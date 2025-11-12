Обновление sudo-rs 0.2.10 с исправлением двух уязвимостей

|
1.7, Аноним (7), 10:52, 12/11/2025
Опять дыры в безопасности в коде на языке, который должен был избавить программиста от лишних размышлений. Почему так? И почему ИИ (обязательный инструмент при программировании на Rust на минуточку) не может помочь?
2.17, freecoder (ok), 11:03, 12/11/2025
|
Чтобы генерить подобные комментарии даже ИИ не нужен, лишь один простой шаблон, который вы везде повторяете.
3.22, Аноним (7), 11:06, 12/11/2025
|
Забавно слышать про шаблон, когда каждая новость про Rust начинается с одного и того же шаблона.
5.34, Аноним (34), 11:28, 12/11/2025
|
Я отредактировал новость, добавив портянку про безопасную работу с памятью, боровов и тд. Скоро появится.
6.45, freecoder (ok), 11:56, 12/11/2025
|
То есть, вы заявляете о шаблонности каждой новости про Rust, а когда вам указали, что это не так, вы решаете пойти и отредактировать новость, чтобы она стала шаблонной? Ну да, это же для растохейтеров стандарт: придумать себе чучело, а потом героически подгонять под него реальность.
2.67, Аноним (67), 12:39, 12/11/2025
|
> Опять дыры в безопасности в коде на языке, который должен был избавить программиста от лишних размышлений.
Раст избавляет лишь от лишних размышлений при работе с памятью. Ни от чего другого спасение не заявлялось.
Опять воины против Раста ыыдумывают себе ветряные мельницы, и сами же с ними воюют. 🤦 Не надоело еще?
3.91, Аноним (7), 13:06, 12/11/2025
|
Где противоречие? Всякий раз говорили, что именно отсутствие необходимости заботиться об ошибках с памятью высвободит силы на продумывание более качественной логики. Но да, отсутствие ошибок с памятью принесло ряд совершенно новых неожиданных ошибок.
4.93, Аноним (67), 13:19, 12/11/2025
|
> Всякий раз говорили, что именно отсутствие необходимости заботиться об ошибках с памятью высвободит силы на продумывание более качественной логики
Нет, не говорили. Где вы видели такой бред?
6.105, Аноним (67), 13:55, 12/11/2025
|
> Согласен, что это бред, но именно это говорили фанаты Rust.
Пока что я это слышу от воина против Раста, воюющего против ветряных мельниц, которые он сам себе придумал.
7.118, Аноним (7), 14:43, 12/11/2025
|
Ну как же, вот Аноним ниже пишет, что Rust позволяет сократить количество логических ошибок.
4.94, Аноним (94), 13:21, 12/11/2025
|
> отсутствие ошибок с памятью принесло ряд совершенно новых неожиданных ошибок.
Понятно. Очевидно, нужно возвращать ошибки с памятью.
2.101, Аноним (101), 13:47, 12/11/2025
|+1 +/–
Сишники выдумали эту глупость и продолжают повторять Зачем - спроси сишников Я... большой текст свёрнут, показать
2.113, kravich (ok), 14:26, 12/11/2025
|
>ИИ (обязательный инструмент при программировании на Rust на минуточку)
4.2
1.8, Аноним (8), 10:55, 12/11/2025
|
Ладно такие уязвимости могли допускать на заре появления юникса когда только учились кодидь а сейчас да такие бестолковый уязвимости надо бы таких кодеров выгонять из мира программирования а то так и будут косячить без конца то одни уязвимости то другие
3.71, Аноним (71), 12:41, 12/11/2025
|
> sudo-rs, намного лучше
... намного лучше создаёт поле для уязвимостей.
4.92, Аноним (92), 13:07, 12/11/2025
|
Ты правда хочешь увидеть список CVE стандартного sudo? Кто будет унизительно для ненавистников раста.
1.9, Аноним (9), 10:55, 12/11/2025
|+/–
|
> добавлена в июльском выпуске
> опубликованной в апреле
...
> независимых аудита безопасности .. в августе 2025 года (NGICore)
???
4.48, freecoder (ok), 12:03, 12/11/2025
|
Я правильно понял вашу мысль: вы считаете, что на Rust в принципе нельзя писать нормальный код (синтаксис не позволяет)? В таком случае приведите пожалуйста пример хорошего по-вашему кода на языке с хорошим синтаксисом.
