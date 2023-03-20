Выпуск Scrcpy 2.0, приложения для зеркалирования экрана Android-смартфона

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|1.2, Аноним (2), 13:24, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Низкие задержки (35~70мс)
Это же жуткие задержки не? Не ощущается порядка 12мс. Не знаю как там на 100+ фпс, видимо должно быть ещё меньше, потому что это уже 2 кадра будет.
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|2.3, Аноним (-), 13:31, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там наверное должно было быть "Низкие задержки по сравнению с другими аналогичными открытыми проектами"
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|2.6, EuPhobos (ok), 13:34, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это зависит от самого аппарата и adb на нём, scrcpy по сути только декодирует и возвращает обратно на устройство ввод (клавомышь или геймпад)
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|2.10, Бывалый Смузихлёб (??), 13:46, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смотря как считать
Например, если считать сколько времени проходит от события на телефоне до отображения на компе - это одно
А если - сколько времени пройдёт от какого-то действия на компе, которое перешлётся устройству и уже оттуда результат дойдёт до компа - это совсем другое
Если для этого используется интернет, то разумеется получится не меньше чем удвоенная сумма задержки в сети
И даже 100мс - это немного
Вот когда задержка исчисляется секундами - вот это уже неприятно
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|3.12, Аноним (2), 13:54, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сегодня облачный гейминг несколько популярен и там это проявляется во всей красе. За 100 мс среднестатистический человек в вакууме успеет 10 раз пострадать от лага.
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|4.14, Аноним (14), 13:56, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это проблемы детей, а не тех для кого подобный софт актуален
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|6.23, Бывалый Смузихлёб (??), 14:18, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удалённо играть на мобиле. Не то чтобы пахло большой повсеместностью
Обычно подобные штуки удобны в разработке и тестировании мобильных приложений, когда можно несколько агрегатов подключить к компу, видеть на мониторе что там происходит и при необходимости вмешиваться. Возможно даже запись экрана при этом вести
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|6.47, YetAnotherOnanym (ok), 18:14, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну зачем же настолько явственно показывать свою зашоренность? Например, принять видеозвонок на смартфон (чтобы не заставлять собеседника ждать), во время разговора подключить аппарат к ПК, запустить сабж и наслаждаться картинкой на большом экране и звуком в качественных динамиках/наушниках. Например, устроить чистку галереи, перекидывая на ПК не полную картинку 100500х100500 пикселов, а её отображение на экране смартфона, достаточное для решения удалить или оставить. Да вообще, любые действия со смартфоном, но только на большом экране, чтобы не надо было держать смартфон перед носом и портить зрение.
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|7.49, Аноним (2), 18:22, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это какой-то уже диагноз наверно, зачем там гонять картинку? Максимально странные применения находишь. А уж про "наслаждаться" транскодированными данными, это да. Игры ещё правдоподобно.
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|5.20, Аноним (20), 14:07, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И вообще, всё что Я не использую - не нужно. Предлагаю аффтарам бросать проект, ибо Я им не пользуюсь!
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|6.29, Аноним (29), 15:22, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Значит надо тебя уговорить начать использовать чтобы авторы не бросали дело.
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|4.22, Бывалый Смузихлёб (??), 14:16, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А кто ж спорит, но интернет - не конь и по проводам не бегает, а лишь лениво ползает
Отчасти поэтому тот же гугол даже остатки своей штадии выкинул на мороз
> Thank you for playing with us. Stadia was shut down on January 18, 2023.
Проблема подобных сервисов в том, что задержки в принципе будут вдвое больше, чем если играть с компа - ведь в этом случае клавиатура, мышь и монитор подключены непосредственно к нему, а не через интернет с задержкой
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|5.31, Аноним (31), 15:46, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На самом деле проблема что мало игроков) Если бы народ привык к небольшой задержке то могло взлететь.
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|3.30, EuPhobos (ok), 15:25, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а смысл если динамик у смарт остаётся работающим при подключении?
