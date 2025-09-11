The OpenNET Project / Index page

Фонд Apache сменил логотип и начал использование акронима ASF

11.09.2025 21:35

Некоммерческая организация Apache Software Foundation, предоставляющая нейтральную и не зависящую от отдельных производителей площадку для разработки около 400 открытых продуктов, представила новый логотип, сменила дизайн сайта apache.org и объявила о переходе к использованию бренда ASF вместо полного наименования "Apache Software Foundation". На новом логотипе вместо пера, используемого как символ проектов Apache с 1997 года, изображён дубовый лист.

Название юридического лица Apache Software Foundation не изменилось и по-прежнему используется там, где это требуется по закону, например, в официальных документах, в футере сайта и при упоминании авторских прав. В остальных случаях, включая документацию и ссылки, для визуальной идентичности теперь будет использоваться акроним ASF. Проекты фонда, имеющие слово Apache в своих названиях (например, Apache HTTP Server), продолжат использование существующих имён.

Причиной прекращения использования былой символики стало недовольство организации Natives in Tech, отстаивающей интересы коренных народов. Данная организация считает неприемлемым использование индейской символики в логотипе Apache Software Foundation, и расценивает это как манипуляцию культурными ценностями национальных меньшинств, искажающую представление об индейцах и основанную на стереотипах. Кроме смены логотипа борцы за права индейцев также требовали переименовать организацию и прекратить использование слова Apache, но сообщество отказалось переименовывать организацию из-за больших затрат и юридических сложностей.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63867-apache
Ключевые слова: apache
Ключевые слова: apache


  • 1.1, Аноним (1), 22:16, 11/09/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Показался каким-то странным и водянистным официальный пресс-релиз с натянутой аргументацией про лист. Присмотрелся, а там внутри ссылки типа
    "apache.org/foundation/press/kit/?utm_source=chatgpt.com", т.е. они не парились и текст в ChatGPT сгенерировали. Ссылки с "utm_source=chatgpt.com" во фразах "Please see Evolving the ASF brand for further context" и "Please refer to our Brand Guidelines page".
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:24, 11/09/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Короче, индейцы не довольны и апачи как бы перестали использовать имя апачи, но на самом деле не перестали из-за больших затрат и юридических сложностей, а также продолжат использовать старое название в официальных документах и футере сайта. Ладно

    > искажающую представление об индейцах и основанную на стереотипах

    Каким образом?

     
  • 1.3, Аноним (3), 22:27, 11/09/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Думали отделались? Нет, теперь логотип ASF огорчает Общество Дубовых Лбов!
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:30, 11/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    У меня сразу возникли ассоциации с https://github.com/JustArchiNET/ArchiSteamFarm
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:33, 11/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    Как сейчас трудно придумать название для проекта ...
     
  • 1.6, Аноним (5), 22:36, 11/09/2025 [ответить]  
    		• +/
    "Расширение .asf обозначает формат Advanced Systems Format (ранее также англ. Advanced Streaming Format, Active Streaming Format) — формат файлов-контейнеров, содержащих потоковое аудио и видео. Разработан фирмой Microsoft как часть платформы Windows Media. " - говорит Алиса
     
     
  • 2.7, Аноним (5), 22:38, 11/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Advanced_Systems_Format
     