5.69, Смузихлеб забывший пароль (?), 12:41, 12/11/2025
|
кудах-кудах )
Я просто читаю текст статьи и вижу почти прямым текстом вывод, что даже независимые аудиторы( именно во множественном числе и из разных структур ) не смогли даже разгрести логику в коде на расте, из-за чего пропустили дыры. да, без двойного освобождения памяти. Но дыры, тем не менее, остались и нехилые.
Причём, утилиты весьма простые и небольшие. Что же будет в больших системах ?
6.77, Аноним (71), 12:47, 12/11/2025
|
> не смогли даже разгрести логику в коде на расте, из-за чего пропустили дыры.
Это уже не дыры, а тоннели.
> Что же будет в больших системах ?
Для этого раст и создавался. Обфускаторы отдыхают.
6.106, Аноним (67), 14:01, 12/11/2025
|
> почти прямым текстом вывод, что даже независимые аудиторы( именно во множественном числе и из разных структур ) не смогли даже разгрести логику в коде на расте, из-за чего пропустили дыры
В тексте новости нет и намека на то, что аудит пропусьил уязвтмость именно из-за синтаксиса Раста.
Какзалось бы, по твоей же логике, языки с простым синтаксисом типа Питона вообще не должны содержать ошибок - но логика, очевидно, отключается, когда речь идет о Расте.
> Я просто читаю текст статьи и вижу
...фигу.
5.73, Аноним (67), 12:42, 12/11/2025
|
> В таком случае приведите пожалуйста пример хорошего по-вашему кода на языке с хорошим синтаксисом.
Ты не видел сишечных портянок с goto?
5.76, Аноним (71), 12:43, 12/11/2025
|
> на Rust в принципе нельзя писать нормальный код
Да, Вы правы в этом высказывании.
6.82, freecoder (ok), 12:51, 12/11/2025
|
Но это не моё высказывание. Это нормальный вопрос, на который вы не способны дать нормальный ответ. Почему? Потому что ваша реакция и аргументы эмоциональные, а не рациональные.
2.112, Аноним (112), 14:26, 12/11/2025
If I do grep unsafe why do I find hundreds of occurrences Because they are... большой текст свёрнут, показать
1.16, сисадмин (?), 11:02, 12/11/2025
|
Мне все понятно и с убунтой и с растом. Это уже будет не работа, а какая-то бессмысленная возня. Решил переводить свой зоопарк на убунте на FreeBSD, иначе это никогда не закончится.
Собственно для этого об этом и пишу, чтобы кто сомневается в целесообразности оставаться на линуксе, тоже последовали моему примеру.
2.20, iPony128052 (?), 11:06, 12/11/2025
|
> Мне все понятно и с убунтой и с растом. Это уже будет не работа, а какая-то бессмысленная возня
чья возня? в итоге по Ubuntu LTS всё равно всё как всегда дежурно как 20-лет
единственное что тут волнения в новостях как увидят слово Rust, но какая разница
2.21, Аноним10084 и 1008465039 (?), 11:06, 12/11/2025
|
Вот поистину до чего доходит хейт божественного Раста - люди аж переводят парк с актуальной ОС на умирающую, а всё из-за отторжения нового
3.24, Аноним (7), 11:12, 12/11/2025
|
Rust смог работоспособность актуальной ОС сделать хуже умирающей...
2.23, анони (?), 11:08, 12/11/2025
|
Это не проблема линукса, это проблема отдельных шизоидов. В линуксе вагон дистрибутивов, куда эта шизофрения если и доберётся, то очень не скоро
3.33, сисадмин (?), 11:24, 12/11/2025
|
Так эти эксперименты с переписыванием и туда постепенно доберутся. Столман уже не молод и под богом ходит. Кто будет поддерживать кореутилс, если что? Главный ядерщик давно уже пинает сишников, чтобы сворачивали лавочку. Так-что, нет, остается только мир BSD, где можно спокойно и ожидаемо работать и не ждать когда после очередных экспериментов то одно отвалится, то другое.
4.121, Аноним (-), 14:48, 12/11/2025
|
> Столман уже не молод и под богом ходит. Кто будет поддерживать кореутилс, если что?
А типа столман сейчас поддерживает coreutils?
Какой его последний коммитит был?
> Главный ядерщик давно уже пинает сишников, чтобы сворачивали лавочку.
Он их пинает чтобы перестали бракоделить.
О чем вообще можно говорить, если он публично про это сказал в интервью в 2024 году
Torvalds mentioned that even though Linux is 33 years old now, "You'd think that all the basics would have been fixed long ago, but they're not. We're still dealing with basic issues such as memory management."
> Так-что, нет, остается только мир BSD
... где прям вот сейчас то одно не работает, то другое. И наслаждаться страданиями.
