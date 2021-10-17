Фонд Apache уходит от системы зеркал в пользу CDN

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|2.4, Аноним (4), 10:11, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Прозрачно намекают что фонд про распила и траты денег сотрудниками фонда на своё усмотрение, а не про свободное ПО. Свободное ПО там с боку припеку они могли точно так же защищать мангровые леса в амазонии. Не послав туда ни единого доллара.
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|2.13, QwertyReg (ok), 11:48, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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В смысле "плюнул"? Пояснительную бригаду в студию. Для распространения более-менее больших объёмов данных CDN и облака всегда лучше, чем веб-серверочек из прошлого тысячелетия. Или вы из тех собачек Павлова, что, слыша слово "облако", сразу генерируют токсичность?
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|3.39, пох. (?), 14:51, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Конечно лучше - у веб-серверочка был хозяин, личной репутацией отвечавший как минимум.
А у cdn...тоже есть хозяин, кстати, ему очень пригодится новая порция бигдейты, торгануть.
А то фонду впопача очень хочется знать, кто качает опенофис, а зеркала логами не делятся, гады.
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|4.41, QwertyReg (ok), 14:52, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Конечно лучше - у веб-серверочка был хозяин, личной репутацией отвечавший как минимум.
> А у cdn...тоже есть хозяин, кстати, ему очень пригодится новая порция бигдейты,
> торгануть.
> А то фонду впопача очень хочется знать, кто качает опенофис, а зеркала
> логами не делятся, гады.
Набираешь такой бигдату из пакетов никому не нужного мёртвого ПО (которое в Убунточке всё равно из репозиториев тянется) и сразу всех под колпак загоняешь. Дьявольская хитрость.
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|5.60, пох. (?), 20:15, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кому интересна твоя 1% убунточка? Они вон даже ту бигдату, которую сами насобирали, похоже, не нашли кому продать.
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|4.56, Аноним (56), 18:22, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Под новостью о самбе ты мне успорял, что облака - это круто, не надо держать одменов, не надо разгребать проблемы, у провайдера есть ответственность. Апач все сделал по твоей методичке - и тут ты переобулся в прыжке: облака - это плохо, они данные воруют, а у одменов появилась ответственность.
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|3.46, YetAnotherOnanym (ok), 15:33, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> В смысле "плюнул"?
В том смысле, что людям, которые годами помогали бесплатно, за свой счёт взяв на себя часть нагрузки, сказать "Всё, вы больше не нужны, подите прочь" - это и есть плюнуть в лицо.
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|4.54, Аноним (56), 18:04, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Васянам никто в жизни бы не доверил держать зеркало проекта, а сурьезные люди не впадают в истерическую сентиментальность.
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|5.55, YetAnotherOnanym (ok), 18:14, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Васянам никто в жизни бы не доверил держать зеркало проекта
Хы... Крупнейшие провайдеры, факультеты CS крупнейших университетов - это те ещё васяны, ага.
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|3.18, Microsoft (?), 12:32, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тебе методичку забыли обновить! По новым данным независимых экспертов - 0,001%
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|1.7, Аноним (7), 10:33, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ну вот, а кто-то мне рассказывал, как сквидом такие весчи делает:)
>через зеркала Apache данных вырос с 10 до 180 ГБ, технологии доставки контента ушли вперёд
Хм, а ведь еще даже на раст переписали, а обьемы ужо возрасли.
>которая используется в сетях доставки контента компаний Cisco и Comcast
Почуял года 2 назад неладное и с папача слез. Жизнь есть!
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|1.8, Аноним (8), 10:42, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Самое невероятное, что софт которым никто не пользуется и буквально никто не скачивает, всё ещё генерирует достаточно трафика, чтобы об этом вообще думать. Сколько пользователей в час обслуживают? Все 200гб будут отправлены всего за полчаса. Я не знаю, если программа не врёт, вроде правильно показывала, но это си может там переполнение где-то я не проверял на таких значениях.
estimatedownload.py
Download estimator!
File size:
->180G
Speed:
->1G
Download is going to take 0.40 hours (0.0 days)
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|2.23, анонн (ok), 13:14, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> A mirror in 2002 would need to allocate a whopping 10 GB of space to handle all the artifacts available for download.
>> ...
>> Today, that 10GB has grown to more than 180GB for a mirror to carry all ASF software.
> Самое невероятное, что софт которым никто не пользуется и буквально никто не
> скачивает, всё ещё генерирует достаточно трафика, чтобы об этом вообще думать.
