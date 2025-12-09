IBM поглощает компанию Confluent, развивающую Apache Kafka

Корпорация IBM достигла соглашения о покупке компании Confluent, развивающей решения для обработки потоковых данных на основе открытой платформы Apache Kafka. Компания Confluent была основана в 2014 году создателями платформы Apache Kafka и после выхода на IPO в 2021 году достигла капитализации в 10 миллиардов долларов. Сумма сделки с IBM составит 11 миллиардов долларов ($31 за акцию). Примечательно, что платформа Apache Kafka изначально была создана компанией LinkedIn как внутренний продукт, который в 2011 году был открыт и передан Фонду Apache. В 2016 году сервис LinkedIn был куплен Microsoft за 26 миллиардов долларов.

После завершения сделки Confluent продолжит работу в форме отдельного подразделения и сохранит свой бренд. Совместно с IBM планируется создать платформу обработки данных, оптимизированную для развёртывания AI-решений, позволяющую работать с потоковыми данными в реальном времени и упрощающую доступ к данным в облаках и микросервисах. Платформа обеспечит интеграцию приложений, платформ аналитики, AI‑агентов, систем хранения и обработки данных для повышения функциональности и устойчивости в гибридных облачных окружениях.