Все как тут любят)))
3.116, Аноним (-), 14:34, 12/11/2025
|
> Это не проблема линукса, это проблема отдельных шизоидов.
Ау, это один из самых популярных дистров, который везде - от готовых компов-ноутов, до top500. А ты предлагаешь перейти на вясянодистры каких-то шизоидов.
2.56, An (??), 12:22, 12/11/2025
|
Поддерживаю. Думаю, это самое рациональное решение на сегодняшний день.
3.87, Аноним (87), 13:02, 12/11/2025
|
Выкинуть GPL софт и перейти на ОС с EEE-френдли пермиссивной лицензией?
Не проще заменить убунту дебианом?
4.115, Аноним (-), 14:31, 12/11/2025
|
Выкинуть гнурак и использовать утилиты под настоящему свободной лицензией в любой оси?
Исправил, не благодари.
ЗЫ: разумеется да!
2.90, User (??), 13:05, 12/11/2025
|
Чо там последнего с ванильной sudo'и было? Получения root через --chroot, потом через -host, double-free через sudoedit, возможность писать в произвольные файлы через него же, buffer overflow при эскейпинге, лажа с simlinks, обходящая selinux...
Фу, ерунда какая-то. Вот возможность Васяна der parol подсмотреть - это ууу, страшно! Иначе, чем побегом на фрибызду и не спастися.
2.100, Аноним (-), 13:45, 12/11/2025
|
>Решил переводить свой зоопарк на убунте на FreeBSD, иначе это никогда не закончится.
Бедняга. Он никогда не слышал слово Slackware Linux.
2.123, freehck (ok), 14:49, 12/11/2025
|
> Решил переводить свой зоопарк на убунте на FreeBSD, иначе это никогда не закончится.
Тебе заняться нечем? Слишком спешишь.
1) Пока это дело в LTS не вошло, можно вообще не обращать на эти пертурбации внимание. Может оно в LTS и вовсе не попадёт.
2) Даже если оно войдёт в LTS -- совершенно не обязательно сразу на него обновляться, у тебя ещё будет ещё примерно 3 года до окончания срока поддержки текущего LTS.
3) Даже если оно войдёт в LTS -- это будут только дефолты. Скорее всего останется способ обратной замены через пакетник, да и при обновлении оно вряд ли тебе заменит одно на другое.
В общем, ты создаёшь себе на ровном месте масштабную работу, которая ещё не факт, что нужна.
1.25, Rust (??), 11:12, 12/11/2025
|
Сложные ошибки переполенения и указателя все освоили, даже все поняли в чём их суть. Это стало скучно и не инстересно. Теперь все изучают бизнес ошибки при кодировании) Очевидно же было что так будет. Или нет?)
4.81, Аноним (71), 12:50, 12/11/2025
|
Причём заметьте, не имеет отношения к "сишным дыреням" (нет проблем с памятью).
5.85, Аноним (-), 12:59, 12/11/2025
|
> Причём заметьте, не имеет отношения к "сишным дыреням" (нет проблем с памятью).
Да, но вот есть аналогичная, но как раз сишная дырень с переполнением буфера
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54474
Причем прожила незамеченная целых десять лет, что уже тянет на закладку.
1.36, Аноним (36), 11:41, 12/11/2025
|
Бесполезная трата времени и сил, все эти переписывания. Хотя… Думаю это неспроста, такое рвение - попытка отжать у сишников всё, что они создали за многие годы.
2.40, Вася (??), 11:51, 12/11/2025
|
В чем попытка отжать? Что значит "отжать у сишников"? Сишникам запрещено писать на расте что ли? Сишникам запрещено продолжать развитие своего судо?
2.53, анондр (?), 12:15, 12/11/2025
|
и постоянно недоделки и ошметки какие-то на Rust, но зато "безопасно"
а то что свалится из-за несовместимости переписываний "не наши проблемы"
2.86, Аноним (41), 13:01, 12/11/2025
|+/–
> попытка отжать у сишников всё
Отжали ровно 0 у.е. Удачи отжимать и дальше :)
2.124, freehck (ok), 14:55, 12/11/2025
|+/–
> Бесполезная трата времени и сил, все эти переписывания. Хотя… Думаю это неспроста,
> такое рвение - попытка отжать у сишников всё, что они создали за многие годы.
Не, там другое. Корпорациям не очень удобно жить с GPL в юзерспейсе. Вся суть переписывания -- в смене лицензии на пермиссив.
