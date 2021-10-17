Фонд Apache уходит от системы зеркал в пользу CDN

2.30 , Аноним ( 30 ), 13:38, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Равномерно нагруженная сеть хуже, чем чей-то личный хост, который то не работает, то не синкается, то к нему доступы попадают не к тем? Ох уж эти сказочники

3.31 , Аноним ( 7 ), 13:46, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так а как ты допустил, что твой хостер то не работает, то синкается.

Ох уж эти теоретики...

3.38 , Псевдоним ( ?? ), 14:16, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну да, ну да. CDN, не работает один сервер, админы CDN прошляпили этот момент, маршрутизация в CDN по bgp (в большинстве случаев). У тебя на радарах все ок, пользователи из страны N ничего скачать не могут (или что иногда хуже скачивают старые данные). Отключить CDN ты не можешь т.к. тогда пострадают и другие пользователи, найти проблему сам тоже не можешь (а если админам CDN начхать то можешь только CDN сменить). Можешь только пытать пользователей (если они еще не ушли пробовать другой софт), постоянно мониторить логи CDN (если они вообще предоставляются, что далеко не часто и практически никогда в реальном времени) и надеяться что лог-сервис работает правильно, можешь купить пачку vps в популярных странах для проверки работы CDN (но опять же все упрется в админов CDN, сможешь только им пожаловаться или сменить CDN).

И это только одна проблема, приведу еще парочку очевидных: CDN решила сэкономить и маршрутизировать к наиболее дешевым нодами/сломалась маршрутизация, скорость пользователей страны N просела в 5 раз; в CDN сломался кэш, пользователям россии отдается старый контент (например редирект на старого партнера); другого клиента CDN ддосят, что сказывается и на вас; на популярную ноду запустили крупного клиента с большим количеством популярного трафика, ваши запросы постоянно вымываются из кэша, CDN становится не только бесполезным но и увеличивает скорость скачивания; CDN втихаря продает логи пользователей в органы/рекламным компаниям и т.д. и т.п.. С зеркалами проще - написал его владельцу, убрал с сайта кривое зеркало, пользователи дальше прекрасно пользуются, а в основном и сами пользователи решают чем пользоваться (в отличии от CDN). Но если уж очень хочется взять (зеркала) в свои руки то можно накупить серверов и расставить их по миру, решения для CDN у апача итак есть.

4.50 , Аноним ( 50 ), 16:27, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >а в основном и сами пользователи решают чем пользоваться (в отличии от CDN) ничто не мешает сырые айпишники CDN (а лучше - их сырые доменные имена (...akamaihd...)) захардкодить.

3.49 , kusb ( ? ), 16:11, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А в случае например загрузки одного файла в течении часа - будет ли оно нагружаться равномерно? Если да - очень интересно. Типа слишком высокая нагрузка - этот блок от другого сервера...