Это я даже не знаю, но я пользуюсь смартом по scrcpy, который находится за несколько КМ от меня в изолированной комнате, поэтому что там с динамиком, хмм.. ну как буду в тех местах, проверю)
А так да, странно, что нет возможности выключить отдельно динамик, но транслировать его через ADB, но тут наверное уже к ADB вопросы, а не к scrcpy.
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|1.5, Аноним (14), 13:32, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А можно всё то же, но в KDE Connect? И возможность звонить. И будет топ.
А вообще радует, а то Synergy KVM так и не осилили мобилки
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|1.7, Аноним (14), 13:35, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Там собственно даже не шибко нужна какая-то скорость, звук. Нужно просто средство время от времени сгонять на планшет переключить аниме на новый урлик (вот тут то нам и нужен буфер обмена) без отрыва от работоньки.
Ну или залогиниться куда не копипастя в "облачный буфер" мелкомягких пароли
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|1.8, Аноним (31), 13:43, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Раскрываю жесткий инсайд. Используется чтобы с пульта DJI транслировать картинку на большие телевизоры, где дядьки в форме решают куда дальше лететь.
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|2.9, Аноним (14), 13:45, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Они тупые и не осилили WiDi/miracast?
Не ну в смысле понятно, что они тупые, но этот софт для этого кейса - ещё сложнее
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|3.21, Аноним (20), 14:09, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так они же в форме. Зачем им быть умными? За них уже давно подумали, такие как ты, например.
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|3.32, Аноним (31), 15:48, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как ты сигнал передашь с пульта на переднем крае в штаб, который хз где по этим проприетарным беспроводным погремушкам? У тебя интеллект уровня прапорщик?
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|4.36, Аноним (14), 16:23, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чувак, стримить с ведроидов картинку куда угодно никогда не было проблемой, если у тебя технологии не уровня ЕС1841
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|5.37, Аноним (37), 16:34, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Серьёзно? Так и сабж сделали не люди с тайными знаниями. И у них не было особых проблем. Просто они сделали удобный опенсорсный продукт ничего более.
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|6.41, Аноним (14), 16:55, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока что потолок просматривается только у тебя, вместе с формой. Напиши уже честно, вы тупые И распилы очень хотелось
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|1.11, hck61589 (ok), 13:49, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно попробовать использовать это для разборки, вроде бы в Android Studio зеркалирования ещё нет.
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|2.33, Аноним (14), 16:13, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тимвьювер переизобрёл VNC, закрыт, дыряв и в некоторых странах наглухо недоступен. И вообще для других задач
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|3.39, Stax (ok), 16:40, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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VNC это протокол, а не реализация. Как существование *протокола* VNC решает конкретную задачу, для которой обычно берется тимвьюер - удаленная однократная помощь, "поставь вот эту прогу, запусти и скажи мне код с экрана, я подключусь и решу твою проблему"? С пользователем сидящим за файрволом и NAT'ом и не имеющим влияния на них или знаний что-то менять в сети?
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|4.40, Аноним (14), 16:52, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расскажи пользователям сидящим вообще без инета или в РБ, как им должно быть клёво с ТимВьювером и плохо с VNC)))) Реализаций VNC навалом, в т.ч. и таких, которые конкуренты Тимвьюверу. И есть даже встройки во всякие АРМ. И всё это работает на любом утюге и примерно никак не зависит ни от санкций, ни от того что какая-то очередная контора сдуется.
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|2.26, Аноним (26), 14:44, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё верно сказали, товарищ. Айфон это звонилка максимум, а андроид это смартфон
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|2.45, Аноним (46), 17:59, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Андроид это не телефон
Судя по вики, это точно не телефон. Это операционная система для смартфонов, планшетов, электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров, проекторов, автомобильных развлекательных систем и бытовых роботов.
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|1.42, Аноним (46), 17:48, 20/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> позволяющего отзеркалить содержимое экрана смартфона
На скриншоте неотзеркаленное изображение.
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|2.44, Аноним (44), 17:57, 20/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, да. Сам пару минут тупил не понимая о чем речь. Потом доперло что так теперь модно называть "удаленный доступ".
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