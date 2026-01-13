The OpenNET Project / Index page

Доступен дистрибутив Omarchy 3.3, развиваемый создателем Ruby on Rails

13.01.2026 11:32

Давид Хейнемейер Ханссон (David Heinemeier Hansson), автогонщик и автор веб-фреймворка Ruby on Rails, опубликовал дистрибутив Omarchy 3.3, отражающий его представление об идеальном Linux-окружении. Дистрибутив развивается в соответствии с принципом "Omakase Computing", предполагающим, что большинство пользователей в начале своего пути не знают, чего именно они хотят, и для них будет лучше не терзать себя попытками выбора, а воспользоваться набором инструментов, подготовленным тем, чьей компетентности и вкусу они доверяют. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Размер ISO-образа 7.2 ГБ.

Дистрибутив основан на пакетной базе Arch Linux и предлагает пользовательское окружение на основе композитного менеджера Hyprland с мозаичной компоновкой окон. Отмечается, что проект не просто предлагает набор предустановленных пакетов, а пытается предложить среду из сочетающихся между собой приложений, подобранных с учётом эстетики и эффективности решения задач.

По мнению Давида, для высокой производительности труда важна мотивация и частью такой мотивации является красивое и эстетичное окружение. В состав Omarchy не входит ничего лишнего и предлагаются только приложения, повседневно используемые Давидом - от Neovim, Chromium и LibreOffice до Spotify, Typora, Ghostty и Zoom.

Omarchy не пытается быть похожим на Windows или macOS, угодить большинству или показаться привычным пользователям, а лишь стремиться быть лучше. Предложенное окружение, работа с кодом в Neovim, активное использование терминала и мозаичная компоновка окнами многим покажется непривычной, но те кто решиться выйти из зоны комфорта и освоить для себя что-то новое сможет повысить эффективность своей работы.

Некоторые особенности:

  • Консольный инсталлятор и ориентация на установку на отдельный диск с применением полнодискового шифрования
  • Возможность управления всеми действиями в графическом окружении при помощи клавиатуры, что позволяет заметно ускорить выполнение типовых действий по сравнению с применением мыши. Например, для вызова списка приложений можно использовать комбинацию "Super + Space", для показа меню "Super + Alt + Space", запуска терминала - "Super + Return", запуска браузера - "Super + Shift + B".
  • На выбор предложено 14 тем оформления, которые можно сменить через секцию "Style > Theme" в основном меню.
  • Использование комбинаций клавиш Super + C, Super + X и Super + V для копирования и вставки из буфера обмена. Наличие интерфейса (Super + Ctrl + V) для просмотра и поиска по истории помещения данных в буфер обмена.
  • Автоматическое создание снапшотов системы после обновления с возможностью отката изменений в случае возникновении проблем. Ручное создание снапшотов командой "omarchy-snapshot create".
  • Активация по умолчанию межсетевого экрана с блокировкой всех входящих соединений на порты, кроме 22 (ssh) и 53317 (LocalSend).
  • По умолчанию использование штатных репозиториев Arch Linux core, extra, multilib, а также своего репозитория Omarchy Package Repository. Опционально возможно включение установки из AUR.
  • Наличие AI-инструментов: OpenCode (агент для обращения к AI-сервисам и большим языковым моделям), Voxtype (система голосового ввода), LM Studio и Ollama (для локального запуска AI-моделей). Наличие провайдеров для Claude Code, Gemini CLI, OpenAI Codex и GitHub Copilot.
  • Использование по умолчанию редактора кода NeoVim с возможность его замены на VSCode, Cursor, Zed, Sublime Text и Helix.
  • Наличие Docker, GitHub CLI и средств для установки преднастроенных окружений для разработки, например, для использования Ruby on Rails, Node.js, Bun, Deno, Laravel, Symfony, .NET, OCamal, Zig и Elixir. Для установки нескольких разных версий одного языка программирования или фреймворка задействован Mise.
  • Поставка консольного интерфейса lazygit для работы с Git, а также Lazydocker для работы с Dоcker.
  • Использование консольного интерфейса Impala для настройки Wi-Fi и BlueTUI для подключения Bluetooth-устройств.
  • Наличие графических приложений: системы ведения заметок Obsidian, редактора изображений Pinta, системы для обмена файлами с другими устройствами LocalSend, офисного пакета LibreOffice, мессенджера Signal, мультимедийного проигрывателя mpv, системы потокового вещания OBS Studio, редактора видео Kdenlive.
  • Предоставлена возможность быстрой установки проприетарных приложений: менеджера паролей 1Password, markdown-редактора Typora, системы синхронизации файлов Dropbox, VPN Tailscale, музыкального сервиса Spotify.
  • Устанавливаемые web-приложения: почтовый клиент и календарь-планировщик HEY (альтернатива Gmail, Outlook и Apple Mail), система управления проектами Basecamp, Google Maps, ChatGPT, WhatsApp, X/Twitter, YouTube, Zoom.
  • Для любителей игр поставляются Steam, RetroArch, Minecraft, Xbox Controllers.
  • В меню имеется опция "Install > Windows" для быстрой установки Windows 11 Pro (без активации) в виртуальной машине Docker.
  • Наличие расширенных утилит для работы в командной строке, таких как fzf (расширенный поиск файлов), Zoxide (замена команды cd с ведением истории операций), ripgrep (расширенный аналог grep для поиска содержимого), eza (замена ls, показывающая больше информации), fd (замена find), try (создание каталогов для экспериментов).
  • Предоставление shell-функций для типовых задач, таких как compress/decompress, iso2sd, format-drive, img2jpg, img2jpg-small и img2png.




