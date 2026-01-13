Доступен дистрибутив Omarchy 3.3, развиваемый создателем Ruby on Rails

|
1.1, Автор (?), 13:07, 13/01/2026
> большинство пользователей в начале своего пути не знают, чего именно они хотят, и для них будет лучше не терзать себя попытками выбора, а воспользоваться набором инструментов, подготовленным тем, чьей компетентности и вкусу они доверяют.
этот подход можно увидеть в любой проприетарной продукции, иными словами "жричодали" (тм)
2.6, Аноним (-), 13:19, 13/01/2026
Хм... так в лялексе точно так же.
Решил ты скачать линуск, а там 100500 сорта овнеца с в̶к̶у̶с̶а̶м̶и̶ обоями различной нескучности.
Причем непонятно это какие-то серьезные ребята делают или просто пара боmжей из подвала.
Но в каждом будет фиксированный набор инструментов, подготовленный какими-то полоумными мейнтенерами.
4.18, Аноним (18), 13:45, 13/01/2026
Почему? Десятка устарела, железка древняя, куда крестьянину?
5.21, windows10 (ok), 13:51, 13/01/2026
> Почему? Десятка устарела, железка древняя, куда крестьянину?
Устарела != Не работает.
7.34, windows10 (ok), 14:41, 13/01/2026
> так и win98 работает, но толку-то?
Что из современных технологий поддерживает Win98 и что из современных технологий не поддерживает Win10 ?
8.45, Sm0ke85 (ok), 15:15, 13/01/2026
Акстись, она Уже не поддерживает обновления безопасности, а это современная техн...
6.44, Sm0ke85 (ok), 15:13, 13/01/2026
>Устарела != Не работает.
Ты из параллельной вселенной...? Тебе рассказывать нужно о том, что скоро тебе каждое второе приложение будет выдавать ошибку по несоответствию ОС или отсутствию некоего критического обновления и т.п.???
7.50, windows10 (ok), 15:29, 13/01/2026
> что скоро
К тому моменту когда это скоро наступит - твое core2duo окончательно превратится в тыкву.
5.74, Аноним (74), 18:19, 13/01/2026
>Десятка устарела, железка древняя, куда крестьянину?
Если пользователь так упорно не хочет устанавливать GNU/Linux, то пусть раскошелится, это исключительно его выбор. Никто его GNU/Linux устанавливать не заставляет.
3.55, Аноним (-), 16:17, 13/01/2026
>Но в каждом будет фиксированный набор инструментов, подготовленный какими-то полоумными мейнтенерами.
Слушай, а ты чо хамишь? Проходи мимо, и не засирай пространство своим ценным мнением.
2.53, жыжа (?), 16:07, 13/01/2026
> воспользоваться набором инструментов, подготовленным тем, чьей компетентности и вкусу они доверяют.
Я бы не доверял вкусу людей, которые суют в дистр "для чайников" тайловый вм по-умолчанию.
3.57, Комиссар (?), 16:18, 13/01/2026
Ладно еще hyprland, он еще самый дружелюбный из всех.
Но вот дефолтные шорткаты и набор софта — ужосъ.
2.56, Комиссар (?), 16:17, 13/01/2026
Но ведь так и нужно!
Если конечно, если твоя цель - популяризировать и поддерживать свой продукт.
2.11, Жироватт (ok), 13:30, 13/01/2026
Ну, допустим, автор не собирает ПОЛНОСТЬЮ СВОЙ НА 100% ОТДЕЛЬНЫЙ НЕВЕРОЯТНОСТНЫЙ дистриб, который на 146% с вытертыми копирайтами. Ну и PopoShop'a в комплекте нет. И Иммунитета.
Тут хотя бы прямо чувак говорит, что "я пользуюсь этим добрецом, го ко мне на туи и тайловое! Раздвинь окно своей задней зоны комфорта!". Это прямо и это достойно уважения, в отличие от большинства отмазок копров и каммунтией типа: "мы вам в базовую систему воткнули самое свежее и ржавое выделение! Оно не работает - зато БЕЗОПАСТНО не работает! И нам ничуть не спустило сверху АНБ и ЦРУ план по внедрению их языка, ставящий в прямую зависимость от его выполнения продажи в штатовскую окологосуху наших лицензий, нет, это все ради безопасТности!"
