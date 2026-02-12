Линус Торвальдс отверг изменения к подсистеме MMC из-за низкого качества кода

|
|1.3, Аноним (3), 17:15, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
|
> Компиляция завершалась ошибкой из-за
> повторного переопределения переменной.
Но как?!
Как PR с некомпиляющимся кодом вообще отправился на ревью?
А... ну да, у нас же тут диды, которые почтой PR отправляют!
Не то что у этих смузихлебов всякие CI, интерационные тесты, еще какая-то новомодная хрень.
|
|
|
|2.14, НяшМяш (ok), 17:54, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это даже не нейрослоп, это просто кекспертный уровень. Вайбкодер хотя бы попросил нейронку это скомпилировать и починить ошибки.
|
|2.18, Аноним (18), 18:05, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
> Нейрослоп наверняка.
Не... нейрослоп как минимум попытался бы скомпилить свой выс... код.
И сам бы попытался исправил. Ну или хотя бы сообщил.
А настоящий ядерный погромист даже не компилял :)
|
|2.28, Дмитрий (??), 18:26, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
"Нейрослоп" хорошо решается залогом:
К патче прикреплаешь например 1 бикойн
Если код плохой Биткойн не возвращается. Хороший - возвращается.
|
|
|
|3.32, Аноним (32), 18:33, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И остаешься без коммитеров)
Потому что не у каждого есть биткойн "вынь да положь".
Проще забить и путь другие немамонты пишут ядро.
|
|
|
|4.53, Анлним (?), 21:53, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это может быть сотня сатоши или просто алгоритмически сложная задача (как в биткойне, но попроще), чтобы отправка десятков МР была экономически/по времени затратна, но незаметна для единичных случаев.
Но получение возратной компенсации звучит отлично!
|
|3.47, мелстрой (?), 20:17, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я думаю нужна практика линчевания, плохой код? Отпилят палец. Не компилится - руку, а за уязвимости, повесят за причинное местт
|
|1.5, Витюшка (?), 17:19, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Насяльника, какой такой тистиравания? A KPI по количеству строк кода (возможно сгенерированного ИИ) кто выдерживать будет?
|
|
|
|2.6, Аноним (6), 17:22, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
|
Ладно кол-во и ИИ.
Просто прогоните тесты.. если они у вас есть))
В нормальных проектах CI проверил сборку ветки, пробежали юнит и прочие тесты.
Но ядро выше чем все эти мелочи, просто отправь то что написякал голубиной почтой, пусть кто-то там разбирается.
|
|
|
|3.8, нах. (?), 17:39, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
я сказаль ыы прогони теста. ии сказаль все работаит софтастрои.
а оно -- вотъ...
|
|3.12, Аноним (12), 17:51, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Нет никакой голубиной почты, всё через репозиторий Коммитер закоммитил своё тво... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|4.23, Аноним (23), 18:14, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
А как же почтовая рассылка Где в message 25 43 вам могли написать серьезное зам... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|5.43, нах. (?), 19:52, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А как же почтовая рассылка?
там _уважаемый_, ему можно (было) в пулреквесты
> Ну давайте Линус будет билдить каждый мердж-риквест.
ну раз в его чудо-dvcs нельзя сделать это автоматически...
> Я могу просто поделиться своим опытом.
у твоего проекта либо не git, либо что-то странное используется. Т.е. вместо полноценной dvcs вы ухитрились гит свести к централизованной. А, ну судя по каким-то "merge" вместо pull request - так и есть.
У линуса на это просто нет ресурсов. Эти вот васянские репо с которыми предлагается пулл - ему не подконтрольны.
> И это бы предотвратило такие ситуации opennet.me/opennews/art.shtml?num=62555
тоже нет.
> "патч ... был подан нестандартно - но был принят, хотя не получил
т.е. у этого чувака были бы и права пооверрайдить "неактивную кнопку".
> Тяжело)) Как и всё что связано с разработкой ядра.
> Я бы выделил отдельные подсистемы и поставил задачу для их разработчиков покрыть
> их тестами. Далеко подсистемы не все меняются активно.
А они бы тебя и послали бы... оооот туда. Потому что зарплату им если и платят, то это точно не ты.
> Как минимум стоит посмотреть Linux Test Project и kernel Autotest и узнать
> какие у них трудности.
