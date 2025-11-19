В феврале в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"

XXI конференция «Свободное программное обеспечение в высшей школе» (OSEDUCONF-2026) состоится 6-8 февраля 2026 года в Институте программных систем РАН в Переславле-Залесском Ярославской области. В мероприятии примут участие представители образовательного сообщества, использующие или создающие свободное ПО в учебном или научном процессе. Основной целью является налаживание личных контактов между специалистами, обсуждение перспектив и новинок области. Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, докладчикам оплачивается проживание в отеле (по одному человеку на доклад), всем участникам предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также от гостиницы «Переславль» до места проведения конференции: Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, улица Петра Первого, д. 4А (Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН). Видеозаписи докладов и презентации будут размещены в открытом доступе на VK, на странице мероприятия и в 0x1.tv. Тезисы докладов выйдут отдельным сборником и будут опубликованы в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ. Принимаются доклады по следующим темам: Использование СПО или OSHW (свободного программного или аппаратного обеспечения) в учебном процессе: разработка, внедрение, преподавание.

Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного программного или аппаратного обеспечения.

Внедрение СПО и OSHW в инфраструктуру образовательной организации: проблемы и решения.

Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного программного или аппаратного обеспечения в высшей школе.

Студенческие проекты разработки СПО или OSHW. Доклады принимаются только по тематике свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО запрещены. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией. Доклады по вопросам свободного ПО приветствуются для всех форм образования: не только ВУЗы, но и среднее профессиональное образование, школы, курсы, кружки, группы по подготовке специалистов. Для докладов о студенческих проектах настоятельно рекомендуется, чтоб доклад делали студенты, а не их научные руководители. Сроки подачи заявок (все даты включительно, UTC+3): в качестве докладчика — до 12 января 2026 года;

приём тезисов — до 15 января 2026 года;

от слушателей, которым необходим трансфер — до 30 января 2026 года (до 17:00 МСК);

от слушателей, которым не нужен трансфер — до 3 февраля 2026 года. Публикация программы ожидается 21 января 2026 года.