2.63, Аноним (63), 16:50, 13/01/2026
Не, есть основание пробовать тайлинги.
В Kde у меня background services жрут 1,1Gb,
Попробовав тайлинги заметил что там потребление озу 300~Mb.
Мне оперативки не жалко,
Но нравится когда только нужное, все аккуратненько.
3.66, Комиссар (?), 17:04, 13/01/2026
> Попробовав тайлинги заметил что там потребление озу 300~Mb.
Причем 200 из них отъедает терминал, в котором чекаешь.
Ты еще расход видеопамяти сравни.
Там тоже интересное.
1.4, stuzer (ok), 13:12, 13/01/2026
ну набор пакетов неплохой, только новички вряд ли оценят консольный софт да и в принципе тайлинг
2.16, Аноним (16), 13:41, 13/01/2026
Именно. Поэтому выглядит так, будто автор перебрал с упоринумом.
2.58, Аноним (58), 16:22, 13/01/2026
Ну он не совсем для новичков, он для любителей unixporn. Просто dotfiles оформленный как дистрибутив.
2.77, Аноним (77), 18:37, 13/01/2026
От долгого использования руками инструмент сам затачивается и ложится в руки как влитой ;)
1.8, Аноним (-), 13:25, 13/01/2026
> Omarchy не пытается быть похожим на Windows или macOS, угодить
> большинству или показаться привычным пользователям, а лишь
> стремиться быть лучше.
Ок, ну допустим...
> работа с кодом в Neovim
> Консольный инсталлятор
> пользовательское окружение на основе Hyprland
Так это же дистр для pedroликов!
3.12, Жироватт (ok), 13:31, 13/01/2026
Жена-то хоть кошко-жена из партия-рис?
Кошка-то хоть какой породы, не двор-камыш-кун?
1.9, Аноним (9), 13:28, 13/01/2026
>Дистрибутив развивается в соответствии с принципом "Omakase Computing", предполагающим, что большинство пользователей в начале своего пути не знают, чего именно они хотят
>Дистрибутив основан на пакетной базе Arch Linux и предлагает пользовательское окружение на основе композитного менеджера Hyprland с мозаичной компоновкой окон
Может подсказать ему, что большинство пользователей в начале своего пути не хотят тайлинга?
2.13, Жироватт (ok), 13:33, 13/01/2026
Зачем? Тогда может случится катарсис и он будет собирать нечто стандартное "под винду" с кедами/крысой или "под мак" с гуаномом.
Таких фриков - безобидных и приносящих пользу - надо беречь. Они собой оттеняют фриков агрессивных и повесточных.
1.14, Аноним (14), 13:35, 13/01/2026
Молодец. Наверное, он прочитал историю БолгенОса, и решил переплюнуть, потому что он - создатель RoR.
1.17, Аноним (17), 13:43, 13/01/2026
> повысить эффективность своей работы. ... На выбор предложено 14 тем оформления
Работа будет чрезвычайно эффективной.
2.22, Аноним (25), 13:52, 13/01/2026
14 уровней эффективности! От бледно-серого до пастельно-розового!
А вскоре автоматическое переключение тем с помощью ИИ по физиономии пользователя!
1.19, Аноним (25), 13:46, 13/01/2026
Такое ощущение что у пользователей тайлманагеров фобия пустого пространства... или как объясняется желание нагромождать экран hw мониторами при этом работая в окошке в углу?
1.20, Аноним (20), 13:50, 13/01/2026
Посмотрел я 10 минут видоса, где он без конца супер альт джи супер шифт жи ...
2.60, Комиссар (?), 16:29, 13/01/2026
> где он без конца "супер альт джи"
Солидарен.
Заданные Давидом 3.3 Компетентным, шорткаты — это кошмар.
> Единственное, чему позавидовал - группировка окон в аналог табов
Это пожалуй главное, что собственно и удерживает меня на hyprland. Чертовски удобная штука.