> Сколько пользователей в час обслуживают? Все 200гб будут отправлены всего за полчаса.
А в огороде бузина ...
> Я не знаю, если программа не врёт, вроде правильно показывала,
> но это си может там переполнение где-то я не проверял на
> таких значениях.
> estimatedownload.py
> Download estimator!
Яснопонятно.
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|1.15, gogo (?), 12:13, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ну, зато теперь можно будет рекламу перед скачиванием покрутить и мерзкие CURLы капчами побанить )
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|3.34, Аноним (7), 13:48, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут все умное минусуют. Индикатор же! (Кверти тролль не в счет, там обратная зависимость, подтверждающая правило).
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|1.16, Viktor (??), 12:21, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Система CDN менее устойчива, чем система зеркал. Не нужно забывать, что CDN по своей природе - всего лишь распределённый кеш, неразравно связанный с центральным сервером, причём можно представить себе ситуацию, при которой некоторые маловостребованные файлы могут отсутствовать на всех кеширующих серверах. Система зеркал является полностью децентрализованной, да, обновления зеркал могут запаздывать, но каждое зеркало всегда имеет полный комплект файлов и может работать не только при недоступности, но и при полном уничтожении главного зеркала, причём восстановить главное зеркало в случае его уничтожения можно с любого из зеркал. Таким образом переход от зеркал с CDN увеличивает централизацию и, соответственно, снижает устойчивость системы.
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|2.17, InuYasha (??), 12:27, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Разве CDN, по сути - не распределённая куча серверов-клонов со статическим содержимым?
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|3.21, Аноним (7), 13:05, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тск вот откуда спецы со сквидом. Ясно, понятно. Виктора слушайте, дело пишет.
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|3.36, Псевдоним (??), 13:57, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как админы CDN настроят, могут быть разные схемы получения контента (pull - по запросу пользователя/push - по запросу владельца контента).
Ключевое отличие что CDN это одна связанная коммерческая (за крайне редкими исключениями) инфраструктура принадлежащая одним людям, а зеркала как правило не связаны и могут принадлежать разным людям.
Из этого следует что целенаправленно положить сеть или подложить контент проще в CDN чем через сеть зеркал и CDN стремится к максимизации прибыли, а не качества.
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|2.48, kusb (?), 16:09, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Надо скрестить добавив немного скриптов и перенаправлялку...
Почему такое решение не подойдёт?
Даже я бы смог накостылить подобную систему за час, но ведь чем-то они плохи, иначе бы использовались именно подобные, я думаю. Что я не учёл?
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|1.20, kissmyass (?), 12:45, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> объём отдаваемых через зеркала Apache данных вырос с 10 до 180 ГБ
в год, в месяц, в секунду?
> как рассинхронизация зеркал
это все вопросы реализации, в CDN тоже может быть такое
единственное что приходит на ум, это нежелание зависеть от возможностей зеркал и их админов, что подтверждает фраза
"с профессиональной поддержкой и уровнем сервиса, удовлетворяющим потребности Apache Software Foundation"
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|2.25, анонн (ok), 13:19, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> объём отдаваемых через зеркала Apache данных вырос с 10 до 180 ГБ
> в год, в месяц, в секунду?
В километр.
"не стреляйте в перевод^W пианиста, он перево^W играет как умеет!" (с)
> A mirror in 2002 would need to allocate a whopping 10 GB of space to handle all the artifacts available for download.
...
> Today, that 10GB has grown to more than 180GB for a mirror to carry all ASF software.
>
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|3.40, пох. (?), 14:52, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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то есть в 2002м нужно было целиком диск отдать, а сейчас - так, небольшой кусочек от обычных для мелкого сервера 4T. Убедительнейший аргумент, угу, ага.
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|1.22, Аноним (7), 13:12, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Короче посоны, если завесил свой вордпрессик скажем в европе и хочешь чтобы оно норм открывалось еще и в азии, цдн с кешем ок.
А вот для зеркал реп - это фатальный недостаток. Тут централизация - злой ой.
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|2.30, Аноним (30), 13:38, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Равномерно нагруженная сеть хуже, чем чей-то личный хост, который то не работает, то не синкается, то к нему доступы попадают не к тем? Ох уж эти сказочники
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|3.31, Аноним (7), 13:46, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так а как ты допустил, что твой хостер то не работает, то синкается.
Ох уж эти теоретики...
