает утверждение, что Линусу коммитят бесплатно, и как следствие он

> не может штрафовать на зарплату? ну он в целом именно это и сделал - запрет на прием изменений от неудачника = хрен он получит очередные денежки линары. Потому что те платят все же за успешные успехи а не за потраченное время. 3.51 , Аноним ( 51 ), 21:27, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Товальдс, лучший.

2.40 , Аноним ( 40 ), 19:33, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Расскажите как уволить человека? я на полном серьёзе, мне интересна юридическая сторона. Если вы конечно не в США.

3.42 , нах. ( ? ), 19:39, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Расскажите как уволить человека? я на полном серьёзе, мне интересна юридическая сторона.

> Если вы конечно не в США. приказом руководства вводится аттестация технического персонала. Составляются планы и правила. Назначается комиссия. Не прошел - увольнение по несоответствию занимаемой должности. Можно поиграть с мышкой - сперва предупреждение о неполном, с занесением в трудовую. Минус премии и прочие не явно гарантированные трудовым договором радости. Чаще всего в современной реальности это треть зарплаты. Через пол-года вторая аттестация. Второе предупреждение.

На третьем - увольнение. Оспорить такое в суде - желаю всяческих узбеков. Найти с такими записями работу - ну тоже интересно. Если бы твое руководство на самом деле интересовало качество нанимаемого персонала - были бы еще аттестации по итогам испытательного срока, где можно уволить сразу и без объяснений.

4.48 , мелстрой ( ? ), 20:21, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А спрашивают потом, Зачем манагерам из галер процессы саботировать?

4.52 , 12yoexpert ( ok ), 21:49, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – трудовая, премия, аттестация и штрафы - это вообще что? зп и все годовые бонусы прописаны в договоре, а описанную дичь действительно осудит любой суд а уволить можно проще: просто берёшь и гонишь всех в офис

5.57 , нах. ( ? ), 22:46, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > трудовая, премия, аттестация и штрафы - это вообще что? рассея. Щедрая душа. Тут наняв даже полного д..6а - уволить его просто так потому что нихрена не делает - нельзя, он в суд подаст и выиграет, скорее всего. > зп и все годовые бонусы прописаны в договоре в рассейских договорах есть нюанс - часть зарплаты принято называть "премией по итогам работы за месяц". В зависимости от жадности работодателя может доходить до 50%. Чаще 30.

Доказать в суде что ты работал больше всех и ее заслуживаешь - практически невозможно (есть отдельные успехи но почему-то каждый раз начинаются с "дал судье половину денег").

Если тебя увольняют, скажем, по сокращению - то сам понимаешь, выплаты в рамках оклада. Больничный - ну ты думал, в сказку попал? Не хочешь валить по хорошему - тоже можно отобрать, чтоб ты жил на один оклад. > а уволить можно проще: просто берёшь и гонишь всех в офис В одной сильно свободной стране один э... ща... "leader of website revolution" (nasdaq listed, $140M net income) повелел рабам в офисы - приходить. В бразилиях с ирландиями тоже, а то ишь расслабились.

Ну недельку в линкедине побурлило. Ни один раб, разумеется, не уволился (за бразилию не знаю, у меня хреново с португальским). Знают, твари, свое место! 4.56 , ixrws ( ?? ), 22:36, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Звучит как какой-то бредовый детсад вахтёра с завода, где платят 20 тыщь включая премии, да ещё нужно мусор выносить, и пол мыть.

Найти работу даже без трудовой вообще не проблема в современном мире, на любую позицию. И с любыми записями в ней тоже. Даже в штатах почти на любую позицию без дегрэ и визы вполне реально.

Уволить сотрудника с нормальной работы в нормальной конторе в любой стране мира можно, тут с вами соглашусь. Но совсем не такими детсадовскими методами, а вполне себе стандартными сокращениями и прочими невыносимыми условиями для тружеников. Обычно договариваются с профсоюзами(если цивилизованные страны) или лично, что сколько-то месяцев ещё терпят, а потом сохранение зарплаты то будет, но будет либо перевод(в офис из дома, в офис в другое место и тд), либо фактическая смена работы(без юридической смены обязанностей), что сделает дальнейшую работу невозможной, невыносимой. В общем по обоюдному обычно, это старо как мир.

А то что вы описали - просто встречается у нищего начальства в нищих конторах, где из-за нищеты мозгов не соображают никак что значит рейтинг предприятия и насколько такой вот менеджмент вредит бизнесу. Ну то есть дебилы сами себе создают проблемы.

Обычное дело, когда даже уволившийся провинившийся может через пару лет вернуться на другую позицию даже с повышением в ту же контору. Это называется оставлять двери открытыми и это очень важно для самого бизнеса. Вот никак вы этого не поймёте, совки.

5.59 , нах. ( ? ), 23:02, 12/02/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 3.49 , Аноним ( 49 ), 20:24, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По методу Paul Le Roux. Ну или Саддамки. Или Виссарионыча. Этот метод практиковали многие...

4.60 , нах. ( ? ), 23:05, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – это годный метод только если твоя должность - саддамка или виссарионыч. Офтальмолог на худой конец (у него метод особо эффективный был)

А практиковали - многие, вот сидим теперь без работающей reizerfs.