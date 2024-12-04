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В феврале в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"

04.12.2024 09:25

Юбилейная XX конференция "Свободное программное обеспечение в высшей школе" (OSEDUCONF-2025) состоится 7-9 февраля 2025 года в Институте программных систем РАН в г.Переславле-Залесском Ярославской области. В мероприятии примут участие представители образовательного сообщества, использующие или создающие свободное ПО в учебном или научном процессе. Основной целью проведения конференции является налаживание личных контактов между специалистами, обсуждение перспектив и новинок области.

Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, докладчикам оплачивается проживание в отеле (по одному человеку на доклад), всем участникам предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также от гостиницы "Переславль" до места проведения конференции: Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, улица Петра Первого, д. 4А (Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН).

Видеозаписи докладов и презентации будут размещены в открытом доступе в VK, на странице мероприятия и в 0x1.tv. Тезисы докладов выйдут отдельным сборником и будут опубликованы в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ. Публикация программы конференции ожидается 22 января 2025 года.

Принимаются доклады по следующим темам:

  • Использование свободного ПО в учебном процессе: разработка, внедрение, преподавание.
  • Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного программного обеспечения.
  • Внедрение СПО в инфраструктуру образовательной организации: проблемы и решения.
  • Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного программного обеспечения в высшей школе.
  • Студенческие проекты разработки СПО.

Доклады принимаются только по тематике свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО запрещены. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией. Доклады по вопросам свободного ПО приветствуются для всех форм образования: не только ВУЗы, но и среднее профессиональное образование, школы, курсы, кружки, группы по подготовке специалистов. Для докладов о студенческих проектах настоятельно рекомендуется, чтоб доклад делали студенты, а не их научные руководители.

Сроки подачи заявок:

  • в качестве докладчика — до 12 января 2025 года;
  • приём тезисов — до 16 января 2025 года;
  • от слушателей, которым необходим трансфер — до 3 февраля 2025 года;
  • от слушателей, которым не нужен трансфер — до 5 февраля 2025 года.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/20edu-c...)
  2. OpenNews: В октябре в Переславле-Залесском состоится конференция разработчиков свободных программ
  3. OpenNews: В июне в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"
Автор новости: bircoph
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62335-conference
Ключевые слова: conference
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Криптокибер (?), 10:39, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Михаил будет?
     
  • 1.4, Аноним (4), 10:45, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наша школа перешла на Microsoft
     
     
  • 2.6, th3m3 (ok), 10:58, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мои соболезнования.
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:12, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ведь родители могли скинутся по 100т и купить астру, росу и т.п. Но нет, не захотели платить и поддержать отечественного бездельника.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:37, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы родители что-то решали это было бы квалифицированно как самоуправство.
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:42, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется, такие предложения исходят от руководства школы. Причём ты даже не сможешь отказаться.
     
     
  • 5.21, Аноним (17), 12:23, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И от математики тоже нельзя отказаться и от литературы.
     
  • 3.22, ivan1986 (?), 12:24, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А могли использовать нормальные дитрибутивы, причем беплатно, но это вообще фантастика.
     
     
  • 4.26, Аноним (-), 12:49, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле, достаточно предложить преподавателю информатики диск с убунтой и сказать, что в этом случае монитор будет работать нормально. Мы с одноклассником так волшебным образом вылечили почти все мониторы из 14, а двум оставшимся я прописал modeline в xorg.conf. До этого modeline пришлось бы прописывать на семи компах, а потом ещё сносить тормозные кеды и подключать сизиф - в общем, сизифовым трудом заниматься.
     
  • 2.24, Аноним (24), 12:37, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензии купили на торрентах?
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:40, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Сочи некотрые школы точно, на РедОС.
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:22, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Балкон починили?
     
     
  • 2.15, Аноним (17), 11:35, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это барак проще снести чем чинить. Больше похоже на зону.  
     

  • 1.12, Аноним (10), 11:28, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Высшая школа в курсе того, что где-то за лесом решают её судьбу?
     
     
  • 2.13, Аноним (17), 11:34, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так у высшей школы нет денег на нормальное помещение в нормальном городе. Да и вообще с городами последнее время напряжёнка.
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:35, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Юбилейная XX конференция

    Ну и что за 20 конференций было сделано?

     
     
  • 2.16, Аноним (17), 11:36, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Докладено зато много всего.
     
  • 2.20, Аноним324 (ok), 11:51, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20 отчётов, про одно и тоже.
     
     
  • 3.23, Аноним (17), 12:24, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попали и очковтирательство во всей красе. Одобряю.  

     
  • 2.27, Pahanivo пробегал (?), 12:51, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну и что за 20 конференций было сделано?

    fix: 20 лет

     

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