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Обновление sudo 1.9.17p2 с устранением ошибки, отправлявшей SIGHUP всем процессам

27.07.2025 07:11

Доступен новый выпуск утилиты sudo 1.9.17p2, используемой для организации выполнения команд от имени других пользователей. В новом выпуске устранена проблема, приводившая при определённом стечении обстоятельств к отправке сигнала SIGHUP (потеря связи с терминалом) не запущенному процессу, а всем процессам в системе.

Проблема проявляется начиная с выпуска sudo 1.9.16 и вызвана использованием в отдельных случаях функции killpg() вместо kill() для завершения дочернего процесса. В отличие от функции kill() функция killpg() отправляет сигнал группе процессов, но в качестве группы может обрабатывать значения больше или равные 0. При передаче отрицательного значения группы поведение не определено и в некоторых системах может приводить к отправке сигнала процессу с номером 1 (init) и завершению работы всех процессов в системе.

В sudo может возникнуть ситуация, когда при запуске команды в псевдотерминале (PTY) команда не может быть корректно запущена и вместо PID библиотечные функции возвращают код ошибки "-1". Для отзыва доступа к терминалу в sudo запускается функция revoke_pty, которая использует в качестве идентификатора группы PID процесса при вызове функции killpg без должного анализа возвращённого ранее кода ошибки, что приводит в итоге к выполнению "killpg(-1, SIGHUP)".

Кроме того, в sudo исправлена проблема, приводящая к сбою при перехвате и проверке запускаемых команд в конфигурациях, использующих опции intercept и intercept_verify в файле sudoers. В Linux-системах, поддерживающих функцию ptrace_readv_string(), наблюдалось аварийное завершение процессов, размер аргументов командной строки или переменных окружения у которых превышал размер страницы памяти (обычно 4096 байт).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/sudo-projec...)
  2. OpenNews: Уязвимости в утилите sudo, позволяющие получить права root в системе
  3. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено задействовать аналог sudo, написанный на Rust
  4. OpenNews: Уязвимость в sudo, позволяющая изменить любой файл в системе
  5. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил run0, замену sudo, интегрированную в systemd
  6. OpenNews: Использование SSH поверх UNIX-сокета вместо sudo для избавления от suid-файлов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63633-sudo
Ключевые слова: sudo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 08:07, 27/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > без должного анализа возвращённого ранее кода ошибки

    Виноват си, потому что не дает sum types. То, что разраб забыл проверить -- простительно, потому что мозг -- это мясо. Мы не можем от мяса требовать 100%-ного анализа кода. К счастью, есть язык, который автоматизирует проверки. Он бы это выявил на этапе компиляции и подсказал мясу: "тут может вернуться ошибка". Мясо бы кивнуло и поблагодарило чудо-язык за техническую помощь.

     
     
  • 2.3, onanim (?), 08:55, 27/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а gcc разве не выдаёт такие варнинги при компиляции?
    и использование статических анализаторов разве не является обязательным при разработке критически важного софта?
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:01, 27/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Использование костылей разве не является обязательным при ходьбе?
     
  • 3.11, вымя (?), 10:24, 27/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы откроете патч (https://github.com/sudo-project/sudo/commit/fb208d383af27a07abe9cb277a620ea34c), то обнаружите, что pgrp приезжает из ec->cmnd_pid, который устанавливается вообще в другом месте, кем попало, как попало, аж в трёх си-файлах, да и там либо явно (= -1), либо очень косвенно (= cstat.val, = sudo_debug_fork()), а не из результата выполнения стандартной библиотечной функции. Компиляторный угадав тут явно бесполезен, потому что ему никто никогда не подскажет, используется ли потом это поле структуры в другом месте без проверки или просто авторы с привычками времён 80486 опять экономят байты исполняемого кода, удачно переиспользуя -1 по своему усмотрению.

    И, да, Result/Either type тут действительно сэкономил бы время всем, потому что компилятор бы гавкнул на попытку использовать этот тип как аргумент kill(), и сделал бы это быстро и надёжно, в отличие от статических анализаторов, которым нужно проверить миллион инвариантов среди сотен функций из десятков файлов, не запутаться в них и не вылететь по исчерпанию памяти. Если, конечно, какой-то анализатор вообще надоумили проверить, что в kill() передаётся -1 (в чём я сомневаюсь, потому что отрицательные аргументы у kill легитимны и используются гораздо чаще, чем может показаться), потому что анализировать коды возвратов тут, похоже, бесполезно (см. выше).

     
  • 2.8, Anonimm (?), 09:34, 27/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где же "миллионы глаз", которые пропустили эту ошибку ещё на этапе сборки?
     
     
  • 3.12, нейм (?), 10:28, 27/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У семи нянек дитя с CVE
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:17, 27/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    killpg - это алиас для обычной остановки постгреса
     

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