Выпуск Scrcpy 2.0, приложения для зеркалирования экрана Android-смартфона

3.12 , Аноним ( 2 ), 13:54, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сегодня облачный гейминг несколько популярен и там это проявляется во всей красе. За 100 мс среднестатистический человек в вакууме успеет 10 раз пострадать от лага.

4.14 , Аноним ( 14 ), 13:56, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это проблемы детей, а не тех для кого подобный софт актуален

5.17 , Аноним ( 2 ), 14:04, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты видишь иное применение для "мобильных приложений"?

6.23 , Бывалый Смузихлёб ( ?? ), 14:18, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Удалённо играть на мобиле. Не то чтобы пахло большой повсеместностью Обычно подобные штуки удобны в разработке и тестировании мобильных приложений, когда можно несколько агрегатов подключить к компу, видеть на мониторе что там происходит и при необходимости вмешиваться. Возможно даже запись экрана при этом вести

6.47 , YetAnotherOnanym ( ok ), 18:14, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну зачем же настолько явственно показывать свою зашоренность? Например, принять видеозвонок на смартфон (чтобы не заставлять собеседника ждать), во время разговора подключить аппарат к ПК, запустить сабж и наслаждаться картинкой на большом экране и звуком в качественных динамиках/наушниках. Например, устроить чистку галереи, перекидывая на ПК не полную картинку 100500х100500 пикселов, а её отображение на экране смартфона, достаточное для решения удалить или оставить. Да вообще, любые действия со смартфоном, но только на большом экране, чтобы не надо было держать смартфон перед носом и портить зрение.

7.49 , Аноним ( 2 ), 18:22, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это какой-то уже диагноз наверно, зачем там гонять картинку? Максимально странные применения находишь. А уж про "наслаждаться" транскодированными данными, это да. Игры ещё правдоподобно.

5.20 , Аноним ( 20 ), 14:07, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – И вообще, всё что Я не использую - не нужно. Предлагаю аффтарам бросать проект, ибо Я им не пользуюсь!

6.29 , Аноним ( 29 ), 15:22, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Значит надо тебя уговорить начать использовать чтобы авторы не бросали дело.

4.22 , Бывалый Смузихлёб ( ?? ), 14:16, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А кто ж спорит, но интернет - не конь и по проводам не бегает, а лишь лениво ползает

Отчасти поэтому тот же гугол даже остатки своей штадии выкинул на мороз

> Thank you for playing with us. Stadia was shut down on January 18, 2023. Проблема подобных сервисов в том, что задержки в принципе будут вдвое больше, чем если играть с компа - ведь в этом случае клавиатура, мышь и монитор подключены непосредственно к нему, а не через интернет с задержкой

5.31 , Аноним ( 31 ), 15:46, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На самом деле проблема что мало игроков) Если бы народ привык к небольшой задержке то могло взлететь.