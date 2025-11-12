Обновление sudo-rs 0.2.10 с исправлением двух уязвимостей

2.17 , freecoder ( ok ), 11:03, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Чтобы генерить подобные комментарии даже ИИ не нужен, лишь один простой шаблон, который вы везде повторяете.

3.22 , Аноним ( 7 ), 11:06, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Забавно слышать про шаблон, когда каждая новость про Rust начинается с одного и того же шаблона.

4.28 , freecoder ( ok ), 11:14, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Какого шаблона? Он в этой новости есть?

5.34 , Аноним ( 34 ), 11:28, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я отредактировал новость, добавив портянку про безопасную работу с памятью, боровов и тд. Скоро появится.

6.45 , freecoder ( ok ), 11:56, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – То есть, вы заявляете о шаблонности каждой новости про Rust, а когда вам указали, что это не так, вы решаете пойти и отредактировать новость, чтобы она стала шаблонной? Ну да, это же для растохейтеров стандарт: придумать себе чучело, а потом героически подгонять под него реальность.

5.62 , Аноним ( 62 ), 12:30, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В каждой новости про выход компилятора.

2.67 , Аноним ( 67 ), 12:39, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Опять дыры в безопасности в коде на языке, который должен был избавить программиста от лишних размышлений. Раст избавляет лишь от лишних размышлений при работе с памятью. Ни от чего другого спасение не заявлялось. Опять воины против Раста ыыдумывают себе ветряные мельницы, и сами же с ними воюют. 🤦 Не надоело еще?

3.91 , Аноним ( 7 ), 13:06, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Где противоречие? Всякий раз говорили, что именно отсутствие необходимости заботиться об ошибках с памятью высвободит силы на продумывание более качественной логики. Но да, отсутствие ошибок с памятью принесло ряд совершенно новых неожиданных ошибок.

4.93 , Аноним ( 67 ), 13:19, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Всякий раз говорили, что именно отсутствие необходимости заботиться об ошибках с памятью высвободит силы на продумывание более качественной логики Нет, не говорили. Где вы видели такой бред?

5.98 , Аноним ( 7 ), 13:41, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Согласен, что это бред, но именно это говорили фанаты Rust.

6.105 , Аноним ( 67 ), 13:55, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Согласен, что это бред, но именно это говорили фанаты Rust. Пока что я это слышу от воина против Раста, воюющего против ветряных мельниц, которые он сам себе придумал.

7.118 , Аноним ( 7 ), 14:43, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как же, вот Аноним ниже пишет, что Rust позволяет сократить количество логических ошибок.

4.94 , Аноним ( 94 ), 13:21, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > отсутствие ошибок с памятью принесло ряд совершенно новых неожиданных ошибок. Понятно. Очевидно, нужно возвращать ошибки с памятью.

2.101 , Аноним ( 101 ), 13:47, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Сишники выдумали эту глупость и продолжают повторять Зачем - спроси сишников Я... 2.113 , kravich ( ok ), 14:26, 12/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >ИИ (обязательный инструмент при программировании на Rust на минуточку) 4.2