Обсуждение (93) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Автор (?), 13:07, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > большинство пользователей в начале своего пути не знают, чего именно они хотят, и для них будет лучше не терзать себя попытками выбора, а воспользоваться набором инструментов, подготовленным тем, чьей компетентности и вкусу они доверяют.

    этот подход можно увидеть в любой проприетарной продукции, иными словами "жричодали" (тм)

     
     
  • 2.6, Аноним (-), 13:19, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хм... так в лялексе точно так же.
    Решил ты скачать линуск, а там 100500 сорта овнеца с в̶к̶у̶с̶а̶м̶и̶ обоями различной нескучности.
    Причем непонятно это какие-то серьезные ребята делают или просто пара боmжей из подвала.

    Но в каждом будет фиксированный набор инструментов, подготовленный какими-то полоумными мейнтенерами.

     
     
  • 3.15, koeuk (?), 13:36, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А не надо десктоп-версии качать.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 13:45, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почему? Десятка устарела, железка древняя, куда крестьянину?
     
     
  • 5.21, windows10 (ok), 13:51, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Почему? Десятка устарела, железка древняя, куда крестьянину?

    Устарела != Не работает.

      

     
     
  • 6.29, анон (?), 14:20, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    так и win98 работает, но толку-то?
     
     
  • 7.34, windows10 (ok), 14:41, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > так и win98 работает, но толку-то?

    Что из современных технологий поддерживает Win98 и что из современных технологий не поддерживает Win10 ?

     
     
  • 8.45, Sm0ke85 (ok), 15:15, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Акстись, она Уже не поддерживает обновления безопасности, а это современная техн... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.49, windows10 (ok), 15:27, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасность - это современная технология Ясненько Как же бедные банкоматы... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.51, Sm0ke85 (ok), 15:32, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тебя смущает Не по адресу ты спросил, у безопасников этих банкоматов с... текст свёрнут, показать
     
  • 6.44, Sm0ke85 (ok), 15:13, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Устарела != Не работает.

    Ты из параллельной вселенной...? Тебе рассказывать нужно о том, что скоро тебе каждое второе приложение будет выдавать ошибку по несоответствию ОС или отсутствию некоего критического обновления и т.п.???

     
     
  • 7.50, windows10 (ok), 15:29, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > что скоро

    К тому моменту когда это скоро наступит - твое core2duo окончательно превратится в тыкву.

     
     
  • 8.52, Sm0ke85 (ok), 15:36, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди у другой бабки на базаре переузнай Тебе предыдущих аналогичных прецеденто... текст свёрнут, показать
     
  • 8.89, al (??), 20:11, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже наступило - проги требуют TPM... текст свёрнут, показать
     
  • 5.74, Аноним (74), 18:19, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Десятка устарела, железка древняя, куда крестьянину?

