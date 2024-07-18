Фонд Apache анонсировал предстоящий ребрендинг

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|1.1, Аноним (1), 23:59, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Им надо обратиться к Артемию Лебедеву, это же очевидно. Сделает по высшему разряду.
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|1.2, Дмитрий (??), 00:05, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Ну да, дофига лет не беспокоило, а тут бах и вспомнили про индейцев. В дурку инициаторов.
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|1.4, Аноним (4), 00:17, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А почему Boeing AH-64 Apache переименовать не попробовали? Или разработка свободно ПО от "их имени" это "манипуляция культурными ценностями национальных меньшинств, искажающая представление об индейцах и основанную на стереотипах", а участие в вооруженных конфликтах -- достоверное отражение культурных ценностей?
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|2.9, Аноним (9), 00:43, 19/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С вояками и их главподрядчиками бодаться так-то бесполезно. Впрочем, в свете весьма шаткого положения Boeing могут и добиться.
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|1.6, Chromium (ok), 00:22, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Я считаю, что ситуация требует более взвешенного подхода. Apache Software Foundation (ASF) — это американская организация, и согласно данным генетических тестов 23andMe, от 5 до 10 процентов американцев могут иметь индейские корни. Возможно, что некоторые сотрудники ASF также могут принадлежать к этой группе, что свидетельствует о разнообразии и инклюзивности внутри организации.Важно отметить, что нынешний логотип и название имеют историческое значение и символизируют многолетний вклад в развитие открытого программного обеспечения. Смена логотипа может восприниматься как шаг назад, особенно если учитывать, что многие члены сообщества, включая возможных представителей коренных народов, могут быть привержены существующему бренду.Кроме того, стоит учитывать, что организация Natives in Tech, которая выступила с критикой, известна своими действиями, направленными на использование текущих общественных настроений в своих интересах. Это может быть воспринято как попытка манипуляции повесткой национальных меньшинств для достижения своих целей.Таким образом, сохранение текущего бренда может быть воспринято как уважение к истории и традициям, при этом необходимо продолжать работать над инклюзивностью и уважением к культурным ценностям всех групп населения.
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|1.8, Аноним (8), 00:33, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>недовольство организации Natives in Tech
Пусть сами и придумывают, все издержки за изменение логотипа пусть эта конторка и оплачивает.
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|2.12, Аноним (11), 01:13, 19/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это же перо - индейская символика? Ну тогда петухи в перьях вообще целиком
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|1.13, _kp (ok), 01:21, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообше то, на логотипе не перо из индейской шляпы, а перо для письма.
То есть, речь о борьбе с письменностью.
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|1.16, Аноним (16), 01:43, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Я про индейцев слышу если не первый, то второй раз. Почему ради какой-то локальной группы портят жизнь всему земному шару?
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|2.19, Самый умный аноним (?), 01:56, 19/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я участвовал в этих переговорах, и что удивительно, там поднималась тема как это затронет Ваню с Череповца. Долго не могли придти к консенсусу
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|2.21, noc101 (ok), 03:50, 19/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И в чем выражается порча жизни Вась? Тебе не пофигу на бренд Апача?
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|2.24, Илья (??), 05:41, 19/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не забудь, что ты должен переименовать свой мастер в мейн, угнетатель
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|1.17, Аноним (20), 01:44, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Б****, эти *****ы, инициативу которых почти никто не поддержал и письмо почти никто не подписал, каким-то непостижимым образом смогли прогнуть фонд Apache. Видимо платиновым спонсорам не хватает на GPT-5, и они нашли предлог, чтобы срезать косты, и Apache за соломинку хватается, хотя решение уже принято и всякий бред лишь только предлог, а в реале из-за такого бреда финансирование не прекращают.
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|1.22, Аноним (22), 04:30, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предлагаю заменить "Apache Software Foundation" на "Гробовых дел мастера". Новое название как раз отражает текущие положение проектов под эгидой организации.
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|1.23, Аноним (23), 04:34, 19/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы занимались делом, а то Апач проигрывает в производительности уже даже IIS.
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