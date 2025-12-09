The OpenNET Project / Index page

IBM поглощает компанию Confluent, развивающую Apache Kafka

09.12.2025 11:26

Корпорация IBM достигла соглашения о покупке компании Confluent, развивающей решения для обработки потоковых данных на основе открытой платформы Apache Kafka. Компания Confluent была основана в 2014 году создателями платформы Apache Kafka и после выхода на IPO в 2021 году достигла капитализации в 10 миллиардов долларов. Сумма сделки с IBM составит 11 миллиардов долларов ($31 за акцию). Примечательно, что платформа Apache Kafka изначально была создана компанией LinkedIn как внутренний продукт, который в 2011 году был открыт и передан Фонду Apache. В 2016 году сервис LinkedIn был куплен Microsoft за 26 миллиардов долларов.

После завершения сделки Confluent продолжит работу в форме отдельного подразделения и сохранит свой бренд. Совместно с IBM планируется создать платформу обработки данных, оптимизированную для развёртывания AI-решений, позволяющую работать с потоковыми данными в реальном времени и упрощающую доступ к данным в облаках и микросервисах. Платформа обеспечит интеграцию приложений, платформ аналитики, AI‑агентов, систем хранения и обработки данных для повышения функциональности и устойчивости в гибридных облачных окружениях.

  • 1.1, ryoken (ok), 11:39, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Вангую судьбу CentOS. Помянем.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 11:53, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Ты про то как васянов "прокинули"
    (ну как прокинули, им никто ничего не обещал, а они сами себе навыдумывали)

    В общем ждем поток нытья.

     
     
  • 3.8, анони (?), 12:19, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >никто ничего

    Это вопль в ответ на что?

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:47, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Как может какая-то Kafka стоить 10 миллиардов долларов. Абсурд. Весь этот западный капитализм это пузырь, который однажды лопнет.
    п.с. какую программу написать, чтобы выйти на рынок?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:50, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Стоит не кафка, а компания, которая способна ее развивать под нужды IBM.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 12:23, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не компания, а сколько надо дать конкретным людям, имеющим доступ к коду.
     
  • 3.41, Аноним (2), 15:52, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знал что кто-нибудь напишет этот бред. Поздравляю, написал именно ты.
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:52, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Hello World!
     
     
  • 2.7, Аноним (13), 12:18, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > однажды

    Не "однажды", а перманентно. Рисовали как-то видео про рынок крипты во времени в виде пузырьковой диаграммы по всех криптам, дак там как бурлящая пена получилось, постоянно надуваются, сдуваются и кто-то лопается.

     
     
  • 3.10, Аноним (13), 12:21, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    P.S. Помянем Нокию, которая лопнула, как в анекдоте про слонов и лягушек.
     
     
  • 4.12, ryoken (ok), 12:23, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нокию лопнул некий Элоп с монстрософта, это же все знают.
     
     
  • 5.14, Аноним (-), 12:25, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    > Нокию лопнул некий Элоп с монстрософта, это же все знают.

    Нокла сдохла еще до покупки мелкософтом просто засидевшись на олимпе и выпуская неконкурентный хлам на симбе. Элоп как раз попробовал ее вытянуть, но не повезло.

     
     
  • 6.16, Аноним (13), 12:29, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ^^^ (Вы прослушали версию от Элопа) ^^^
     
  • 6.17, пох. (?), 12:32, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нормальную он свинью подложил майкрософту, чего это не свезло? Избавил фирму от лежалого товарчика, уволил без выходного пособия (там была отдельная очень смешная история) всех триста тыщ горе-работничков, и волки сыты, и кобыле легче.

    microsoft вот да, вроде опытный же хищник, как можно было схватить настолько тухлую приманку, непонятно.

    А ноклатель по прежнему живет и здравствует, работающая у тебя билайновская мобила не даст соврать (санкции? А енто не мы! Енто вон юридическое лицо хдета на кипре. Главное, чтоб денежки поступали на счета бесперебойно и согласно графику росли.)

     
  • 6.32, hshhhhh (ok), 14:14, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > выпуская неконкурентный хлам на симбе

    meego была невероятно хороша

     
  • 6.33, IMBird (ok), 14:34, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нокия сдохла, десятилетие выкидывая деньги на линукс-на-телефоне и опенсурс без ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.36, Аноним (36), 14:50, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-не, у меня румынская нокия 5800 до сих пор работает. Только аккум заменил.
     
  • 7.39, Аноним (-), 15:29, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вместо развития симбы (у которой было всё и которую просто нужно было причесать)
    > просто нужно было причесать

    Ну-ну... вы для симбы вообще писали хоть что-то?
    Если нет, то почитайте какие были проблемы, настолько оно было прибито к конкретным платформам и как отставало даже от довольно калечного андроида.

    Тут можно "пожалеть" только мелкософт, что они выкинули кучу денег на помойку, думая что нокла это не только имя. А оказалось что даже имя это пшик.

     
  • 7.42, Аноним (13), 16:05, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > МС крепко встряла

    MS - это как санитар леса. Все компании, хоть когда-то в истории сотрудничавшие с MS по линии телефонок, либо убытки, либо банкрот. Для кого расчищалась дорога? :) Один рубит, двое на подхвате.

     
  • 5.20, Аноним (20), 12:36, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Элла только исполнитель
     
  • 4.21, Аноним (37), 12:37, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nokia только продала подразделение мобильных телефонов.
    https://www.nokia.com
    >Nokia revenue for the twelve months ending September 30, 2025 was $21.594B, a 3.89% increase year-over-year.
     