никаких кроме той что васян и не думал подключать к чему-то подобное СВОЙ васянский репо. Так работает гит.
|
|3.54, Аноним (54), 21:53, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Опять эти веб-сеньоры со своими юнит-тестами лезут в ядро. Ты в курсе, что почти любой (кроме всяких примитивизмов на расте) драйвер размазан по куче подсистем, работает с прерываниями и hrtimer'ами, регистрирует обработчики в других драйверах и тд? Какие ты тут ссанные юнит-тесты собрался писать, верстальщик?
|
|
|
|4.58, нах. (?), 22:48, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
не, ну хоть что вообще-то компиляется при включенных затрагиваемых патчем галочках - можно ж вообще-то и проверять.
|
|1.7, Аноним (7), 17:38, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Claudes C Compiler использовать для компиляции пробовал? Может этот нейрослоп был для компиляции им заточен?
|
|
|
|2.9, нах. (?), 17:41, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
может кто-то в промпте забыл сказать "и оно должно компилироваться!"
бывает. Или модель проигнорировала указивку где-то в середине текста (они у штирлица учились и прекрасно знают что помнить надо первое и последнее предложения, а как размножаются йожики можно сразу забыть)
|
|
|
|2.20, Doctor (??), 18:08, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Троллинг засчитан.
По чесноку, если говорить прямо, то всё правильно сделал.
Ладно тестирование, ладно юниттесты, ладно CI, но можно просто попытаться скомпилить это на самом мин. для этого железе и т.п.?
Как и сказали комментаторы выше, попахивает очередным нейрослопом, или хотя бы автоматической отправкой PR.
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 18:15, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
> Компиляция завершалась ошибкой из-за повторного переопределения переменной.
> но можно просто попытаться скомпилить
Я не в теме, поэтому вопрос. А че, статических анализаторов кода через какой-нибудь LSP для Си нет, которые еще на этапе редактирования такие простейшие моменты найдут?
|
|
|
|4.25, Аноним (23), 18:18, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Они конечно есть.
Но на них Настоящие Ядреные Пограммисты кладут болт.
Чтобы заставить ленивых м--ов что-то сделать, нужно вводить обязаловку.
Не прошли чеки на сборку? Иди в пень, даже ревьюверов не сможешь добавить, чтобы их лишний раз не отвлекать.
|
|3.45, Аноним (45), 20:09, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Попахивает истеричками на самом деле, ну, вполне в духе Линуса. Факап тут в отсталом пайплайне, я согласен с этим.
|
|1.22, Аноним (22), 18:11, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Я за первый случай коммита несобирающегося кода депремировал, за второй штрафовал + депремирование, на третий увольнял. А ругаться бессмысленно.
|
|
|
|2.26, Аноним (26), 18:20, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Самого за бытность джуном заставляли на каждом дейли коммитить собирающийся и рабочий код в репозиторий?
|
|2.34, Аноним (34), 18:36, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Кого ты собираешься штрафовать? линусу бесплатно в ядро комьюнят
|
|
|
|3.35, ятупойтролль (ok), 18:54, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
уже лет 15 не бесплатно, вокруг ядра собрались крупные корпорации, которым плевать на линукс, им нужна только прибыль. отправить нейрослоп для них плевое дело потому, что это дешевле найма настоящего разраба на сях.
|
|
|
|4.36, Аноним (36), 19:11, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Разве корпорация г** отправила , а не частный любитель во всяких gpt сидеть ?
|
|
|
|5.39, нах. (?), 19:32, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
там адресок @linaro - т.е. не то чтоб совсем частный любитель, скорее - проедатель донатов. Не прокатилло, денежки наивных л=в переходят в другие карманцы.
в корпорациях помимо пряников еще и кнут предусмотрен, если ты не удосужишься даже проверить что оно собирается.
|
|4.37, Аноним (37), 19:12, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это как-то опровергает утверждение, что Линусу коммитят бесплатно, и как следствие он не может штрафовать на зарплату?
|
|
|
|5.41, нах. (?), 19:34, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это как-то опровергает утверждение, что Линусу коммитят бесплатно, и как следствие он
> не может штрафовать на зарплату?
ну он в целом именно это и сделал - запрет на прием изменений от неудачника = хрен он получит очередные денежки линары. Потому что те платят все же за успешные успехи а не за потраченное время.
|
|2.40, Аноним (40), 19:33, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Расскажите как уволить человека? я на полном серьёзе, мне интересна юридическая сторона. Если вы конечно не в США.
|
|
|
|3.42, нах. (?), 19:39, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Расскажите как уволить человека? я на полном серьёзе, мне интересна юридическая сторона.
> Если вы конечно не в США.
приказом руководства вводится аттестация технического персонала. Составляются планы и правила. Назначается комиссия. Не прошел - увольнение по несоответствию занимаемой должности.
Можно поиграть с мышкой - сперва предупреждение о неполном, с занесением в трудовую. Минус премии и прочие не явно гарантированные трудовым договором радости. Чаще всего в современной реальности это треть зарплаты. Через пол-года вторая аттестация. Второе предупреждение.
На третьем - увольнение.
