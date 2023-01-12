Объединение индейцев добивается переименования проектов Apache

Некоммерческая организация Natives in Tech, занимающаяся развитием технологической экосистемы для коренных народов, призвала сообщество Apache Software Foundation прекратить использование слова "Apache" и индейской символики в логотипе, в том числе переименовать все развиваемые под данным именем проекты. Для продвижения инициативы опубликована петиция, которую подписали 40 активистов.

Использование слова Apache и присвоение идентичности коренных жителей в качестве бренда для достижения своих собственных целей воспринимается как недопустимая манипуляция культурными ценностями национальных меньшинств, искажающая представление об индейцах и основанная на стереотипах, установившихся после спагетти-вестернских фильмов. Связывание технологической компании c подобным романтическим представлением, в котором существующее и развивающееся индейское сообщество трактуется как мёртвое и ушедшее, трактуется как невежественный и оскорбительный шаг.

По мнению авторов инициативы, фонду Apache следует действовать в соответствии со своим кодексом поведения, пятый пункт которого предписывает проявлять осторожность в выбираемых словах. Представитель фонда Apache заявил, что сообщество услышало опасение коренных американцев и прислушается к ним, но на изменение потребуется время, необходимое для обсуждения поднятого вопроса в сообществе, оценки юридических последствий и принятия взвешенного решения. Также изучаются альтернативные пути решения возникшей проблемы, но они пока публично не озвучиваются.

До 2003 года имя http-сервера Apache трактовалось в FAQ проекта, как "A PAtCHy server", т.е. HTTP-сервер, полученный в результате модификации кодовой базы http-сервера NCSA. В 2003 году пояснение было изменено и было указано, что имя было выбрано из уважения к индейским племенам Апачи.