     
  • 5.43, Аноним (13), 16:06, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "только" - это когда в мире был единственный смарт.
     
  • 2.11, ryoken (ok), 12:22, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>п.с. какую программу написать, чтобы выйти на рынок?

    Очевидно - нужную толпе народа (хотя бы китайцам и индусам) :).

     
     
  • 3.22, пох. (?), 12:37, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не, это так не работает. Опять libxml2 получится. Поисправляй-ка лет пятнадцать баги за пшелнaxбыстроделать, а потом тебя заменят жеан тяны.

     
     
  • 4.24, ryoken (ok), 12:47, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>а потом тебя заменят жеан тяны.

    (AGI)

     
  • 2.19, пох. (?), 12:36, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > п.с. какую программу написать, чтобы выйти на рынок?

    да любую, и можешь даже не писать а купить уже написанную. Все так делают.

    Главная задача - родиться в семье миллиардера.

    Не, не лопнет. Чего ему лопаться-то? Рабы работают, процент по ипотеке растет.

    rhbm (может к тому времени уже без rh) еще на твоих похоронах спляшет. И твоего правнука тоже.

     
     
  • 3.38, Аноним (36), 14:57, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >родиться в семье миллиардера

    Не, ну как? Посмотрите на Кристину Рыбальченко, например. Всё сама себе набарабанила. Переехала в страну мечты. Набарабанила на такую приличную фазенду в ЛА уже. В её то годы. Было бы желание. Но вот я почему-то то уверен, что про опен сорс она не знает ничего.
    И главное, так себя поставила, что на р*м языке ей даже комментариев не пишут. Вот это вааще дорогого стоит.

     
  • 3.44, Аноним (13), 16:10, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > можешь даже не писать а купить уже написанную

    Брин не даст соврать.

     
  • 2.26, Аноним (26), 13:08, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Как может какая-то Kafka стоить 10 миллиардов долларов. Абсурд.

    Компания, пилящая Кафку, в перспективе сэкономит/принесет IBM гораздо больше, чем 10 миллиардов. А абсурд - это стоимость месяца твоего труда.

     
  • 2.27, jura12 (ok), 13:18, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >какую программу написать, чтобы выйти на рынок?

    ты, как и многие не понимают покупок компаний за бешенные деньги. это всего лишь свадебный подарок среди родственников! будут они свои денежки кому-то отдавать. не будьте наивными.

     
  • 2.30, Аноним (30), 13:59, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >какую программу написать, чтобы выйти на рынок?

    Вообще пофиг. Сейчас в софте кризис перепроизводства, есть софт на любой вкус. Попробуй спроси в интернете "собираюсь сделать Х, нужно ли кому-то" и тебя сразу же закидают альтернативами и не только.
    Главное в современном софте - это маркетинг. Выпускай побольше рекламных материалов, побольше базвордов, красивых цифр, постоянно хайпуй. Хайлоад (та же Kafka), ИИ (тут понятно), Раст (автор InfluxDB начал с хайлоада, потом переписал его на Раст с Голанга с кучей рассказов об этом), Zig. Лови волну, короче.

    Минус в том, что ловить волну надо постоянно.

    То есть самой разработки нужно где-то 10-20%, остальное - это писанина в интернет, конференции и т.п.

     
  • 1.9, Аноним (9), 12:20, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Написано же, Apache Kafka, а не Confluent Kafka. Это значит, что программу разрабатывает фонд Apache, а не какая-то там компания. Новость ни о чём.
     
     
  • 2.15, пох. (?), 12:28, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твой фонд апача ничего не разрабатывает. Это "кладбищенское братство" (пардон май идиш), они только цветочки на могилке поправить могут раз в пол-года.

    А разработкой занималась эта самая коньф...хренвыговоришь. В общем, скусала rhbm кафку. Рыгнула и пошла выяснять, чем бы теперь пообедать.

    Да и хрен бы с обоими двумя.

     
  • 2.29, Аноним (29), 13:50, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это непонятно из новости. Сначала бесплатно передали его Апачу, а потом забрали и продали ИБМу?
     
     
  • 3.45, Аноним (13), 16:17, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тут не понятно? Буровить будет сообщество, а сливки достанутся ИБМу.
     

  • 1.18, Аноним (20), 12:35, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надеюсь они её поглощают чтобы закрыть. Потому что это не может так дальше продолжаться.
     
     
  • 2.23, Аноним (29), 12:46, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно переименовать и еще кому-нибудь продать. Или можно переименовать и продолжать с ней работать как ни в чем не бывало. Распространенный прием.
     

  • 1.25, Аноним (37), 12:49, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Сумма сделки с IBM составит 11 миллиардов долларов

    Разошлись в этом году :)
    https://www.ibm.com/products/power-e1180

     
  • 1.28, VladSh (?), 13:35, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хана Кафке, а жаль...
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 15:47, 09/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всё, что не на расте - тупиковая ветвь. Чем больше софта на жаве сдохнет, тем лучше всей индустрии. Нефиг жрать гигабайты памяти и лишний проц там, где это не нужно.
     

  • 1.31, Фонтимос (?), 14:12, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нахрина бизнесмашинам кафка, у них есть свой брокер? Очевидно хотят прикрыть лавчонку. Думаю кролику стоит приготовиться к поеданию или срочно рыть нору поглубже.
     
  • 1.47, анондирован (?), 16:34, 09/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главиндус МежДелМаша разгонит инженеров и перенесет разработку в Индию чтоб индусы пилили (не качеством так количеством) как у них и происходит
     

