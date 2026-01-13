Доступен дистрибутив Omarchy 3.3, развиваемый создателем Ruby on Rails

Давид Хейнемейер Ханссон (David Heinemeier Hansson), автогонщик и автор веб-фреймворка Ruby on Rails, опубликовал дистрибутив Omarchy 3.3, отражающий его представление об идеальном Linux-окружении. Дистрибутив развивается в соответствии с принципом "Omakase Computing", предполагающим, что большинство пользователей в начале своего пути не знают, чего именно они хотят, и для них будет лучше не терзать себя попытками выбора, а воспользоваться набором инструментов, подготовленным тем, чьей компетентности и вкусу они доверяют. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Размер ISO-образа 7.2 ГБ. Дистрибутив основан на пакетной базе Arch Linux и предлагает пользовательское окружение на основе композитного менеджера Hyprland с мозаичной компоновкой окон. Отмечается, что проект не просто предлагает набор предустановленных пакетов, а пытается предложить среду из сочетающихся между собой приложений, подобранных с учётом эстетики и эффективности решения задач. По мнению Давида, для высокой производительности труда важна мотивация и частью такой мотивации является красивое и эстетичное окружение. В состав Omarchy не входит ничего лишнего и предлагаются только приложения, повседневно используемые Давидом - от Neovim, Chromium и LibreOffice до Spotify, Typora, Ghostty и Zoom. Omarchy не пытается быть похожим на Windows или macOS, угодить большинству или показаться привычным пользователям, а лишь стремиться быть лучше. Предложенное окружение, работа с кодом в Neovim, активное использование терминала и мозаичная компоновка окнами многим покажется непривычной, но те кто решиться выйти из зоны комфорта и освоить для себя что-то новое сможет повысить эффективность своей работы. Некоторые особенности: Консольный инсталлятор и ориентация на установку на отдельный диск с применением полнодискового шифрования

Возможность управления всеми действиями в графическом окружении при помощи клавиатуры, что позволяет заметно ускорить выполнение типовых действий по сравнению с применением мыши. Например, для вызова списка приложений можно использовать комбинацию "Super + Space", для показа меню "Super + Alt + Space", запуска терминала - "Super + Return", запуска браузера - "Super + Shift + B".

На выбор предложено 14 тем оформления, которые можно сменить через секцию "Style > Theme" в основном меню.

Использование комбинаций клавиш Super + C, Super + X и Super + V для копирования и вставки из буфера обмена. Наличие интерфейса (Super + Ctrl + V) для просмотра и поиска по истории помещения данных в буфер обмена.

Автоматическое создание снапшотов системы после обновления с возможностью отката изменений в случае возникновении проблем. Ручное создание снапшотов командой "omarchy-snapshot create".

Активация по умолчанию межсетевого экрана с блокировкой всех входящих соединений на порты, кроме 22 (ssh) и 53317 (LocalSend).

По умолчанию использование штатных репозиториев Arch Linux core, extra, multilib, а также своего репозитория Omarchy Package Repository. Опционально возможно включение установки из AUR.

Наличие AI-инструментов: OpenCode (агент для обращения к AI-сервисам и большим языковым моделям), Voxtype (система голосового ввода), LM Studio и Ollama (для локального запуска AI-моделей). Наличие провайдеров для Claude Code, Gemini CLI, OpenAI Codex и GitHub Copilot.

Использование по умолчанию редактора кода NeoVim с возможность его замены на VSCode, Cursor, Zed, Sublime Text и Helix.

Наличие Docker, GitHub CLI и средств для установки преднастроенных окружений для разработки, например, для использования Ruby on Rails, Node.js, Bun, Deno, Laravel, Symfony, .NET, OCamal, Zig и Elixir. Для установки нескольких разных версий одного языка программирования или фреймворка задействован Mise.

Поставка консольного интерфейса lazygit для работы с Git, а также Lazydocker для работы с Dоcker.

Использование консольного интерфейса Impala для настройки Wi-Fi и BlueTUI для подключения Bluetooth-устройств.

Наличие графических приложений: системы ведения заметок Obsidian, редактора изображений Pinta, системы для обмена файлами с другими устройствами LocalSend, офисного пакета LibreOffice, мессенджера Signal, мультимедийного проигрывателя mpv, системы потокового вещания OBS Studio, редактора видео Kdenlive.

Предоставлена возможность быстрой установки проприетарных приложений: менеджера паролей 1Password, markdown-редактора Typora, системы синхронизации файлов Dropbox, VPN Tailscale, музыкального сервиса Spotify.

Устанавливаемые web-приложения: почтовый клиент и календарь-планировщик HEY (альтернатива Gmail, Outlook и Apple Mail), система управления проектами Basecamp, Google Maps, ChatGPT, WhatsApp, X/Twitter, YouTube, Zoom.

Для любителей игр поставляются Steam, RetroArch, Minecraft, Xbox Controllers.

В меню имеется опция "Install > Windows" для быстрой установки Windows 11 Pro (без активации) в виртуальной машине Docker.

Наличие расширенных утилит для работы в командной строке, таких как fzf (расширенный поиск файлов), Zoxide (замена команды cd с ведением истории операций), ripgrep (расширенный аналог grep для поиска содержимого), eza (замена ls, показывающая больше информации), fd (замена find), try (создание каталогов для экспериментов).

Предоставление shell-функций для типовых задач, таких как compress/decompress, iso2sd, format-drive, img2jpg, img2jpg-small и img2png.