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|3.38, Псевдоним (??), 14:16, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ну да, ну да. CDN, не работает один сервер, админы CDN прошляпили этот момент, маршрутизация в CDN по bgp (в большинстве случаев). У тебя на радарах все ок, пользователи из страны N ничего скачать не могут (или что иногда хуже скачивают старые данные). Отключить CDN ты не можешь т.к. тогда пострадают и другие пользователи, найти проблему сам тоже не можешь (а если админам CDN начхать то можешь только CDN сменить). Можешь только пытать пользователей (если они еще не ушли пробовать другой софт), постоянно мониторить логи CDN (если они вообще предоставляются, что далеко не часто и практически никогда в реальном времени) и надеяться что лог-сервис работает правильно, можешь купить пачку vps в популярных странах для проверки работы CDN (но опять же все упрется в админов CDN, сможешь только им пожаловаться или сменить CDN).
И это только одна проблема, приведу еще парочку очевидных: CDN решила сэкономить и маршрутизировать к наиболее дешевым нодами/сломалась маршрутизация, скорость пользователей страны N просела в 5 раз; в CDN сломался кэш, пользователям россии отдается старый контент (например редирект на старого партнера); другого клиента CDN ддосят, что сказывается и на вас; на популярную ноду запустили крупного клиента с большим количеством популярного трафика, ваши запросы постоянно вымываются из кэша, CDN становится не только бесполезным но и увеличивает скорость скачивания; CDN втихаря продает логи пользователей в органы/рекламным компаниям и т.д. и т.п..
С зеркалами проще - написал его владельцу, убрал с сайта кривое зеркало, пользователи дальше прекрасно пользуются, а в основном и сами пользователи решают чем пользоваться (в отличии от CDN). Но если уж очень хочется взять (зеркала) в свои руки то можно накупить серверов и расставить их по миру, решения для CDN у апача итак есть.
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|4.50, Аноним (50), 16:27, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>а в основном и сами пользователи решают чем пользоваться (в отличии от CDN)
ничто не мешает сырые айпишники CDN (а лучше - их сырые доменные имена (...akamaihd...)) захардкодить.
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|3.49, kusb (?), 16:11, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в случае например загрузки одного файла в течении часа - будет ли оно нагружаться равномерно? Если да - очень интересно. Типа слишком высокая нагрузка - этот блок от другого сервера...
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|1.29, Аноним (7), 13:36, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Какая именно CDN-сеть будет использована не сообщается, упоминается лишь, что выбор будет сделан в пользу сети с профессиональной поддержкой и уровнем сервиса, удовлетворяющим потребности Apache Software Foundation. Примечательно, что под эгидой Apache уже развивается собственная платформа для создания географически распределённых CDN-сетей Apache Traffic Control, которая используется в сетях доставки контента компаний Cisco и Comcast.
Ну то есть не предполагается, что выберут свое?!
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|2.42, пох. (?), 14:54, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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своего нет ничего. Все было чужое. Только было от энтузиастов, а станет от комкаста или там еще какого любителя пособирать бигдейту.
А если ты про софт - так выбирать будет не впопач, а хозяин cdn.
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|2.58, Аноним (58), 19:08, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какую-нибудь клаудфляру выберут. Как только видишь, что сайт подписан сертом клаудфляри - сразу валишь подальше от этого гадюшника на колёсиках.
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|3.61, пох. (?), 20:18, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Какую-нибудь клаудфляру выберут. Как только видишь, что сайт подписан сертом клаудфляри
последнее время пох каким сертом он подписан - все равно гадюшник вызывает только бесконечные редиректы по кругу, с предложением угадать все лодки и автобусы. Иногда потом это удается открыть в вебархиве.
Ну вот такой современный интернет. Либо гугль с пейсбуком, либо такая борьба с ВРАГАМИ (кругом ОНИ!) что камня на камне не останется.
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|1.33, Аноним (33), 13:48, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Значит будут сокращать персонал, продавать помещения, всё в CDN и "облака".
Эффективность, оптимизации, экономика должна быть экономной, зарыть деньги в землю до лучших времен, до новых динозавров, в гробу карманы есть, капитализм, счастье, за... Ни это ли глупость?
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|2.35, Аноним (7), 13:51, 17/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, ну доля правды то в твоих словах есть. Бонусы есть даже от облаков, просто их надо правильно пользовать. Но так умеют не все.
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|1.37, джаджа (?), 14:07, 17/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да положить все в IPFS и пусть там лежит, кто захочет помочь -- запинит к себе и все
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