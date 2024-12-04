В феврале в Переславле-Залесском состоится конференция "СПО в высшей школе"

Юбилейная XX конференция "Свободное программное обеспечение в высшей школе" (OSEDUCONF-2025) состоится 7-9 февраля 2025 года в Институте программных систем РАН в г.Переславле-Залесском Ярославской области. В мероприятии примут участие представители образовательного сообщества, использующие или создающие свободное ПО в учебном или научном процессе. Основной целью проведения конференции является налаживание личных контактов между специалистами, обсуждение перспектив и новинок области. Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, докладчикам оплачивается проживание в отеле (по одному человеку на доклад), всем участникам предоставляется трансфер из Москвы и обратно, а также от гостиницы "Переславль" до места проведения конференции: Ярославская область, Переславский район, с. Веськово, улица Петра Первого, д. 4А (Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН). Видеозаписи докладов и презентации будут размещены в открытом доступе в VK, на странице мероприятия и в 0x1.tv. Тезисы докладов выйдут отдельным сборником и будут опубликованы в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ. Публикация программы конференции ожидается 22 января 2025 года. Принимаются доклады по следующим темам: Использование свободного ПО в учебном процессе: разработка, внедрение, преподавание.

Научные проекты, связанные с разработкой и использованием свободного программного обеспечения.

Внедрение СПО в инфраструктуру образовательной организации: проблемы и решения.

Социальные и экономико-правовые особенности применения свободного программного обеспечения в высшей школе.

Студенческие проекты разработки СПО. Доклады принимаются только по тематике свободного ПО. Доклады о бизнесе, рекламные и о проприетарном ПО запрещены. Если тема доклада связана с разработкой ПО, заявка должна содержать ссылку на сам код, опубликованный в любом общедоступном репозитории под любой свободной лицензией. Доклады по вопросам свободного ПО приветствуются для всех форм образования: не только ВУЗы, но и среднее профессиональное образование, школы, курсы, кружки, группы по подготовке специалистов. Для докладов о студенческих проектах настоятельно рекомендуется, чтоб доклад делали студенты, а не их научные руководители. Сроки подачи заявок: в качестве докладчика — до 12 января 2025 года;

приём тезисов — до 16 января 2025 года;

от слушателей, которым необходим трансфер — до 3 февраля 2025 года;

от слушателей, которым не нужен трансфер — до 5 февраля 2025 года.



