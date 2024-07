Фонд Apache анонсировал предстоящий ребрендинг

Некоммерческая организация Apache Software Foundation, предоставляющая нейтральную и не зависящую от отдельных производителей площадку для разработки около 400 открытых продуктов, объявила о решении полностью изменить логотип, убрав из него изображение пера, используемого как символ проектов Apache с 1997 года. Новый логотип, который будет выбран путём голосования членов организации, намерены представить 7 октября на конференции Community Over Code. В качестве причины прекращения использования былой символики упоминается недовольство организации Natives in Tech, отстаивающей интересы коренных народов. В частности, организация считает неприемлемым использование индейской символики в логотипе Apache Software Foundation, и расценивает это как манипуляцию культурными ценностями национальных меньшинств, искажающую представление об индейцах и основанную на стереотипах. Кроме смены логотипа борцы за права индейцев также требовали переименовать организацию и прекратить использование слова Apache, но сообщество пока ограничилось переименованием конференции ApacheCon в Community Over Code, но отказалось переименовывать организацию из-за больших затрат и юридических сложностей.