Оспорить такое в суде - желаю всяческих узбеков. Найти с такими записями работу - ну тоже интересно.
Если бы твое руководство на самом деле интересовало качество нанимаемого персонала - были бы еще аттестации по итогам испытательного срока, где можно уволить сразу и без объяснений.
|
|
|
|4.52, 12yoexpert (ok), 21:49, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
трудовая, премия, аттестация и штрафы - это вообще что? зп и все годовые бонусы прописаны в договоре, а описанную дичь действительно осудит любой суд
а уволить можно проще: просто берёшь и гонишь всех в офис
|
|
|
|5.57, нах. (?), 22:46, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> трудовая, премия, аттестация и штрафы - это вообще что?
рассея. Щедрая душа. Тут наняв даже полного д..6а - уволить его просто так потому что нихрена не делает - нельзя, он в суд подаст и выиграет, скорее всего.
> зп и все годовые бонусы прописаны в договоре
в рассейских договорах есть нюанс - часть зарплаты принято называть "премией по итогам работы за месяц". В зависимости от жадности работодателя может доходить до 50%. Чаще 30.
Доказать в суде что ты работал больше всех и ее заслуживаешь - практически невозможно (есть отдельные успехи но почему-то каждый раз начинаются с "дал судье половину денег").
Если тебя увольняют, скажем, по сокращению - то сам понимаешь, выплаты в рамках оклада. Больничный - ну ты думал, в сказку попал? Не хочешь валить по хорошему - тоже можно отобрать, чтоб ты жил на один оклад.
> а уволить можно проще: просто берёшь и гонишь всех в офис
В одной сильно свободной стране один э... ща... "leader of website revolution" (nasdaq listed, $140M net income) повелел рабам в офисы - приходить. В бразилиях с ирландиями тоже, а то ишь расслабились.
Ну недельку в линкедине побурлило. Ни один раб, разумеется, не уволился (за бразилию не знаю, у меня хреново с португальским). Знают, твари, свое место!
|
|4.56, ixrws (??), 22:36, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Звучит как какой-то бредовый детсад вахтёра с завода, где платят 20 тыщь включая премии, да ещё нужно мусор выносить, и пол мыть.
Найти работу даже без трудовой вообще не проблема в современном мире, на любую позицию. И с любыми записями в ней тоже. Даже в штатах почти на любую позицию без дегрэ и визы вполне реально.
Уволить сотрудника с нормальной работы в нормальной конторе в любой стране мира можно, тут с вами соглашусь. Но совсем не такими детсадовскими методами, а вполне себе стандартными сокращениями и прочими невыносимыми условиями для тружеников. Обычно договариваются с профсоюзами(если цивилизованные страны) или лично, что сколько-то месяцев ещё терпят, а потом сохранение зарплаты то будет, но будет либо перевод(в офис из дома, в офис в другое место и тд), либо фактическая смена работы(без юридической смены обязанностей), что сделает дальнейшую работу невозможной, невыносимой. В общем по обоюдному обычно, это старо как мир.
А то что вы описали - просто встречается у нищего начальства в нищих конторах, где из-за нищеты мозгов не соображают никак что значит рейтинг предприятия и насколько такой вот менеджмент вредит бизнесу. Ну то есть дебилы сами себе создают проблемы.
Обычное дело, когда даже уволившийся провинившийся может через пару лет вернуться на другую позицию даже с повышением в ту же контору. Это называется оставлять двери открытыми и это очень важно для самого бизнеса. Вот никак вы этого не поймёте, совки.
|
|3.49, Аноним (49), 20:24, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
По методу Paul Le Roux. Ну или Саддамки. Или Виссарионыча. Этот метод практиковали многие...
|
|
|
|4.60, нах. (?), 23:05, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
это годный метод только если твоя должность - саддамка или виссарионыч. Офтальмолог на худой конец (у него метод особо эффективный был)
А практиковали - многие, вот сидим теперь без работающей reizerfs.
|
|
|
|2.62, нах. (?), 23:15, 12/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ещё кто-то желает комьютить в ядро?
commute - дорога до работы. А в ядро - комитят. (commit не содержит ничего похожего на ю)
И нет, большое спасибо, в ядре не нужны желающие комитить туда некомпилирующийся выхлоп ии.
|
|1.61, Сладкая булочка (?), 23:12, 12/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Линус Торвальдс отказался принимать предназначенный для ядра 7.0 набор изменений от сопровождающего подсистему MMC (MultiMedia Card), назвав присланный патч, который даже не компилируется, "полным мусорм" (complete garbage).
Если он руками все делает (применят патч, пытается компилировать), то его можно понять. С CI, да еще и подключенным ботом, который предварительно проревьювил, было бы куда проще.
|