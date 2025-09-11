Фонд Apache сменил логотип и начал использование акронима ASF

Некоммерческая организация Apache Software Foundation, предоставляющая нейтральную и не зависящую от отдельных производителей площадку для разработки около 400 открытых продуктов, представила новый логотип, сменила дизайн сайта apache.org и объявила о переходе к использованию бренда ASF вместо полного наименования "Apache Software Foundation". На новом логотипе вместо пера, используемого как символ проектов Apache с 1997 года, изображён дубовый лист.





Название юридического лица Apache Software Foundation не изменилось и по-прежнему используется там, где это требуется по закону, например, в официальных документах, в футере сайта и при упоминании авторских прав. В остальных случаях, включая документацию и ссылки, для визуальной идентичности теперь будет использоваться акроним ASF. Проекты фонда, имеющие слово Apache в своих названиях (например, Apache HTTP Server), продолжат использование существующих имён.

Причиной прекращения использования былой символики стало недовольство организации Natives in Tech, отстаивающей интересы коренных народов. Данная организация считает неприемлемым использование индейской символики в логотипе Apache Software Foundation, и расценивает это как манипуляцию культурными ценностями национальных меньшинств, искажающую представление об индейцах и основанную на стереотипах. Кроме смены логотипа борцы за права индейцев также требовали переименовать организацию и прекратить использование слова Apache, но сообщество отказалось переименовывать организацию из-за больших затрат и юридических сложностей.



