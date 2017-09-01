Уязвимости в утилите sudo, позволяющие получить права root в системе

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|1.1, Аноним (1), 12:11, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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04/01/2025: Vulnerability report sent to Todd Miller (Sudo maintainer).
07.05.2025 В Ubuntu 25.10 решено задействовать аналог sudo, написанный на Rust https://opennet.ru/63197-ubuntu
В Ubuntu оказывается неспроста начали менять sudo на sudo-rs.
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|2.3, Аноним (3), 12:13, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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В целом логичный шаг после замены дыряшечных coreutils, но да, забавно.
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|3.18, Alexey (??), 12:53, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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Да, тут никаких переполнений буфера, use-after-free итп нет, ошибка логическая, никакой язык программирования от этого не спасёт
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|4.31, Аноним (31), 13:37, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Сишники выдохнули с облегчением: наконец-то уязвимость, которая не вызвана некорректной работой с памятью! И раст объявляется автоматически плохим, потому что "именно от этой уязвимости бы не спас". Вот такой вот полет сишной мысли.
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|4.43, Аноним (43), 14:27, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Здесь использование юниксового легаси говна nsswitch, есть большая вероятность что в новом софте такая дрянь не будет поддерживаться и проблемы не будет.
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|2.7, IdeaFix (ok), 12:23, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тут программист не в звездочках заблудился а в слешах. Это пофиксят в NGR (NextGenRust), пока же раст как обычно бессилен. Программист победил.
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|3.58, нах. (?), 15:56, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все в порядке, он не такой же.
Авторы заявляли что конечной их целью является поддержка дефолтного конфига популярных дистрибутивов.
А там root = (ALL) ALL
и больше ничего нет.
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|2.14, Аноним (14), 12:46, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Одно с другим не связано. Здесь логическая ошибка. Rust никаким образом здесь не помог бы.
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|2.16, Andrey (??), 12:47, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Этот баг вызван не ошибкой в работе с памятью. Тут rust никак не помог бы.
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|1.5, Аноним (5), 12:17, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Это настолько феерично, что я никогда в жизни не поверю, что это не закладка.
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|2.26, asd (??), 13:12, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поражает воображение, насколько ВСЁ дырявое..
Так что согласен про закладки. Иначе, нужно быть полными лохами, чтобы за столько десятилетий не закрыть их все, раз уж пишешь этот софт с умным.
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|2.34, fidoman (ok), 13:46, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не факт. Это скорее следствие так называемой "bazaar" методологии разработки. Вместо того, чтобы пользоваться системными либами, оно само тупо лезет в этот файл. А поскольку это, как водится, делается "напролом" - вот и косяки прут косяками.
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|1.6, birdie (ok), 12:17, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Уязвимость - жуть.
Только что проверил полностью пропатченную Fedora 42:
./pown.sh
woot!
[root@zen /]# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),39(video),63(audio),1010(testuser) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Жаль, нет такой для Android.
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|2.10, Аноним (10), 12:29, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любая админ утилита вообще это шкатулка-разгадайка. Можно напхать туда "ребусов" как такой условный пароль до рут данной утилиты и эксплуатировать для себя.
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|2.17, Аноним (17), 12:50, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>./pown.sh
>woot!
>[root@zen /]# id
Я так понимаю, что root создается внутри чрута woot, в котором (сюрприз!) необходимо иметь права записи и удаления. Т.е. для поднятия привелегий требуется уже иметь их.
Как обычно очередной академический "сферический конь".
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|3.53, Аноним (53), 15:21, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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chroot - это всё равно, что папку через cd сменить, он рута не изолирует от ресурсов системы от слова совсем. После чрута в пустую папку (только с нужными файликами для взлома жепы), делаете mount -t devfs devfs /dev и получаете доступ ко всем девайсам подключенным к системе.
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|1.8, Аноним (10), 12:25, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сколько не обновляйся все равно пользователя, извиняюсь за выражение, отымеют
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|1.15, Аноним (-), 12:46, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> позволяющая любому непривилегированному пользователю выполнить код с правами root
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!.. (c)
Впрочем ничего нового)
В ляликсе уже сколько утилит и разных способов, а вот и ныне тем.
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|2.24, Аноним (10), 13:06, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть примеры, где через подобные "уязвимости" своровали данные/навредили инфраструктуре.
Не в сферическом вакууме это все не работает. Т.е. в реальном мире никто не будет локально прописывать ребусы, чтобы завладеть своим же серваком))
Это все уже давно устарело.. а данные копятся уже в облачных хранилищах, где манипуляции с вашими данными никак не зависят. есть ли какой то эксплоит или нет.
Т.е. те же облачные сервисы это удаленная ОС. А на локальный корень Вашего ПК им абсолютно равнодушно.
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|1.22, Аноним (22), 13:01, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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/etc/os-release:VERSION="24.04.2 LTS (Noble Numbat)"
sudo 1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.1 amd64
...
sudo: you are not permitted to use the -R option with woot
...
сп#здели
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|1.27, ё (?), 13:15, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так я не понял, если пользователя упомянуть в sudoers то он и так получает root. А без упоминания sudo, из под этого пользователя, запустить не получится?
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|2.30, Владимир (??), 13:31, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Он может быть упомянут в sudoers для выполнения одной единственной команды, а не для root доступа.
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|2.40, Аноним (33), 14:15, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Приближается к run1. А дальше синхронизация с нумерацией версий systemd.
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|1.36, Аноним (36), 13:50, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жесть, детская уязвимость которую может эксплойтнуть любой школьник и поставляется со всеми серверами мира. Расчехлили еще один бэкдор красношляпы.
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|1.37, Аноним (-), 13:51, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не первая ошибка, только... никто от sudo не отказался после прошлой ошибки. Как-то не удобно. До сих пор есть множество сценариев и рекомендаций использовать sudo вместо su. И я пока особо не видел где-то сценариев для настройки/установки чего-либо где бы sudo заменили на run0 или sudo-rs. Впрочем алиас никогда не поздно сделать.
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|2.50, Аноним (50), 15:14, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всего лишь следствие капитализма и корпоративизации отрасли. Изначально айти была академической, но слишком молодой, чтобы выработать лучшие практики. Сейчас же лучшие практики есть, но в угоду kpi и прочей дряни, что на качество кода забивают.
Иными словами, принцип неопределенности: либо медленно и качественно, либо быстро и плохо.
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|1.47, Котик Биба (?), 15:03, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ой, а что это такое? Уязвимость в сишной версии sudo. А мы, растовики, можем чем-то помочь?
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|2.51, Аноним (-), 15:14, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ой, а что это такое? Уязвимость в сишной версии sudo. А мы, растовики, можем чем-то помочь?
Починить свои CVE, коих уже за три сотни, чтоли, перевалило? :)
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|2.56, er (??), 15:45, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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за язык вас никто не тянул, поэтому сходите дворы пометите, хоть какаято польза от вас будет
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|1.49, Аноним (-), 15:14, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> любому непривилегированному пользователю выполнить код с правами root,
> даже если пользователь не упомянут в конфигурации sudoers
Ну спасибо убунта, при том это уже не в первый раз. То им sudoedit какой-то спичил - и тоже рута всем раздавал, теперь это.
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