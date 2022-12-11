Доступна платформа Android TV 13

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|1.1, Аноним (1), 09:21, 11/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сложно поверить, что кто то додумался использовать jvm на телевизоре
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|2.2, Аноним (2), 09:26, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какая разница, если внутрь телека в составе идёт какой-нибудь арм проц от рокчипа или алвиннера, которые также работают на бюджетных андроид-мобиоках?
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|3.11, Аноним (11), 11:32, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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причём хватало 100 МГц-овых процов и считанных мегабайтов оперативки, а приложения измерялись килобайтами.
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|1.12, Аноним (11), 11:33, 11/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> интерфейс управления ассистентом доступа к микрофону на пульте дистанционного управления
Интересная фича, очень полезная.
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