А высота заголовков группы (почти) полностью настраиваемая. Можно ее даже совсем скрыть и переключаться между "подшефными" окнами "по памяти".
1.23, Arch User (?), 13:57, 13/01/2026
Не, ну справедливости ради у них нехеровая работа проделана по подбору и подгону всех этих компонентов. Я лично о половине этих инструментов не слышал. Сижу на Arch + i3wm уже лет 7, чет прям захотелось попробовать эту бадягу.
2.96, Frestein (ok), 20:52, 13/01/2026
Для тех кто реально в теме и не является постоянным представителем комментариев OpenNET- эта "бадяга" действительно отличный выбор для начала работы с Arch Linux. Отличным дополнением станет еще подключение CachyOS репозиториев с оптимизациями под конкретную архитектуру процессора.
Невежды же пускай и дальше зовут это болгеном с нескучными обоями, сторонятся тайлинга и keyboard-centric workflow. Их в данном сообществе и не ждут.
1.24, windows10 (ok), 13:57, 13/01/2026
> В состав Omarchy не входит ничего лишнего
> 14 тем оформления
> Размер ISO-образа 7.2 ГБ
7.2 Гб, Карл !
Мой дистр установленным занимает меньше.
2.64, Аноним (63), 16:53, 13/01/2026
>Наличие AI-инструментов: OpenCode (агент для обращения к AI-сервисам и большим языковым моделям), Voxtype (система голосового ввода), LM Studio и Ollama (для локального запуска AI-моделей). Наличие провайдеров для Claude Code, Gemini CLI, OpenAI Codex и GitHub Copilot.
Думаю из за этого).
1.30, Аноним (32), 14:22, 13/01/2026
>большинство пользователей в начале своего пути не знают, чего именно они хотят
Поэтому должны поставить вычурную сборочку на основе Arch. Ну да, ну да.
1.35, Аноним (40), 14:46, 13/01/2026
"пытается предложить среду из сочетающихся между собой приложений, подобранных с учётом эстетики и эффективности решения задач"
- интересно, какие задачи предполагается решать эффективно с помощью Spotify, Xbox и т.д.?
3.68, Кошкажена (?), 17:43, 13/01/2026
> Это уточнение касательно сроков жизни проекта.
К сожалению смерть на обычный дороге может встретить гораздо чаще.
2.83, Аноним (83), 19:03, 13/01/2026
> Это очень важная инфа для опенсорса
Ну так космонавт уже запилил свой дистр и не так уж плохо получилось.
А чем автогонщики хуже??
1.43, Sm0ke85 (ok), 15:09, 13/01/2026
>в соответствии с принципом "Omakase Computing", предполагающим, что большинство пользователей в начале своего пути не знают, чего именно они хотят, и для них будет лучше не терзать себя попытками выбора, а воспользоваться набором инструментов, подготовленным тем, чьей компетентности и вкусу они доверяют.
>пользовательское окружение на основе композитного менеджера Hyprland с мозаичной компоновкой окон.
> активное использование терминала и мозаичная компоновка окнами многим покажется непривычной, но те кто решиться выйти из зоны комфорта и освоить
РукаЛицо, РельсаВместоМозга, ШпалаВголове...
1.46, Аноним (46), 15:16, 13/01/2026
> в начале своего пути не знают, чего именно они хотят, и для них будет лучше не терзать себя попытками выбора, а воспользоваться набором инструментов, подготовленным тем, чьей компетентности и вкусу они доверяют
vs
> композитного менеджера Hyprland с мозаичной компоновкой окон
"Пользуйтесь калом для гиков, если не знаете что хотите"
Тьфу ты.
1.59, Аноним (59), 16:23, 13/01/2026
> По мнению Давида, для высокой производительности труда важна мотивация и частью такой мотивации является красивое и эстетичное окружение.
это старческое, психологи подтвердят, это когда тебе за 40+ и тебе вдруг началось нравиться смотреть аниме.
2.61, не тот дед (?), 16:42, 13/01/2026
А когда за 50, вдруг начинают нравиться 18 девушки, хотя всю жизнь был поклонником mature.
