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Объединение индейцев добивается переименования проектов Apache

12.01.2023 08:03

Некоммерческая организация Natives in Tech, занимающаяся развитием технологической экосистемы для коренных народов, призвала сообщество Apache Software Foundation прекратить использование слова "Apache" и индейской символики в логотипе, в том числе переименовать все развиваемые под данным именем проекты. Для продвижения инициативы опубликована петиция, которую подписали 40 активистов.

Использование слова Apache и присвоение идентичности коренных жителей в качестве бренда для достижения своих собственных целей воспринимается как недопустимая манипуляция культурными ценностями национальных меньшинств, искажающая представление об индейцах и основанная на стереотипах, установившихся после спагетти-вестернских фильмов. Связывание технологической компании c подобным романтическим представлением, в котором существующее и развивающееся индейское сообщество трактуется как мёртвое и ушедшее, трактуется как невежественный и оскорбительный шаг.

По мнению авторов инициативы, фонду Apache следует действовать в соответствии со своим кодексом поведения, пятый пункт которого предписывает проявлять осторожность в выбираемых словах. Представитель фонда Apache заявил, что сообщество услышало опасение коренных американцев и прислушается к ним, но на изменение потребуется время, необходимое для обсуждения поднятого вопроса в сообществе, оценки юридических последствий и принятия взвешенного решения. Также изучаются альтернативные пути решения возникшей проблемы, но они пока публично не озвучиваются.

До 2003 года имя http-сервера Apache трактовалось в FAQ проекта, как "A PAtCHy server", т.е. HTTP-сервер, полученный в результате модификации кодовой базы http-сервера NCSA. В 2003 году пояснение было изменено и было указано, что имя было выбрано из уважения к индейским племенам Апачи.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Debian отсудил домен debian.community, на котором публиковалась критика проекта
  3. OpenNews: Из Debian ушёл мэйнтейнер, несогласный с новой моделью поведения в сообществе
  4. OpenNews: Руководство Perl приостановило работу команды, следящей за соблюдением кодекса поведения
  5. OpenNews: Инициатива GNU Assembly, продвигающая новую модель управления проектом GNU
  6. OpenNews: Удаление Эрика Рэймонда из списков рассылки OSI и этические вопросы в открытых лицензиях
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58465-apache
Ключевые слова: apache
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:51, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Red Lives Matter
     
     
  • 2.7, iPony129412 (?), 08:59, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я только вот недавно смотрел два фильма в Apple TV исторических.
    И подумал, а почему постоянно от одних столько криков, а эти молчат.
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:03, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Any Lives Matter
     
     
  • 3.13, КО (?), 09:05, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Green Power
    Red Power
    Purple Power
    Whi...
     
     
  • 4.20, kusb (?), 09:18, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    transparent lives mater
     

  • 1.2, ryoken (ok), 08:53, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >>Некоммерческая организация Natives in Tech

    Чо они делали эти 20 лет, если только щас докопались?

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 08:56, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    писали каменты на опеннете
     

  • 1.4, Пишу в Вивальди (?), 08:56, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    До вертолёта тоже докопаются?
     
  • 1.5, Аноним (5), 08:56, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Бредятина какая-то, я бы наоборот был бы рад если в честь моего народа называли что-либо, негатив абсолютно высосан из пальца, как же задрали эти активисты
     
  • 1.9, Аноним (10), 09:01, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чего до Cherokee не докопались заодно? Проект слишком мелкий и стрясти денег не получится, а с Apache вполне может прокатить, видимо так.
     
  • 1.11, хрю (?), 09:03, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    НУ 40 человек ниочём. Я помню даже за петицию по запрету игры сапёр из винды в конце 90стых подписалось больше :)))).
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:07, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тогда было другое время, идиотов никто не слушал.
     
  • 2.19, Аноним (19), 09:17, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Также изучаются альтернативные пути решения возникшей проблемы, но они пока публично не озвучиваются.

    На 40 человек можнно просто цистерну огненной воды купить. Думаю тогда они с удовольствием подпишут передачу авторских прав.

     

  • 1.12, Аноним (15), 09:04, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Надо переименовать. Раздоры в их стране оставляют меньше им времени, чтобы докапываться до нас.
     
  • 1.14, th3m3 (ok), 09:06, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В 2003 году пояснение было изменено

    Т.е. если бы тогда не трогали, то сейчас ничего и не было?

     
  • 1.16, Аноним (16), 09:11, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
     
  • 1.17, Аноним (17), 09:12, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Представитель фонда Apache заявил, что сообщество услышало опасение коренных американцев и прислушается к ним

    **Я ТЕБЯ УСЛЫШАЛ. НА ЦИФРАХ**

     
  • 1.18, Аноним (18), 09:14, 12/01/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пентагону засс@ли предъявить за вертолёт Апач и ракету Томагавк?
    Похоже на диверсию департамента OpenSource из АНБ..
     
     
  • 2.21, Аноним (18), 09:18, 12/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И за вертолёт Chinook заодно.
     

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