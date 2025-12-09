IBM поглощает компанию Confluent, развивающую Apache Kafka

|
Аноним (-), 11:53, 09/12/2025

Ты про то как васянов "прокинули"
(ну как прокинули, им никто ничего не обещал, а они сами себе навыдумывали)
В общем ждем поток нытья.
Аноним (2), 11:47, 09/12/2025

Как может какая-то Kafka стоить 10 миллиардов долларов. Абсурд. Весь этот западный капитализм это пузырь, который однажды лопнет.
п.с. какую программу написать, чтобы выйти на рынок?
Аноним (3), 11:50, 09/12/2025

|
Стоит не кафка, а компания, которая способна ее развивать под нужды IBM.
Аноним (13), 12:23, 09/12/2025

|
Не компания, а сколько надо дать конкретным людям, имеющим доступ к коду.
Аноним (2), 15:52, 09/12/2025

|
Я знал что кто-нибудь напишет этот бред. Поздравляю, написал именно ты.
Аноним (13), 12:18, 09/12/2025

|
> однажды
Не "однажды", а перманентно. Рисовали как-то видео про рынок крипты во времени в виде пузырьковой диаграммы по всех криптам, дак там как бурлящая пена получилось, постоянно надуваются, сдуваются и кто-то лопается.
Аноним (13), 12:21, 09/12/2025

|
P.S. Помянем Нокию, которая лопнула, как в анекдоте про слонов и лягушек.
Аноним (-), 12:25, 09/12/2025

|
> Нокию лопнул некий Элоп с монстрософта, это же все знают.
Нокла сдохла еще до покупки мелкософтом просто засидевшись на олимпе и выпуская неконкурентный хлам на симбе. Элоп как раз попробовал ее вытянуть, но не повезло.
пох. (?), 12:32, 09/12/2025

|
Да нормальную он свинью подложил майкрософту, чего это не свезло? Избавил фирму от лежалого товарчика, уволил без выходного пособия (там была отдельная очень смешная история) всех триста тыщ горе-работничков, и волки сыты, и кобыле легче.
microsoft вот да, вроде опытный же хищник, как можно было схватить настолько тухлую приманку, непонятно.
А ноклатель по прежнему живет и здравствует, работающая у тебя билайновская мобила не даст соврать (санкции? А енто не мы! Енто вон юридическое лицо хдета на кипре. Главное, чтоб денежки поступали на счета бесперебойно и согласно графику росли.)
hshhhhh (ok), 14:14, 09/12/2025

|
> выпуская неконкурентный хлам на симбе
meego была невероятно хороша
IMBird (ok), 14:34, 09/12/2025

Нокия сдохла, десятилетие выкидывая деньги на линукс-на-телефоне и опенсурс без ... большой текст свёрнут, показать
Аноним (36), 14:50, 09/12/2025

|
Не-не, у меня румынская нокия 5800 до сих пор работает. Только аккум заменил.
Аноним (-), 15:29, 09/12/2025

|
> вместо развития симбы (у которой было всё и которую просто нужно было причесать)
> просто нужно было причесать
Ну-ну... вы для симбы вообще писали хоть что-то?
Если нет, то почитайте какие были проблемы, настолько оно было прибито к конкретным платформам и как отставало даже от довольно калечного андроида.
Тут можно "пожалеть" только мелкософт, что они выкинули кучу денег на помойку, думая что нокла это не только имя. А оказалось что даже имя это пшик.
Аноним (13), 16:05, 09/12/2025

|
> МС крепко встряла
MS - это как санитар леса. Все компании, хоть когда-то в истории сотрудничавшие с MS по линии телефонок, либо убытки, либо банкрот. Для кого расчищалась дорога? :) Один рубит, двое на подхвате.
Аноним (37), 12:37, 09/12/2025

|
Nokia только продала подразделение мобильных телефонов.
https://www.nokia.com
>Nokia revenue for the twelve months ending September 30, 2025 was $21.594B, a 3.89% increase year-over-year.
ryoken (ok), 12:22, 09/12/2025

|
>>п.с. какую программу написать, чтобы выйти на рынок?
Очевидно - нужную толпе народа (хотя бы китайцам и индусам) :).
пох. (?), 12:37, 09/12/2025

|
Не, это так не работает. Опять libxml2 получится. Поисправляй-ка лет пятнадцать баги за пшелнaxбыстроделать, а потом тебя заменят жеан тяны.
пох. (?), 12:36, 09/12/2025