3.71, Аноним (59), 17:56, 13/01/2026
но есть один момент - аутизм, в таком случае если вам нравились мультики в 5 лет, вам они будут нравиться и в 95 лет.
1.62, Аноним (62), 16:45, 13/01/2026
>пользовательское окружение на основе композитного менеджера Hyprland с мозаичной компоновкой окон
Hyprland работает только на очень современном железе и то на ограниченном наборе вендоров. В общем очередной дистрибутив который р=нормально работает только у автора. Не нужно.
1.67, eugener (ok), 17:17, 13/01/2026
О, красивое.) Ставить я его, конечно, не буду, но надо будет как нибудь потыкать этот Hyprland.
Да, и держу в курсе: как раз на этих новогодних праздниках научился не только выходить из vim (это я и раньше умел), а ещё и вводить в нём текст! На старости лет чувствую себя зумером-неовимером!
ИИ пообещал мне что первый месяц я буду страдать, потом полегчает, а через три месяца моя производительность повысится! (Хотя сомнительно, что за три месяца можно привыкнуть к этим зубодробительным хоткеям).
2.79, Аноним (79), 18:46, 13/01/2026
Подсказываю, как к ним привыкнуть. Использовать решим ввода только в экстренных случаях. Стараться сидеть всегда в нормальном режиме.
Лично для меня моментом осознания удобства вима стал момент, когда я понял, что "o" и "O" использую чаще, чем "i" (я программист).
Когда у вас на рефлексах будут комбинации типа bdW (удалить текущее слово) или ci'newtext (заменить всё внутри апострофов), когда перемещаться по словам будет удобнее, чем по буквам (w и b вместо стрелок) - знайте, вы победили!
Фишки типа макросов (q и @) и вертикальное выделение (V вкупе с A или с I) - лишь приятные фишечки (и имхо многим и не нужны).
1.75, Аноним (74), 18:26, 13/01/2026
Впервые вижу столь ответственного человека:
>Активация по умолчанию межсетевого экрана с блокировкой всех входящих соединений на порты, кроме 22 (ssh) и 53317 (LocalSend).
Обычно всякие болдженосы вроде убунты или арча торчат голыми портами в интернет.
2.82, Аноним (40), 18:47, 13/01/2026
У меня голым портом и белым IP домашний комп торчал в инете лет этак 25 назад. Сейчас все через роутеры и NAT поголовно, такое найти постараться еще нужно. Даже ipv6 по умолчанию экранируется тотально на всех роутерах по умолчанию.
3.84, Аноним (84), 19:09, 13/01/2026
да и винда тогда умудрялась словить вирус раньше чем успевала установиться :)))
3.86, Аноним (74), 19:58, 13/01/2026
>У меня голым портом и белым IP домашний комп торчал в инете лет этак 25 назад.
Это было давно и неправда
>Сейчас все через роутеры и NAT поголовно
То есть вы перекладываете безопасность своего устройства на роутер? А что будет с условным ноутбуком, если его подключат к другому роутеру? Что будет с условным стационарным, если к локальной сети подключится умная лампочка?
1.76, Аноним (40), 18:34, 13/01/2026
- Опубликовать гайд со списком пакетов, картинками и пояснениями что для чего хорошо по мнению автора - [ДА, НЕТ] НЕТ.
- Запилить собственный дистр на базе Арча со списком любимого софта - [ДА, НЕТ] ДА
1.78, Аноним (77), 18:40, 13/01/2026
Да, с мозаичной компоновкой окон - это точно то, что нужно новичкам. Они после Винды точно придут в ох...восторг.
1.80, Аноним (80), 18:46, 13/01/2026
ISO'шник 7 гигов. О божечки. За по сути обыкновенный арч с нескучными обоями.
1.85, Анонимомус (?), 19:22, 13/01/2026
Идея вроде и неплохая, но получилось сразу отбить желание пользоваться всем, для переселенцев с винды - Hyprland и NeoVim, а для трулинуксоидов - пачка проприетарщины
