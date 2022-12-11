The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступна платформа Android TV 13

11.12.2022 08:59

Спустя четыре месяца после публикации мобильной платформы Android 13 компания Google сформировала редакцию для умных телевизоров и телеприставок Android TV 13. Платформа пока предлагается только для тестирования разработчиками приложений - готовые сборки подготовлены для телеприставки Google ADT-3 и эмулятора Android Emulator for TV. Публикация обновлений прошивок для потребительских устройств, таких как Google Chromecast, ожидается в 2023 году.

Основные новшества, специфичные для Android TV 13:

  • В API InputDevice добавлена поддержка разных раскладок клавиатуры и возможность привязки к физическому расположению клавиш для обработки нажатий независимо от активной раскладки. На внешних клавиатурах теперь можно использовать раскладки для разных языков.
  • API AudioManager расширен возможностью упреждающего определения атрибутов активного звукового устройство и их использования для выбора оптимального формата не переходя к воспроизведению. Например, приложение теперь может определить устройство через которое будет передаваться звук и поддерживаемые им форматы на стадии до создания объекта AudioTrack.
  • Предоставлена возможность изменения разрешения и частоты обновления кадров для передающих устройств, подключённых через HDMI.
  • Улучшен выбор языка для передающих HDMI-устройств.
  • В API MediaSession обеспечена обработка изменения состояния HDMI, что может быть использовано для экономии энергопотребления компактными TV-адаптерами (TV Dongle) и другими передающими HDMI-устройствами, и приостановки воспроизведения содержимого в ответ на изменение состояния.
  • В AccessibilityManager добавлен API для организации выдачи пользователям с ограниченными возможностями звуковых описаний, в соответствии с их предпочтениями. Добавлены общесистемные настройки включения звуковых описаний в приложениях.
  • Проведена работа по улучшению управления питанием при переходе в ждущий режим с низким энергопотреблением.
  • В настройках конфиденциальности отражено состояние аппаратных выключателей звука.
  • Обновлён интерфейс управления ассистентом доступа к микрофону на пульте дистанционного управления.
  • Предложен фреймворк для взаимодействия с TV-тюнерами Tuner HAL 2.0, в котором реализованы оптимизации производительности, обеспечена работа со сдвоенными тюнерами и добавлена поддержка спецификации ISDB-T Multi-Layer.
  • Добавлен фреймворк для применения в области интерактивного телевидения, оформленный в виде расширения к TIF (Android TV Input Framework).


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: В Android для Pixel 7 и Pixel 7 Pro прекращена поддержка 32-разрядных программ
  3. OpenNews: Сертификаты Samsung, LG и MediaTek использовались для заверения вредоносных Android-приложений
  4. OpenNews: В кодовую базу Android добавлена начальная поддержка архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 13
  6. OpenNews: Доступна платформа Android TV 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58300-android
Ключевые слова: android, tv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:21, 11/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Сложно поверить, что кто то додумался использовать jvm на телевизоре
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:26, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая разница, если внутрь телека в составе идёт какой-нибудь арм проц от рокчипа или алвиннера, которые также работают на бюджетных андроид-мобиоках?
     
     
  • 3.3, annnno (?), 09:40, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты не понимаешь, это другое.

     
     
  • 4.4, Аноним (4), 10:20, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У телека дух кофеварки, на нем грешно запускать жаву
     
  • 3.7, Бывалый смузихлёб (?), 10:32, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря какой телек
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 10:37, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    УЛПТ-61-II-28, например.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:22, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    JVM - вещь нужная. В отличие от телевизора.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:26, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Java работала на телефонах ещё до андроида
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 11:32, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    причём хватало 100 МГц-овых процов и считанных мегабайтов оперативки, а приложения измерялись килобайтами.
     
  • 2.13, Анонус (?), 11:40, 11/12/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уж в симках и банковских картах... o, wait
     

  • 1.9, Mickey_Mouse (?), 11:23, 11/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Android 13 - не нужно. Будет Fuchsia OS.
     
  • 1.12, Аноним (11), 11:33, 11/12/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > интерфейс управления ассистентом доступа к микрофону на пульте дистанционного управления

    Интересная фича, очень полезная.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру