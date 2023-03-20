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Выпуск Scrcpy 2.0, приложения для зеркалирования экрана Android-смартфона

20.03.2023 13:14

Опубликован выпуск приложения Scrcpy 2.0, позволяющего отзеркалить содержимое экрана смартфона в стационарном пользовательском окружении с возможностью управлять устройством, удалённо работать в мобильных приложениях с использованием клавиатуры и мыши, просматривать видео и прослушивать звук. Клиентские программы для управления смартфоном подготовлены для Linux, Windows и macOS. Код проекта написан на языке Си (мобильное приложение на Java) и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Подключение смартфона может быть произведено через USB или TCP/IP. На смартфоне запускается серверное приложение, которое взаимодействует с внешней системой через туннель, организуемый при помощи утилиты adb. Наличие root-доступа к устройству не требуется. Серверное приложение генерирует видеопоток (на выбор H.264, H.265 или AV1) с содержимым экрана смартфона, а клиент декодирует и отображает видео. Клавиатурный ввод и события мыши транслируются на сервер и подставляются в систему ввода Android.

Основные возможности:

  • Высокая производительность (30~120fps).
  • Поддержка экранных разрешений 1920×1080 и выше.
  • Низкие задержки (35~70мс).
  • Высокая скорость запуска (около секунды до вывода первых изображений экрана).
  • Трансляция звука.
  • Возможность записи звука и видео.
  • Поддержка зеркалирования при выключенном/заблокированном экране смартфона.
  • Буфер обмена с возможностью копирования и вставки информации между компьютером и смартфоном.
  • Настраиваемое качество трансляции экрана.
  • Поддержка использования Android-смартфона в качестве web-камеры (V4L2).
  • Симуляция физически подключённых клавиатуры и мыши.
  • Режим OTG.

В новой версии:

  • Добавлена возможность проброса звука (работает на смартфонах с Android 11 и Android 12).
  • Добавлена поддержка видеокодеков H.265 и AV1.
  • Добавлены опции "--list-displays" и "--list-encoders".
  • Обеспечена работа опции "--turn-screen-off" на всех экранах.
  • В версии для Windows обновлены platform-tools 34.0.1 (adb), FFmpeg to 6.0 и SDL 2.26.4.

    1. Главная ссылка к новости (https://blog.rom1v.com/2023/03...)
    2. OpenNews: Предложена док-станция Lapdock для превращения смартфона Librem 5 в ноутбук
    3. OpenNews: Представлен postmarketOS 22.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств
    4. OpenNews: Доступна платформа Android TV 13
    5. OpenNews: Первый выпуск прослойки для запуска Android-приложений в Windows
    6. OpenNews: Доступна операционная система Capyloon, основанная на наработках Firefox OS
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Короткая ссылка: https://opennet.ru/58827-scrcpy
    Ключевые слова: scrcpy, android
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


    Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 13:24, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Низкие задержки (35~70мс)

    Это же жуткие задержки не? Не ощущается порядка 12мс. Не знаю как там на 100+ фпс, видимо должно быть ещё меньше, потому что это уже 2 кадра будет.

     
     
  • 2.3, Аноним (-), 13:31, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там наверное должно было быть "Низкие задержки по сравнению с другими аналогичными открытыми проектами"
     
  • 2.6, EuPhobos (ok), 13:34, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это зависит от самого аппарата и adb на нём, scrcpy по сути только декодирует и возвращает обратно на устройство ввод (клавомышь или геймпад)
     
  • 2.10, Бывалый Смузихлёб (??), 13:46, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря как считать
    Например, если считать сколько времени проходит от события на телефоне до отображения на компе - это одно
    А если - сколько времени пройдёт от какого-то действия на компе, которое перешлётся устройству и уже оттуда результат дойдёт до компа - это совсем другое

    Если для этого используется интернет, то разумеется получится не меньше чем удвоенная сумма задержки в сети

    И даже 100мс - это немного
    Вот когда задержка исчисляется секундами - вот это уже неприятно

     
     
  • 3.12, Аноним (2), 13:54, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня облачный гейминг несколько популярен и там это проявляется во всей красе. За 100 мс среднестатистический человек в вакууме успеет 10 раз пострадать от лага.
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:56, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это проблемы детей, а не тех для кого подобный софт актуален
     
     
  • 5.17, Аноним (2), 14:04, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты видишь иное применение для "мобильных приложений"?
     
     
  • 6.23, Бывалый Смузихлёб (??), 14:18, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удалённо играть на мобиле. Не то чтобы пахло большой повсеместностью

    Обычно подобные штуки удобны в разработке и тестировании мобильных приложений, когда можно несколько агрегатов подключить к компу, видеть на мониторе что там происходит и при необходимости вмешиваться. Возможно даже запись экрана при этом вести

     
  • 6.47, YetAnotherOnanym (ok), 18:14, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну зачем же настолько явственно показывать свою зашоренность? Например, принять видеозвонок на смартфон (чтобы не заставлять собеседника ждать), во время разговора подключить аппарат к ПК, запустить сабж и наслаждаться картинкой на большом экране и звуком в качественных динамиках/наушниках. Например, устроить чистку галереи, перекидывая на ПК не полную картинку 100500х100500 пикселов, а её отображение на экране смартфона, достаточное для решения удалить или оставить. Да вообще, любые действия со смартфоном, но только на большом экране, чтобы не надо было держать смартфон перед носом и портить зрение.
     
     
  • 7.49, Аноним (2), 18:22, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это какой-то уже диагноз наверно, зачем там гонять картинку? Максимально странные применения находишь. А уж про "наслаждаться" транскодированными данными, это да. Игры ещё правдоподобно.
     
  • 5.20, Аноним (20), 14:07, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И вообще, всё что Я не использую - не нужно. Предлагаю аффтарам бросать проект, ибо Я им не пользуюсь!
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 15:22, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Значит надо тебя уговорить начать использовать чтобы авторы не бросали дело.  
     
  • 4.22, Бывалый Смузихлёб (??), 14:16, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто ж спорит, но интернет - не конь и по проводам не бегает, а лишь лениво ползает
    Отчасти поэтому тот же гугол даже остатки своей штадии выкинул на мороз
    > Thank you for playing with us. Stadia was shut down on January 18, 2023.

    Проблема подобных сервисов в том, что задержки в принципе будут вдвое больше, чем если играть с компа - ведь в этом случае клавиатура, мышь и монитор подключены непосредственно к нему, а не через интернет с задержкой

     
     
  • 5.31, Аноним (31), 15:46, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле проблема что мало игроков) Если бы народ привык к небольшой задержке то могло взлететь.  
     

  • 1.4, EuPhobos (ok), 13:32, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Звук добавили, ну наконец-то.
     
     
  • 2.18, Нормальный такой хуеций (?), 14:06, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а смысл если динамик у смарт остаётся работающим при подключении?
     
     
  • 3.30, EuPhobos (ok), 15:25, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а смысл если динамик у смарт остаётся работающим при подключении?

    Это я даже не знаю, но я пользуюсь смартом по scrcpy, который находится за несколько КМ от меня в изолированной комнате, поэтому что там с динамиком, хмм.. ну как буду в тех местах, проверю)

    А так да, странно, что нет возможности выключить отдельно динамик, но транслировать его через ADB, но тут наверное уже к ADB вопросы, а не к scrcpy.

     

  • 1.5, Аноним (14), 13:32, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А можно всё то же, но в KDE Connect? И возможность звонить. И будет топ.
    А вообще радует, а то Synergy KVM так и не осилили мобилки
     
  • 1.7, Аноним (14), 13:35, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там собственно даже не шибко нужна какая-то скорость, звук. Нужно просто средство время от времени сгонять на планшет переключить аниме на новый урлик (вот тут то нам и нужен буфер обмена) без отрыва от работоньки.
    Ну или залогиниться куда не копипастя в "облачный буфер" мелкомягких пароли
     
     
  • 2.34, Shevchuk (ok), 16:14, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это куда проще и удобнее делается с помощью KDE Connect
     

  • 1.8, Аноним (31), 13:43, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раскрываю жесткий инсайд. Используется чтобы с пульта DJI транслировать картинку на большие телевизоры, где дядьки в форме решают куда дальше лететь.  
     