    Если пользователь так упорно не хочет устанавливать GNU/Linux, то пусть раскошелится, это исключительно его выбор. Никто его GNU/Linux устанавливать не заставляет.

     
  • 4.36, Аноним (-), 14:47, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.25, Аноним (25), 13:58, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Благо есть LFS!
     
  • 3.55, Аноним (-), 16:17, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Но в каждом будет фиксированный набор инструментов, подготовленный какими-то полоумными мейнтенерами.

    Слушай, а ты чо хамишь? Проходи мимо, и не засирай пространство своим ценным мнением.

     
  • 2.53, жыжа (?), 16:07, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > воспользоваться набором инструментов, подготовленным тем, чьей компетентности и вкусу они доверяют.

    Я бы не доверял вкусу людей, которые суют в дистр "для чайников" тайловый вм по-умолчанию.

     
     
  • 3.57, Комиссар (?), 16:18, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно еще hyprland, он еще самый дружелюбный из всех.
    Но вот дефолтные шорткаты и набор софта — ужосъ.
     
  • 2.56, Комиссар (?), 16:17, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь так и нужно!
    Если конечно, если твоя цель - популяризировать и поддерживать свой продукт.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:07, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Болдженос, короче. Только автор покомпетентнее.
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 13:08, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.11, Жироватт (ok), 13:30, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну, допустим, автор не собирает ПОЛНОСТЬЮ СВОЙ НА 100% ОТДЕЛЬНЫЙ НЕВЕРОЯТНОСТНЫЙ дистриб, который на 146% с вытертыми копирайтами. Ну и PopoShop'a в комплекте нет. И Иммунитета.

    Тут хотя бы прямо чувак говорит, что "я пользуюсь этим добрецом, го ко мне на туи и тайловое! Раздвинь окно своей задней зоны комфорта!". Это прямо и это достойно уважения, в отличие от большинства отмазок копров и каммунтией типа: "мы вам в базовую систему воткнули самое свежее и ржавое выделение! Оно не работает - зато БЕЗОПАСТНО не работает! И нам ничуть не спустило сверху АНБ и ЦРУ план по внедрению их языка, ставящий в прямую зависимость от его выполнения продажи в штатовскую окологосуху наших лицензий, нет, это все ради безопасТности!"

     
     
  • 3.37, Аноним (-), 14:49, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.72, Павел (??), 18:18, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 2.63, Аноним (63), 16:50, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, есть основание пробовать тайлинги.
    В Kde у меня background services жрут 1,1Gb,

    Попробовав тайлинги заметил что там потребление озу 300~Mb.
    Мне оперативки не жалко,
    Но нравится когда только нужное, все аккуратненько.

     
     
  • 3.66, Комиссар (?), 17:04, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Попробовав тайлинги заметил что там потребление озу 300~Mb.

    Причем 200 из них отъедает терминал, в котором чекаешь.

    Ты еще расход видеопамяти сравни.
    Там тоже интересное.

     
     
  • 4.90, Frestein (ok), 20:38, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не отъедает, если footclient) Хоть миллион открывай.
     

  • 1.4, stuzer (ok), 13:12, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    ну набор пакетов неплохой, только новички вряд ли оценят консольный софт да и в принципе тайлинг
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:41, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Именно. Поэтому выглядит так, будто автор перебрал с упоринумом.
     
  • 2.58, Аноним (58), 16:22, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну он не совсем для новичков, он для любителей unixporn. Просто dotfiles оформленный как дистрибутив.
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:21, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    когда затачиваешь инструмент под свои личные руки :)
     
     
  • 2.77, Аноним (77), 18:37, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От долгого использования руками инструмент сам затачивается и ложится в руки как влитой ;)
     

  • 1.8, Аноним (-), 13:25, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Omarchy не пытается быть похожим на Windows или macOS, угодить
    > большинству или показаться привычным пользователям, а лишь
    > стремиться быть лучше.

    Ок, ну допустим...

    > работа с кодом в Neovim
    > Консольный инсталлятор
    > пользовательское окружение на основе Hyprland

    Так это же дистр для pedroликов!

     
     
  • 2.10, домашний компьютер (?), 13:30, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ни я, ни кошка, ни жена не поняли, как этим пользоваться. Но красиво! PS: Кошке не понравилось.
     