|
> п.с. какую программу написать, чтобы выйти на рынок?
да любую, и можешь даже не писать а купить уже написанную. Все так делают.
Главная задача - родиться в семье миллиардера.
Не, не лопнет. Чего ему лопаться-то? Рабы работают, процент по ипотеке растет.
rhbm (может к тому времени уже без rh) еще на твоих похоронах спляшет. И твоего правнука тоже.
Аноним (36), 14:57, 09/12/2025

|
>родиться в семье миллиардера
Не, ну как? Посмотрите на Кристину Рыбальченко, например. Всё сама себе набарабанила. Переехала в страну мечты. Набарабанила на такую приличную фазенду в ЛА уже. В её то годы. Было бы желание. Но вот я почему-то то уверен, что про опен сорс она не знает ничего.
И главное, так себя поставила, что на р*м языке ей даже комментариев не пишут. Вот это вааще дорогого стоит.
Аноним (13), 16:10, 09/12/2025

|
> можешь даже не писать а купить уже написанную
Брин не даст соврать.
Аноним (26), 13:08, 09/12/2025

|
> Как может какая-то Kafka стоить 10 миллиардов долларов. Абсурд.
Компания, пилящая Кафку, в перспективе сэкономит/принесет IBM гораздо больше, чем 10 миллиардов. А абсурд - это стоимость месяца твоего труда.
jura12 (ok), 13:18, 09/12/2025

|
>какую программу написать, чтобы выйти на рынок?
ты, как и многие не понимают покупок компаний за бешенные деньги. это всего лишь свадебный подарок среди родственников! будут они свои денежки кому-то отдавать. не будьте наивными.
Аноним (30), 13:59, 09/12/2025

|
>какую программу написать, чтобы выйти на рынок?
Вообще пофиг. Сейчас в софте кризис перепроизводства, есть софт на любой вкус. Попробуй спроси в интернете "собираюсь сделать Х, нужно ли кому-то" и тебя сразу же закидают альтернативами и не только.
Главное в современном софте - это маркетинг. Выпускай побольше рекламных материалов, побольше базвордов, красивых цифр, постоянно хайпуй. Хайлоад (та же Kafka), ИИ (тут понятно), Раст (автор InfluxDB начал с хайлоада, потом переписал его на Раст с Голанга с кучей рассказов об этом), Zig. Лови волну, короче.
Минус в том, что ловить волну надо постоянно.
То есть самой разработки нужно где-то 10-20%, остальное - это писанина в интернет, конференции и т.п.
Аноним (9), 12:20, 09/12/2025

|
Написано же, Apache Kafka, а не Confluent Kafka. Это значит, что программу разрабатывает фонд Apache, а не какая-то там компания. Новость ни о чём.
пох. (?), 12:28, 09/12/2025

|
Твой фонд апача ничего не разрабатывает. Это "кладбищенское братство" (пардон май идиш), они только цветочки на могилке поправить могут раз в пол-года.
А разработкой занималась эта самая коньф...хренвыговоришь. В общем, скусала rhbm кафку. Рыгнула и пошла выяснять, чем бы теперь пообедать.
Да и хрен бы с обоими двумя.
Аноним (29), 13:50, 09/12/2025

|
Вот это непонятно из новости. Сначала бесплатно передали его Апачу, а потом забрали и продали ИБМу?
Аноним (13), 16:17, 09/12/2025

|
Что тут не понятно? Буровить будет сообщество, а сливки достанутся ИБМу.
Аноним (20), 12:35, 09/12/2025

|
Надеюсь они её поглощают чтобы закрыть. Потому что это не может так дальше продолжаться.
Аноним (29), 12:46, 09/12/2025

|
Можно переименовать и еще кому-нибудь продать. Или можно переименовать и продолжать с ней работать как ни в чем не бывало. Распространенный прием.
Аноним (40), 15:47, 09/12/2025

|
Всё, что не на расте - тупиковая ветвь. Чем больше софта на жаве сдохнет, тем лучше всей индустрии. Нефиг жрать гигабайты памяти и лишний проц там, где это не нужно.
Фонтимос (?), 14:12, 09/12/2025

|
Нахрина бизнесмашинам кафка, у них есть свой брокер? Очевидно хотят прикрыть лавчонку. Думаю кролику стоит приготовиться к поеданию или срочно рыть нору поглубже.
анондирован (?), 16:34, 09/12/2025

|
Главиндус МежДелМаша разгонит инженеров и перенесет разработку в Индию чтоб индусы пилили (не качеством так количеством) как у них и происходит
|