А то, что оно на другом языке, гарантирует отсутствие лицензионных претензий: никто не сможет даже в шутку сказать, что это производный продукт.
По той же причине Canonical спешит отестировать Rust-овые утилиты в дефолтной поставке.
1.39, Аноним (39), 11:51, 12/11/2025
|
Ну и объясните в чём был смысл. Были одни уязвимости стали другие а учитывая что поделие новое там еще вагон невыявленых уязвимостей.
3.49, Аноним (39), 12:05, 12/11/2025
|
ну так всё еще впереди. срок эксплуатации этого несравнимо мал по отношению в оригиналу.
4.66, Мемоним (?), 12:36, 12/11/2025
|
В оригинале тоже будут находить новые дыры, так что их всегда будет больше.
6.84, Аноним (-), 12:56, 12/11/2025
|
> но тогда зачем эта суета с переписыванием
Чтобы избавиться от дыр с памятью и сконцентрироваться только на логических.
И как можешь заметить, score у этих уязвимостей очень маленький.
2.75, freecoder (ok), 12:43, 12/11/2025
|
По отношению к чему? К ошибкам работы с памятью? Да, другое. По отношению к логическим ошибкам? Нет, оно самое.
1.52, Аноним (52), 12:15, 12/11/2025
|
И зачем надо было переходить на раст? Чтобы получить тоже самое что было?
1.57, анондр (?), 12:22, 12/11/2025
|
sudo apt-get remove coreutils-from-uutils --allow-remove-essential
sudo apt-get install coreutils-from-gnu
/etc/apt/preferences.d/uutils:
Package: coreutils-from-uutils
Pin: release a=*
Pin-Priority: -10
как-то так
3.74, анондр (?), 12:43, 12/11/2025
|
я потестирую еще это решение прежде чем применять к основной системе
apt install coreutils-from-gnu coreutils-from-uutils- --allow-remove-essential
что любопытно
Larger image size: A Docker image currently is 75 MB large. Rust-coreutils come in at 25 MB vs 7 MB for the classic coreutils, increasing the image size by 18MB to 93MB (+24%).
из-за rust coreutils распух Docker образ O_o судя по этой записи Migration to rust-coreutils in 25.10 на сайте обсуждений Ubuntu
1.58, анондр (?), 12:25, 12/11/2025
|
взято из Migration to rust-coreutils in 25.10 и Ubuntu 25.10: How to Revert to GNU Coreutils
1.96, Аноним (96), 13:33, 12/11/2025
|
Интересно какой у них процесс был.
Так то надо брать все написанные тесты для sudo и прогонять их на sudo-rs. И вот если это было сделано, то это вопрос к авторам sudo на тему отсутствия таких тестов.
2.120, Имя (?), 14:46, 12/11/2025
|
> это вопрос к авторам sudo на тему отсутствия таких тестов
Точняк, это всё Си-шники виноваты! :D
1.97, Аноним (-), 13:40, 12/11/2025
|
>CVE-2025-64170 - ошибка, из-за которой не до конца введённый пароль выводился в стандартный входной поток и показывался в консоли,
Бизапасненько так.
1.102, Аноним (101), 13:50, 12/11/2025
|
И снова логические ошибки, а не ошибки работы с памятью. В отличие от поделок на Си. Что и требовалось доказать.
Раст конечно позволяет уменьшить количество логических ошибок тоже, но для этого программист должен уметь кодировать инварианты в типы, а это увы умеют не все, тут уж компилятор не заставит сделать правильно, в отличие от работы с памятью.
2.104, xsignal (ok), 13:55, 12/11/2025
|
На этих, как ты выразился, "поделках на Си", весь Земной Шар IT стоит и ничего, крутится и не падает!
3.111, Аноним (67), 14:23, 12/11/2025
|
> поделках на Си
> не падает
Сишные проги не падают? 😂 Вот это новости!
4.114, xsignal (ok), 14:28, 12/11/2025
|
Любые проги при определённых условиях падают... Главный вопрос - приводит это к катастрофам или нет.
2.108, Аноним (41), 14:19, 12/11/2025
|
> И снова логические ошибки, а не ошибки работы с памятью.
Так эксплуатировать твою логическую ошибку может каждый васян, а поди проэксплуатируй ошибку с памятью со всякими роп-геджетами и обходами рандомизации адресного пространство.
3.110, Аноним (109), 14:23, 12/11/2025
|
То есть ты как бы намекаешь на то, что логические ошибки - это плохо. Отлично, на расте проще писать программы без ошибок логики, чем на сях, так что это ещё один аргумент за раст. Спасибо.