     
  • 2.9, Аноним (14), 13:45, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Они тупые и не осилили WiDi/miracast?
    Не ну в смысле понятно, что они тупые, но этот софт для этого кейса - ещё сложнее
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 14:09, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так они же в форме. Зачем им быть умными? За них уже давно подумали, такие как ты, например.
     
  • 3.32, Аноним (31), 15:48, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как ты сигнал передашь с пульта на переднем крае в штаб, который хз где по этим проприетарным беспроводным погремушкам? У тебя интеллект уровня прапорщик?
     
     
  • 4.36, Аноним (14), 16:23, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чувак, стримить с ведроидов картинку куда угодно никогда не было проблемой, если у тебя технологии не уровня ЕС1841
     
     
  • 5.37, Аноним (37), 16:34, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Серьёзно? Так и сабж сделали не люди с тайными знаниями. И у них не было особых проблем. Просто они сделали удобный опенсорсный продукт ничего более.  
     
  • 5.38, Аноним (37), 16:35, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Серьёзно прапорщик это потолок твоего развития.  
     
     
  • 6.41, Аноним (14), 16:55, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока что потолок просматривается только у тебя, вместе с формой. Напиши уже честно, вы тупые И распилы очень хотелось
     
  • 5.48, YetAnotherOnanym (ok), 18:19, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо не куда угодно, а куда надо.
     

  • 1.11, hck61589 (ok), 13:49, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно попробовать использовать это для разборки, вроде бы в Android Studio зеркалирования ещё нет.
     
     
  • 2.13, Stax (ok), 13:55, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так можно Vysor взять как обычно, зачем сабж?
     
  • 2.24, Аномимик (ok), 14:24, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспериментально зеркалирование добавили https://developer.android.com/studio/releases#device-mirroring
    Работает сносно, но иногда шакалит изображение
     

  • 1.19, Alladin (?), 14:07, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Переизобрели teamviewer
     
     
  • 2.33, Аноним (14), 16:13, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тимвьювер переизобрёл VNC, закрыт, дыряв и в некоторых странах наглухо недоступен. И вообще для других задач
     
     
  • 3.39, Stax (ok), 16:40, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VNC это протокол, а не реализация. Как существование *протокола* VNC решает конкретную задачу, для которой обычно берется тимвьюер - удаленная однократная помощь, "поставь вот эту прогу, запусти и скажи мне код с экрана, я подключусь и решу твою проблему"? С пользователем сидящим за файрволом и NAT'ом и не имеющим влияния на них или знаний что-то менять в сети?
     
     
  • 4.40, Аноним (14), 16:52, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи пользователям сидящим вообще без инета или в РБ, как им должно быть клёво с ТимВьювером и плохо с VNC)))) Реализаций VNC навалом, в т.ч. и таких, которые конкуренты Тимвьюверу. И есть даже встройки во всякие АРМ. И всё это работает на любом утюге и примерно никак не зависит ни от санкций, ни от того что какая-то очередная контора сдуется.
     

  • 1.25, Аноним (25), 14:37, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для какого телефона? Где поддержка Айфона? Андроид это не телефон)))
     
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:44, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё верно сказали, товарищ. Айфон это звонилка максимум, а андроид это смартфон
     
  • 2.27, Аноним (29), 15:17, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наведи андроид телефон на айфон вот тебе и зеркалирование.  
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 18:05, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зеркалирование - это когда смотреть на ипхон через зеркало.
     
  • 2.35, Shevchuk (ok), 16:16, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ок, бумер
     
  • 2.45, Аноним (46), 17:59, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Андроид это не телефон

    Судя по вики, это точно не телефон. Это операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов, автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов.

     

  • 1.42, Аноним (46), 17:48, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  позволяющего отзеркалить содержимое экрана смартфона

    На скриншоте неотзеркаленное изображение.

     
     
  • 2.43, Аноним (46), 17:54, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Замените скриншот в новости, вот отзеркаленное содержимое экрана:

    https://i.postimg.cc/CLfxSwHf/Untitled.jpg

     
  • 2.44, Аноним (44), 17:57, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, да. Сам пару минут тупил не понимая о чем речь. Потом доперло что так теперь модно называть "удаленный доступ".
     

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