     
  • 3.12, Жироватт (ok), 13:31, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жена-то хоть кошко-жена из партия-рис?
    Кошка-то хоть какой породы, не двор-камыш-кун?
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 14:02, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.32, Аноним (32), 14:29, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.33, Аноним (32), 14:31, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:28, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >Дистрибутив развивается в соответствии с принципом "Omakase Computing", предполагающим, что большинство пользователей в начале своего пути не знают, чего именно они хотят
    >Дистрибутив основан на пакетной базе Arch Linux и предлагает пользовательское окружение на основе композитного менеджера Hyprland с мозаичной компоновкой окон

    Может подсказать ему, что большинство пользователей в начале своего пути не хотят тайлинга?

     
     
  • 2.13, Жироватт (ok), 13:33, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Тогда может случится катарсис и он будет собирать нечто стандартное "под винду" с кедами/крысой или "под мак" с гуаномом.

    Таких фриков - безобидных и приносящих пользу - надо беречь. Они собой оттеняют фриков агрессивных и повесточных.

     

  • 1.14, Аноним (14), 13:35, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодец. Наверное, он прочитал историю БолгенОса, и решил переплюнуть, потому что он - создатель RoR.
     
  • 1.17, Аноним (17), 13:43, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > повысить эффективность своей работы. ... На выбор предложено 14 тем оформления

    Работа будет чрезвычайно эффективной.

     
     
  • 2.22, Аноним (25), 13:52, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    14 уровней эффективности! От бледно-серого до пастельно-розового!
    А вскоре автоматическое переключение тем с помощью ИИ по физиономии пользователя!
     

  • 1.19, Аноним (25), 13:46, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такое ощущение что у пользователей тайлманагеров фобия пустого пространства... или как объясняется желание нагромождать экран hw мониторами при этом работая в окошке в углу?
     
     
  • 2.31, Аноним (32), 14:25, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверно не у пользователей, а у тех, кто скриншоты делает.
     

  • 1.20, Аноним (20), 13:50, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Посмотрел я 10 минут видоса, где он без конца супер альт джи супер шифт жи ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.60, Комиссар (?), 16:29, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > где он без конца "супер альт джи"

    Солидарен.
    Заданные Давидом 3.3 Компетентным, шорткаты — это кошмар.

    > Единственное, чему позавидовал - группировка окон в аналог табов

    Это пожалуй главное, что собственно и удерживает меня на hyprland. Чертовски удобная штука.

    А высота заголовков группы (почти) полностью настраиваемая. Можно ее даже совсем скрыть и переключаться между "подшефными" окнами "по памяти".

     

  • 1.23, Arch User (?), 13:57, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не, ну справедливости ради у них нехеровая работа проделана по подбору и подгону всех этих компонентов.  Я лично о половине этих инструментов не слышал.  Сижу на Arch + i3wm уже лет 7, чет прям захотелось попробовать эту бадягу.
     
     
  • 2.96, Frestein (ok), 20:52, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех кто реально в теме и не является постоянным представителем комментариев OpenNET- эта "бадяга" действительно отличный выбор для начала работы с Arch Linux. Отличным дополнением станет еще подключение CachyOS репозиториев с оптимизациями под конкретную архитектуру процессора.

    Невежды же пускай и дальше зовут это болгеном с нескучными обоями, сторонятся тайлинга и keyboard-centric workflow. Их в данном сообществе и не ждут.

     

  • 1.24, windows10 (ok), 13:57, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > В состав Omarchy не входит ничего лишнего
    > 14 тем оформления
    > Размер ISO-образа 7.2 ГБ

    7.2 Гб, Карл !

    Мой дистр установленным занимает меньше.

     
     
  • 2.64, Аноним (63), 16:53, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Наличие AI-инструментов: OpenCode (агент для обращения к AI-сервисам и большим языковым моделям), Voxtype (система голосового ввода), LM Studio и Ollama (для локального запуска AI-моделей). Наличие провайдеров для Claude Code, Gemini CLI, OpenAI Codex и GitHub Copilot.

    Думаю из за этого).

