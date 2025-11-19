The OpenNET Project / Index page

В феврале в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"

19.11.2025 21:52

XXI конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» (OSEDUCONF-2026) состоится 6-8 февраля 2026 года в Институте программных систем РАН в Переславле-Залесском Ярославской области. В мероприятии примут участие представители образовательного сообщества, использующие или создающие свободное ПО в учебном или научном процессе. Основной целью является налаживание личных контактов между специалистами, обсуждение перспектив и новинок области.

Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, докладчикам оплачивается проживание в отеле (по одному человеку на доклад), всем участникам предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также от гостиницы «Переславль» до места проведения конференции: Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, улица Петра Первого, д. 4А (Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН).

Видеозаписи докладов и презентации будут размещены в открытом доступе на VK, на странице мероприятия и в 0x1.tv. Тезисы докладов выйдут отдельным сборником и будут опубликованы в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.

Принимаются доклады по следующим темам:

  • Использование СПО или OSHW (свободного программного или аппаратного обеспечения) в учебном процессе: разработка, внедрение, преподавание.
  • Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного программного или аппаратного обеспечения.
  • Внедрение СПО и OSHW в инфраструктуру образовательной организации: проблемы и решения.
  • Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного программного или аппаратного обеспечения в высшей школе.
  • Студенческие проекты разработки СПО или OSHW.

Доклады принимаются только по тематике свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО запрещены. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией. Доклады по вопросам свободного ПО приветствуются для всех форм образования: не только ВУЗы, но и среднее профессиональное образование, школы, курсы, кружки, группы по подготовке специалистов. Для докладов о студенческих проектах настоятельно рекомендуется, чтоб доклад делали студенты, а не их научные руководители.

Сроки подачи заявок (все даты включительно, UTC+3):

  • в качестве докладчика — до 12 января 2026 года;
  • приём тезисов — до 15 января 2026 года;
  • от слушателей, которым необходим трансфер — до 30 января 2026 года (до 17:00 МСК);
  • от слушателей, которым не нужен трансфер — до 3 февраля 2026 года.

Публикация программы ожидается 21 января 2026 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/21edu-c...)
  2. OpenNews: В феврале в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"
Автор новости: bircoph
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64284-conference
Ключевые слова: conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:46, 19/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного программного или аппаратного обеспечения в высшей школе.

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59517

     
     
  • 2.12, Аноним (-), 00:52, 20/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Социальные и экономико-правовые особенности применения

    Одному мне рыгать хочется от этого бюрократическо-канцелярского языка?

     

  • 1.4, Аноним (4), 23:30, 19/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всем привет, я там буду участвовать спикером. Моя тема: установка и настройка убунты. Расскажу как качать, ставить руфус и прошивать флешку, в перерывах обсудим винду
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:38, 19/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а про кряки будет?
     
     
  • 3.7, Аноним (4), 23:39, 19/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, вместе поставим мощнейшие обои в убунте
     

  • 1.5, ddwrt (?), 23:35, 19/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо будет съездить в Переяславль-Залесский.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:58, 19/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если фашика shitгорина не будет, то можно.
     
  • 1.9, Аноним (10), 00:05, 20/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять посреди этих назвалин что-то проводят?
     