     

  • 1.27, Грудная Жаба (?), 14:14, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    терминал класный на вид, остальное нах не надо
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 14:59, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это zsh + powerlevel10k
    в бомжаре по умолчанию тоже он
     
     
  • 3.95, Frestein (ok), 20:46, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.28, Фонтимос (?), 14:16, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.30, Аноним (32), 14:22, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >большинство пользователей в начале своего пути не знают, чего именно они хотят

    Поэтому должны поставить вычурную сборочку на основе Arch. Ну да, ну да.

     
  • 1.35, Аноним (40), 14:46, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "пытается предложить среду из сочетающихся между собой приложений, подобранных с учётом эстетики и эффективности решения задач"
    - интересно, какие задачи предполагается решать эффективно с помощью Spotify, Xbox и т.д.?
     
     
  • 2.42, 12yoexpert (ok), 15:08, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    задачи пополнения своих карманов
     

  • 1.39, Двачер (?), 14:52, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.41, Смузихлеб забывший пароль (?), 15:04, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Давид Хейнемейер Ханссон (David Heinemeier Hansson), автогонщик
    > автогонщик

    Это очень важная инфа для опенсорса

     
     
  • 2.47, Аноним (47), 15:20, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Это уточнение касательно сроков жизни проекта.
     
     
  • 3.68, Кошкажена (?), 17:43, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Это уточнение касательно сроков жизни проекта.

    К сожалению смерть на обычный дороге может встретить гораздо чаще.

     
  • 2.65, Аноним (63), 16:56, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://www.reddit.com/r/rails/comments/1iu1063/how_i_built_a_30m_business_wit
    >"Как чел построил бизнес на $30 млн без венчурного капитала | Дэвид Хайнемайер Ханссон"

    Наподобии мотивации о том как легко, может каждый, приумножить капитал,
    Продайте пару нефтяных скважин).

     
     
  • 3.69, Кошкажена (?), 17:44, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.83, Аноним (83), 19:03, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это очень важная инфа для опенсорса

    Ну так космонавт уже запилил свой дистр и не так уж плохо получилось.
    А чем автогонщики хуже??

     

  • 1.43, Sm0ke85 (ok), 15:09, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >в соответствии с принципом "Omakase Computing", предполагающим, что большинство пользователей в начале своего пути не знают, чего именно они хотят, и для них будет лучше не терзать себя попытками выбора, а воспользоваться набором инструментов, подготовленным тем, чьей компетентности и вкусу они доверяют.
    >пользовательское окружение на основе композитного менеджера Hyprland с мозаичной компоновкой окон.
    > активное использование терминала и мозаичная компоновка окнами многим покажется непривычной, но те кто решиться выйти из зоны комфорта и освоить

    РукаЛицо, РельсаВместоМозга, ШпалаВголове...

     
  • 1.46, Аноним (46), 15:16, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > в начале своего пути не знают, чего именно они хотят, и для них будет лучше не терзать себя попытками выбора, а воспользоваться набором инструментов, подготовленным тем, чьей компетентности и вкусу они доверяют

    vs

    >  композитного менеджера Hyprland с мозаичной компоновкой окон

    "Пользуйтесь калом для гиков, если не знаете что хотите"

    Тьфу ты.

     
  • 1.48, Соль земли2 (?), 15:26, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ооо, узнал про Voxtype. И вспомнил про LocalSend. Вот чем полезен чужой опыт!
     
  • 1.54, а4y (?), 16:13, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.59, Аноним (59), 16:23, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > По мнению Давида, для высокой производительности труда важна мотивация и частью такой мотивации является красивое и эстетичное окружение.

    это старческое, психологи подтвердят, это когда тебе за 40+ и тебе вдруг началось нравиться смотреть аниме.

     
     
  • 2.61, не тот дед (?), 16:42, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А когда за 50, вдруг начинают нравиться 18 девушки, хотя всю жизнь был поклонником mature.
     
     
  • 3.70, Аноним (59), 17:50, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.71, Аноним (59), 17:56, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    но есть один момент - аутизм, в таком случае если вам нравились мультики в 5 лет, вам они будут нравиться и в 95 лет.
     
     
  • 4.92, не тот дед (?), 20:39, 13/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.62, Аноним (62), 16:45, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >пользовательское окружение на основе композитного менеджера Hyprland с мозаичной компоновкой окон

    Hyprland работает только на очень современном железе и то на ограниченном наборе вендоров. В общем очередной дистрибутив который р=нормально работает только у автора. Не нужно.

     
     
  • 2.93, Frestein (ok), 20:41, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кору дуба спросить забыли.
     

  • 1.67, eugener (ok), 17:17, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, красивое.) Ставить я его, конечно, не буду, но надо будет как нибудь потыкать этот Hyprland.

    Да, и держу в курсе: как раз на этих новогодних праздниках научился не только выходить из vim (это я и раньше умел), а ещё и вводить в нём текст! На старости лет чувствую себя зумером-неовимером!
    ИИ пообещал мне что первый месяц я буду страдать, потом полегчает, а через три месяца моя производительность повысится! (Хотя сомнительно, что за три месяца можно привыкнуть к этим зубодробительным хоткеям).

     
     
  • 2.79, Аноним (79), 18:46, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подсказываю, как к ним привыкнуть. Использовать решим ввода только в экстренных случаях. Стараться сидеть всегда в нормальном режиме.

    Лично для меня моментом осознания удобства вима стал момент, когда я понял, что "o" и "O" использую чаще, чем "i" (я программист).

    Когда у вас на рефлексах будут комбинации типа bdW (удалить текущее слово) или ci'newtext (заменить всё внутри апострофов), когда перемещаться по словам будет удобнее, чем по буквам (w и b вместо стрелок) - знайте, вы победили!

    Фишки типа макросов (q и @) и вертикальное выделение (V вкупе с A или с I) - лишь приятные фишечки (и имхо многим и не нужны).

     
     
  • 3.81, Аноним (79), 18:47, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя повысится ли производительность - вопрос спорный.
     
  • 3.94, не тот дед (?), 20:43, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Некролог: умер при выходе из vim.
     

  • 1.75, Аноним (74), 18:26, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Впервые вижу столь ответственного человека:
    >Активация по умолчанию межсетевого экрана с блокировкой всех входящих соединений на порты, кроме 22 (ssh) и 53317 (LocalSend).

    Обычно всякие болдженосы вроде убунты или арча торчат голыми портами в интернет.

     
     
  • 2.82, Аноним (40), 18:47, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня голым портом и белым IP домашний комп торчал в инете лет этак 25 назад. Сейчас все через роутеры и NAT поголовно, такое найти постараться еще нужно. Даже ipv6 по умолчанию экранируется тотально на всех роутерах по умолчанию.
     
     
  • 3.84, Аноним (84), 19:09, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да и винда тогда умудрялась словить вирус раньше чем успевала установиться :)))
     
  • 3.86, Аноним (74), 19:58, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >У меня голым портом и белым IP домашний комп торчал в инете лет этак 25 назад.

    Это было давно и неправда
    >Сейчас все через роутеры и NAT поголовно

    То есть вы перекладываете безопасность своего устройства на роутер? А что будет с условным ноутбуком, если его подключат к другому роутеру? Что будет с условным стационарным, если к локальной сети подключится умная лампочка?

     

  • 1.76, Аноним (40), 18:34, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Опубликовать гайд со списком пакетов, картинками и пояснениями что для чего хорошо по мнению автора - [ДА, НЕТ] НЕТ.
    - Запилить собственный дистр на базе Арча со списком любимого софта - [ДА, НЕТ] ДА
     
  • 1.78, Аноним (77), 18:40, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, с мозаичной компоновкой окон - это точно то, что нужно новичкам. Они после Винды точно придут в ох...восторг.
     
     
  • 2.88, mos87 (ok), 20:00, 13/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в шмысле тайлинг? эта хрень нужна почти никому, да.
     

  • 1.80, Аноним (80), 18:46, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ISO'шник 7 гигов. О божечки. За по сути обыкновенный арч с нескучными обоями.
     
  • 1.85, Анонимомус (?), 19:22, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Идея вроде и неплохая, но получилось сразу отбить желание пользоваться всем, для переселенцев с винды - Hyprland и NeoVim, а для трулинуксоидов - пачка проприетарщины
     
  • 1.87, mos87 (ok), 19:59, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Базировано каэш, но...
     
  • 1.91, Frestein (ok), 20:39, 13/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда на quickshell перейдет, вообще пушкой будет.
     

